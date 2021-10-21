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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Саакашвілі проведе у в'язниці щонайменше шість років, - прем'єр Грузії Гарібашвілі

Саакашвілі проведе у в'язниці щонайменше шість років, - прем'єр Грузії Гарібашвілі

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі виключає дострокове звільнення колишнього президента Міхеіла Саакашвілі для передачі його Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Головний злочинець у в'язниці, і він проведе там щонайменше шість років. Навмисне поширюють інформацію, що нібито Саакашвілі буде достроково звільнено, і що грузинська влада має намір передати Саакашвілі Україні. Всі ці "інформації" - повний абсурд", - сказав журналістам Гарібашвілі.

Дивіться також: Опубліковано перше відео із Саакашвілі у в'язниці. ВIДЕО

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі 1 жовтня оголосив голодування і, за даними адвоката, за перші вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати. Політика можуть доставити в лікарню у найближчі вихідні.

Автор: 

Грузія (1852) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+22
Миша угрожал сажать кого-то в Украине, а сел сам... Гундосику стоило бы призадуматься - "весна придёт"...
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21.10.2021 19:13
+22
Союзником Украины является Грузия. А Саакашвили для правосудия Грузии преступник.
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21.10.2021 19:17
+21
"Извини, генацвале, лет через пять... помогу."
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21.10.2021 19:16
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Я тебе о том же. Сегодня вас радуют чужие неприятности, завтра ваши неприятности могут порадовать других. Жизнь калейдоскоп событий.))
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21.10.2021 20:50 Відповісти
Афоня філософ ? Ну що , тоді ж відповім теж , по філософськи - то буде - завтра ,, поки що - сьогодні .
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21.10.2021 21:01 Відповісти
Може вдасться злізти з наркоти...
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21.10.2021 19:58 Відповісти
Краще зверніться до лікаря, не займайтесь самолікуванням, подолання наркотичної залежності то важка проблема.
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21.10.2021 20:09 Відповісти
Мабуть лікарня у Нідерландах йому не подобається - буцегарня у Грузії більш ефективна...
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21.10.2021 20:30 Відповісти
Дуже кумедно, насправді. А я от передбачаю, що ще побачу Гарібашвілі в буцегарні
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21.10.2021 20:08 Відповісти
Барига наврочив, дав йому галюцогенних цукерок.
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21.10.2021 20:10 Відповісти
Прелестно. Но что же будет делать Ясько? Там же одни грузины...
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21.10.2021 20:11 Відповісти
Не так давно одна роковая женщина поверила в себя в который раз, сильно поверила и была сильно от этого уверена. С чёрного джипа пересела в инвалидную коляску и взнесли её на остатки баррикад. Белую конячку спрятали за углом---на всякий случай. Что бы потом как жужана вдарК въехать на трон. Но стали свистеть. И закатилась звезда. А попросту политический труп. Давнее провереное понятие. Ну вот ещё один в пломбированом вагоне или в каком то контейнере (сюжет избитый) решил полететь на солнце---возомнив накануне и поверив что взлетит и долетит. Ну посмотрим подождём---может скоро и следующий появится.
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21.10.2021 20:14 Відповісти
За Тимошенко страдал весь Запад. А Мишу бросили как использованное изделие.
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21.10.2021 20:26 Відповісти
Дважды в одну реку не входят. Тут нет философии. Суровая правда жизни. Сбитые лётчики идут ремонтировать самолёты. За это тоже платят деньги---просто чуть меньше. Между деньгами и славой огромное растояние.
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21.10.2021 20:42 Відповісти
Гарибашвили говорит глупости- его отпустят максимум через пол года.
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21.10.2021 20:31 Відповісти
Теж так думаю.Але Гарібашвілі мусить брови супити ...
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21.10.2021 20:46 Відповісти
Ось так *буть дурних. Це тобі, Міхо, не в Україні педалі гнути.
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21.10.2021 20:50 Відповісти
Не говори Ираклий "гоп" пока не перепрыгнул костёр.
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21.10.2021 20:58 Відповісти
Дружбаны Михрютку из кичи вытащат. Их слово твёрже алмаза. Все знают. Я буду добиваться возвращения Саакашвили в Украину, - Зеленский . Кулеба о Саакашвили: Мы своих граждан в беде за границей не бросаем. Мы требуем, чтобы Саакашвили немедленно освободили, - Арахамия .
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21.10.2021 21:00 Відповісти
А ще Богуцька і Єгорушка Соболєв ! З такими "друзями" -не пропадьош Міхрютка!
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21.10.2021 21:04 Відповісти
Не тот уже стал Карлсон, ой не тот.
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21.10.2021 23:11 Відповісти
ну мабуть це вірно.... Його країна прайняла таке рішення... а в чому тут проблема? Громадянство його Грузії їм не сасоване.... то нехай відповідає. А Україна якщо дала йому громадянство поза Законом, не може вимагати політичних преференцій для нього, як для громадянина України.
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22.10.2021 00:07 Відповісти
Мишу списали. Арриведерчи
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22.10.2021 00:46 Відповісти
Тут важно сколько лет в тюрьме Гарибашвили проведет.
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22.10.2021 02:44 Відповісти
Для цього істерика та нарсиса - сильний шок і стрес опинитися в тюрязі після розкошувань в Україні.

Термін він відбути не може (йому й додати вийде), тому намагатиметься концерти влаштовувати, щоб його витягли будь-яким чином.

Це ж яким треба бути ідіотом, щоб повірити тому, що йому вішали на вуха, і нелегально попхатися робити чергову ліворуцію, скидати чергову владу і "звільняти" народ та "боротися".

Отаке геть порожнє.
Чомусь здається, що йому скоро кінець.
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22.10.2021 04:35 Відповісти
Оскільки нинішня влада в Грузії - парашні холуї, то й методи їх будуть парашні - Саакашвілі із тюрми не вийде аж доки парашну шоблу не вишвирнуть на помийку.
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22.10.2021 10:09 Відповісти
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