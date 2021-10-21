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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили проведет в тюрьме как минимум шесть лет, - премьер Грузии Гарибашвили

Саакашвили проведет в тюрьме как минимум шесть лет, - премьер Грузии Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили исключает досрочное освобождение бывшего президента Михеила Саакашвили для передачи его Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Главный преступник в тюрьме, и он проведет там как минимум шесть лет. Умышленно распространяют информацию, что якобы Саакашвили будет досрочно освобожден, и что грузинские власти намереваются передать Саакашвили Украине. Все эти "информации" - полный абсурд", - сказал журналистам Гарибашвили.

Также читайте: Саакашвили добрался до Грузии на судне "Вильнюс", спрятавшись в трейлере с молочными продуктами, - прокуратура

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать. Политика могут доставить в больницу в ближайшие выходные.

Автор: 

Грузия (4504) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+22
Миша угрожал сажать кого-то в Украине, а сел сам... Гундосику стоило бы призадуматься - "весна придёт"...
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21.10.2021 19:13
+22
Союзником Украины является Грузия. А Саакашвили для правосудия Грузии преступник.
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21.10.2021 19:17
+21
"Извини, генацвале, лет через пять... помогу."
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21.10.2021 19:16
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Я тебе о том же. Сегодня вас радуют чужие неприятности, завтра ваши неприятности могут порадовать других. Жизнь калейдоскоп событий.))
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21.10.2021 20:50 Ответить
Афоня філософ ? Ну що , тоді ж відповім теж , по філософськи - то буде - завтра ,, поки що - сьогодні .
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21.10.2021 21:01 Ответить
Може вдасться злізти з наркоти...
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21.10.2021 19:58 Ответить
Краще зверніться до лікаря, не займайтесь самолікуванням, подолання наркотичної залежності то важка проблема.
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21.10.2021 20:09 Ответить
Мабуть лікарня у Нідерландах йому не подобається - буцегарня у Грузії більш ефективна...
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21.10.2021 20:30 Ответить
Дуже кумедно, насправді. А я от передбачаю, що ще побачу Гарібашвілі в буцегарні
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21.10.2021 20:08 Ответить
Барига наврочив, дав йому галюцогенних цукерок.
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21.10.2021 20:10 Ответить
Прелестно. Но что же будет делать Ясько? Там же одни грузины...
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21.10.2021 20:11 Ответить
Не так давно одна роковая женщина поверила в себя в который раз, сильно поверила и была сильно от этого уверена. С чёрного джипа пересела в инвалидную коляску и взнесли её на остатки баррикад. Белую конячку спрятали за углом---на всякий случай. Что бы потом как жужана вдарК въехать на трон. Но стали свистеть. И закатилась звезда. А попросту политический труп. Давнее провереное понятие. Ну вот ещё один в пломбированом вагоне или в каком то контейнере (сюжет избитый) решил полететь на солнце---возомнив накануне и поверив что взлетит и долетит. Ну посмотрим подождём---может скоро и следующий появится.
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21.10.2021 20:14 Ответить
За Тимошенко страдал весь Запад. А Мишу бросили как использованное изделие.
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21.10.2021 20:26 Ответить
Дважды в одну реку не входят. Тут нет философии. Суровая правда жизни. Сбитые лётчики идут ремонтировать самолёты. За это тоже платят деньги---просто чуть меньше. Между деньгами и славой огромное растояние.
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21.10.2021 20:42 Ответить
Гарибашвили говорит глупости- его отпустят максимум через пол года.
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21.10.2021 20:31 Ответить
Теж так думаю.Але Гарібашвілі мусить брови супити ...
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21.10.2021 20:46 Ответить
Ось так *буть дурних. Це тобі, Міхо, не в Україні педалі гнути.
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21.10.2021 20:50 Ответить
Не говори Ираклий "гоп" пока не перепрыгнул костёр.
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21.10.2021 20:58 Ответить
Дружбаны Михрютку из кичи вытащат. Их слово твёрже алмаза. Все знают. Я буду добиваться возвращения Саакашвили в Украину, - Зеленский . Кулеба о Саакашвили: Мы своих граждан в беде за границей не бросаем. Мы требуем, чтобы Саакашвили немедленно освободили, - Арахамия .
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21.10.2021 21:00 Ответить
А ще Богуцька і Єгорушка Соболєв ! З такими "друзями" -не пропадьош Міхрютка!
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21.10.2021 21:04 Ответить
Не тот уже стал Карлсон, ой не тот.
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21.10.2021 23:11 Ответить
ну мабуть це вірно.... Його країна прайняла таке рішення... а в чому тут проблема? Громадянство його Грузії їм не сасоване.... то нехай відповідає. А Україна якщо дала йому громадянство поза Законом, не може вимагати політичних преференцій для нього, як для громадянина України.
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22.10.2021 00:07 Ответить
Мишу списали. Арриведерчи
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22.10.2021 00:46 Ответить
Тут важно сколько лет в тюрьме Гарибашвили проведет.
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22.10.2021 02:44 Ответить
Для цього істерика та нарсиса - сильний шок і стрес опинитися в тюрязі після розкошувань в Україні.

Термін він відбути не може (йому й додати вийде), тому намагатиметься концерти влаштовувати, щоб його витягли будь-яким чином.

Це ж яким треба бути ідіотом, щоб повірити тому, що йому вішали на вуха, і нелегально попхатися робити чергову ліворуцію, скидати чергову владу і "звільняти" народ та "боротися".

Отаке геть порожнє.
Чомусь здається, що йому скоро кінець.
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22.10.2021 04:35 Ответить
Оскільки нинішня влада в Грузії - парашні холуї, то й методи їх будуть парашні - Саакашвілі із тюрми не вийде аж доки парашну шоблу не вишвирнуть на помийку.
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22.10.2021 10:09 Ответить
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