Саакашвили проведет в тюрьме как минимум шесть лет, - премьер Грузии Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили исключает досрочное освобождение бывшего президента Михеила Саакашвили для передачи его Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Главный преступник в тюрьме, и он проведет там как минимум шесть лет. Умышленно распространяют информацию, что якобы Саакашвили будет досрочно освобожден, и что грузинские власти намереваются передать Саакашвили Украине. Все эти "информации" - полный абсурд", - сказал журналистам Гарибашвили.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать. Политика могут доставить в больницу в ближайшие выходные.