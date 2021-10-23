Саакашвілі в тюрмі зробили переливання крові, його стан задовільний, - лікар

Колишньому президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі в п'ятницю, 22 жовтня, пізно ввечері лікарі провели процедуру переливання крові, стан його здоров'я стабілізувався.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив у суботу журналістам особистий лікар експрезидента Ніколоз Кіпшідзе.

"Один із параметрів аналізу крові в Саакашвілі був поганим, тому місцеві тюремні лікарі й бригада з реанімобіля допомогли зробити мені переливання, після чого стан Саакашвілі стабілізувався", - сказав Кіпшідзе.

Він уважає, що Саакашвілі необхідно госпіталізувати в міську клініку під спостереження лікарів, адже "криза може повторитися, а в тюремній лікарні впоратися з нею буде складно".

"Зараз стан здоров'я Саакашвілі задовільний, краще, ніж було вчора", - сказав Кіпшідзе.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати. Політика можуть доставити в лікарню в найближчі вихідні.