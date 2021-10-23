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Новини
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Саакашвілі в тюрмі зробили переливання крові, його стан задовільний, - лікар

Саакашвілі в тюрмі зробили переливання крові, його стан задовільний, - лікар

Колишньому президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі в п'ятницю, 22 жовтня, пізно ввечері лікарі провели процедуру переливання крові, стан його здоров'я стабілізувався.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив у суботу журналістам особистий лікар експрезидента Ніколоз Кіпшідзе.

"Один із параметрів аналізу крові в Саакашвілі був поганим, тому місцеві тюремні лікарі й бригада з реанімобіля допомогли зробити мені переливання, після чого стан Саакашвілі стабілізувався", - сказав Кіпшідзе.

Він уважає, що Саакашвілі необхідно госпіталізувати в міську клініку під спостереження лікарів, адже "криза може повторитися, а в тюремній лікарні впоратися з нею буде складно".

"Зараз стан здоров'я Саакашвілі задовільний, краще, ніж було вчора", - сказав Кіпшідзе.

Читайте також: Саакашвілі дістався до Грузії на судні "Вільнюс", сховавшись у трейлері з молочними продуктами, - прокуратура

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати. Політика можуть доставити в лікарню в найближчі вихідні.

голодування (426) Грузія (1852) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+9
По ходу у него ломка.....
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23.10.2021 10:07
+9
Настільки часто натикаюсь в стрічці новин на прізвище Саакашвілі, що аж дратує і дивує. Яка нам різниця, що там з тим клоуном в Грузії, тобто в Сакартвело, тепер робиться. Поїхав, і чудово, баба з возу - коням легше. А в нас свого цирку і своїх клоунів ще через край, не нарегочемся((
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23.10.2021 10:08
+8
Какой удивительный парадокс, пока политик на свободе спокойно по бл*дям прыгает, здоровья полные штаны, а только на шконку присядет сразу при смерти. Удивительно.
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23.10.2021 10:10
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Киндзмараули в кровь добавьте. Любого грузина это за полчаса на ноги поставит.
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23.10.2021 10:05 Відповісти
там с кровью в большинстве случаев Гепатит С идет в подарок паравозиком....
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23.10.2021 10:06 Відповісти
Тогда чистый спирт. Антисептик все-таки. Ну и Киндзмараули. При таком коктейле кровь можно вообще не лить.
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23.10.2021 10:11 Відповісти
По ходу у него ломка.....
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23.10.2021 10:07 Відповісти
100%
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23.10.2021 11:57 Відповісти
Недельная ломка окончилась.
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23.10.2021 10:07 Відповісти
Настільки часто натикаюсь в стрічці новин на прізвище Саакашвілі, що аж дратує і дивує. Яка нам різниця, що там з тим клоуном в Грузії, тобто в Сакартвело, тепер робиться. Поїхав, і чудово, баба з возу - коням легше. А в нас свого цирку і своїх клоунів ще через край, не нарегочемся((
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23.10.2021 10:08 Відповісти
Не поняла еще, что Михо - яркая личность, харизматичен!
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23.10.2021 10:58 Відповісти
Какой удивительный парадокс, пока политик на свободе спокойно по бл*дям прыгает, здоровья полные штаны, а только на шконку присядет сразу при смерти. Удивительно.
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23.10.2021 10:10 Відповісти
А что тюрьма должна здоровья добавлять? Ты что-то с чем-то путаешь! Да и не видать что наших политиков по тюрьмам, все больше по различным тропическим островам шляются!
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23.10.2021 10:55 Відповісти
Наркота ще нікого не довела до добра...
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23.10.2021 10:10 Відповісти
Якби ти знав наркоманів. Те розумів би, що вони ніколи не вирушили до в'язниці добровільно. Для них життя це доступність до наркотиків. А місце не для життя - де їх немає.
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23.10.2021 10:18 Відповісти
так у него есть моторчик на спине или нет ?
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23.10.2021 10:20 Відповісти
моторчик есть, но похоже что не на спине а пониже, но ветерок по голове свободно от него гуляет....
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23.10.2021 10:30 Відповісти
а масло в моторе поменяли ?
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23.10.2021 10:32 Відповісти
при каких болезнях (и при камерной (и камера и приватность - два смысла в одном))))) диете))) делают переливание крови?
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23.10.2021 10:37 Відповісти
знаю постковидные синдромы, когда лечились или пили "для профилактики" кроверазжижающее язвы открывались - там делали.. скорее всего тоже ззва какая от голодания открылась...
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23.10.2021 10:56 Відповісти
Мне кажется,что если бы посадили путина,то насмешек было бы меньше.
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23.10.2021 10:57 Відповісти
На ЦН - точно! Но, порохопатриоты - они такие!
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23.10.2021 10:59 Відповісти
Так він для того і подався в Грузію щоб зробити переливання?
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23.10.2021 11:14 Відповісти
Так глибоко НАСРАТИ , що аж самому не зручно

.....
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23.10.2021 11:19 Відповісти
ломку поломали
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23.10.2021 11:24 Відповісти
Он уже недели три на диете?
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23.10.2021 11:53 Відповісти
Наркота именно так и лечится.
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23.10.2021 11:57 Відповісти
Дайте спокойно здохнуть этому придурку СААКАШВИЛИ!!
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23.10.2021 13:03 Відповісти
кацапы, их прихвостни и ворюги разных стран ненавидят Саакашвили.
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24.10.2021 02:34 Відповісти
Безусловно, замена масла повысит крутящий момент, передаваемый на вал несущего винта. Теперь "мужчина хоть куда, в полном расцвете сил"© будет не только барражировать в воздушном пространстве камеры, но и экстремально маневрировать не хуже "Апачи" или "Еврокоптера".
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24.10.2021 07:29 Відповісти
 
 