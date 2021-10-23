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Саакашвили в тюрьме сделали переливание крови, его состояние удовлетворительное, - врач

Саакашвили в тюрьме сделали переливание крови, его состояние удовлетворительное, - врач

Бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили в пятницу, 23 октября, поздно вечером врачи провели процедуру переливания крови, и состояние его здоровья стабилизировалось.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил в субботу журналистам личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе.

"Один из параметров анализа крови у Саакашвили был плохим, поэтому местные тюремные врачи и бригада с реанимобиля помогли сделать мне переливание, после чего состояние Саакашвили стабилизировалось", - сказал Кипшидзе.

Он считает, что Саакашвили необходимо госпитализировать в городскую клинику под наблюдение врачей, так как "кризис может повториться, а в тюремной больнице справиться с ним будет сложно".

"Сейчас состояние здоровья Саакашвили удовлетворительное, лучше, чем было вчера", - сказал Кипшидзе.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать. Политика могут доставить в больницу в ближайшие выходные.

Автор: 

голодовка (829) Грузия (4504) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+9
По ходу у него ломка.....
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23.10.2021 10:07
+9
Настільки часто натикаюсь в стрічці новин на прізвище Саакашвілі, що аж дратує і дивує. Яка нам різниця, що там з тим клоуном в Грузії, тобто в Сакартвело, тепер робиться. Поїхав, і чудово, баба з возу - коням легше. А в нас свого цирку і своїх клоунів ще через край, не нарегочемся((
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23.10.2021 10:08
+8
Какой удивительный парадокс, пока политик на свободе спокойно по бл*дям прыгает, здоровья полные штаны, а только на шконку присядет сразу при смерти. Удивительно.
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23.10.2021 10:10
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Правила форума Совет форумчан
Киндзмараули в кровь добавьте. Любого грузина это за полчаса на ноги поставит.
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23.10.2021 10:05 Ответить
там с кровью в большинстве случаев Гепатит С идет в подарок паравозиком....
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23.10.2021 10:06 Ответить
Тогда чистый спирт. Антисептик все-таки. Ну и Киндзмараули. При таком коктейле кровь можно вообще не лить.
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23.10.2021 10:11 Ответить
По ходу у него ломка.....
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23.10.2021 10:07 Ответить
100%
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23.10.2021 11:57 Ответить
Недельная ломка окончилась.
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23.10.2021 10:07 Ответить
Настільки часто натикаюсь в стрічці новин на прізвище Саакашвілі, що аж дратує і дивує. Яка нам різниця, що там з тим клоуном в Грузії, тобто в Сакартвело, тепер робиться. Поїхав, і чудово, баба з возу - коням легше. А в нас свого цирку і своїх клоунів ще через край, не нарегочемся((
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23.10.2021 10:08 Ответить
Не поняла еще, что Михо - яркая личность, харизматичен!
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23.10.2021 10:58 Ответить
Какой удивительный парадокс, пока политик на свободе спокойно по бл*дям прыгает, здоровья полные штаны, а только на шконку присядет сразу при смерти. Удивительно.
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23.10.2021 10:10 Ответить
А что тюрьма должна здоровья добавлять? Ты что-то с чем-то путаешь! Да и не видать что наших политиков по тюрьмам, все больше по различным тропическим островам шляются!
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23.10.2021 10:55 Ответить
Наркота ще нікого не довела до добра...
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23.10.2021 10:10 Ответить
Якби ти знав наркоманів. Те розумів би, що вони ніколи не вирушили до в'язниці добровільно. Для них життя це доступність до наркотиків. А місце не для життя - де їх немає.
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23.10.2021 10:18 Ответить
так у него есть моторчик на спине или нет ?
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23.10.2021 10:20 Ответить
моторчик есть, но похоже что не на спине а пониже, но ветерок по голове свободно от него гуляет....
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23.10.2021 10:30 Ответить
а масло в моторе поменяли ?
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23.10.2021 10:32 Ответить
при каких болезнях (и при камерной (и камера и приватность - два смысла в одном))))) диете))) делают переливание крови?
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23.10.2021 10:37 Ответить
знаю постковидные синдромы, когда лечились или пили "для профилактики" кроверазжижающее язвы открывались - там делали.. скорее всего тоже ззва какая от голодания открылась...
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23.10.2021 10:56 Ответить
Мне кажется,что если бы посадили путина,то насмешек было бы меньше.
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23.10.2021 10:57 Ответить
На ЦН - точно! Но, порохопатриоты - они такие!
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23.10.2021 10:59 Ответить
Так він для того і подався в Грузію щоб зробити переливання?
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23.10.2021 11:14 Ответить
Так глибоко НАСРАТИ , що аж самому не зручно

.....
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23.10.2021 11:19 Ответить
ломку поломали
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23.10.2021 11:24 Ответить
Он уже недели три на диете?
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23.10.2021 11:53 Ответить
Наркота именно так и лечится.
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23.10.2021 11:57 Ответить
Дайте спокойно здохнуть этому придурку СААКАШВИЛИ!!
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23.10.2021 13:03 Ответить
кацапы, их прихвостни и ворюги разных стран ненавидят Саакашвили.
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24.10.2021 02:34 Ответить
Безусловно, замена масла повысит крутящий момент, передаваемый на вал несущего винта. Теперь "мужчина хоть куда, в полном расцвете сил"© будет не только барражировать в воздушном пространстве камеры, но и экстремально маневрировать не хуже "Апачи" или "Еврокоптера".
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24.10.2021 07:29 Ответить
 
 