Саакашвили в тюрьме сделали переливание крови, его состояние удовлетворительное, - врач

Бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили в пятницу, 23 октября, поздно вечером врачи провели процедуру переливания крови, и состояние его здоровья стабилизировалось.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил в субботу журналистам личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе.

"Один из параметров анализа крови у Саакашвили был плохим, поэтому местные тюремные врачи и бригада с реанимобиля помогли сделать мне переливание, после чего состояние Саакашвили стабилизировалось", - сказал Кипшидзе.

Он считает, что Саакашвили необходимо госпитализировать в городскую клинику под наблюдение врачей, так как "кризис может повториться, а в тюремной больнице справиться с ним будет сложно".

"Сейчас состояние здоровья Саакашвили удовлетворительное, лучше, чем было вчера", - сказал Кипшидзе.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать. Политика могут доставить в больницу в ближайшие выходные.