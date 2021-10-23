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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Саакашвілі написав Садовому листа: "Я вірний Україні та найближчим часом сподіваюся повернутися"

Саакашвілі написав Садовому листа:

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі написав листа меру Львова Андрію Садовому та подякував йому за підтримку. Послання він передав через свою кохану нардепку Єлизавету Ясько.

Про це чиновник написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Передав нам вітання. А вночі йому стало гірше. Міхеіл Саакашвілі потребує госпіталізації і якісної медичної допомоги. Я сподіваюся, що грузинська гідність буде вищою за бажання звести рахунки.

Ми не маємо права залишити нашого друга в біді! Українська влада не зможе просто відмовчатися", - написав Садовий.

У листі Саакашвілі дякує Садовому за підтримку.

"Шановний друже Андрію! Дуже був щасливий прочитати твої слова підтримки. І для мене, і для Лізи (Ясько. - Ред.) таке людське ставлення зараз вирішальне. Я мав цей борг - допомогти Грузії, але ти також знаєш, що я дуже люблю і вірний Україні, та сподіваюся найближчим часом повернутися".

Саакашвілі написав Садовому листа: Я вірний Україні та найближчим часом сподіваюся повернутися 01
Фото: Садовий/Facebook

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати. Політика можуть доставити в лікарню в найближчі вихідні.

Автор: 

Грузія (1852) Саакашвілі Міхеіл (2155) Садовий Андрій (536) Єлизавета Ясько (79)


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Топ коментарі
+46
только вот нахрена он в Грузию поперся, если в Украину хочет вернуться ?

двоеженец, он и есть двоеженец....
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23.10.2021 18:21
+39
клоун с пропеллером
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23.10.2021 18:22
+37
Так. А от цього не треба.
Любов на відстані лише зміцнюється. Міша сиди в Грузії.
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23.10.2021 18:19
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И тогда в Украине ******* засудят, наконец, за прорив украинской границі.
Ибо нефиг . Тут ему не проходной двор
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23.10.2021 22:09 Відповісти
Ефрейтор краснопузой Баварской Советской Республики Адольф Шикльгрубер в 1918-19 годах не был фашистом целый год,но потом передумал и стал нацистом...,был ли он в Москве в то время? Нет не был,но в Москву Гитлер попал под вымышленной фамилией будучи делегатом Конгресса Коминтерна... в 1921 году...,а 28 октября 1939 года Гитлер и Джугашвили встречались лично в одном из древгних Замкой Львовской области...,и это исторический факт упорно скрывают до сих пор...
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23.10.2021 21:25 Відповісти
Укол пропустил?
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24.10.2021 15:41 Відповісти
В таком случае возникает естественный вопрос. К чему тогда ехал. Юля Владимировна тоже "сидела", но в результате это ей в ее политических амбициях не очень то помогло.
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23.10.2021 21:43 Відповісти
А як це могло допомогти, коли олігархічні ЗМІ піарили одного кандидата?
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23.10.2021 23:28 Відповісти
ПЕРЕВЕДИ МЕНЯ ЧЕРЕЗ КОРДОН

Переведи меня через кордон.

Сегодня надо - завтра будет поздно.

Я объявил сегодня час мой звездный.

Переведи меня через кордон.

Переведи меня через кордон.

Переведи, как фуры переводишь.

Ну что тебе один грузин всего лишь?

Переведи меня через кордон.
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23.10.2021 22:12 Відповісти
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23.10.2021 22:14 Відповісти
Гармидер і сором на кордоні. Як Саакашвілі повернувся в Україну
Мер Львова ще напередодні подій на кордоні анонсував участь депутатів від "Самопомочі" у зустрічі Саакашвілі та додав, що чекатиме екс-президента Грузії у Львові "на каву".

https://www.pravda.com.ua/articles/2017/09/11/7154795/
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23.10.2021 22:25 Відповісти
Андруша Доля його ж поселив тоді у крутому львівському готелі і те чмо там засідання свого "штабу" проводило. Дуже хотілося б дізнатися, хто оплачував його перебування, харчування і вояжики.
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23.10.2021 23:28 Відповісти
Отакої ! Та куди йому до тієї Колесникової в Білорусі, яка на кордоні порвала свій паспорт, аби не виганяли за "межу", і вибрала хоч в'язницю, але на батьківщині.
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24.10.2021 12:01 Відповісти
Миша сначала сделай революцию. Как тебя учили. Хватит отлынивать.
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23.10.2021 22:27 Відповісти
Як курка лапою написав, в дітей в першому класі кращий рукопис.
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23.10.2021 22:59 Відповісти
это он с голодухи
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23.10.2021 23:18 Відповісти
у человека шиза, конкретная. То он хочет в Украину, тов Грузию. То переворот устроить в Украине. А, нет, в Грузии.
Шиза ка кона есть.
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23.10.2021 23:39 Відповісти
Два дебила-это сила! Что Садовый , что Саакашвилии , одного поля ягоды!!
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24.10.2021 08:58 Відповісти
Свободу Мише!
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24.10.2021 10:39 Відповісти
Не ясно тільки, як львів'яни (чи їм поробили) знову вибрали мером садового...
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24.10.2021 12:06 Відповісти
Навіщо він нам потрібен.Хай там сидить.
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24.10.2021 14:26 Відповісти
пока он там сидит, у пуйла жпа болит . и не хило.
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24.10.2021 16:58 Відповісти
ЛЕТ ЧЕРЕЗ 6-10!!! ТАК ТУПО СДАТЬСЯ ПУЙЛУ!!!
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24.10.2021 15:55 Відповісти
твая не поняла. Михо круто наехал на пуйла и его подельническую скотину.
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24.10.2021 17:00 Відповісти
прикольные у нацико-фашиковой пуйлоскотины рашапитекской вяликоскрепной унтерменшевской хрюки !
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24.10.2021 15:59 Відповісти
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