Саакашвілі написав Садовому листа: "Я вірний Україні та найближчим часом сподіваюся повернутися"

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі написав листа меру Львова Андрію Садовому та подякував йому за підтримку. Послання він передав через свою кохану нардепку Єлизавету Ясько.

Про це чиновник написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Передав нам вітання. А вночі йому стало гірше. Міхеіл Саакашвілі потребує госпіталізації і якісної медичної допомоги. Я сподіваюся, що грузинська гідність буде вищою за бажання звести рахунки.

Ми не маємо права залишити нашого друга в біді! Українська влада не зможе просто відмовчатися", - написав Садовий.

У листі Саакашвілі дякує Садовому за підтримку.

"Шановний друже Андрію! Дуже був щасливий прочитати твої слова підтримки. І для мене, і для Лізи (Ясько. - Ред.) таке людське ставлення зараз вирішальне. Я мав цей борг - допомогти Грузії, але ти також знаєш, що я дуже люблю і вірний Україні, та сподіваюся найближчим часом повернутися".



Фото: Садовий/Facebook

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати. Політика можуть доставити в лікарню в найближчі вихідні.