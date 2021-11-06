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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Мін’юст Грузії наполягає на проведенні судового процесу над Саакашвілі у в’язниці

Мін’юст Грузії наполягає на проведенні судового процесу над Саакашвілі у в’язниці

Призначене на 10 листопада судове засідання з однієї зі справ експрезидента Грузії Міхеіл Саакашвілі, швидше за все, відбудеться у в’язниці №12, де перебуває політик.

Про це заявив голова Міністерства юстиції Грузії Раті Брегадзе в інтерв’ю телеканалу "Руставі 2", передає Цензор.НЕТ з посиланням на грузинську службу Радіо Свобода.

"Наша рекомендація така, щоб судовий процес був проведений у 12-й пенітенціарній установі… Ми наполегливо рекомендуємо не виводити ув’язненого з 12-ї пенітенціарної установи", – сказав Брегадзе.

У Мін’юсті пояснюють це рішення можливими загрозами безпеці та необхідністю захисту ув’язненого експрезидента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі планує державний переворот, - Служба державної безпеки Грузії

"Якщо матиме місце певна провокація, хто потім відповість за це і яку кількість сил має застосувати держава? Не можна, щоб усі ресурси були спрямовані на захист однієї людини та запобігання цим постійним провокаціям", – заявив міністр.

Саакашвілі продовжує голодування 38-й  день у в’язниці на знак протесту, оскільки вважає себе політичним ув’язненим.

Також читайте: "На зло ворогам, я не помру і дочекаюся мого звільнення народом": Саакашвілі закликав розосередити місця проведення протестних акцій у Грузії

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

Мін'юст (1586) Саакашвілі Міхеіл (2155) суд (11648) в'язниця (439)


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Топ коментарі
+8
«Саакашвили - аферист века. Он не голодает, а питается кашами и пьет натуральные соки. Поехал в Нидерланды, сделал себе резекцию желудка, после чего требуется соблюдение специальной диеты, а нам это выдал за голодовку», - прокомментировал бывший начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили.
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06.11.2021 16:34
+6
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06.11.2021 16:38
+5
А я казав, що Міхо це велика скалка в дупі грузинських ************, а усілякі кацапо- і потрохоботи бризкали жовчю і обсирали Саакашвілі.
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06.11.2021 16:02
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06.11.2021 15:38 Відповісти
Голод не тётка. Голод дядька.
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06.11.2021 15:59 Відповісти
Кручинную голову можно утешить надеждой, безутешное серце - успокоить мечтой, и только суровый желудок не идeт ни на какие компромиссы.
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06.11.2021 16:28 Відповісти
бидолага поехал собирать свой урожай винограда и попал в тюрьму...
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06.11.2021 15:41 Відповісти
А хто б з українських політиків не запісяв повертатися на Батьківщину, де його чекала б тюрьма ? Сам Аваков смутні часи перекантовувався в Італії.
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06.11.2021 16:28 Відповісти
Почему он раньше не поехал а поехал тогда когда Грузии должны были дать ПДЧ в НАТО?! Тут только одно объяснение что послал его туда *****!
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06.11.2021 16:46 Відповісти
Не варто ж обезсиленного голодом кантувати.
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06.11.2021 15:55 Відповісти
Образно кажучи, Саакашвілі започаткував новий вид спорту - футбол на мінному полі. Тобто, іноді Шара стає квадратовою і не хоче котитися...
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06.11.2021 16:00 Відповісти
А я казав, що Міхо це велика скалка в дупі грузинських ************, а усілякі кацапо- і потрохоботи бризкали жовчю і обсирали Саакашвілі.
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06.11.2021 16:02 Відповісти
У меня к вам вопрос - как должно поступить правоохоронная система страны с человеков нелегально выехавшем из этой страны? Уточняю вопрос - с незаконно перешедшим границу страны.
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06.11.2021 17:57 Відповісти
Так что же вы молчите, как пареной репы в рот набрали?
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06.11.2021 18:35 Відповісти
Служака, ты за кордон собрался рвануть? Ну, так не светись!
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07.11.2021 05:35 Відповісти
Мне бояться не чего.
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07.11.2021 09:26 Відповісти
Только одного олигарха не обнулил в свое время Саакашвили , и вот печальньій результат. Вьівод : дело нужно доводить до конца , иначе конец может прийти тебе...
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06.11.2021 16:19 Відповісти
Воры министры Ставицкий,Табачник , примкнувший к ним Дубилет откупились от украинских и израильских "органов" и прекрасно жируют себе в Израиле на украинские деньги. А Михрютка в Грузии на киче парится. Т.е. грузинские "органы" берут больше украинских и израильских и столько, что Михрютке не под силу.
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06.11.2021 16:32 Відповісти
«Саакашвили - аферист века. Он не голодает, а питается кашами и пьет натуральные соки. Поехал в Нидерланды, сделал себе резекцию желудка, после чего требуется соблюдение специальной диеты, а нам это выдал за голодовку», - прокомментировал бывший начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили.
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06.11.2021 16:34 Відповісти
Бывший главный хирург грузинского Генштаба?
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07.11.2021 05:37 Відповісти
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06.11.2021 16:38 Відповісти
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06.11.2021 16:50 Відповісти
 
 