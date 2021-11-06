Мін’юст Грузії наполягає на проведенні судового процесу над Саакашвілі у в’язниці
Призначене на 10 листопада судове засідання з однієї зі справ експрезидента Грузії Міхеіл Саакашвілі, швидше за все, відбудеться у в’язниці №12, де перебуває політик.
Про це заявив голова Міністерства юстиції Грузії Раті Брегадзе в інтерв’ю телеканалу "Руставі 2", передає Цензор.НЕТ з посиланням на грузинську службу Радіо Свобода.
"Наша рекомендація така, щоб судовий процес був проведений у 12-й пенітенціарній установі… Ми наполегливо рекомендуємо не виводити ув’язненого з 12-ї пенітенціарної установи", – сказав Брегадзе.
У Мін’юсті пояснюють це рішення можливими загрозами безпеці та необхідністю захисту ув’язненого експрезидента.
"Якщо матиме місце певна провокація, хто потім відповість за це і яку кількість сил має застосувати держава? Не можна, щоб усі ресурси були спрямовані на захист однієї людини та запобігання цим постійним провокаціям", – заявив міністр.
Саакашвілі продовжує голодування 38-й день у в’язниці на знак протесту, оскільки вважає себе політичним ув’язненим.
Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
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