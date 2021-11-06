Минюст Грузии настаивает на проведении судебного процесса над Саакашвили в тюрьме

Назначенное на 10 ноября судебное заседание по одному из дел екс-президента Грузии Саакашвили, скорее всего, состоится в тюрьме №12, где находится политик.

Об этом заявил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе в интервью телеканалу "Рустави 2", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на грузинскую службу Радио Свобода.

"Наша рекомендация такова, чтобы судебный процесс был проведен в 12-м пенитенциарном учреждении… Мы настоятельно рекомендуем не выводить заключенного из 12-го пенитенциарного учреждения", - сказал Брегадзе.

В Минюсте объясняют это решение возможными угрозами безопасности и необходимостью защиты заключенного экс-президента.

Читайте также: Саакашвили планирует государственный переворот, - Служба государственной безопасности Грузии

"Если будет иметь место определенная провокация, кто потом ответит за это, и какое количество сил должно использовать государство? Нельзя, чтобы все ресурсы были направлены на защиту одного человека и предотвращение этих постоянных провокаций", - заявил министр.

Саакашвили продолжает голодовку 38-й день в тюрьме в знак протеста, поскольку считает себя политическим заключенным.

Читайте также: "Назло врагам, я не умру и дождусь моего освобождения народом": Саакашвили призвал рассредоточить места проведения протестных акций в Грузии

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.