Минюст Грузии настаивает на проведении судебного процесса над Саакашвили в тюрьме
Назначенное на 10 ноября судебное заседание по одному из дел екс-президента Грузии Саакашвили, скорее всего, состоится в тюрьме №12, где находится политик.
Об этом заявил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе в интервью телеканалу "Рустави 2", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на грузинскую службу Радио Свобода.
"Наша рекомендация такова, чтобы судебный процесс был проведен в 12-м пенитенциарном учреждении… Мы настоятельно рекомендуем не выводить заключенного из 12-го пенитенциарного учреждения", - сказал Брегадзе.
В Минюсте объясняют это решение возможными угрозами безопасности и необходимостью защиты заключенного экс-президента.
"Если будет иметь место определенная провокация, кто потом ответит за это, и какое количество сил должно использовать государство? Нельзя, чтобы все ресурсы были направлены на защиту одного человека и предотвращение этих постоянных провокаций", - заявил министр.
Саакашвили продолжает голодовку 38-й день в тюрьме в знак протеста, поскольку считает себя политическим заключенным.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
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