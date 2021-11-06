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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Минюст Грузии настаивает на проведении судебного процесса над Саакашвили в тюрьме

Минюст Грузии настаивает на проведении судебного процесса над Саакашвили в тюрьме

Назначенное на 10 ноября судебное заседание по одному из дел екс-президента Грузии Саакашвили, скорее всего, состоится в тюрьме №12, где находится политик.

Об этом заявил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе в интервью телеканалу "Рустави 2", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на грузинскую службу Радио Свобода.

"Наша рекомендация такова, чтобы судебный процесс был проведен в 12-м пенитенциарном учреждении… Мы настоятельно рекомендуем не выводить заключенного из 12-го пенитенциарного учреждения", - сказал Брегадзе.

В Минюсте объясняют это решение возможными угрозами безопасности и необходимостью защиты заключенного экс-президента.

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"Если будет иметь место определенная провокация, кто потом ответит за это, и какое количество сил должно использовать государство? Нельзя, чтобы все ресурсы были направлены на защиту одного человека и предотвращение этих постоянных провокаций", - заявил министр.

Саакашвили продолжает голодовку 38-й день в тюрьме в знак протеста, поскольку считает себя политическим заключенным.

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Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

Автор: 

Минюст (1749) Саакашвили (3307) суд (25073) тюрьма (822)


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Топ комментарии
+8
«Саакашвили - аферист века. Он не голодает, а питается кашами и пьет натуральные соки. Поехал в Нидерланды, сделал себе резекцию желудка, после чего требуется соблюдение специальной диеты, а нам это выдал за голодовку», - прокомментировал бывший начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили.
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06.11.2021 16:34
+6
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06.11.2021 16:38
+5
А я казав, що Міхо це велика скалка в дупі грузинських ************, а усілякі кацапо- і потрохоботи бризкали жовчю і обсирали Саакашвілі.
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06.11.2021 16:02
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06.11.2021 15:38 Ответить
Голод не тётка. Голод дядька.
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06.11.2021 15:59 Ответить
Кручинную голову можно утешить надеждой, безутешное серце - успокоить мечтой, и только суровый желудок не идeт ни на какие компромиссы.
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06.11.2021 16:28 Ответить
бидолага поехал собирать свой урожай винограда и попал в тюрьму...
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06.11.2021 15:41 Ответить
А хто б з українських політиків не запісяв повертатися на Батьківщину, де його чекала б тюрьма ? Сам Аваков смутні часи перекантовувався в Італії.
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06.11.2021 16:28 Ответить
Почему он раньше не поехал а поехал тогда когда Грузии должны были дать ПДЧ в НАТО?! Тут только одно объяснение что послал его туда *****!
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06.11.2021 16:46 Ответить
Не варто ж обезсиленного голодом кантувати.
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06.11.2021 15:55 Ответить
Образно кажучи, Саакашвілі започаткував новий вид спорту - футбол на мінному полі. Тобто, іноді Шара стає квадратовою і не хоче котитися...
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06.11.2021 16:00 Ответить
А я казав, що Міхо це велика скалка в дупі грузинських ************, а усілякі кацапо- і потрохоботи бризкали жовчю і обсирали Саакашвілі.
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06.11.2021 16:02 Ответить
У меня к вам вопрос - как должно поступить правоохоронная система страны с человеков нелегально выехавшем из этой страны? Уточняю вопрос - с незаконно перешедшим границу страны.
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06.11.2021 17:57 Ответить
Так что же вы молчите, как пареной репы в рот набрали?
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06.11.2021 18:35 Ответить
Служака, ты за кордон собрался рвануть? Ну, так не светись!
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07.11.2021 05:35 Ответить
Мне бояться не чего.
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07.11.2021 09:26 Ответить
Только одного олигарха не обнулил в свое время Саакашвили , и вот печальньій результат. Вьівод : дело нужно доводить до конца , иначе конец может прийти тебе...
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06.11.2021 16:19 Ответить
Воры министры Ставицкий,Табачник , примкнувший к ним Дубилет откупились от украинских и израильских "органов" и прекрасно жируют себе в Израиле на украинские деньги. А Михрютка в Грузии на киче парится. Т.е. грузинские "органы" берут больше украинских и израильских и столько, что Михрютке не под силу.
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06.11.2021 16:32 Ответить
«Саакашвили - аферист века. Он не голодает, а питается кашами и пьет натуральные соки. Поехал в Нидерланды, сделал себе резекцию желудка, после чего требуется соблюдение специальной диеты, а нам это выдал за голодовку», - прокомментировал бывший начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили.
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06.11.2021 16:34 Ответить
Бывший главный хирург грузинского Генштаба?
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07.11.2021 05:37 Ответить
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06.11.2021 16:38 Ответить
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06.11.2021 16:50 Ответить
 
 