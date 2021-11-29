Нардеп "Голоса" Железняк про переслідування журналістів: Не треба перетворювати ДБР на інквізицію
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Парламент має відреагувати на переслідування журналістів.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній Раді заявив нардеп голосу Ярослав Железняк.
"Мені можуть не подобатися заяви будь-якого представника засобів масової інформації, але це його право і точно це не зона відповідальності ДБР. І не треба перетворювати ДБР на якусь інквізицію щодо тих, хто не згоден з центральною лінією влади", - наголосив політик і додав, що зараз "ДБР чомусь вирішило ганятися за незалежним журналістом Юрієм Бутусовим, Яніною Соколовою та ін.".
Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.
В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.
Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.
Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.
28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".
Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".
Крім того, 19 листопада ДБР повідомило, що перевіряє інформацію у зв'язку з публікацією розслідування журналістки Яніни Соколової про проведення спецоперації щодо "вагнерівців" - відкрито кримінальне провадження за фактом розголошення держтаємниці.
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Бубочка, тебе мама Римма не говорила, что надо учиться на чужих ошибках, чтобы своих не совершать?
Хотя, этот ЗЕбанутый идиот бубочка и учеба... Смешно.
Ось чому брехунів треба карать а брехунів журналістів впершу чергу. Де ваші локази цих моментів що ви пишете.. Як що це лише ваша думка то тоді ви не журналісти а бабульки на дворовій лавочці (лавочні блогери). Розучились працювать докази шукать половина статей триндьож і пи..добольство. Свобода слова кажете та це не свободні слова це свободне пи..добольство. Журналісти бл... без честі совісті.
-Коли продажні ЗЕбіли капітулянти переслідували опозицію, я мовчав: я не був до них в опозиції.
Коли вони на догоду Кремлю ув'язнювали патріотів і націоналістів, я мовчав: я не був націоналістом.
Коли вони вже хапали всіх підряд про-українських громадян, я мовчав, бо був байдужий до політики.
А коли ці кляті ЗЕ ..слуги кремля вже прийшли за мною, підтримати і заступитися за мене було вже нікому ..
Що так і далі мовчки будемо дивитися як продажні кремлівські слуги холуї ці Іуди -ЗЕбіли - капітулянти, планомірно знищують будь-яку опозицію: всі націоналістичні, патріотичні і про-українські сили в Україні. Так тоді якщо ми негайно і жорстко не зупинимо їх, то скоро
і самої України як суверенної держави не буде.
І ще те, що масові репресії ЗЕбілів повністю не загрожують кремлівським агентам яничарам і екс-ригоАналам з банди продажного кривавого ЗЕКА-Іуди, що втік у паРашу. Ці бандити з "життя-сепаратистів". Так вони виродки в опозиції, але не до такої ж, як і вони антиукраїнської, про-кремлівської влади ЗЕбілів-капітулянтів, а в жорсткій опозиції до Української держави та до Українського народу.