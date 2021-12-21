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Новини Затримання Протасевича
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Дівчина Протасевича Сапега попросила Лукашенка про помилування

Дівчина Протасевича Сапега попросила Лукашенка про помилування

Росіянка Софія Сапега написала прохання про помилування на ім'я Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Про це російському "Інтерфаксу" повідомив її вітчим Сергій Дудич, інформує Цензор.НЕТ.

Близькі громадянки Росії і вона сама зараз чекають рішення і суду і більше нічого не коментують.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Інтерв'ю" з дівчиною Протасевича Сапегою показали на державному ТБ в Білорусі. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше слідчий комітет Білорусі висунув росіянці Софії Сапезі остаточні обвинувачення, згідно з якими їй загрожує до 6 років ув'язнення.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

Білорусь (7926) Лукашенко Олександр (2653) помилування (112) Сапега Софія (32)


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Топ коментарі
+4
А що їй ще залишається? Якщо вона не виконає вимог терориста Луки, то вона просто безслідно зникне, і про її героїзм ніхто не взнає, жодна людина. Тому вимоги терориста бранець має виконати, щоб вирватись на свободу. А потім допомогти знищити терориста.
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21.12.2021 14:42
+4
5 минут там - и ты попросишь даже Аллаха, при том что веришь в Кетцалькоатля.
ты понимаешь ли - тебе например паука - здорового, тарантула суют под нос и бумажку - подписать. Ну и???
я так и думал - ты разбросал палачей, а бумажку аккуратно сжег или спалил, а потом захватил автомат и тут мы имеем 100500 подохших охранников и тебя - счастливо дошедшего до вертолета.
Ура!
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21.12.2021 14:48
+3
Шльондоа,як шльондра
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21.12.2021 14:30
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А що їй ще залишається? Якщо вона не виконає вимог терориста Луки, то вона просто безслідно зникне, і про її героїзм ніхто не взнає, жодна людина. Тому вимоги терориста бранець має виконати, щоб вирватись на свободу. А потім допомогти знищити терориста.
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21.12.2021 14:42 Відповісти
Певність суджень,зникає,коли мова про рашеянку...
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21.12.2021 14:53 Відповісти
Сапега попросила а не поросила. В заголовку помилка. Поросити означає змочити водою, побризкати.
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21.12.2021 14:46 Відповісти
Это от слова "опорос".
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21.12.2021 14:48 Відповісти
ну, побризкала дівчина на луку, і шо
може він сам того забажав
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21.12.2021 16:01 Відповісти
Правильно попросила , по другому сядет на 6 лет за нехер , она чай не Роза Люксембург
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21.12.2021 14:54 Відповісти
А что, Роза много и долго сидела??? О, как! А я не знал, думал что тётя комфортно жила.
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21.12.2021 14:55 Відповісти
О, прочитал, что в Период Первой мировой- сидела Роза! Аж 4 годочка.
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21.12.2021 14:58 Відповісти
только плохо закончила , ну и в Моабит наверное поинтересней сидеть чем в изоляторе КГБ Белоруси
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21.12.2021 15:04 Відповісти
у усатого фюрера опорос начался))))) этож кто ему так запердолил))) до слёз))) свиноматка усатая
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21.12.2021 14:54 Відповісти
Поросила?
От слова "порося"?
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21.12.2021 15:06 Відповісти
от слова "роса" золотая
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21.12.2021 15:10 Відповісти
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21.12.2021 19:22 Відповісти
луку опоросили
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21.12.2021 15:24 Відповісти
поросила "золотим дощем"
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21.12.2021 15:36 Відповісти
А опісля, капітан фсб Сапега продовжить роботу в одній із західних країн.
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21.12.2021 15:25 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC) червоний горобець
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21.12.2021 15:41 Відповісти
правильно делает, что ей ещё остаётся.
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22.12.2021 00:52 Відповісти
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