Дівчина Протасевича Сапега попросила Лукашенка про помилування

Росіянка Софія Сапега написала прохання про помилування на ім'я Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Про це російському "Інтерфаксу" повідомив її вітчим Сергій Дудич, інформує Цензор.НЕТ.

Близькі громадянки Росії і вона сама зараз чекають рішення і суду і більше нічого не коментують.

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Нагадаємо, раніше слідчий комітет Білорусі висунув росіянці Софії Сапезі остаточні обвинувачення, згідно з якими їй загрожує до 6 років ув'язнення.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.