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Новости Задержание Протасевича
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Девушка Протасевича Сапега попросила Лукашенко о помиловании

Девушка Протасевича Сапега попросила Лукашенко о помиловании

Россиянка София Сапега написала прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко, захватившего власть в Беларуси.

Об этом российскому "Интерфаксу" сообщил ее отчим Сергей Дудич, передает Цензор.НЕТ.

Близкие гражданки России и она сама сейчас ждут решения и суда и больше ничего не комментируют.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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В связи с этим инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление о ситуации в Беларуси.

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) помилование (219) Сапега София (32)


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Топ комментарии
+4
А що їй ще залишається? Якщо вона не виконає вимог терориста Луки, то вона просто безслідно зникне, і про її героїзм ніхто не взнає, жодна людина. Тому вимоги терориста бранець має виконати, щоб вирватись на свободу. А потім допомогти знищити терориста.
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21.12.2021 14:42
+4
5 минут там - и ты попросишь даже Аллаха, при том что веришь в Кетцалькоатля.
ты понимаешь ли - тебе например паука - здорового, тарантула суют под нос и бумажку - подписать. Ну и???
я так и думал - ты разбросал палачей, а бумажку аккуратно сжег или спалил, а потом захватил автомат и тут мы имеем 100500 подохших охранников и тебя - счастливо дошедшего до вертолета.
Ура!
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21.12.2021 14:48
+3
Шльондоа,як шльондра
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21.12.2021 14:30
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Страница 2 из 2
А що їй ще залишається? Якщо вона не виконає вимог терориста Луки, то вона просто безслідно зникне, і про її героїзм ніхто не взнає, жодна людина. Тому вимоги терориста бранець має виконати, щоб вирватись на свободу. А потім допомогти знищити терориста.
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21.12.2021 14:42 Ответить
Певність суджень,зникає,коли мова про рашеянку...
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21.12.2021 14:53 Ответить
Сапега попросила а не поросила. В заголовку помилка. Поросити означає змочити водою, побризкати.
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21.12.2021 14:46 Ответить
Это от слова "опорос".
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21.12.2021 14:48 Ответить
ну, побризкала дівчина на луку, і шо
може він сам того забажав
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21.12.2021 16:01 Ответить
Правильно попросила , по другому сядет на 6 лет за нехер , она чай не Роза Люксембург
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21.12.2021 14:54 Ответить
А что, Роза много и долго сидела??? О, как! А я не знал, думал что тётя комфортно жила.
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21.12.2021 14:55 Ответить
О, прочитал, что в Период Первой мировой- сидела Роза! Аж 4 годочка.
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21.12.2021 14:58 Ответить
только плохо закончила , ну и в Моабит наверное поинтересней сидеть чем в изоляторе КГБ Белоруси
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21.12.2021 15:04 Ответить
у усатого фюрера опорос начался))))) этож кто ему так запердолил))) до слёз))) свиноматка усатая
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21.12.2021 14:54 Ответить
Поросила?
От слова "порося"?
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21.12.2021 15:06 Ответить
от слова "роса" золотая
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21.12.2021 15:10 Ответить
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21.12.2021 19:22 Ответить
луку опоросили
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21.12.2021 15:24 Ответить
поросила "золотим дощем"
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21.12.2021 15:36 Ответить
А опісля, капітан фсб Сапега продовжить роботу в одній із західних країн.
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21.12.2021 15:25 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC) червоний горобець
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21.12.2021 15:41 Ответить
правильно делает, что ей ещё остаётся.
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22.12.2021 00:52 Ответить
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