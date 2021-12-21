Девушка Протасевича Сапега попросила Лукашенко о помиловании
Россиянка София Сапега написала прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко, захватившего власть в Беларуси.
Об этом российскому "Интерфаксу" сообщил ее отчим Сергей Дудич, передает Цензор.НЕТ.
Близкие гражданки России и она сама сейчас ждут решения и суда и больше ничего не комментируют.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с этим инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
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може він сам того забажав
От слова "порося"?