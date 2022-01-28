Дводенну жалобу через трагедію на "Південмаші" оголосили в Дніпрі

У м. Дніпрі 28 та 29 січня оголосили жалобу через трагедію на території Південного машинобудівного заводу, де загинули п'ятеро людей і ще п'ятеро перебувають у лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міськради.

"У Дніпрі 28 та 29 січня оголосили жалобу через трагедію на державному підприємстві "Південний машинобудівний завод". Відповідне рішення підписав мер Дніпра Борис Філатов", - ідеться в повідомленні.

Перед міськрадою, а також на будівлях комунальних підприємств та закладів приспустили державні прапори та повісили жалобні стрічки.

"У мерії Дніпра висловлюють співчуття сім'ям та близьким загиблих", - додали у міськраді.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.