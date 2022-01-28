Двухдневный траур из-за трагедии на "Южмаше" объявили в Днепре

В г. Днепр 28 и 29 января объявили траур из-за трагедии на территории Южного машиностроительного завода, где погибли пять человек и еще пятеро находятся в больнице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"В Днепре 28 и 29 января объявили траур из-за трагедии на государственном предприятии "Южный машиностроительный завод". Соответствующее решение подписал мэр Днепра Борис Филатов", - говорится в сообщении.

Перед горсоветом, а также на зданиях коммунальных предприятий и заведений приспустили государственные флаги и повесили траурные ленты.

"В мэрии Днепра выражают соболезнования семьям и близким погибших", - добавили в горсовете.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.