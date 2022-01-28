Сегодня в Днепре простятся с пятью погибшими на "Южмаше"
Сегодня, 28 января, в Днепре пройдет прощание с погибшими во время вчерашнего расстрела на заводе "Южмаш".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дніпро Регіон.
Как стало известно, прощание будет проходить с 14:00 до 16:00 в помещении ДК "Машиностроителей". Проститься можно с пятью погибшими при расстреле.
Потом гробы заберут родственники. Двое погибших – не из Днепра, поэтому их тела отвезут в другие области. Место и время похорон будут решать уже родственники. Как стало известно, похороны погибшей женщины – контролера КПП, которая была убита за то, что не открыла преступнику дверь, – пройдут завтра, 29 января.
Прощание с ней пройдет еще на территории завода "Южмаш". Туда смогут прийти близкие и коллеги. После этого женщину похоронят. Известно, что у нее осталась дочь-школьница.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.
В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.
Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
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Мусора мрази, издевались над подростком, а теперь он у них дезертир....
Само собой, лучше бы вместо армии поехал в Польшу, там бы работал и всё было бы ок, но есть Гогилашвили, его все должны знать в лицо....
Вот была ситуация у нацгвардейца на посту,
Помощник Валуева под охраной фСБУ атакует его, на посту, вооуженного Народом Украины и под поисягой ему....
В итоге мог бы и пристрелить этого кореша Зеленского, но что тогда бы вы, сбу и прочие писали?
Нацгвпрдеец обидел пом.депутата госдумы рф?
А?
Зачем у НГ автомат?
Теперь, когда Стрелок оббъявлен дезертиром,
Мы можем спать спокойно? Или посадить ещё стрелка в яму и тогда порядок?
Может на него ещё и подрыв артскладов повесить?
А, да, я дегенерат.... Ну тогда радуйтесь, ваша жизнь удалась...
Просто в телеге вроде 19 читал
мне с уплаченного не перепадает...
вы предлагаете бахнуть сотку за упокой и ждать нового расстрела?
Что вам нравится в случившейся херне?
Или что мне должно нравиться в действиях условного Гогилашвили?
Может он Вам платит, а не мне?
Там нет Гогилашвили и Зеленского
https://defence-line.org/2022/01/k-tragedii-v-dnepre-2/
Женщину зачем было убивать - козлина?!