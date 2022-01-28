Сегодня в Днепре простятся с пятью погибшими на "Южмаше"

Сегодня, 28 января, в Днепре пройдет прощание с погибшими во время вчерашнего расстрела на заводе "Южмаш".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дніпро Регіон.

Как стало известно, прощание будет проходить с 14:00 до 16:00 в помещении ДК "Машиностроителей". Проститься можно с пятью погибшими при расстреле.

Потом гробы заберут родственники. Двое погибших – не из Днепра, поэтому их тела отвезут в другие области. Место и время похорон будут решать уже родственники. Как стало известно, похороны погибшей женщины – контролера КПП, которая была убита за то, что не открыла преступнику дверь, – пройдут завтра, 29 января.

Прощание с ней пройдет еще на территории завода "Южмаш". Туда смогут прийти близкие и коллеги. После этого женщину похоронят. Известно, что у нее осталась дочь-школьница.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.