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Сегодня в Днепре простятся с пятью погибшими на "Южмаше"

Сегодня в Днепре простятся с пятью погибшими на

Сегодня, 28 января, в Днепре пройдет прощание с погибшими во время вчерашнего расстрела на заводе "Южмаш".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дніпро Регіон.

Как стало известно, прощание будет проходить с 14:00 до 16:00 в помещении ДК "Машиностроителей". Проститься можно с пятью погибшими при расстреле.

Потом гробы заберут родственники. Двое погибших – не из Днепра, поэтому их тела отвезут в другие области. Место и время похорон будут решать уже родственники. Как стало известно, похороны погибшей женщины – контролера КПП, которая была убита за то, что не открыла преступнику дверь, – пройдут завтра, 29 января.

Прощание с ней пройдет еще на территории завода "Южмаш". Туда смогут прийти близкие и коллеги. После этого женщину похоронят. Известно, что у нее осталась дочь-школьница.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пострадавшие лежали в лужах собственной крови, давно такого не видели, - Рыженко о состоянии раненных во время стрельбы в Днепре

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Автор: 

Днепр (4439) похороны (1534) расстрел (505) Южмаш (58) Ян Осока (1501)


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Топ комментарии
+13
Животное ты знаешь как с ним издевались? Женщины тоже издевались ? На видео где он рассказывал я не увидел загнанного и зашуганого парня с которого издевались , издеваться можно по разному , показать язык или обозвать дураком и психом это тоже издевательство Но поступок который он совершал нельзя никак оправдать , он убивал наглухо а потом ещё добивал пытался убить как можно больше людей несмотря на пол и возраст жертв , были бы там дети он бы и их убил, где он говорит что с него издевались физически ? Пока он этого неговорл ставить в защиту душегуба могут только конченые мрази
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28.01.2022 11:47
+11
Ты совсем недоразвитый? Как ему может быть 19, если он 2001 года рождения? Женщина на проходной, которую как сам он сказал, убил выстрелом в голову тоже его довела? Я понял одно из твоих слов, ты такой же чмошник, это ещё мягко говоря...
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28.01.2022 11:47
+8
ты че, дядя? там здоровый мужик под 2 метра ростом, 21 годик, даже по американским меркам, взрослый совсем...
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28.01.2022 11:17
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Хотелось бы про причины инцидента, Монастырский и Гогилашвили передают привет от Зеленского?
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28.01.2022 11:09 Ответить
Пiдозра в дезертирствi....
Мусора мрази, издевались над подростком, а теперь он у них дезертир....
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28.01.2022 11:11 Ответить
ты че, дядя? там здоровый мужик под 2 метра ростом, 21 годик, даже по американским меркам, взрослый совсем...
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28.01.2022 11:17 Ответить
121 годик, парню вроде как 19, как повлиял его рост на то, что он начал стрелять? Похоже над ним издевались, он дал ответ, это его выбор,
Само собой, лучше бы вместо армии поехал в Польшу, там бы работал и всё было бы ок, но есть Гогилашвили, его все должны знать в лицо....
Вот была ситуация у нацгвардейца на посту,
Помощник Валуева под охраной фСБУ атакует его, на посту, вооуженного Народом Украины и под поисягой ему....
В итоге мог бы и пристрелить этого кореша Зеленского, но что тогда бы вы, сбу и прочие писали?
Нацгвпрдеец обидел пом.депутата госдумы рф?
А?
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28.01.2022 11:41 Ответить
Ты совсем недоразвитый? Как ему может быть 19, если он 2001 года рождения? Женщина на проходной, которую как сам он сказал, убил выстрелом в голову тоже его довела? Я понял одно из твоих слов, ты такой же чмошник, это ещё мягко говоря...
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28.01.2022 11:47 Ответить
Животное ты знаешь как с ним издевались? Женщины тоже издевались ? На видео где он рассказывал я не увидел загнанного и зашуганого парня с которого издевались , издеваться можно по разному , показать язык или обозвать дураком и психом это тоже издевательство Но поступок который он совершал нельзя никак оправдать , он убивал наглухо а потом ещё добивал пытался убить как можно больше людей несмотря на пол и возраст жертв , были бы там дети он бы и их убил, где он говорит что с него издевались физически ? Пока он этого неговорл ставить в защиту душегуба могут только конченые мрази
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28.01.2022 11:47 Ответить
Не знаю, что именно заставило его это сделать, не желаю никому попасть в такую ситуацию, но что должен был по уставу НГ делать с Гогилашвили?
Зачем у НГ автомат?
Теперь, когда Стрелок оббъявлен дезертиром,
Мы можем спать спокойно? Или посадить ещё стрелка в яму и тогда порядок?
Может на него ещё и подрыв артскладов повесить?
А, да, я дегенерат.... Ну тогда радуйтесь, ваша жизнь удалась...
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28.01.2022 12:20 Ответить
Ты почитай что написал, ты погибших парней называешь мусорами, там были убиты. Парни 19 и 20 лет ещё ранены 19 и 21 лет , это дети , зачем погибших и пострадавших оскорблять ? Оскорбляй и обвиняй начальство, призывную комиссию что зачислили на службу неуравновешенного призывника, но не этих детей, они у свою защиту уже ничего сказать не смогут
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28.01.2022 12:28 Ответить
Вы не понимаете, что стрелком мог стать любой из этих пацанов, попади он в немилость офицеров, как было с этим? Можете жалеть кого угодно, но проблема в возможном повторении.... Но вам видимо выгодно отвлекать людей с помощью пролитой крови, а если бы ваш ребёнок стал Стрелком?
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28.01.2022 13:17 Ответить
2001 р н, ніяк 19 не виходить, та й судячи по відео, досит впевнений в собі хлопчик.
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28.01.2022 11:48 Ответить
Похоже моя ошибка дорого стрелку обойдётся...
Просто в телеге вроде 19 читал
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28.01.2022 12:11 Ответить
А може причина крадіжки автомата?? Ні???
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28.01.2022 11:57 Ответить
Ты там свечку держало, слабоумное?
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28.01.2022 11:17 Ответить
Посмотрите в телеге, там уже забавы в уборной постят...
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28.01.2022 11:42 Ответить
Я на группы таких как ты дегенератов не подписан.
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28.01.2022 11:51 Ответить
Так это видео его сослуживцев...
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28.01.2022 12:03 Ответить
Кто тебе платит животное ?
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28.01.2022 11:24 Ответить
Я плачу налоги, на благо всяких судей, гогилашвилей, зеленских и на устройство расстрелов сослуживцев,
мне с уплаченного не перепадает...
вы предлагаете бахнуть сотку за упокой и ждать нового расстрела?
Что вам нравится в случившейся херне?
Или что мне должно нравиться в действиях условного Гогилашвили?
Может он Вам платит, а не мне?
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28.01.2022 12:09 Ответить
Дійсно, мусора знущались, а він у відповідь застрелив жінку вахтера....
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28.01.2022 11:49 Ответить
Жизнь состоит из многих глупостей, увы
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28.01.2022 12:13 Ответить
Висновкі зроблено не буде. Строкова рабська служба, нікуди не дінеться.За могутній Ізраїль і Швейцарію не кажіть.
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28.01.2022 11:18 Ответить
Новую методичку с утра не выдали? Долго будешь одно и то же спамить?
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28.01.2022 11:21 Ответить
Мені методичок не видають.Я пишу істину.
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28.01.2022 11:33 Ответить
Тока в Израиле совсем не призывное рабство,
Там нет Гогилашвили и Зеленского
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28.01.2022 11:44 Ответить
Там багатії також не служать.І постійні скандали з судовими процесами.А в нас це дурість не тільки за зелених відбувається,а завжди була.
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28.01.2022 14:11 Ответить
Иди лечись.
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28.01.2022 11:50 Ответить
Мені не потрібно,на відмінно від вас.
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28.01.2022 14:12 Ответить
К трагедии в Днепре
https://defence-line.org/2022/01/k-tragedii-v-dnepre-2/
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28.01.2022 11:20 Ответить
Рыба гниет с головы,, также и армия гниет с главнокомандующего
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28.01.2022 11:43 Ответить
ПОСТРАДАЛИ ОТ СТАНДАРТОВ НАТО...
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28.01.2022 11:53 Ответить
немає слів........царство небесне .
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28.01.2022 11:54 Ответить
ужас конечно! ужас и то, что находятся, мягко говоря, твари, которые начинают оправдывать это существо! существо, не сожалеющее ни о чем, рассказывающее об убийстве с ухмылкой на ипальнике, с восторгом в определённых моментах!
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28.01.2022 12:01 Ответить
Гогилашвили и Зеленский не виноваты, 100%
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28.01.2022 12:12 Ответить
Пусть земля будет пухом.
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28.01.2022 12:08 Ответить
Ну ладно у тебя неуставные отношения. Перестрелял обидчиков - застрелись сам.

Женщину зачем было убивать - козлина?!
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28.01.2022 12:20 Ответить
..служить только по желанию,командному составу насрать на все...в части до этого 2 чп...женщине на вахте медалль и компенс.1.8 милл..с остальными вопрос как себя вели особенно контрактники....одни вешаются,одни терпят,одни,бегут,одни мстят....всему миру.
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28.01.2022 12:49 Ответить
Главный вопрос что там делает эта вся охрана из Нацгвардии и зачем она там если один чел с автоматом положил пятерых, нескольких ранил, а остальные разбежались? От кого они могут защитить режимный объект? И это один сопляк с автоматом. А если организованная группа будет? Какой смысл с этой "охраны" если они только дурачились и сослуживцев на толчке снимали? Нужно занять их чем-то полезным, а если нет полезных дел распустить к чертовой матери.
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28.01.2022 13:51 Ответить
Не погибшими, а убитыми!
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28.01.2022 17:17 Ответить
 
 