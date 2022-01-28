Сьогодні у Дніпрі попрощаються із п'ятьма загиблими на "Південмаші"
Сьогодні, 28 січня, у Дніпрі пройде прощання із загиблими під час учорашнього розстрілу на заводі "Південмаш".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Дніпро Регіон.
Як стало відомо, прощання проходитиме з 14:00 до 16:00 у приміщенні ДК "Машинобудівників". Попрощатися можна з п’ятьма загиблими під час розстрілу.
Потім труни заберуть родичі. Двоє загиблих – не з Дніпра, тому їхні тіла відвезуть до інших областей. Місце та час поховання вирішуватимуть вже родичі. Як стало відомо, похорон загиблої жінки – контролера КПП, яка була вбита за те, що не відчинила злочинцеві двері – будуть завтра, 29 січня.
Прощання з нею пройде ще на території заводу "Південмаш". Туди зможуть прийти близькі та колеги. Після цього жінку поховають. Відомо, що в неї залишилася дочка-школярка.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.
У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.
Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.
Будь ласка, зачекайте...
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Мусора мрази, издевались над подростком, а теперь он у них дезертир....
Само собой, лучше бы вместо армии поехал в Польшу, там бы работал и всё было бы ок, но есть Гогилашвили, его все должны знать в лицо....
Вот была ситуация у нацгвардейца на посту,
Помощник Валуева под охраной фСБУ атакует его, на посту, вооуженного Народом Украины и под поисягой ему....
В итоге мог бы и пристрелить этого кореша Зеленского, но что тогда бы вы, сбу и прочие писали?
Нацгвпрдеец обидел пом.депутата госдумы рф?
А?
Зачем у НГ автомат?
Теперь, когда Стрелок оббъявлен дезертиром,
Мы можем спать спокойно? Или посадить ещё стрелка в яму и тогда порядок?
Может на него ещё и подрыв артскладов повесить?
А, да, я дегенерат.... Ну тогда радуйтесь, ваша жизнь удалась...
Просто в телеге вроде 19 читал
мне с уплаченного не перепадает...
вы предлагаете бахнуть сотку за упокой и ждать нового расстрела?
Что вам нравится в случившейся херне?
Или что мне должно нравиться в действиях условного Гогилашвили?
Может он Вам платит, а не мне?
Там нет Гогилашвили и Зеленского
https://defence-line.org/2022/01/k-tragedii-v-dnepre-2/
Женщину зачем было убивать - козлина?!