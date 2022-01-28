Сьогодні у Дніпрі попрощаються із п'ятьма загиблими на "Південмаші"

Сьогодні, 28 січня, у Дніпрі пройде прощання із загиблими під час учорашнього розстрілу на заводі "Південмаш".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Дніпро Регіон.

Як стало відомо, прощання проходитиме з 14:00 до 16:00 у приміщенні ДК "Машинобудівників". Попрощатися можна з п’ятьма загиблими під час розстрілу.

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Потім труни заберуть родичі. Двоє загиблих – не з Дніпра, тому їхні тіла відвезуть до інших областей. Місце та час поховання вирішуватимуть вже родичі. Як стало відомо, похорон загиблої жінки – контролера КПП, яка була вбита за те, що не відчинила злочинцеві двері – будуть завтра, 29 січня.

Прощання з нею пройде ще на території заводу "Південмаш". Туди зможуть прийти близькі та колеги. Після цього жінку поховають. Відомо, що в неї залишилася дочка-школярка.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.