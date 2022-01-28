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Сьогодні у Дніпрі попрощаються із п'ятьма загиблими на "Південмаші"

Сьогодні у Дніпрі попрощаються із п'ятьма загиблими на

Сьогодні, 28 січня, у Дніпрі пройде прощання із загиблими під час учорашнього розстрілу на заводі "Південмаш".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Дніпро Регіон.

Як стало відомо, прощання проходитиме з 14:00 до 16:00 у приміщенні ДК "Машинобудівників". Попрощатися можна з п’ятьма загиблими під час розстрілу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Постраждалі лежали в калюжах власної крові, давно такого не бачили, - Риженко про стан постраждалих під час стрілянини в Дніпрі

Потім труни заберуть родичі. Двоє загиблих – не з Дніпра, тому їхні тіла відвезуть до інших областей. Місце та час поховання вирішуватимуть вже родичі. Як стало відомо, похорон загиблої жінки – контролера КПП, яка була вбита за те, що не відчинила злочинцеві двері – будуть завтра, 29 січня.

Прощання з нею пройде ще на території заводу "Південмаш". Туди зможуть прийти близькі та колеги. Після цього жінку поховають. Відомо, що в неї залишилася дочка-школярка.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.

Автор: 

Дніпро (3297) похорон (1289) розстріл (269) Південмаш (104) Ян Осока (1495)


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Топ коментарі
+13
Животное ты знаешь как с ним издевались? Женщины тоже издевались ? На видео где он рассказывал я не увидел загнанного и зашуганого парня с которого издевались , издеваться можно по разному , показать язык или обозвать дураком и психом это тоже издевательство Но поступок который он совершал нельзя никак оправдать , он убивал наглухо а потом ещё добивал пытался убить как можно больше людей несмотря на пол и возраст жертв , были бы там дети он бы и их убил, где он говорит что с него издевались физически ? Пока он этого неговорл ставить в защиту душегуба могут только конченые мрази
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28.01.2022 11:47
+11
Ты совсем недоразвитый? Как ему может быть 19, если он 2001 года рождения? Женщина на проходной, которую как сам он сказал, убил выстрелом в голову тоже его довела? Я понял одно из твоих слов, ты такой же чмошник, это ещё мягко говоря...
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28.01.2022 11:47
+8
ты че, дядя? там здоровый мужик под 2 метра ростом, 21 годик, даже по американским меркам, взрослый совсем...
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28.01.2022 11:17
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Хотелось бы про причины инцидента, Монастырский и Гогилашвили передают привет от Зеленского?
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28.01.2022 11:09 Відповісти
Пiдозра в дезертирствi....
Мусора мрази, издевались над подростком, а теперь он у них дезертир....
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28.01.2022 11:11 Відповісти
ты че, дядя? там здоровый мужик под 2 метра ростом, 21 годик, даже по американским меркам, взрослый совсем...
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28.01.2022 11:17 Відповісти
121 годик, парню вроде как 19, как повлиял его рост на то, что он начал стрелять? Похоже над ним издевались, он дал ответ, это его выбор,
Само собой, лучше бы вместо армии поехал в Польшу, там бы работал и всё было бы ок, но есть Гогилашвили, его все должны знать в лицо....
Вот была ситуация у нацгвардейца на посту,
Помощник Валуева под охраной фСБУ атакует его, на посту, вооуженного Народом Украины и под поисягой ему....
В итоге мог бы и пристрелить этого кореша Зеленского, но что тогда бы вы, сбу и прочие писали?
Нацгвпрдеец обидел пом.депутата госдумы рф?
А?
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28.01.2022 11:41 Відповісти
Ты совсем недоразвитый? Как ему может быть 19, если он 2001 года рождения? Женщина на проходной, которую как сам он сказал, убил выстрелом в голову тоже его довела? Я понял одно из твоих слов, ты такой же чмошник, это ещё мягко говоря...
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28.01.2022 11:47 Відповісти
Животное ты знаешь как с ним издевались? Женщины тоже издевались ? На видео где он рассказывал я не увидел загнанного и зашуганого парня с которого издевались , издеваться можно по разному , показать язык или обозвать дураком и психом это тоже издевательство Но поступок который он совершал нельзя никак оправдать , он убивал наглухо а потом ещё добивал пытался убить как можно больше людей несмотря на пол и возраст жертв , были бы там дети он бы и их убил, где он говорит что с него издевались физически ? Пока он этого неговорл ставить в защиту душегуба могут только конченые мрази
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28.01.2022 11:47 Відповісти
Не знаю, что именно заставило его это сделать, не желаю никому попасть в такую ситуацию, но что должен был по уставу НГ делать с Гогилашвили?
Зачем у НГ автомат?
Теперь, когда Стрелок оббъявлен дезертиром,
Мы можем спать спокойно? Или посадить ещё стрелка в яму и тогда порядок?
Может на него ещё и подрыв артскладов повесить?
А, да, я дегенерат.... Ну тогда радуйтесь, ваша жизнь удалась...
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28.01.2022 12:20 Відповісти
Ты почитай что написал, ты погибших парней называешь мусорами, там были убиты. Парни 19 и 20 лет ещё ранены 19 и 21 лет , это дети , зачем погибших и пострадавших оскорблять ? Оскорбляй и обвиняй начальство, призывную комиссию что зачислили на службу неуравновешенного призывника, но не этих детей, они у свою защиту уже ничего сказать не смогут
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28.01.2022 12:28 Відповісти
Вы не понимаете, что стрелком мог стать любой из этих пацанов, попади он в немилость офицеров, как было с этим? Можете жалеть кого угодно, но проблема в возможном повторении.... Но вам видимо выгодно отвлекать людей с помощью пролитой крови, а если бы ваш ребёнок стал Стрелком?
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28.01.2022 13:17 Відповісти
2001 р н, ніяк 19 не виходить, та й судячи по відео, досит впевнений в собі хлопчик.
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28.01.2022 11:48 Відповісти
Похоже моя ошибка дорого стрелку обойдётся...
Просто в телеге вроде 19 читал
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28.01.2022 12:11 Відповісти
А може причина крадіжки автомата?? Ні???
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28.01.2022 11:57 Відповісти
Ты там свечку держало, слабоумное?
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28.01.2022 11:17 Відповісти
Посмотрите в телеге, там уже забавы в уборной постят...
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28.01.2022 11:42 Відповісти
Я на группы таких как ты дегенератов не подписан.
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28.01.2022 11:51 Відповісти
Так это видео его сослуживцев...
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28.01.2022 12:03 Відповісти
Кто тебе платит животное ?
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28.01.2022 11:24 Відповісти
Я плачу налоги, на благо всяких судей, гогилашвилей, зеленских и на устройство расстрелов сослуживцев,
мне с уплаченного не перепадает...
вы предлагаете бахнуть сотку за упокой и ждать нового расстрела?
Что вам нравится в случившейся херне?
Или что мне должно нравиться в действиях условного Гогилашвили?
Может он Вам платит, а не мне?
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28.01.2022 12:09 Відповісти
Дійсно, мусора знущались, а він у відповідь застрелив жінку вахтера....
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28.01.2022 11:49 Відповісти
Жизнь состоит из многих глупостей, увы
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28.01.2022 12:13 Відповісти
Висновкі зроблено не буде. Строкова рабська служба, нікуди не дінеться.За могутній Ізраїль і Швейцарію не кажіть.
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28.01.2022 11:18 Відповісти
Новую методичку с утра не выдали? Долго будешь одно и то же спамить?
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28.01.2022 11:21 Відповісти
Мені методичок не видають.Я пишу істину.
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28.01.2022 11:33 Відповісти
Тока в Израиле совсем не призывное рабство,
Там нет Гогилашвили и Зеленского
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28.01.2022 11:44 Відповісти
Там багатії також не служать.І постійні скандали з судовими процесами.А в нас це дурість не тільки за зелених відбувається,а завжди була.
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28.01.2022 14:11 Відповісти
Иди лечись.
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28.01.2022 11:50 Відповісти
Мені не потрібно,на відмінно від вас.
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28.01.2022 14:12 Відповісти
К трагедии в Днепре
https://defence-line.org/2022/01/k-tragedii-v-dnepre-2/
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28.01.2022 11:20 Відповісти
Рыба гниет с головы,, также и армия гниет с главнокомандующего
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28.01.2022 11:43 Відповісти
ПОСТРАДАЛИ ОТ СТАНДАРТОВ НАТО...
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28.01.2022 11:53 Відповісти
немає слів........царство небесне .
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28.01.2022 11:54 Відповісти
ужас конечно! ужас и то, что находятся, мягко говоря, твари, которые начинают оправдывать это существо! существо, не сожалеющее ни о чем, рассказывающее об убийстве с ухмылкой на ипальнике, с восторгом в определённых моментах!
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28.01.2022 12:01 Відповісти
Гогилашвили и Зеленский не виноваты, 100%
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28.01.2022 12:12 Відповісти
Пусть земля будет пухом.
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28.01.2022 12:08 Відповісти
Ну ладно у тебя неуставные отношения. Перестрелял обидчиков - застрелись сам.

Женщину зачем было убивать - козлина?!
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28.01.2022 12:20 Відповісти
..служить только по желанию,командному составу насрать на все...в части до этого 2 чп...женщине на вахте медалль и компенс.1.8 милл..с остальными вопрос как себя вели особенно контрактники....одни вешаются,одни терпят,одни,бегут,одни мстят....всему миру.
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28.01.2022 12:49 Відповісти
Главный вопрос что там делает эта вся охрана из Нацгвардии и зачем она там если один чел с автоматом положил пятерых, нескольких ранил, а остальные разбежались? От кого они могут защитить режимный объект? И это один сопляк с автоматом. А если организованная группа будет? Какой смысл с этой "охраны" если они только дурачились и сослуживцев на толчке снимали? Нужно занять их чем-то полезным, а если нет полезных дел распустить к чертовой матери.
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28.01.2022 13:51 Відповісти
Не погибшими, а убитыми!
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28.01.2022 17:17 Відповісти
 
 