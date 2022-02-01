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Новини
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Другого фігуранта у справі про масові заворушення в Україні заарештовано

Другого фігуранта у справі про масові заворушення в Україні заарештовано

У вівторок, 1 лютого, Печерський суд Києва виніс рішення другому фігуранту щодо справи про підготовку масових заворушень в Україні. Його заарештували без можливості внести заставу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на МВС України.

У МВС зазначили, що суд обрав запобіжний захід організатору масових заворушень в Україні у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. Мова йде про полковника поліції Юрія Голубана.

"Такий же запобіжний захід призначено другому фігуранту", - уточнили в Міністерстві.

На час розслідування підозрювані в плануванні масових заворушень перебуватимуть під вартою. Затриманим було повідомлено про підозру у замаху в організації масових заворушень (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України).

Чинним законодавством за організацію масових заворушень передбачена відповідальність - позбавлення волі до 8 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час масових заворушень в Києві могли використати бойові гранати, - Єнін

Нагадаємо, 30 січня в Нацполіції заявили про затримання групи людей, які планували організувати в країні масові заворушення. За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, заворушення мали відбуватися в столиці, а також у Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях.

31 січня журналіст Юрій Бутусов повідомив з посиланням на власні джерела, що серед затриманих - колишній полковник поліції Юрій Голубан. 1 лютого повідомили про його затримання.

арешт (2538) заворушення (107) затримання (4355) МВС (3512)


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Топ коментарі
+12
Я так і не зрозумів чи арештували Ахметова який 2 міс наз організовував заколот?
Чи то те одне, а це зовсім інше, як у Голохвастова? ))
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01.02.2022 22:40 Відповісти
+10
Щось мені не віриться в цю хрень.
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01.02.2022 22:41 Відповісти
+10
Масові заворушення без масових заворушень.Анонсованого другого заворушника заарештували на другий день...
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01.02.2022 22:42 Відповісти
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Я так і не зрозумів чи арештували Ахметова який 2 міс наз організовував заколот?
Чи то те одне, а це зовсім інше, як у Голохвастова? ))
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01.02.2022 22:40 Відповісти
То ж переворот, а це- безпорядки, хотя и массовые.
Интересно, з массовкой расплаттлись?
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02.02.2022 02:17 Відповісти
не успели собрать. были "запакованы" в процессе обдумывания идеи.
наша полиция - такая полиция, что сначала хватает кого-попало, а потом придумывает, за что бы посадить. примеров масса.
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02.02.2022 07:56 Відповісти
Щось мені не віриться в цю хрень.
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01.02.2022 22:41 Відповісти
У мосорів не пресконференції на пиках теж саме написано, невже в цю маячню хтось повірить.
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01.02.2022 23:14 Відповісти
73%. в клоуна-президента поверили же в 2019-м.
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02.02.2022 07:58 Відповісти
Масові заворушення без масових заворушень.Анонсованого другого заворушника заарештували на другий день...
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01.02.2022 22:42 Відповісти
Ну Голобородько и жжет! Вот где реальный Квартал.
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01.02.2022 22:44 Відповісти
Головне, щоб на лисого з кварталу не вийшли....
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01.02.2022 22:53 Відповісти
сепара арестовал(лучше поздно чем никогда) реформированный порошенкой суд, а порохоботам опять "не так"))))))))))))))))
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01.02.2022 23:32 Відповісти
Зеленський знає толк в шоу.
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01.02.2022 23:40 Відповісти
признается в перевороте порошенка?
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01.02.2022 23:47 Відповісти
По-перше, кацапів ніхто не питає.
А по-друге, де тут Майдан? Не плутай проплачені збіговиська з багатомільйонними акціями протесту.
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01.02.2022 23:52 Відповісти
Кацап, ты заблудился! Янык обосрался, он не в состоянии был кому то что то позволить или запретить
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01.02.2022 23:52 Відповісти
О це та шапіто Колоборант голубан і ко на чолі революції 😂😂😂
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01.02.2022 23:50 Відповісти
Маячня-то маячня, але робить висновки. Блазень буде чіплятися за владу у будь який спосіб. Навіть через провокації і арешти незадовільних. А ця вистава лише репетиція і перевірка суспільства
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02.02.2022 02:54 Відповісти
Ого,так їх аж двоє було.
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02.02.2022 07:07 Відповісти
тупі 3елені шоу
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02.02.2022 08:30 Відповісти
Я так зрозумів, що зе-скот готує "запасний парашут" для Пороха на випадок якщо "держзраду" судді відмовляться на нього вішати.
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02.02.2022 08:50 Відповісти
Не "науківець" цей другий фігурант? Є об*єктивні ознаки по зовнішньому вигляду і поведінці.
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02.02.2022 09:02 Відповісти
Кукловод клоуна очень хорошо разбирается в вопросах "масових заворушень". И как их организовывают.
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02.02.2022 10:01 Відповісти
Главное не спугнуть, задерживайте по 1 в неделю, можете даже заочно и через 100 лет будет собрана доказательная база для суда, и тогда всех врагов накроем одним махом.
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02.02.2022 10:19 Відповісти
 
 