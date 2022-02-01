Другого фігуранта у справі про масові заворушення в Україні заарештовано

У вівторок, 1 лютого, Печерський суд Києва виніс рішення другому фігуранту щодо справи про підготовку масових заворушень в Україні. Його заарештували без можливості внести заставу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на МВС України.

У МВС зазначили, що суд обрав запобіжний захід організатору масових заворушень в Україні у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. Мова йде про полковника поліції Юрія Голубана.

"Такий же запобіжний захід призначено другому фігуранту", - уточнили в Міністерстві.

На час розслідування підозрювані в плануванні масових заворушень перебуватимуть під вартою. Затриманим було повідомлено про підозру у замаху в організації масових заворушень (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України).

Чинним законодавством за організацію масових заворушень передбачена відповідальність - позбавлення волі до 8 років.

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Нагадаємо, 30 січня в Нацполіції заявили про затримання групи людей, які планували організувати в країні масові заворушення. За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, заворушення мали відбуватися в столиці, а також у Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях.

31 січня журналіст Юрій Бутусов повідомив з посиланням на власні джерела, що серед затриманих - колишній полковник поліції Юрій Голубан. 1 лютого повідомили про його затримання.