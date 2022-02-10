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Новини Хабарники
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Депутату Київської міськради Трубіцину повідомили про підозру, - НАБУ

Депутату Київської міськради Трубіцину повідомили про підозру, - НАБУ

10 лютого 2022 року чинному депутату Київради від "Слуги народу" Владиславу Трубіцину, якого НАБУ та САП викрили на одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди, повідомили про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Як зазначається, повідомлення про підозру підписано генеральним прокурором. Також про підозру повідомлено і решті осіб, викритих 9 лютого 2022 року "на гарячому". Йдеться про:

  • помічника депутата Київради;
  • в.о. директора комунального підприємства;
  • заступника директора комунального підприємства;
  • заступника директора комунального підприємства;
  • наближену до депутата особу.

"Дії всіх шістьох підозрюваних кваліфіковані за ч.4 ст. 368 КК України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

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Як нагадується, слідство вважає що депутат Київради у змові з наближеними особами та посадовцями комунальних підприємств організували корупційну схему, в рамках якої одержували від підприємців неправомірну вигоду за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі ("купав").

Попри те, що право на розміщення таких точок надавалося за результатами відкритих торгів, їх потенційних учасників інформували, що перемогу можуть отримати лише наперед визначені компанії, за винагороду.

"Організатором відповідних торгів було комунальне підприємство, на яке депутат мав вплив, оскільки очолював комісію Київради, що опікувалася питаннями благоустрою столиці. Як голова комісії, депутат мав владні повноваження ініціювати рішення про знесення торгових точок, так і усунення перешкод у їхній роботі", - зауважили у НАБУ.

Слідство документувало злочинну діяльність учасників схеми майже рік. Детективи НАБУ зафіксували перемовини щодо семи локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо) та передачу 1,39 млн грн неправомірної вигоди двома траншами. Під час одержання другої частини – 1,26 млн грн учасників схеми викрили "на гарячому". Депутата Київради та посадовців затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Нагадаємо, 9 лютого головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що "Слугу народу" Трубіцина, близького до голови ОП Єрмака, затримали на хабарі.

НАБУ повідомило, що депутат Київради із спільниками затримані на хабарі 1,26 млн грн.

Водночас партія "Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина, якого на хабарі затримало НАБУ.

Автор: 

НАБУ (5118) Київрада (804) корупція (4725) Слуга народу (2825) Трубіцин Владислав (57)


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Ха.....100%.
По 250 шт.на рило...і на підписку.
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10.02.2022 17:03 Відповісти
50 К гривен залога и пойдет дальше гулять. странно ч то педаля не вцепился в возможность уволить парашютиста дерьмака... в доле малой?
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10.02.2022 17:17 Відповісти
Назріла "Халтурка" для татарова - корешів за недорого відмазати...
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10.02.2022 17:20 Відповісти
"Я підприємець 20 років хабарів не давав нікому"... красавці зелені...

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10.02.2022 17:22 Відповісти
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10.02.2022 17:27 Відповісти
"ст. 208 УПК РФ" -?? Причем в украинсой версии статьи - все ок. Экономите на лит. редакторе или льете на кацапскую мельницу воду?
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10.02.2022 17:43 Відповісти
Приближенная к нардепу сосна.
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10.02.2022 18:09 Відповісти
 
 