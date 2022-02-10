Депутату Киевского горсовета Трубицину сообщили о подозрении, - НАБУ

10 февраля 2022 года действующему депутату Киевсовета от "Слуги народа" Владиславу Трубицину, которого НАБУ и САП разоблачили на получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как отмечается, уведомление о подозрении подписано генеральным прокурором. Также о подозрении сообщено и остальным лицам, разоблаченным 9 февраля 2022 года "на горячем". Речь идет о:

помощнике депутата Киевсовета;

и.о. директора коммунального предприятия;

заместителе директора коммунального предприятия;

заместителе директора коммунального предприятия;

приближенном к депутату лице.

"Действия всех шести подозреваемых квалифицированы по ч.4 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - говорится в сообщении.

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Как напоминается, следствие считает, что депутат Киевсовета в сговоре с приближенными лицами и должностными лицами коммунальных предприятий организовали коррупционную схему, в рамках которой получали от предпринимателей неправомерную выгоду за размещение точек сезонной передвижной торговли ("купав").

Несмотря на то, что право на размещение таких точек предоставлялось по результатам открытых торгов, их потенциальных участников информировали, что победу могут одержать только заранее определенные компании за вознаграждение.

"Организатором соответствующих торгов было коммунальное предприятие, на которое депутат оказал влияние, поскольку возглавлял комиссию Киевсовета, которая занималась вопросами благоустройства столицы. Как глава комиссии, депутат имел властные полномочия инициировать решение как о сносе торговых точек, так и устранении препятствий в их работе", - отметили в НАБУ.

Следствие документировало преступную деятельность участников схемы почти год. Детективы НАБУ зафиксировали переговоры о семи локациях в разных районах столицы (Дарницком, Днепровском, Шевченковском и т.п.) и передаче 1,39 млн грн неправомерной выгоды двумя траншами. При получении второй части – 1,26 млн грн участников схемы разоблачили "на горячем". Депутата Киевсовета и должностных лиц задержали в порядке ст. 208 УПК РФ.

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Напомним, 9 февраля главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что "Слугу народа" Трубицына, близкого к главе ОП Ермака, задержали на взятке.

НАБУ сообщило, что депутат Киевсовета с сообщниками задержан на взятке 1,26 млн грн.

В то же время партия "Слуга народа" созывает конференцию Киевской горорганизации для принятия решения по Трубицину, которого на взятке задержало НАБУ.