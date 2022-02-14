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Кондратюк про заяву Пристайка: Потрібно повернутися до практики погодження Радою призначення послів України за кордоном

Кондратюк про заяву Пристайка: Потрібно повернутися до практики погодження Радою призначення послів України за кордоном

Вадим Пристайко та МЗС України мають пояснити слова посла у Лондоні щодо можливої відмови від членства в НАТО.

Про це написала на своїй сторінці в фейсбуку віцеспікер Олена Кондратюк, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо інтерв‘ю Бі Бі Сі посла України у Великій Британії Вадима Пристайка, який заявляє, що Україна може відмовитися від курсу на членство в НАТО. Вважаю, що МЗС має пояснити слова посла України у Лондоні. І посол має дати додаткові пояснення. Не полемізуючи із сказаним, хочу наголосити, що Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади України, яка визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики, а також реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору", - заявила Кондратюк.

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"А знаєте, шо найприкріше? 9 серпня минулого року колега пана Пристайка Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс заявила, що питання про можливість приєднання до НАТО "вже вирішене в принципі". Про це вона сказала в інтерв‘ю Бі Бі Сі Ньюз Україна", - додала віцеспікер.

"Ясно, що держави НАТО підтримують прагнення України приєднатися до НАТО. Можна сказати, що питання про те, чи може Україна приєднатися, вже вирішено в принципі", - сказала Сіммонс.

"Такі два різні інтерв‘ю Бі Бі Сі!" - зазначила Кондратюк

"Вважаю, що нам слід повернутися до практики погодження з Верховною Радою України призначення послів України за кордоном. Вони обов‘язково мають проходити процедуру в Комітеті закордонних справах. Треба вносити зміни у Закон про дипломатичну службу. Пам‘ятаю що в минулому скликанні парламенту саме на цій нормі закону наполягав в комітеті закордрнних справ Борис Тарасюк! Так призначаються і звільняюттся посли в більшості країн розвиненої демократії", - резюмувала Кондратюк.

Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією. У МЗС України заявили, що слова Пристайка про можливу відмову України від членства в НАТО вирвані з контексту. Прессекретар Зеленського Никифоров з цього приводу заявив, що вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України.

Сам Пристайко пізніше прокоментував ці свої слова: "Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях".

Нагадаємо, що в лютому 2019 Україна включила курс на членство в НАТО і ЄС до Конституції. У грудні 2021 року Росія паралельно зі стягуванням військ до українських кордонів офіційно висунула НАТО вимогу не розширюватися за рахунок країн Східної Європи. В Альянсі на це відповіли, що не Росії вирішувати, кому долучатись чи не долучатись до блоку.

Автор: 

ВР (14943) посол (1097) членство в НАТО (1715) Пристайко Вадим (498) Кондратюк Олена (91)


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Топ коментарі
+29
Думаю Пристайко безславно завершив свою кар"єру дипломата. Але життя продовжується - можна спробувати стати манікюрщиком, фотографом, собачим цирюльніком або доставляти піцу, ну чи суші. Варіантів - безліч.
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14.02.2022 14:39
+19
Зеленський несе повну відповідальність за цього Пристайка.
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14.02.2022 14:40
+16
Він повинен бути відкликаний і звільнений, НЕГАЙНО. І нехай при цьому пресі скаже що то була його власна думка, не грайте з вогнем.
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14.02.2022 14:43
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згоден. а то що це за діла що посол відповідає лише перед презиком і йому лише забов'язаний.
тому і виконує потрібні тому інфовкиди нерахуючись з інтересами держави
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14.02.2022 14:38 Відповісти
Зеленський несе повну відповідальність за цього Пристайка.
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14.02.2022 14:40 Відповісти
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14.02.2022 14:39 Відповісти
Думаю Пристайко безславно завершив свою кар"єру дипломата. Але життя продовжується - можна спробувати стати манікюрщиком, фотографом, собачим цирюльніком або доставляти піцу, ну чи суші. Варіантів - безліч.
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14.02.2022 14:39 Відповісти
Ніхто його не звільнить. При владі такі ж ідіоти, як він.
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14.02.2022 14:41 Відповісти
_Они системно действуют против интересов Украины потому что предатели и враги, а не потому что просто идиоты. Дурачок.
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14.02.2022 14:53 Відповісти
Ви правильно кажете, тому треба повертати в салони краси та фотостудії слуг народу, а врховного главвелосипедиста - в квартал, де йому і місце. Правда після тюрми, бо буба накосячив років на 15. І ще, мало не забув - конфіскація награбованого. Крапка.
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14.02.2022 14:56 Відповісти
Було б добре, щоб спочатку відсидів.
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14.02.2022 14:42 Відповісти
роль этого ослв, - бросить в воду камень данный ему презиком, а параша будет наблюдать за кругами расходящимися от него и использовать инфу от волн в своих целях.
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14.02.2022 14:42 Відповісти
Пристайко обдристався
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14.02.2022 14:42 Відповісти
Він повинен бути відкликаний і звільнений, НЕГАЙНО. І нехай при цьому пресі скаже що то була його власна думка, не грайте з вогнем.
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14.02.2022 14:43 Відповісти
Неплохо было бы вообще перестать допускать к власти долбо(ОЙ)бов...
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14.02.2022 14:44 Відповісти
Он не долбодятел. Пристайко озвучил то, что ему сказали озвучить
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14.02.2022 16:57 Відповісти
Хуже "обычного идиота", может быть только "исполнительный идиот" выполняющий указания "инициативного идиота"...
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14.02.2022 18:24 Відповісти
Але перед цим обов"язково відкликати пристайк і в цей же день його зваільнити з МЗС без права в майбутньому обіймати навіть посаду гардеробника у відомстві. А його справу передати до контррозвідувального підрозділу відповідної служби. На відміну від цього покидька посол А.Мельник рве німців на друзки. І щось мені підказує що він їх таки дотисне. Ні дня без посилення тиску на заївшихся корумпованих бюргерів.
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14.02.2022 14:48 Відповісти
та уже ВСЬО. гамно полетіло на вентилятор
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14.02.2022 14:52 Відповісти
і не просто так. А за чималі російські гроші. стільки, щоб вистачило до пенсії після звільнення.
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14.02.2022 14:53 Відповісти
Не тот уровень у Пристайко ,чтобы необдуманно такое ляпнуть .
Возможно был брошен согласованный пробный шар на реакцию украинцев .
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14.02.2022 15:04 Відповісти
Батько Пристайко гебіст савєцкого розливу, відставка з замісника голови СБУ відбулася одразу ж після Майдану у 2004 році
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14.02.2022 15:06 Відповісти
А батько Кулеби ще зараз посол у Вірменії -країни учасниці ОДКБ, а до цього був послом у Казахстані - й вони обоє не повинні одночасно виконувати свої обов"язки у МЗС одночасно - ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ
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14.02.2022 15:09 Відповісти
Ну тут кому,шо ближе.НАТО стоит на защите свобод и демократии.А ОДКБ защищает диктаторские режимы и возглавляемых их психопатов.По-моему Украина уже выбрала,що ей ближе.
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14.02.2022 15:07 Відповісти
задача дерьмака-зеленского обрубить вект ори движения Украины на запад... А парламент ... А что такое парламент для зеленского ? То же самое , что для зеленского и закон..и Конституция...
ПОтому , как известная поговорка давно гласит "Зеленскому закон не писан" Один только вопрос: чем думали те, кто его выбрал ?
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14.02.2022 15:16 Відповісти
Ну вот что вы прислали... Нему клован дал команду. И все.теперь смотря на реакцию народа, прокатит или нет.
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14.02.2022 15:21 Відповісти
не треба при3начати на посади дураків а 3е дураків тим більше
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14.02.2022 15:33 Відповісти
Та ви не говоріть що робити в майбутньому а про теперішнього урода.Чому ще не відізваний,чому не висказано що його чекає за порушення норм Конституції України.
Всі даже на найвищому рівні роблять все щоб прикрити дупу цьому викидишу та залишити його на посаді.І так у всіх сферах діяльності в Україні.Кругова порука.
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14.02.2022 16:27 Відповісти

дристайко, гнида бреше...ось що воно сказало дослiвно...

https://youtu.be/XpKSEEHHac4
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14.02.2022 20:41 Відповісти
Курс на НАТО у нас закреплён в Конституции - это стало одним из главных достижений президентства Порошенко. 300 голосов за его отмену зелёное стадо не наберёт никогда.
Даже если это интервью - не факап, а пробный камень со стороны Зермака и проверка реакции на него социума, то, судя по реакции этого социума, Зермаку придётся в очередной раз сдать назад. Зе-власть антиукраинская, но у неё есть один огромный плюс - она ссыкливая. Уже много раз запускала такие вот камни, но сдавала назад под давлением нас с вами. Не вижу причин, чтобы сегодня было по-другому.
Сегодняшняя Украина не Зеленский и Пристайко- Это весь цивилизованный мир, это мы с вами, в конце концов.
Забейте на Пристайко. Он никто и звать его никак. Если мы дадим понять, что испугались Путина, мы проиграли эту главную в истории страны битву за Украину. Но кроме трУсов Зеленского, Ермака и Пристайко есть мы с вами, есть Порох, есть те, кто никогда страну не сдаст.
Пошли они в жопу, все эти пристайки. Нам своє робити. Слава Україні та НАТО!
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14.02.2022 23:44 Відповісти
 
 