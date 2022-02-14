Кондратюк про заяву Пристайка: Потрібно повернутися до практики погодження Радою призначення послів України за кордоном
Вадим Пристайко та МЗС України мають пояснити слова посла у Лондоні щодо можливої відмови від членства в НАТО.
Про це написала на своїй сторінці в фейсбуку віцеспікер Олена Кондратюк, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо інтерв‘ю Бі Бі Сі посла України у Великій Британії Вадима Пристайка, який заявляє, що Україна може відмовитися від курсу на членство в НАТО. Вважаю, що МЗС має пояснити слова посла України у Лондоні. І посол має дати додаткові пояснення. Не полемізуючи із сказаним, хочу наголосити, що Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади України, яка визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики, а також реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору", - заявила Кондратюк.
"А знаєте, шо найприкріше? 9 серпня минулого року колега пана Пристайка Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс заявила, що питання про можливість приєднання до НАТО "вже вирішене в принципі". Про це вона сказала в інтерв‘ю Бі Бі Сі Ньюз Україна", - додала віцеспікер.
"Ясно, що держави НАТО підтримують прагнення України приєднатися до НАТО. Можна сказати, що питання про те, чи може Україна приєднатися, вже вирішено в принципі", - сказала Сіммонс.
"Такі два різні інтерв‘ю Бі Бі Сі!" - зазначила Кондратюк
"Вважаю, що нам слід повернутися до практики погодження з Верховною Радою України призначення послів України за кордоном. Вони обов‘язково мають проходити процедуру в Комітеті закордонних справах. Треба вносити зміни у Закон про дипломатичну службу. Пам‘ятаю що в минулому скликанні парламенту саме на цій нормі закону наполягав в комітеті закордрнних справ Борис Тарасюк! Так призначаються і звільняюттся посли в більшості країн розвиненої демократії", - резюмувала Кондратюк.
Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією. У МЗС України заявили, що слова Пристайка про можливу відмову України від членства в НАТО вирвані з контексту. Прессекретар Зеленського Никифоров з цього приводу заявив, що вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України.
Сам Пристайко пізніше прокоментував ці свої слова: "Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях".
Нагадаємо, що в лютому 2019 Україна включила курс на членство в НАТО і ЄС до Конституції. У грудні 2021 року Росія паралельно зі стягуванням військ до українських кордонів офіційно висунула НАТО вимогу не розширюватися за рахунок країн Східної Європи. В Альянсі на це відповіли, що не Росії вирішувати, кому долучатись чи не долучатись до блоку.
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тому і виконує потрібні тому інфовкиди нерахуючись з інтересами держави
Возможно был брошен согласованный пробный шар на реакцию украинцев .
ПОтому , как известная поговорка давно гласит "Зеленскому закон не писан" Один только вопрос: чем думали те, кто его выбрал ?
Всі даже на найвищому рівні роблять все щоб прикрити дупу цьому викидишу та залишити його на посаді.І так у всіх сферах діяльності в Україні.Кругова порука.
дристайко, гнида бреше...ось що воно сказало дослiвно...
https://youtu.be/XpKSEEHHac4
Даже если это интервью - не факап, а пробный камень со стороны Зермака и проверка реакции на него социума, то, судя по реакции этого социума, Зермаку придётся в очередной раз сдать назад. Зе-власть антиукраинская, но у неё есть один огромный плюс - она ссыкливая. Уже много раз запускала такие вот камни, но сдавала назад под давлением нас с вами. Не вижу причин, чтобы сегодня было по-другому.
Сегодняшняя Украина не Зеленский и Пристайко- Это весь цивилизованный мир, это мы с вами, в конце концов.
Забейте на Пристайко. Он никто и звать его никак. Если мы дадим понять, что испугались Путина, мы проиграли эту главную в истории страны битву за Украину. Но кроме трУсов Зеленского, Ермака и Пристайко есть мы с вами, есть Порох, есть те, кто никогда страну не сдаст.
Пошли они в жопу, все эти пристайки. Нам своє робити. Слава Україні та НАТО!