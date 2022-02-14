Кондратюк про заяву Пристайка: Потрібно повернутися до практики погодження Радою призначення послів України за кордоном

Вадим Пристайко та МЗС України мають пояснити слова посла у Лондоні щодо можливої відмови від членства в НАТО.

Про це написала на своїй сторінці в фейсбуку віцеспікер Олена Кондратюк, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо інтерв‘ю Бі Бі Сі посла України у Великій Британії Вадима Пристайка, який заявляє, що Україна може відмовитися від курсу на членство в НАТО. Вважаю, що МЗС має пояснити слова посла України у Лондоні. І посол має дати додаткові пояснення. Не полемізуючи із сказаним, хочу наголосити, що Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади України, яка визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики, а також реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору", - заявила Кондратюк.

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"А знаєте, шо найприкріше? 9 серпня минулого року колега пана Пристайка Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс заявила, що питання про можливість приєднання до НАТО "вже вирішене в принципі". Про це вона сказала в інтерв‘ю Бі Бі Сі Ньюз Україна", - додала віцеспікер.

"Ясно, що держави НАТО підтримують прагнення України приєднатися до НАТО. Можна сказати, що питання про те, чи може Україна приєднатися, вже вирішено в принципі", - сказала Сіммонс.

"Такі два різні інтерв‘ю Бі Бі Сі!" - зазначила Кондратюк

"Вважаю, що нам слід повернутися до практики погодження з Верховною Радою України призначення послів України за кордоном. Вони обов‘язково мають проходити процедуру в Комітеті закордонних справах. Треба вносити зміни у Закон про дипломатичну службу. Пам‘ятаю що в минулому скликанні парламенту саме на цій нормі закону наполягав в комітеті закордрнних справ Борис Тарасюк! Так призначаються і звільняюттся посли в більшості країн розвиненої демократії", - резюмувала Кондратюк.

Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією. У МЗС України заявили, що слова Пристайка про можливу відмову України від членства в НАТО вирвані з контексту. Прессекретар Зеленського Никифоров з цього приводу заявив, що вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України.

Сам Пристайко пізніше прокоментував ці свої слова: "Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях".

Нагадаємо, що в лютому 2019 Україна включила курс на членство в НАТО і ЄС до Конституції. У грудні 2021 року Росія паралельно зі стягуванням військ до українських кордонів офіційно висунула НАТО вимогу не розширюватися за рахунок країн Східної Європи. В Альянсі на це відповіли, що не Росії вирішувати, кому долучатись чи не долучатись до блоку.