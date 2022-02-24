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В Одеській області введено комендантську годину з 23:00 до 05:00
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У рамках воєнного стану в Одеській області з 24 лютого діятиме комендантська година.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на поліцію Одещини.
"У населених пунктах області вводиться комендантська година з 23:00 24 лютого до 05:00 25 лютого", - йдеться в повідомленні.
У цей період заборонено перебувати на вулиці і громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень. Як зазначили в поліції, введення комендантської години - це необхідний крок для забезпечення безпеки громадян, враховуючи ситуацію, що склалася.
Нагадаємо, раніше комендантську годину ввели на Дніпропетровщині,Харківщині,Київщині,Черкащині,Чернігівщині, у Миколаєві та Запоріжжі.
Топ коментарі
+3 Запорізький козак
показати весь коментар24.02.2022 21:29
+2 Иллария Соняшникова
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+1 Strix Alucо
показати весь коментар24.02.2022 21:30
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Будь ласка, зачекайте...
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