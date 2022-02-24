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В Одеській області введено комендантську годину з 23:00 до 05:00

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Одеській області введено комендантську годину з 23:00 до 05:00

У рамках воєнного стану в Одеській області з 24 лютого діятиме комендантська година.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на поліцію Одещини.

"У населених пунктах області вводиться комендантська година з 23:00 24 лютого до 05:00 25 лютого", - йдеться в повідомленні.

У цей період заборонено перебувати на вулиці і громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень. Як зазначили в поліції, введення комендантської години - це необхідний крок для забезпечення безпеки громадян, враховуючи ситуацію, що склалася.

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Нагадаємо, раніше комендантську годину ввели на Дніпропетровщині,Харківщині,Київщині,Черкащині,Чернігівщині, у Миколаєві та Запоріжжі.
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Топ коментарі
+3
Viber-канал Молния:
⚡В Воронежской области разбился самолет Ан-26, перевозивший военное имущество, экипаж погиб. Предварительная причина - отказ техники - Минобороны России
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24.02.2022 21:29
+2
Суки, которые против отключения кацапии от Свифта.

Это 4 таких государства - Германия, Италия, Венгрия и Кипр.
Примечательно, что Францию в список противников санкций не включили.
Видно, Макрон на путлера обиделся.
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24.02.2022 21:29
+1
А с кем идёт бой? С уничтоженным десантом?
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24.02.2022 21:30
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Гостомель отбили, вроде все еще идет бой но вражеский десант уничтожен
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24.02.2022 21:27 Відповісти
до 6 утра исправьте...
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24.02.2022 21:28 Відповісти
А с кем идёт бой? С уничтоженным десантом?
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24.02.2022 21:30 Відповісти
За что купил за то и продаю! Сообщили что отпили и десант уничтожен, потом Арестович добавл уточнение что бой еще идет, работает арта...
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24.02.2022 21:32 Відповісти
А... Арестович...
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24.02.2022 21:35 Відповісти
К сожалению да
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24.02.2022 21:40 Відповісти
Кстати да, что в Одессе? Если всё спокойно, значит утром будет десант морпехов.
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24.02.2022 21:28 Відповісти
Что вы каркаете
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24.02.2022 21:33 Відповісти
6 БДК для чего-то зашли в Чёрное море.
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24.02.2022 21:34 Відповісти
Трупы вывозить!!!
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24.02.2022 21:36 Відповісти
Наступать по всем направлениям, они тоже не могут - у них цель тыкать в нас с разных сторон, чтобы распорошить наши силы, отвлекая с пары основных направлений.
Но учитывая их нынешнюю тактику они захватывают ГЭС, АЭС, ТЭС... АЭС взрывать не станут если не удастся захватить а вот остальные.....и потом возникнет вопрос скольку города продержаться без света, газа...
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24.02.2022 21:38 Відповісти
Это я к тому, что захват Одессы ничего особо не даст, да и захватить город в разы сложнее, чем электростанцию
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24.02.2022 21:39 Відповісти
Типун тебе бот пригожинский на твой поганый язык!
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25.02.2022 00:25 Відповісти
Viber-канал Молния:
⚡В Воронежской области разбился самолет Ан-26, перевозивший военное имущество, экипаж погиб. Предварительная причина - отказ техники - Минобороны России
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24.02.2022 21:29 Відповісти
Приятного полета !
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24.02.2022 21:30 Відповісти
Український Антонів продовжує працювати і в тилу ворога.
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24.02.2022 21:36 Відповісти
Суки, которые против отключения кацапии от Свифта.

Это 4 таких государства - Германия, Италия, Венгрия и Кипр.
Примечательно, что Францию в список противников санкций не включили.
Видно, Макрон на путлера обиделся.
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24.02.2022 21:29 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 21:38 Відповісти
 
 