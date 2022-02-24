В Одеській області введено комендантську годину з 23:00 до 05:00

У рамках воєнного стану в Одеській області з 24 лютого діятиме комендантська година.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на поліцію Одещини.

"У населених пунктах області вводиться комендантська година з 23:00 24 лютого до 05:00 25 лютого", - йдеться в повідомленні.

У цей період заборонено перебувати на вулиці і громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень. Як зазначили в поліції, введення комендантської години - це необхідний крок для забезпечення безпеки громадян, враховуючи ситуацію, що склалася.

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Нагадаємо, раніше комендантську годину ввели на Дніпропетровщині,Харківщині,Київщині,Черкащині,Чернігівщині, у Миколаєві та Запоріжжі.