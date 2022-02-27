Зустріч делегацій України та РФ відбудеться під ранок, - ЗМІ
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В складі української делегації - голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Про це повідомляє у телеграмі "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.
Зустріч української делегації з російською відбудеться ближче до ранку.
У складні нашої делегації перебуває голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія.
Нагадаємо, в неділю, 27 лютого, делегація країни-агресора прибула до Гомеля (Білорусь) для "переговорів". Представники України їхати до Гомеля відмовилися, бо Росія вимагала, щоб до початку перемовин Україна склала зброю. Зеленський заявив, що Україні підходить будь-яке місто в країні, з території якої не летять в наш бік ракети. Зрештою домовилися про те, що делегації зустрінуться на кордоні з Білоруссю, в районі річки Прип’ять. Перемовини мали розпочатися близько 17, потім їх відклали, бо наша делегація змінила маршрут.
Будь ласка, зачекайте...
А-ХА-ХА)))
Згідно почутого радіоперехвату, екіпажі російських танків на одному з північних напрямків зайняті тим, що тренуються правильно вимовляти слово «паляниця».
Я не можу вже волати з цих дебілів
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Панове, у нас є багато інших, контрольно-перевірочних слів, від яких "русскоязичная чєлюсть" точно зламається.
Наприклад, нісенітниця, полуниця, криниця, рушниця тощо. Кацапи вимовляють це слово приблизно так "палянітса, паляныца".
Якщо вам пощастить бути у складі мовного патруля, і у вас виникнуть проблеми з ідентифікацією кацапа за допомогою "паляниці", не впадайте у відчай, є ще один стовідсотковий тест - "Миска вареників з картоплею та шкварками, змащених салом".
Важливо! Поширюйте та не дозволяйте людям панікувати!
Я бачу люди злякалися російських сосил (так, вони саме так називають свою ядерну дубинку). Давайте я поясню, чому це не несе прямої загрози для України.
Стратегічна ядерна зброя, яку і привів у особливий режим путін, складається з міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів, і стратегічної авіації.
Балістичні ракети мають не лише максимальну, а й мінімальну дальність. Міжконтинентальні балістичні ракети, які стоять на озброєнні в РФ, мають дальність близько 10000 км. Протяжність території Росії складає близько 8000 км. Тому такі ракети по території України можуть бути запущені хіба що з Камчатки і по неоптимальній траєкторії.
Балістичні ракети підводних човнів мають меншу дальність, проте кваліфікація команд надзвичайно низька (на навчаннях пуски проводять представники виробника). До того ж, пересування усіх підводних човнів відстежується.
Єдиний компонент ядерної тріади, які реально можуть застосовуватися по Україні, це - дальня авіація. Це великі добре видимі на радарі літаки з крилатими ракетами, які значно старші за "калібри", які ми вже вміємо перехоплювати. Крім того, Україна має на озброєнні зенітно-ракетний комплекс великої дальності С-200, який може збивати такі літаки над Москвою.
Натискання на кнопку Верховним ****** зовсім не означає, що ракети одразу полетять. Натискання кнопки дає наказ про застосування ядерної зброї командувачам відповідних військ (РВСН, підводний флот, дальня авіація). Ті, в свою чергу передають цей наказ далі по ланцюгу командування, і на кожній його ланці виконання наказу може бути скасоване.
В історії Холодної війни були непоодинокі випадки коли команда на пуск або помилково видавалася, або мала бути видана за статутом. Жодного фактичного пуску при цьому не відбулося, оскільки основний принцип ядерного стримання - гарантоване взаємне знищення. Тобто ти вб'єш свого супротивника, але і сам загинеш.
Набагато більш ймовірно, що ця стратегічна ядерна зброя буде націлена на США (не забувайте, що в голові Путіна він тут з США воює). І він це чітко артикулював, пов'язавши своє рішення саме з "войовничою риторикою Заходу".
І тут знову згадуємо про принцип гарантованого взаємного знищення. Ядерна атака проти США викличе зустрічний удар по території Росії та КНР (бо вони близько, а другої можливості вже не буде). І тут у гру вступає товарищ Сі, який такіє варіанти **** в нос і в рота, і, напевне, знайде спосіб нейтралізувати *****. Якщо його, звісно, не випередить хтось з ******** приспішників, якіим нахєр не всралось гинути через зірваний дах старого маразматика.
До того ж, приведення сосил у бойову готовність вимагає певного часу, адже треба фізично доставити боєголовки, встановити їх на ракети, кожну розблокувати, навести на цілі і т.д. і т.п. Так що плешивий фюрер по суті лише запустив зворотній відлік до власної загибелі.
Aleksei Parnowski, Демократична сокира.