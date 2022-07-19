Венедіктову очікує призначення на дипломатичному фронті, - "слуга народу" Арахамія
Колишню генпрокурорку Ірину Венедіктову можуть призначити на дипломатичну посаду.
Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Ірина Венедіктова залишається в команді. Її досвід послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками. Чекаємо новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті й дякуємо за роботу", - йдеться в повідомленні.
Як зазначалось, 19 липня ВР відправила Венедіктову у відставку.
Раніше президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснив це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.
Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.
Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.
Будь ласка, зачекайте...
Там этой обезьяне и место.
Щоб не патякала зайвого.
разве Арахамія ещё не в СИЗО с его коррупционными миллионами и предательской позицией по отношению к Украине?
ну и набрали дерьма в 2019м
А зав. їдальні ОК, м'ясо зі склада до дому *******@ і норм.
Головне, що вона не підпише призначення прокурора САП.
В зоопарку його дітки в клітках плачуть - папку кличуть!
Живя на войне,
Страна утопала
в ЗЕленом #@вне.
(с)
Венедиктова в 2000 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB Харьковский национальный университет внутренних дел , факультет управления и информатики, специальность «Правоведение и менеджмент».
А теперь из нее будет посол, позорящий Украину
за бо... треба відповідати.
або зняли по чийомусь бажанню, безпвдставно.
йнакше на високу посаду не призначалиб.
короче, муть мутнюща в ОП.
хочуть пов,язати всіх,
щоб ці всі мовчали.
Хомчака в яку країну прилаштували?
на 15 років... на дипломатичну посаду
Якщо це не корупція, то що це? І тоді що таке корупція?