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дипломатія (701) призначення (2240) звільнення (2623) Арахамія (1097) Офіс Генпрокурора (3157)

Венедіктову очікує призначення на дипломатичному фронті, - "слуга народу" Арахамія

венедиктова

Колишню генпрокурорку Ірину Венедіктову можуть призначити на дипломатичну посаду.

Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ірина Венедіктова залишається в команді. Її досвід послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками. Чекаємо новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті й дякуємо за роботу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначалось, 19 липня ВР відправила Венедіктову у відставку.

Раніше президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснив це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.

Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.

Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.

Читайте: Я не трималась за крісло, - Венедіктова прокоментувала звільнення з посади генпрокурора

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Топ коментарі
+26
ты ба?!..
разве Арахамія ещё не в СИЗО с его коррупционными миллионами и предательской позицией по отношению к Украине?
ну и набрали дерьма в 2019м
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19.07.2022 16:16
+21
Дипломатична служба це що, якийсь непотріб? Клоака? Навіщо там людина без відповідного фаху та освіти???
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19.07.2022 16:21
+19
Харкая кровью,
Живя на войне,
Страна утопала

в ЗЕленом #@вне.
(с)
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19.07.2022 16:32
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Правильно. Подальше, бо ще щось розкаже не те. Послом в Гондурас?
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19.07.2022 16:11 Відповісти
В Кабо-Верде
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19.07.2022 17:49 Відповісти
Да не, местные аборигены столько не выпьют.
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19.07.2022 19:54 Відповісти
в швейцарию
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19.07.2022 19:14 Відповісти
psc kakoi ta...tak ona libo jurist , libo diplomat.....nelzja kidatj ljudei kuda popalo no u bazarnoi hlamidiji navernoe svoe ponjatija....
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19.07.2022 16:11 Відповісти
шо значіт нєзя, Поклонську послом в Кабо-Верде можна расісі направляти? а наші що - Руді?
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19.07.2022 16:12 Відповісти
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19.07.2022 16:14 Відповісти
У зелених можна. Там універсальні "спєци".
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19.07.2022 16:46 Відповісти
Специалисты широкого профиля. Посылать можно куда угодно
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19.07.2022 17:51 Відповісти
а арахамию ждут нары...
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19.07.2022 16:11 Відповісти
Не треба йому лестити- буде кукурiкати пIд парами з дрявою ложкою..
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19.07.2022 16:44 Відповісти
Краще прив'язати високо на дереві і годувати бананами. Мавпи таке *******.
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19.07.2022 16:58 Відповісти
Краще б Арахамія кудись звалив по лінії дипломатичного фронту, і з собою прихопив би пару сотень зєлєні!
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19.07.2022 16:12 Відповісти
в абхазию. хочу чтоб он вернулся в абхазию.
Там этой обезьяне и место.
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19.07.2022 19:15 Відповісти
якє їхало-такє здибало
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19.07.2022 16:12 Відповісти
Послиця чи послиня?
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19.07.2022 16:14 Відповісти
А какая разніца?
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19.07.2022 18:14 Відповісти
Посилка!
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19.07.2022 22:43 Відповісти
Бангла-Деш? Там також війна еліт
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19.07.2022 16:16 Відповісти
Якісь у них покарання за пройоби на півшишечки
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19.07.2022 16:16 Відповісти
Відправлять слідом за саботажником Тараном у якусь тиху комфортну Богом забуту діру.
Щоб не патякала зайвого.
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19.07.2022 22:45 Відповісти
ты ба?!..
разве Арахамія ещё не в СИЗО с его коррупционными миллионами и предательской позицией по отношению к Украине?
ну и набрали дерьма в 2019м
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19.07.2022 16:16 Відповісти
Арахамія Валантьор який від Абрамовіча отримав мінімум 50 млн. дол за зняття санкцій
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19.07.2022 16:19 Відповісти
так отож..
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19.07.2022 16:57 Відповісти
Дипломатична служба це що, якийсь непотріб? Клоака? Навіщо там людина без відповідного фаху та освіти???
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19.07.2022 16:21 Відповісти
Венедіктову розглядають на кандидата на роль посла України в Швейцарію.
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19.07.2022 16:56 Відповісти
Враховуючи те, що країну та МЗС очолює продюсер дерьмак, то фсЬо нормально.
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19.07.2022 16:57 Відповісти
Всі рухи були зроблені тільки для того, щоб сконцентрувати силові структури в руках однієї людини - ворога України д'Єрмака
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19.07.2022 17:04 Відповісти
Точно так-с!
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19.07.2022 17:55 Відповісти
А де ж вона харчевацца буде?
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19.07.2022 18:16 Відповісти
Це повний пізд@ц , незамінна як таран .
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19.07.2022 16:21 Відповісти
дайте здогадаюсь: кабо-верде? у компанію до няш-мяш? ні? ну, то на море у будь-якому випадку... дєрьмак знайде місце. шкода от, що у словенії зайнято: міноборони таран там заслужено вигріває старечі кістки за розвал війська напередодні вторгнення... а шо? зато прикольно...правда, 73%?
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19.07.2022 16:23 Відповісти
А може зав. їдальні у ВРУ? Для роботи послом певний рівень IQ потрібен!
А зав. їдальні ОК, м'ясо зі склада до дому *******@ і норм.
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19.07.2022 16:26 Відповісти
А можна до пінгвінів,хоча нє-бо пінгвінів шкода...
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19.07.2022 16:26 Відповісти
На даний момент не важливо, куди вони ту бенЯдіктову запруть. Зрозуміло, що подалі від дачі показів проти зЕшобли.
Головне, що вона не підпише призначення прокурора САП.
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19.07.2022 17:00 Відповісти
Да ни в коем случае она не собирается и не собиралась давать покази против своих. Ну что вы за наивные люди?
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19.07.2022 17:54 Відповісти
А що воно таке це арахамія, щоб роздавати посади?
В зоопарку його дітки в клітках плачуть - папку кличуть!
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19.07.2022 16:27 Відповісти
Та дался вам тот Абрахамия, ничего он не раздает, он только озвучивает, то что решил ЗЄ
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19.07.2022 17:57 Відповісти
Не змогла "посадити" Порошенка - НА ЗАСЛАННЯ
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19.07.2022 16:29 Відповісти
Хорошее заслання. Многие бы не отказались
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19.07.2022 17:58 Відповісти
пля... ХамоАра вирішує кого куди..
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19.07.2022 16:30 Відповісти
Керований хаос, як ***** і планувало.
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19.07.2022 17:01 Відповісти
Да ничего оно не виришує, только озвучивает Єрмака-ЗЄ- Татарова
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19.07.2022 18:00 Відповісти
Харкая кровью,
Живя на войне,
Страна утопала

в ЗЕленом #@вне.
(с)
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19.07.2022 16:32 Відповісти
А разве у Венедиктовой есть профильное образование?
Венедиктова в 2000 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB Харьковский национальный университет внутренних дел , факультет управления и информатики, специальность «Правоведение и менеджмент».
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19.07.2022 16:37 Відповісти
Она и на прокуроршу то экзамен не сдалав свое время
А теперь из нее будет посол, позорящий Украину
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19.07.2022 18:02 Відповісти
Адвокат Абрамовича и по совместительству глава фракции зе-камарильи в виде утешительного приза предложат Венедиктовой допломатический пост.Так вы же её снимаете эа зраду прокуроров в окупационной зоне.Так судите её если это её вина .Ан нет.Она ещё послужит.Конечно послужит вам зеденым утыркам.А новая должность станет ценой её молчания о всех ваших сфалсифицированных делах над Поросёнка,Марченко и т д
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19.07.2022 16:42 Відповісти
Поросенком твого ж останнього ****** звали...
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19.07.2022 16:49 Відповісти
свиноспина вас подоляк покусав ?
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19.07.2022 16:55 Відповісти
круговорот г...на в природі!
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19.07.2022 16:44 Відповісти
Венедиктовій с самого початку не місце на посту генпрокурора. Але дальше ще гірше...
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19.07.2022 16:49 Відповісти
зняли з посади бо.......
за бо... треба відповідати.
або зняли по чийомусь бажанню, безпвдставно.
йнакше на високу посаду не призначалиб.
короче, муть мутнюща в ОП.
хочуть пов,язати всіх,
щоб ці всі мовчали.
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19.07.2022 16:53 Відповісти
Потом можно будет всю ОПу без разбора сгребать в один мешок и выбрасывать в море
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19.07.2022 18:04 Відповісти
Як і тарана. ПМЖ за кордоном, щоб не гавкали на Бубочку.
Хомчака в яку країну прилаштували?
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19.07.2022 16:54 Відповісти
Тобто в арахамському мозку дипломатична посада - це філіал в'язниці. Бо її ж звільнили через те, що в її відомстві були державні зрадники, отже вона має бути покарана ув'язненням на 15 років... на дипломатичну посаду
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19.07.2022 16:56 Відповісти
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19.07.2022 17:02 Відповісти
Як завжди, аби люди потішились. Одним словом цирк та клоуни.
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19.07.2022 17:02 Відповісти
Насмешка над украинским народом, над стадом, которое выбрали абы кого
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19.07.2022 18:05 Відповісти
Венедіктову розглядають послом у Швейцарію - повідомив Гончаренко у https://t.me/oleksiihoncharenko/22641 Telegram .
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19.07.2022 17:16 Відповісти
Призначення дипломатом у зендонов замінює сибірські бараки.
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19.07.2022 17:18 Відповісти
слава богу, а то мы уже переволновались..., надеюсь Баканов тоже не пойдет бутылки собирать...
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19.07.2022 17:19 Відповісти
один на колчаківських фронтах, друга на дипломатичних...
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19.07.2022 17:23 Відповісти
отримала "отступниє" щоб мовчала.
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19.07.2022 17:29 Відповісти
Ужас
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19.07.2022 18:07 Відповісти
Її можуть призначити послом України у Швейцарії.
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19.07.2022 17:29 Відповісти
Мда... Зелёное кафно не тонет...
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19.07.2022 17:35 Відповісти
Для власників гнучких і м'яких язиків для вилизування задниць ********** і ОПи завжди знайдеться при цій владі "тепленьке місце" з гарним фінансовим забезпеченням. Люська, Лещ і Наєм можуть це підтвердити)
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19.07.2022 17:41 Відповісти
Ха-ха, кто бы сомневался!!!!! Надо им на пару с арахуем оформить офис на пальме в северной Асетии и пусть местным абезянам строчат ноты протеста!!!!
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19.07.2022 17:44 Відповісти
Круговая порука
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19.07.2022 18:08 Відповісти
Коли істота арахамія втворає свій брудний писок то чуємо зелений сморід.
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19.07.2022 18:11 Відповісти
Які ж ви мерзотні зелені тварюки. Привели велику війну в країну, тисячі жертв і ви продовжуєте гратися в договорняки. Хочу щоб ви всі пішли під трибунал, після закігнчення війни, на чолі з Блазнем. Горіть в пеклі суки.
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19.07.2022 18:25 Відповісти
Гавно не тонет!
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19.07.2022 18:25 Відповісти
На повышение пойдет
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19.07.2022 18:45 Відповісти
"Ти ТИХО йдеш з посади, а ми тобі - тепле місце у посольстві в Парижі або на Мальдівах".
Якщо це не корупція, то що це? І тоді що таке корупція?
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19.07.2022 18:49 Відповісти
Послом у Швейцарії теж не погано.
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19.07.2022 18:51 Відповісти
Історія як з Рогозіним. А Баканову віддадуть керівнцицтво УкрОборонПрому! А може просто звільнити/покарати?
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19.07.2022 18:53 Відповісти
послом в Кабо Верде разом з Поклонською
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19.07.2022 19:44 Відповісти
Пам'ятайте 5 вакансій у Європі?
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19.07.2022 19:53 Відповісти
Это как?? Бездельницу отправить на вечный отдых за рубеж!!??? Хорошо же власть ценит дипломатическую работу . если туда отправляют работать всех недоумков!!
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19.07.2022 20:33 Відповісти
В Німеччину поїде.
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20.07.2022 18:55 Відповісти
 
 