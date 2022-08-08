УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6007 відвідувачів онлайн
Новини
5 816 43

Німецькі соціал-демократи відмовилися виключати Шредера з партії

шредер

У Соціал-демократичній партії ФРН ухвалили рішення не виключати зі своїх лав ексканцлера Герхарда Шредера

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють у понеділок європейські ЗМІ.

"Герхард Шредер не порушував правила нашої партії: порушень у його випадку не виявлено", - заявили в регіональному підрозділі партії в Гановері, який розглядав це питання.

Спочатку деякі однопартійці Шредера закликали вжити проти нього заходів, оскільки були незадоволені його тісними зв'язками з Росією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шредера хотіли вигнати з партії через зв’язки з РФ. Але не змогли

У гановерському підрозділі зазначили, що було б бажано, щоб Шредер зайняв суворішу позицію щодо Росії. Водночас там констатували: "Спеціальна комісія вважає, що всі питання про дружбу людини - це її особиста справа".

Проти ухваленого рішення можна подати апеляцію. На це відведено місяць.

У середині липня повідомлялося, що члени Соціал-демократичної партії ФРН офіційно розпочали обговорення можливості виключення Шредера зі своїх лав.

Шредер обіймав посаду канцлера ФРН із 1998 до 2005 року. 

Після відставки він обіймав керівні пости в трубопровідній компанії Nord Stream і "Роснефти". Був близьким до Путіна.

Посол України в Німеччині назвав Щредера "втіленням політичної продажності"

Шредер піддався жорсткій критиці у Німеччині та за кордоном за відмову розірвати свої тісні зв’язки з Москвою після вторгнення Путіна в Україну. Кілька співробітників його офісу звільнилися після того, як він наполягав на збереженні своїх керівних посад у пов’язаних з Кремлем енергетичних гігантах "Роснефть" та "Газпром".

Разом з тим, Шредер, близький до президента РФ, зустрічався з Путіним у спробі зупинити війну в Україні - за даними ЗМІ, про посередництво Шредера просила українська сторона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шредер проводить відпустку в РФ: "Москва - чудове місто"

Автор: 

Німеччина (7449) Шредер Герхард (78)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
Німецьки соціал-дєрьмократи ви просто лицемірне дєрьмо...
показати весь коментар
08.08.2022 18:56
+13
Добра дружба - за грубі гроші з рашкиного "газпрому". Просто дружба, ніякої корупції. Німецькі соціял-демократи знов зганьбилися.
показати весь коментар
08.08.2022 18:59
+12
Цікаво,як громадяни Німеччини відреагували.Бо це не просто плювок,це вже наклали купу на всі так звані цінності-корупціонер з вищого ешелону влади просто сміється їм в обличчя.
Всі так добре вміють тикати українців в їх корупцію(це правда і страшна язва на тілі України),а самі далі свого носа не бачать тої ж самої корупції,може навіть страшнішої,бо всю країну продали Газпрому
показати весь коментар
08.08.2022 19:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Німецьки соціал-дєрьмократи ви просто лицемірне дєрьмо...
показати весь коментар
08.08.2022 18:56 Відповісти
"Шрьодер сукін син, але це наш сукін син!"
показати весь коментар
08.08.2022 19:20 Відповісти
Yes. Shroder rullz.
показати весь коментар
08.08.2022 19:26 Відповісти
Yes Yavol
показати весь коментар
08.08.2022 19:38 Відповісти
Шрьодер - підор **************

показати весь коментар
08.08.2022 19:45 Відповісти
ФАШИСТ убийца -РАШИСТУ УБИЙЦЕ -ТЕРРОРИСТУ -ПАЛАЧУ -ПЕДОФИЛУ ,НАСИЛЬНИКУ ГЛАЗ НЕ ВЫКЛЮЕТ🤮
показати весь коментар
08.08.2022 19:57 Відповісти
Це ще раз вагомий доказ того, що раха+немчура= споконвічний фашизм, як були з 20-30-х років минулого сторіччя, так і залишились досі.

Мало немчуру в 44-45 роках трахало та стріляло рашистське бидло, все вже забулось швиденько, нацизм та продажність у крові залишились навіки
показати весь коментар
09.08.2022 11:13 Відповісти
Иногда деньги, большие деньги, делают людей помягче, более дружелюбными и менее резкими
показати весь коментар
08.08.2022 18:56 Відповісти
Так він був не просто людиною а канцлером
показати весь коментар
08.08.2022 18:58 Відповісти
колись був , а став курвою, яка не те що дискредитує соціал-дем партію, а ганьбить всіх німців, ставши взірцем політичної проституції

але якщо німцям це заходить, то - ************* (звиняйте), ніц не зробиш

а ви склизькому Шольцу дивуєтесь !
показати весь коментар
08.08.2022 19:29 Відповісти
Добра дружба - за грубі гроші з рашкиного "газпрому". Просто дружба, ніякої корупції. Німецькі соціял-демократи знов зганьбилися.
показати весь коментар
08.08.2022 18:59 Відповісти
Не порушив правила партії - це якесь німецьке опзж там в них.
показати весь коментар
08.08.2022 19:03 Відповісти
Щредер - аморальна особа. Але, обравши на найвищу посаду в країні повний непотреб, чи маємо ми право дорікати німцям?
Шредер колись зробив для Німеччини чимало й добрих справ, а зе - тільки шкодив
показати весь коментар
08.08.2022 19:01 Відповісти
ось цих добрих справ:
Не зумівши вирішити структурні економічні проблеми, Шредер ледь не зазнав поразки на виборах 22 жовтня 2002 року. Тільки тверда опозиція американському вторгненню в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BA Ірак і ефективна допомога жертвам повені на сході Німеччини допомогли СДПН одержати невелику перевагу над https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_(%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0) ХДС .

У березні 2003 року Шредер запустив програму структурних економічних реформ, відому як «Програма 2010» (Agenda 2010). Вона передбачала обмеження витрат на охорону здоров'я, пенсійне і соціальне забезпечення, а також лібералізацію трудового законодавства з метою стимулювання створення нових робочих місць. Це, однак, не дозволило побороти економічну стагнацію, а кількість безробітних у Німеччині збереглося на рівні 5 млн чоловік, або 12 % працездатного населення.
а ще скоротив 4500 Леопард-2 у бундесвері до 400 (робочих лише 200)
тоді багато країн прибарахлілісь, скуполвуючи Леопарди по ціні металолома
показати весь коментар
08.08.2022 19:34 Відповісти
Німецькі соціал-демократи..... а тхне від них кацапським гівном, щями та онучами.... (руськім духом/міром).....
показати весь коментар
08.08.2022 19:03 Відповісти
ПОСОБНИКИ РАШИЗМА.

"Нехай Вас шлях трафить" як казав мольфар.
показати весь коментар
08.08.2022 19:03 Відповісти
Цікаво,як громадяни Німеччини відреагували.Бо це не просто плювок,це вже наклали купу на всі так звані цінності-корупціонер з вищого ешелону влади просто сміється їм в обличчя.
Всі так добре вміють тикати українців в їх корупцію(це правда і страшна язва на тілі України),а самі далі свого носа не бачать тої ж самої корупції,може навіть страшнішої,бо всю країну продали Газпрому
показати весь коментар
08.08.2022 19:06 Відповісти
Я реагирую крайне негативно. Но нас тут 80 миллионов человек.
показати весь коментар
08.08.2022 19:10 Відповісти
в німці вже прийняли?
показати весь коментар
08.08.2022 19:13 Відповісти
Да.
показати весь коментар
08.08.2022 19:35 Відповісти
Це типу денацифікований НСДАП побачив собі нового наці-лідера в кремлі?
показати весь коментар
08.08.2022 19:07 Відповісти
Скільки ж вас там куплених-перекуплених рашистською пітьмою...
показати весь коментар
08.08.2022 19:10 Відповісти
Бути в одній партії з Шредером це їх вибір. Гівно до гівна.
показати весь коментар
08.08.2022 19:13 Відповісти
так то можливо не сдпн а рсдп(б) ?)))
очевидь там все шобло однакове(((
показати весь коментар
08.08.2022 19:13 Відповісти
Не ризикнули виключити з своїх рядів звязкового з партайгєноссе в кремлі
показати весь коментар
08.08.2022 19:15 Відповісти
Все в доле
показати весь коментар
08.08.2022 19:16 Відповісти
Прошу прощения, что на русском:" таварисч" сталин однажды изрёк о том,что необходим" нэ саюз с сациал-дэмакратией,а смертный бой с ней!!!" В результате на выборах победил товарищ(без кавычек) Гитлер! При всех своих автомобилях от фирмы Даймлер Бенц,немецкая нация является просто необучаемой в политическом смысле! Это нонсенс,но факт!!!
показати весь коментар
08.08.2022 19:17 Відповісти
Нууу... соціал-демократична партія може потехеньку перейти в націонал-соціалістичну...
показати весь коментар
08.08.2022 19:24 Відповісти
Кто такие соси.ал дерьмократы в ФРГ? Это партия левого направления и при существовании совка ее финансово поддерживали совковые комуняки. Поэтому они всегда будут за своего кормильца, совка, а потом расеи обеими руками. Тем более, что у фюрера репоедов *****, срущего в чемодан наверняка есть на всю эту партию и ее членов уйма компромата.
показати весь коментар
08.08.2022 19:28 Відповісти
Злий Грицько - не може. І ось чому.По-перше,це різні програми партій,по-друге - сприйняття симпатиків від "холодильника",по-третє - фінансування... Від кого,та заради чого.
показати весь коментар
08.08.2022 19:32 Відповісти
Geld riecht nicht. Das weiß auch Frau Angela. Das wissen die deutschen Sozialscheißer ganz genau. Deutschland ist in 30 Jahren scheiße geworden.
показати весь коментар
08.08.2022 19:34 Відповісти
Старий зольдат: не стали гімном,а були гімном!
показати весь коментар
08.08.2022 19:48 Відповісти
Напевно, ця стара шльондра є власником того борделю
показати весь коментар
08.08.2022 19:36 Відповісти
Та кто же его уволит? За последние запросто 10 лет, дед столько занес бабла в партийную кассу от грязьпрома, сколько все шобло не заносило вообще за историю партии! А себе---так не меряно. Шредер---самый вдалый проект кремля за последние 15 лет. И работает проект этот и сегодня и завтра. Учись студент.
показати весь коментар
08.08.2022 19:41 Відповісти
Нічого дивного, це класичне: "Він звісно сукін син, але це наш сукін син"
показати весь коментар
08.08.2022 19:48 Відповісти
Гера- хароший парень!
показати весь коментар
08.08.2022 20:04 Відповісти
Вони би і гітлера оправдали. СОЦІАЛ-демократи і націонал-СОЦІАЛісти - брати-близнята
показати весь коментар
08.08.2022 20:16 Відповісти
Хтось здивований?
показати весь коментар
08.08.2022 21:13 Відповісти
То дайте Шредеру Зірку. Героя Радянського союзу.
показати весь коментар
08.08.2022 21:56 Відповісти
Если бы мне платили столько сколько этой старой проститутке - мне было бы пох-й на любый исключения.... Да и вообще на все....
показати весь коментар
09.08.2022 12:57 Відповісти
Так може окурок собі цілу партію прикупив, грошей-то в падли бункерного навалом.
показати весь коментар
12.08.2022 11:18 Відповісти
 
 