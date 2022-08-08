Німецькі соціал-демократи відмовилися виключати Шредера з партії

У Соціал-демократичній партії ФРН ухвалили рішення не виключати зі своїх лав ексканцлера Герхарда Шредера

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють у понеділок європейські ЗМІ.

"Герхард Шредер не порушував правила нашої партії: порушень у його випадку не виявлено", - заявили в регіональному підрозділі партії в Гановері, який розглядав це питання.

Спочатку деякі однопартійці Шредера закликали вжити проти нього заходів, оскільки були незадоволені його тісними зв'язками з Росією.

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У гановерському підрозділі зазначили, що було б бажано, щоб Шредер зайняв суворішу позицію щодо Росії. Водночас там констатували: "Спеціальна комісія вважає, що всі питання про дружбу людини - це її особиста справа".

Проти ухваленого рішення можна подати апеляцію. На це відведено місяць.

У середині липня повідомлялося, що члени Соціал-демократичної партії ФРН офіційно розпочали обговорення можливості виключення Шредера зі своїх лав.

Шредер обіймав посаду канцлера ФРН із 1998 до 2005 року.

Після відставки він обіймав керівні пости в трубопровідній компанії Nord Stream і "Роснефти". Був близьким до Путіна.

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Шредер піддався жорсткій критиці у Німеччині та за кордоном за відмову розірвати свої тісні зв’язки з Москвою після вторгнення Путіна в Україну. Кілька співробітників його офісу звільнилися після того, як він наполягав на збереженні своїх керівних посад у пов’язаних з Кремлем енергетичних гігантах "Роснефть" та "Газпром".

Разом з тим, Шредер, близький до президента РФ, зустрічався з Путіним у спробі зупинити війну в Україні - за даними ЗМІ, про посередництво Шредера просила українська сторона.

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