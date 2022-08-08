Німецькі соціал-демократи відмовилися виключати Шредера з партії
У Соціал-демократичній партії ФРН ухвалили рішення не виключати зі своїх лав ексканцлера Герхарда Шредера
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють у понеділок європейські ЗМІ.
"Герхард Шредер не порушував правила нашої партії: порушень у його випадку не виявлено", - заявили в регіональному підрозділі партії в Гановері, який розглядав це питання.
Спочатку деякі однопартійці Шредера закликали вжити проти нього заходів, оскільки були незадоволені його тісними зв'язками з Росією.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Шредера хотіли вигнати з партії через зв’язки з РФ. Але не змогли
У гановерському підрозділі зазначили, що було б бажано, щоб Шредер зайняв суворішу позицію щодо Росії. Водночас там констатували: "Спеціальна комісія вважає, що всі питання про дружбу людини - це її особиста справа".
Проти ухваленого рішення можна подати апеляцію. На це відведено місяць.
У середині липня повідомлялося, що члени Соціал-демократичної партії ФРН офіційно розпочали обговорення можливості виключення Шредера зі своїх лав.
Шредер обіймав посаду канцлера ФРН із 1998 до 2005 року.
Після відставки він обіймав керівні пости в трубопровідній компанії Nord Stream і "Роснефти". Був близьким до Путіна.
Посол України в Німеччині назвав Щредера "втіленням політичної продажності"
Шредер піддався жорсткій критиці у Німеччині та за кордоном за відмову розірвати свої тісні зв’язки з Москвою після вторгнення Путіна в Україну. Кілька співробітників його офісу звільнилися після того, як він наполягав на збереженні своїх керівних посад у пов’язаних з Кремлем енергетичних гігантах "Роснефть" та "Газпром".
Разом з тим, Шредер, близький до президента РФ, зустрічався з Путіним у спробі зупинити війну в Україні - за даними ЗМІ, про посередництво Шредера просила українська сторона.
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YesYavol
Мало немчуру в 44-45 роках трахало та стріляло рашистське бидло, все вже забулось швиденько, нацизм та продажність у крові залишились навіки
але якщо німцям це заходить, то - ************* (звиняйте), ніц не зробиш
а ви склизькому Шольцу дивуєтесь !
Шредер колись зробив для Німеччини чимало й добрих справ, а зе - тільки шкодив
Не зумівши вирішити структурні економічні проблеми, Шредер ледь не зазнав поразки на виборах 22 жовтня 2002 року. Тільки тверда опозиція американському вторгненню в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BA Ірак і ефективна допомога жертвам повені на сході Німеччини допомогли СДПН одержати невелику перевагу над https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_(%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0) ХДС .
У березні 2003 року Шредер запустив програму структурних економічних реформ, відому як «Програма 2010» (Agenda 2010). Вона передбачала обмеження витрат на охорону здоров'я, пенсійне і соціальне забезпечення, а також лібералізацію трудового законодавства з метою стимулювання створення нових робочих місць. Це, однак, не дозволило побороти економічну стагнацію, а кількість безробітних у Німеччині збереглося на рівні 5 млн чоловік, або 12 % працездатного населення.
а ще скоротив 4500 Леопард-2 у бундесвері до 400 (робочих лише 200)
тоді багато країн прибарахлілісь, скуполвуючи Леопарди по ціні металолома
"Нехай Вас шлях трафить" як казав мольфар.
Всі так добре вміють тикати українців в їх корупцію(це правда і страшна язва на тілі України),а самі далі свого носа не бачать тої ж самої корупції,може навіть страшнішої,бо всю країну продали Газпрому
очевидь там все шобло однакове(((