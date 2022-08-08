Немецкие социал-демократы отказались исключать Шредера из партии
В Социал-демократической партии ФРГ приняли решение не исключать из своих рядов экс-канцлера Герхарда Шредера.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают в понедельник европейские СМИ.
"Герхард Шредер не нарушал правила нашей партии: нарушений в его случае не обнаружено", - заявили в региональном подразделении партии в Ганновере, рассматривавшем этот вопрос.
Первоначально некоторые однопартийцы Шредера призвали принять против него меры, поскольку были недовольны его тесными связями с Россией.
В Ганноверском подразделении отметили, что было бы желательно, чтобы Шредер занял более строгую позицию по отношению к России. В то же время там констатировали: "Специальная комиссия считает, что все вопросы о дружбе человека - это его личное дело".
Против принятого решения можно подать апелляцию. На это отведен месяц.
В середине июля сообщалось, что члены Социал-демократической партии ФРГ официально приступили к обсуждению возможности исключения Шредера из своих рядов.
Шредер занимал должность канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год.
После отставки он занимал руководящие посты в трубопроводной компании Nord Stream и "Роснефти". Был близок Путину.
Посол Украины в Германии назвал Шредера "воплощением политической продажности"
Шредер подвергся жесткой критике в Германии и за границей за отказ разорвать свои тесные связи с Москвой после вторжения Путина в Украину. Несколько сотрудников его офиса уволились после того, как он настаивал на сохранении своих руководящих должностей в связанных с Кремлем энергетических гигантах "Роснефть" и "Газпром".
Вместе с тем, Шредер, близкий к президенту РФ, встречался с Путиным в попытке остановить войну в Украине – по данным СМИ, о посредничестве Шредера просила украинская сторона.
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YesYavol
Мало немчуру в 44-45 роках трахало та стріляло рашистське бидло, все вже забулось швиденько, нацизм та продажність у крові залишились навіки
але якщо німцям це заходить, то - ************* (звиняйте), ніц не зробиш
а ви склизькому Шольцу дивуєтесь !
Шредер колись зробив для Німеччини чимало й добрих справ, а зе - тільки шкодив
Не зумівши вирішити структурні економічні проблеми, Шредер ледь не зазнав поразки на виборах 22 жовтня 2002 року. Тільки тверда опозиція американському вторгненню в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BA Ірак і ефективна допомога жертвам повені на сході Німеччини допомогли СДПН одержати невелику перевагу над https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_(%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0) ХДС .
У березні 2003 року Шредер запустив програму структурних економічних реформ, відому як «Програма 2010» (Agenda 2010). Вона передбачала обмеження витрат на охорону здоров'я, пенсійне і соціальне забезпечення, а також лібералізацію трудового законодавства з метою стимулювання створення нових робочих місць. Це, однак, не дозволило побороти економічну стагнацію, а кількість безробітних у Німеччині збереглося на рівні 5 млн чоловік, або 12 % працездатного населення.
а ще скоротив 4500 Леопард-2 у бундесвері до 400 (робочих лише 200)
тоді багато країн прибарахлілісь, скуполвуючи Леопарди по ціні металолома
"Нехай Вас шлях трафить" як казав мольфар.
Всі так добре вміють тикати українців в їх корупцію(це правда і страшна язва на тілі України),а самі далі свого носа не бачать тої ж самої корупції,може навіть страшнішої,бо всю країну продали Газпрому
очевидь там все шобло однакове(((