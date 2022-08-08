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Новости
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Немецкие социал-демократы отказались исключать Шредера из партии

шредер

В Социал-демократической партии ФРГ приняли решение не исключать из своих рядов экс-канцлера Герхарда Шредера.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают в понедельник европейские СМИ.

"Герхард Шредер не нарушал правила нашей партии: нарушений в его случае не обнаружено", - заявили в региональном подразделении партии в Ганновере, рассматривавшем этот вопрос.

Первоначально некоторые однопартийцы Шредера призвали принять против него меры, поскольку были недовольны его тесными связями с Россией.

В Ганноверском подразделении отметили, что было бы желательно, чтобы Шредер занял более строгую позицию по отношению к России. В то же время там констатировали: "Специальная комиссия считает, что все вопросы о дружбе человека - это его личное дело".

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Против принятого решения можно подать апелляцию. На это отведен месяц.

В середине июля сообщалось, что члены Социал-демократической партии ФРГ официально приступили к обсуждению возможности исключения Шредера из своих рядов.

Шредер занимал должность канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год.

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После отставки он занимал руководящие посты в трубопроводной компании Nord Stream и "Роснефти". Был близок Путину.

Посол Украины в Германии назвал Шредера "воплощением политической продажности"

Шредер подвергся жесткой критике в Германии и за границей за отказ разорвать свои тесные связи с Москвой после вторжения Путина в Украину. Несколько сотрудников его офиса уволились после того, как он настаивал на сохранении своих руководящих должностей в связанных с Кремлем энергетических гигантах "Роснефть" и "Газпром".

Вместе с тем, Шредер, близкий к президенту РФ, встречался с Путиным в попытке остановить войну в Украине – по данным СМИ, о посредничестве Шредера просила украинская сторона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шрёдер проводит отпуск в РФ: "Москва - прекрасный город"

Автор: 

Германия (7043) Шредер Герхард (71)


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Топ комментарии
+21
Німецьки соціал-дєрьмократи ви просто лицемірне дєрьмо...
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08.08.2022 18:56
+13
Добра дружба - за грубі гроші з рашкиного "газпрому". Просто дружба, ніякої корупції. Німецькі соціял-демократи знов зганьбилися.
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08.08.2022 18:59
+12
Цікаво,як громадяни Німеччини відреагували.Бо це не просто плювок,це вже наклали купу на всі так звані цінності-корупціонер з вищого ешелону влади просто сміється їм в обличчя.
Всі так добре вміють тикати українців в їх корупцію(це правда і страшна язва на тілі України),а самі далі свого носа не бачать тої ж самої корупції,може навіть страшнішої,бо всю країну продали Газпрому
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08.08.2022 19:06
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Німецьки соціал-дєрьмократи ви просто лицемірне дєрьмо...
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08.08.2022 18:56 Ответить
"Шрьодер сукін син, але це наш сукін син!"
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08.08.2022 19:20 Ответить
Yes. Shroder rullz.
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08.08.2022 19:26 Ответить
Yes Yavol
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08.08.2022 19:38 Ответить
Шрьодер - підор **************

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08.08.2022 19:45 Ответить
ФАШИСТ убийца -РАШИСТУ УБИЙЦЕ -ТЕРРОРИСТУ -ПАЛАЧУ -ПЕДОФИЛУ ,НАСИЛЬНИКУ ГЛАЗ НЕ ВЫКЛЮЕТ🤮
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08.08.2022 19:57 Ответить
Це ще раз вагомий доказ того, що раха+немчура= споконвічний фашизм, як були з 20-30-х років минулого сторіччя, так і залишились досі.

Мало немчуру в 44-45 роках трахало та стріляло рашистське бидло, все вже забулось швиденько, нацизм та продажність у крові залишились навіки
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09.08.2022 11:13 Ответить
Иногда деньги, большие деньги, делают людей помягче, более дружелюбными и менее резкими
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08.08.2022 18:56 Ответить
Так він був не просто людиною а канцлером
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08.08.2022 18:58 Ответить
колись був , а став курвою, яка не те що дискредитує соціал-дем партію, а ганьбить всіх німців, ставши взірцем політичної проституції

але якщо німцям це заходить, то - ************* (звиняйте), ніц не зробиш

а ви склизькому Шольцу дивуєтесь !
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08.08.2022 19:29 Ответить
Добра дружба - за грубі гроші з рашкиного "газпрому". Просто дружба, ніякої корупції. Німецькі соціял-демократи знов зганьбилися.
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08.08.2022 18:59 Ответить
Не порушив правила партії - це якесь німецьке опзж там в них.
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08.08.2022 19:03 Ответить
Щредер - аморальна особа. Але, обравши на найвищу посаду в країні повний непотреб, чи маємо ми право дорікати німцям?
Шредер колись зробив для Німеччини чимало й добрих справ, а зе - тільки шкодив
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08.08.2022 19:01 Ответить
ось цих добрих справ:
Не зумівши вирішити структурні економічні проблеми, Шредер ледь не зазнав поразки на виборах 22 жовтня 2002 року. Тільки тверда опозиція американському вторгненню в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BA Ірак і ефективна допомога жертвам повені на сході Німеччини допомогли СДПН одержати невелику перевагу над https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_(%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0) ХДС .

У березні 2003 року Шредер запустив програму структурних економічних реформ, відому як «Програма 2010» (Agenda 2010). Вона передбачала обмеження витрат на охорону здоров'я, пенсійне і соціальне забезпечення, а також лібералізацію трудового законодавства з метою стимулювання створення нових робочих місць. Це, однак, не дозволило побороти економічну стагнацію, а кількість безробітних у Німеччині збереглося на рівні 5 млн чоловік, або 12 % працездатного населення.
а ще скоротив 4500 Леопард-2 у бундесвері до 400 (робочих лише 200)
тоді багато країн прибарахлілісь, скуполвуючи Леопарди по ціні металолома
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08.08.2022 19:34 Ответить
Німецькі соціал-демократи..... а тхне від них кацапським гівном, щями та онучами.... (руськім духом/міром).....
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08.08.2022 19:03 Ответить
ПОСОБНИКИ РАШИЗМА.

"Нехай Вас шлях трафить" як казав мольфар.
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08.08.2022 19:03 Ответить
Цікаво,як громадяни Німеччини відреагували.Бо це не просто плювок,це вже наклали купу на всі так звані цінності-корупціонер з вищого ешелону влади просто сміється їм в обличчя.
Всі так добре вміють тикати українців в їх корупцію(це правда і страшна язва на тілі України),а самі далі свого носа не бачать тої ж самої корупції,може навіть страшнішої,бо всю країну продали Газпрому
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08.08.2022 19:06 Ответить
Я реагирую крайне негативно. Но нас тут 80 миллионов человек.
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08.08.2022 19:10 Ответить
в німці вже прийняли?
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08.08.2022 19:13 Ответить
Да.
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08.08.2022 19:35 Ответить
Це типу денацифікований НСДАП побачив собі нового наці-лідера в кремлі?
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08.08.2022 19:07 Ответить
Скільки ж вас там куплених-перекуплених рашистською пітьмою...
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08.08.2022 19:10 Ответить
Бути в одній партії з Шредером це їх вибір. Гівно до гівна.
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08.08.2022 19:13 Ответить
так то можливо не сдпн а рсдп(б) ?)))
очевидь там все шобло однакове(((
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08.08.2022 19:13 Ответить
Не ризикнули виключити з своїх рядів звязкового з партайгєноссе в кремлі
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08.08.2022 19:15 Ответить
Все в доле
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08.08.2022 19:16 Ответить
Прошу прощения, что на русском:" таварисч" сталин однажды изрёк о том,что необходим" нэ саюз с сациал-дэмакратией,а смертный бой с ней!!!" В результате на выборах победил товарищ(без кавычек) Гитлер! При всех своих автомобилях от фирмы Даймлер Бенц,немецкая нация является просто необучаемой в политическом смысле! Это нонсенс,но факт!!!
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08.08.2022 19:17 Ответить
Нууу... соціал-демократична партія може потехеньку перейти в націонал-соціалістичну...
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08.08.2022 19:24 Ответить
Кто такие соси.ал дерьмократы в ФРГ? Это партия левого направления и при существовании совка ее финансово поддерживали совковые комуняки. Поэтому они всегда будут за своего кормильца, совка, а потом расеи обеими руками. Тем более, что у фюрера репоедов *****, срущего в чемодан наверняка есть на всю эту партию и ее членов уйма компромата.
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08.08.2022 19:28 Ответить
Злий Грицько - не може. І ось чому.По-перше,це різні програми партій,по-друге - сприйняття симпатиків від "холодильника",по-третє - фінансування... Від кого,та заради чого.
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08.08.2022 19:32 Ответить
Geld riecht nicht. Das weiß auch Frau Angela. Das wissen die deutschen Sozialscheißer ganz genau. Deutschland ist in 30 Jahren scheiße geworden.
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08.08.2022 19:34 Ответить
Старий зольдат: не стали гімном,а були гімном!
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08.08.2022 19:48 Ответить
Напевно, ця стара шльондра є власником того борделю
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08.08.2022 19:36 Ответить
Та кто же его уволит? За последние запросто 10 лет, дед столько занес бабла в партийную кассу от грязьпрома, сколько все шобло не заносило вообще за историю партии! А себе---так не меряно. Шредер---самый вдалый проект кремля за последние 15 лет. И работает проект этот и сегодня и завтра. Учись студент.
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08.08.2022 19:41 Ответить
Нічого дивного, це класичне: "Він звісно сукін син, але це наш сукін син"
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08.08.2022 19:48 Ответить
Гера- хароший парень!
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08.08.2022 20:04 Ответить
Вони би і гітлера оправдали. СОЦІАЛ-демократи і націонал-СОЦІАЛісти - брати-близнята
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08.08.2022 20:16 Ответить
Хтось здивований?
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08.08.2022 21:13 Ответить
То дайте Шредеру Зірку. Героя Радянського союзу.
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08.08.2022 21:56 Ответить
Если бы мне платили столько сколько этой старой проститутке - мне было бы пох-й на любый исключения.... Да и вообще на все....
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09.08.2022 12:57 Ответить
Так може окурок собі цілу партію прикупив, грошей-то в падли бункерного навалом.
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12.08.2022 11:18 Ответить
 
 