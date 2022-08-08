Немецкие социал-демократы отказались исключать Шредера из партии

В Социал-демократической партии ФРГ приняли решение не исключать из своих рядов экс-канцлера Герхарда Шредера.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают в понедельник европейские СМИ.

"Герхард Шредер не нарушал правила нашей партии: нарушений в его случае не обнаружено", - заявили в региональном подразделении партии в Ганновере, рассматривавшем этот вопрос.

Первоначально некоторые однопартийцы Шредера призвали принять против него меры, поскольку были недовольны его тесными связями с Россией.

В Ганноверском подразделении отметили, что было бы желательно, чтобы Шредер занял более строгую позицию по отношению к России. В то же время там констатировали: "Специальная комиссия считает, что все вопросы о дружбе человека - это его личное дело".

Читайте также: Шредер после встречи с Путиным: Кремль хочет переговоров

Против принятого решения можно подать апелляцию. На это отведен месяц.

В середине июля сообщалось, что члены Социал-демократической партии ФРГ официально приступили к обсуждению возможности исключения Шредера из своих рядов.

Шредер занимал должность канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год.

Читайте также: Шольц отказался вводить санкции против Шредера, который не уходит с должностей в российских энергетических компаниях

После отставки он занимал руководящие посты в трубопроводной компании Nord Stream и "Роснефти". Был близок Путину.

Посол Украины в Германии назвал Шредера "воплощением политической продажности"

Шредер подвергся жесткой критике в Германии и за границей за отказ разорвать свои тесные связи с Москвой после вторжения Путина в Украину. Несколько сотрудников его офиса уволились после того, как он настаивал на сохранении своих руководящих должностей в связанных с Кремлем энергетических гигантах "Роснефть" и "Газпром".

Вместе с тем, Шредер, близкий к президенту РФ, встречался с Путиным в попытке остановить войну в Украине – по данным СМИ, о посредничестве Шредера просила украинская сторона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шрёдер проводит отпуск в РФ: "Москва - прекрасный город"