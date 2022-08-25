Усі шість блоків ЗАЕС залишаються відключеними, незважаючи на відновлення лінії електропередачі, - МАГАТЕ
Усі шість енергоблоків окупованої російськими військовими Запорізької атомної станції залишаються відключеними, незважаючи на відновлення лінії електропередачі ПЛ-750 кВ ЗАЕС "Дніпровська".
"Усі шість блоків залишаються відключеними від мережі після відновлення лінії електропередачі", – йдеться у повідомленні МАГАТЕ щодо України , передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-України.
Там також зазначили, що на момент публікації немає жодної інформації про пряму причину відключення електроенергії, а у разі втрати зовнішнього живлення ЗАЕС, як і інші атомні електростанції у всьому світі, все ще мають доступні дизель-генератори для забезпечення резервного електроживлення.
"Майже кожного дня на ЗАЕС або поблизу неї відбувається новий інцидент. Ми не можемо дозволити собі більше гаяти час. Я сповнений рішучості особисто очолити місію МАГАТЕ на станцію найближчими днями, щоб допомогти стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою та захистом", – заявив у зв'язку з цим із цим генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, слова якого цитуються у повідомленні.
У своєму твіттері Гроссі після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі також зазначив, що Франція повністю мобілізована для підтримки зусиль МАГАТЕ щодо екстреної місії експертів на Запорізьку АЕС.
Крім цього, Міністерство оборони Великої Британії у своєму твіттері у четвер повідомило, що Росія встановила бронетранспортери в межах 60 метрів від п'ятого реактора ЗАЕС.
"Ймовірно, російські війська намагалися приховати транспортні засоби, припаркувавши їх під підвісними трубами", - припустили в Міноборони, додавши, що, мабуть, Росія готова використати будь-яку українську військову активність поблизу ЗАЕС із пропагандистською метою.
"Поки що Росія продовжує військову окупацію ЗАЕС, основними ризиками для роботи реактора, ймовірно, залишаться збої в роботі систем охолодження реакторів, пошкодження резервного електропостачання або помилки персоналу, який працює під тиском", - зазначили в міністерстві.
Як повідомлялося, 25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – "Дніпровська".
За інформацією НАЕК "Енергоатом", відключення ПЛ сталося через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поряд із Запорізькою АЕС, в результаті обстрілів російськими військовими.
Відключення ПЛ спричинило спрацювання захисту двох працюючих енергоблоків ЗАЕС – №№5-6.
Три інші лінії зв'язку було пошкоджено раніше під час обстрілів російськими військовими.
"Власні потреби АЕС в електроживленні наразі забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв‘язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Зауважень до роботи автоматики та систем безпеки поки що немає", – додали в НАЕК.
Після захоплення станції російськими військовими 4 березня вона перейшла на роботу двома блоками з шести, потім два тижні працювала трьома, а останнім часом - знову двома.
Глава МАГАТЕ Ґроссі 25 серпня припустив, що місія на ЗАЕС – це питання кількох днів.
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На сьогоднішній день можна констатувати, якби не зданий Зелею і Завгоспом південь України, то відбувалися б позиційні бої на кордонах з рашкою на півночі, на донецько-луганському напрямі такі ж бої, а весь південь був би вільний, бо ЗСУ перервало сухопутний зв'язок з Кримом. Зданий південь зробив буферну зону перед Кримом. а ЗАЕС в руках окупантів - це взагалі "козир" для них, бо ядерний об'єкт і 10к заручників-працівників робить їхню позицію сильнішою за нашу. ЗСУ повинні зважати на безпеку станції і в результаті мають зв'язані руки.
Стосовно МАГАТЕ, ну приїдуть, скажуть, що українські працівники контролюють роботу станції і на тому все. Не здивуюсь, якщо рашисти будуть вимагати від МАГАТЕ забезпечити на території станції заборону на ведення бойових дій з боку України, щоб розгорнути склади *********** і безпечно спробувати спрямувати струм на рашку.
В разгар войны бизнесмен из Украины Александр Богуслаев покупает дорогую недвижимость во Франции.
Его отец https://crime-ua.com/taxonomy/term/1678 Вячеслав Богуслаев сохраняет влияние на ЗАПОРОЖСКИЙ ЗАВОД "https://crime-ua.com/taxonomy/term/6861 МОТОР СИЧ " и имеет бизнес в России.
Партнер Богуслаева-старшего и топ-менеджер "Мотор-Сичи" Петр Кононенко спонсирует патриарха РПЦ Кирилла.
Связанные с Богуслаевым и Кононенко фирмы регулярно зарабатывают на контрактах с Росгвардией и ФСБ, пишет https://ru.espreso.tv/katarskie-dary-podmoskovnye-losi-i-vertolety-dlya-fsb-kak-vo-vremya-voyny-zhivet-semeystvo-boguslaevykh-i-ko Еспресо .
https://crime-ua.com/node/3002
Наша песня хороша - начинай сначала.
Серьезно никто не понимает или только прикидываесь ?
Умные люди писали, что Украину отключают от электричества.
Но все упорно продолжают бредить подрывом станции.