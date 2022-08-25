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Усі шість блоків ЗАЕС залишаються відключеними, незважаючи на відновлення лінії електропередачі, - МАГАТЕ

заес,аес,запорізька,maxar

Усі шість енергоблоків окупованої російськими військовими Запорізької атомної станції залишаються відключеними, незважаючи на відновлення лінії електропередачі ПЛ-750 кВ ЗАЕС "Дніпровська".

"Усі шість блоків залишаються відключеними від мережі після відновлення лінії електропередачі", – йдеться у повідомленні МАГАТЕ щодо України , передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-України.

Там також зазначили, що на момент публікації немає жодної інформації про пряму причину відключення електроенергії, а у разі втрати зовнішнього живлення ЗАЕС, як і інші атомні електростанції у всьому світі, все ще мають доступні дизель-генератори для забезпечення резервного електроживлення.

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"Майже кожного дня на ЗАЕС або поблизу неї відбувається новий інцидент. Ми не можемо дозволити собі більше гаяти час. Я сповнений рішучості особисто очолити місію МАГАТЕ на станцію найближчими днями, щоб допомогти стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою та захистом", – заявив у зв'язку з цим із цим генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, слова якого цитуються у повідомленні.

У своєму твіттері Гроссі після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі також зазначив, що Франція повністю мобілізована для підтримки зусиль МАГАТЕ щодо екстреної місії експертів на Запорізьку АЕС.

Крім цього, Міністерство оборони Великої Британії у своєму твіттері у четвер повідомило, що Росія встановила бронетранспортери в межах 60 метрів від п'ятого реактора ЗАЕС.

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"Ймовірно, російські війська намагалися приховати транспортні засоби, припаркувавши їх під підвісними трубами", - припустили в Міноборони, додавши, що, мабуть, Росія готова використати будь-яку українську військову активність поблизу ЗАЕС із пропагандистською метою.

"Поки що Росія продовжує військову окупацію ЗАЕС, основними ризиками для роботи реактора, ймовірно, залишаться збої в роботі систем охолодження реакторів, пошкодження резервного електропостачання або помилки персоналу, який працює під тиском", - зазначили в міністерстві.

Як повідомлялося, 25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – "Дніпровська".

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За інформацією НАЕК "Енергоатом", відключення ПЛ сталося через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поряд із Запорізькою АЕС, в результаті обстрілів російськими військовими.

Відключення ПЛ спричинило спрацювання захисту двох працюючих енергоблоків ЗАЕС – №№5-6.

Три інші лінії зв'язку було пошкоджено раніше під час обстрілів російськими військовими.

"Власні потреби АЕС в електроживленні наразі забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв‘язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Зауважень до роботи автоматики та систем безпеки поки що немає", – додали в НАЕК.

Після захоплення станції російськими військовими 4 березня вона перейшла на роботу двома блоками з шести, потім два тижні працювала трьома, а останнім часом - знову двома.

Глава МАГАТЕ Ґроссі 25 серпня припустив, що місія на ЗАЕС – це питання кількох днів.

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Автор: 

МАГАТЕ (708) Запорізька АЕС (1401)


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Топ коментарі
+13
МАГАТЕ - такая же безполезная организациф как и ООH, Amnesty Internacional и прочая подобная дрянь.. Исполнен он решимости ***... Клоун.
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25.08.2022 21:41
+6
багато словесного поносу і вологих фантазій різьного роду експердів із МАГАТЕ і від "зелених" зрадників ,ніяк не мішають рашисту перепідключити АЕС до рашистської енергосистеми.АЕС,це один із багатьох "зелених" подарків окупанту.(не за даром)
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25.08.2022 22:05
+6
Певно були якісь договорняки, або просто проє..лі
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25.08.2022 22:26
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Тушитє свєт, немогутє їблани. Потім запустим. А мо після війни щось зовсім інше буде. А кожна людина це всесвіт. Я так думаю.
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25.08.2022 21:35 Відповісти
Зола, що знаходиться на золовідвалах ЗаТЕС, не горить! Це не треба навіть пояснювати. Пожежа сталася зовсім у іншому місті
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25.08.2022 21:40 Відповісти
Зола тліє. Може тліти довго. В нас таке добро регулярно викидали поряд з селом.
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25.08.2022 22:25 Відповісти
після ТЕС там нема чому тліти
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25.08.2022 22:54 Відповісти
МАГАТЕ - такая же безполезная организациф как и ООH, Amnesty Internacional и прочая подобная дрянь.. Исполнен он решимости ***... Клоун.
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25.08.2022 21:41 Відповісти
Совершенно верно! Проблема в том, что других пока нет.
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25.08.2022 21:51 Відповісти
... Не пыль - народ, не народ - слова, Слова - не мир, ... Старое к чертовой сносим мы, Новая вера рванет - ложись! (Юра Шевчук, який з Україною)
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25.08.2022 21:42 Відповісти
Екологія кажете...чекайте чекайте.... 6 ть реакторів
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25.08.2022 21:49 Відповісти
Ну и х... с ней. Лучше посидеть без электричества некоторое время, ч сдохнуть от ядерного взрыва.
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25.08.2022 21:50 Відповісти
Ядерный взрыв на АЭС невозможен
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25.08.2022 21:54 Відповісти
ну да прямо не возможен как на ЧАЭС, но без подачи электроэнергии извне через 3 суток дизеля станут без топлива, а еще через несколько суток топливо разогреется до такой температуры что проплавит корпус реактора. тогда Фукусима покажется ерундой...
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25.08.2022 22:09 Відповісти
Одно другому не мешает
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25.08.2022 21:56 Відповісти
без электричества невозможно...это не только освещение...
а связь, инет, лифты, городской транспорт, электропоезда и ж/д сеть, водоснабжение, котельные зимой
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25.08.2022 22:00 Відповісти
Так если будет радиационное заражение и придется эвакуировать 50-100 км. вокруг ЗАЭС, всё это никому не нужно будет на ближайшие 30-50 лет
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25.08.2022 22:06 Відповісти
Лампочка Ильича и Тьма *****. М-да не туда видно свернули, походу на Освенцим.
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25.08.2022 21:54 Відповісти
І живі будуть заздрити мертвим. Біблія.
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25.08.2022 22:02 Відповісти
багато словесного поносу і вологих фантазій різьного роду експердів із МАГАТЕ і від "зелених" зрадників ,ніяк не мішають рашисту перепідключити АЕС до рашистської енергосистеми.АЕС,це один із багатьох "зелених" подарків окупанту.(не за даром)
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25.08.2022 22:05 Відповісти
Залізли терористи в чужий дім і вмикають газ, світло, воду. Руйнують каналізацію і балуються сірниками. Це дії потвори московії в світі.
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25.08.2022 22:10 Відповісти
В мене є тільки одне питання: - "Навіщо було віддавати АЕС ворогу? Це просто безвідповідально."
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25.08.2022 22:20 Відповісти
Певно були якісь договорняки, або просто проє..лі
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25.08.2022 22:26 Відповісти
А "проє@@лі" - це яка стаття, і скільки по ній дають?
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25.08.2022 22:35 Відповісти
Може бути ще 5 років на посаді президента України.
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25.08.2022 22:43 Відповісти
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25.08.2022 22:59 Відповісти
через короткий проміжок часу з'явиться новина, шо свинособаки підключили її на себе
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25.08.2022 22:26 Відповісти
Ці про*оби зеленої влади так просто не розгребти. Рашисти укріпляють бойові позиції на Херсонщині, Запоріжжі і вибити їх так просто, як вони захопили не вдасться ніяк.
На сьогоднішній день можна констатувати, якби не зданий Зелею і Завгоспом південь України, то відбувалися б позиційні бої на кордонах з рашкою на півночі, на донецько-луганському напрямі такі ж бої, а весь південь був би вільний, бо ЗСУ перервало сухопутний зв'язок з Кримом. Зданий південь зробив буферну зону перед Кримом. а ЗАЕС в руках окупантів - це взагалі "козир" для них, бо ядерний об'єкт і 10к заручників-працівників робить їхню позицію сильнішою за нашу. ЗСУ повинні зважати на безпеку станції і в результаті мають зв'язані руки.
Стосовно МАГАТЕ, ну приїдуть, скажуть, що українські працівники контролюють роботу станції і на тому все. Не здивуюсь, якщо рашисти будуть вимагати від МАГАТЕ забезпечити на території станції заборону на ведення бойових дій з боку України, щоб розгорнути склади *********** і безпечно спробувати спрямувати струм на рашку.
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25.08.2022 23:01 Відповісти
Александр Богуслаев в разгар войны стал владельцем огромного имения, лесов, полей и виноградников.

В разгар войны бизнесмен из Украины Александр Богуслаев покупает дорогую недвижимость во Франции.

Его отец https://crime-ua.com/taxonomy/term/1678 Вячеслав Богуслаев сохраняет влияние на ЗАПОРОЖСКИЙ ЗАВОД "https://crime-ua.com/taxonomy/term/6861 МОТОР СИЧ " и имеет бизнес в России.

Партнер Богуслаева-старшего и топ-менеджер "Мотор-Сичи" Петр Кононенко спонсирует патриарха РПЦ Кирилла.

Связанные с Богуслаевым и Кононенко фирмы регулярно зарабатывают на контрактах с Росгвардией и ФСБ, пишет https://ru.espreso.tv/katarskie-dary-podmoskovnye-losi-i-vertolety-dlya-fsb-kak-vo-vremya-voyny-zhivet-semeystvo-boguslaevykh-i-ko Еспресо .

https://crime-ua.com/node/3002
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26.08.2022 00:51 Відповісти
вочевидь повна зупинка станції це і є мета рашистів
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26.08.2022 07:28 Відповісти
"нет никакой информации о прямой причине отключения электроэнергии"

Наша песня хороша - начинай сначала.
Серьезно никто не понимает или только прикидываесь ?
Умные люди писали, что Украину отключают от электричества.
Но все упорно продолжают бредить подрывом станции.
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26.08.2022 08:11 Відповісти
 
 