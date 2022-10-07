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Азербайджан, Вірменія та ЄС погодили розміщення цивільної місії вздовж кордону

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

пашинян,алієв

Вірменія та Азербайджан домовилися про розміщення цивільної місії ЄС вздовж кордону, яка працюватиме спільно з комісіями з делімітації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це повідомила пресслужба Європейської ради.

6 жовтня президент Азербайджану, прем'єр-міністр Вірменії, президент Франції та глава Європейської радиу зустрілися у Празі на полях першого засідання Європейського політичного співтовариства.

"Вірменія та Азербайджан підтвердили свою прихильність до Статуту Організації Об'єднаних Націй та Алма-Атинської декларації 1991 року, в якій обидві сторони визнають територіальну цілісність та суверенітет одна одної. Вони підтвердили, що це буде основою для роботи комісій з делімітації кордонів і наступне засідання прикордонних комісій відбудеться в Брюсселі до кінця жовтня", - повідомила пресслужба.

Відзначається, що Вірменія погодилася сприяти розміщенню цивільної місії ЄС вздовж кордону з Азербайджаном, а Азербайджан погодився співпрацювати з цією місією за необхідності. Місія розпочне свою роботу у жовтні та триватиме максимум два місяці.

"Метою цієї місії є зміцнення довіри та за допомогою своїх звітів внесення вкладу в роботу прикордонних комісій", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Вірменія може вийти з ОДКБ, - прем’єр Пашинян

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня 2022 року на кордоні між Вірменією та Азербайджаном розпочалася інтенсивна перестрілка. Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в обстрілах.

Водночас ЄС відправив спецпредставника у Вірменію та Азербайджан на переговори. 15 вересня Радбез Вірменії оголосив про досягнення перемир’я з Азербайджаном.

У жовтні глави МЗС Азербайджану та Вірменії за посередництва США обговорили мирну угоду. Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що за певних умов мирний договір із Вірменією може бути підписаний до кінця 2022 року.

Також читайте: Мирна угода з Вірменією може бути підписана до кінця року, - президент Азербайджану Алієв

Автор: Богдан Гуньковський
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Рашку уже выкинули оттуда. Геополитик опять обосрался
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07.10.2022 11:58 Відповісти
як тільки в перемовинах не стало Фуйла
все почало налагуватись
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07.10.2022 11:59 Відповісти
Що ж тепер з Карабахом? Невже Азербайджану повернуть?
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07.10.2022 12:02 Відповісти
Так рашка повністю вивела своїх військових із Арменіі і Карабаху в Україну ?

парламент Арменіі мае заборонити російську військову базу на своій теріторіі
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07.10.2022 12:02 Відповісти
Выперли свинарник и все начало стабилизироваться.
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07.10.2022 12:05 Відповісти
"Вірменія та Азербайджан .... визнають територіальну цілісність та суверенітет одна одної."

Мабуть, кумеднішим зараз виглядає лише взаємне визнання Ізраїля та арабської палестинської держави (створення останньої передбачалось резолюцією ООН у 1946-47 р., проте так і не створили).
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07.10.2022 12:11 Відповісти
Вірмени поставили на "дохлу коняку" і просрали Крабах, який все сереньовіччя відбивав мусульманську навалу і залишався християнським. 1000 років поту і крові прадідів коту під хвіст.
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07.10.2022 14:23 Відповісти
 
 