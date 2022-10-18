З 10 жовтня 30% українських електростанцій зруйновано. Для переговорів із режимом Путіна не лишилося місця, - Зеленський

Внаслідок російських обстрілів із 10 жовтня 30% українських електростанцій зруйновано.

Про це повідомив у твіттері президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще один вид російських терористичних атак: цільова енергетична та критична інфраструктура. Із 10 жовтня 30% українських електростанцій зруйновано, що спричинило масові відключення світла по всій країні. Для переговорів з режимом Путіна не лишилося місця", - зазначив глава держави.

В Офісі Президента зазначили, що ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України можуть привести до відключень електроенергії та води по всій країні.

Раніше повідомлялось, що зранку 18 жовтня зафіксовано 3 прильоти у Києві. Вражено об'єкт енергозабезпечення.За даними СБУ, обстріляно ТЕЦ у одному зі спальних районів Києва. Розпочато кримінальне провадження.

Крім того, окупанти зранку 18 жовтня атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Житомирі.

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