З 10 жовтня 30% українських електростанцій зруйновано. Для переговорів із режимом Путіна не лишилося місця, - Зеленський
Внаслідок російських обстрілів із 10 жовтня 30% українських електростанцій зруйновано.
Про це повідомив у твіттері президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще один вид російських терористичних атак: цільова енергетична та критична інфраструктура. Із 10 жовтня 30% українських електростанцій зруйновано, що спричинило масові відключення світла по всій країні. Для переговорів з режимом Путіна не лишилося місця", - зазначив глава держави.
В Офісі Президента зазначили, що ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України можуть привести до відключень електроенергії та води по всій країні.
Раніше повідомлялось, що зранку 18 жовтня зафіксовано 3 прильоти у Києві. Вражено об'єкт енергозабезпечення.За даними СБУ, обстріляно ТЕЦ у одному зі спальних районів Києва. Розпочато кримінальне провадження.
Крім того, окупанти зранку 18 жовтня атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Житомирі.
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Яким хрєном ви займались ?
кацапи почали готуватись, навезли сюди агентуру, розплодили зрадників, розставили їх у силові структури, тощо.
Краще б посадив рєнікова і керівництво Укроборонпрому за саботазх виробництва української зброї і ***********
Уже после Бучи был отказ от переговоров.... Потом "референдумы"...... Сейчас бомбежка Киева.....
тупой бубочка.... согласно твоему базару, который ты чз 5 мин явно забываешь, х-ло уже давно зашел в минус.......
Может ты как Макрон и Обама красные линии для х-ла все отодвигаешь и грозишь пальчиком?
Колись під моєю орудою працював фрезерувальник. Наркоман, як зараз ваш президент.
Як тільки прийме дозу - геть все забував. Все що він, чи йому казали півгодини тому. Спочатку ніхто не вірив, а потім звикали до такої амнезії - казали йому ще кілька разів. Фрезерувальник бухтів, наче таке: навіщо йому зайвий раз нагадують?
А потім післяобід гоп! і знову амнезія.
Їх досвід дозволяє їм визначити речовину, яку вживає Зеленський і термін +/- 20% від дійсного.
Лише за зовнішнім виглядом!
Мовчать чомусь всі.
Лікарі-наркологи це ждуни *****, такий мій висновок. Всі.
Одним достаточно знать историю совка (давнюю и недавнюю) или советоваться со специалистами мирового уровня - чей прогноз не менее 90%... чтоб понять, что не с кем и не о чем там говорить...
А другому оказывается, надо чтоб убили пару сотен тысяч избирателей и расхерячили полстраны - и тогда... только тогдааа.... до него начинает доходить то, что умные люди ему говорили с самого начала, но он (не понятно - с каких х**в) считал что он умнее всех умных....
Через месяц начнутся выборы в США, G20, европарламент 21-24 ноября будет рассматривать резолюцию признавать ли россию террористической страной или нет.
За месяц могут уничтожить, еще больше электростанций, доведя до 90% - как раз будет еще один повод признать террористической страной.
Правда не понятно, что дальше - если признают, а могут и не признать...
Без электричества, не доехать до работы (там где метро, и электротранспорт), будут перебои с интернетом, и не будет даже удаленной работы.
Без внешней помощи не обойтись,
но помощь нужна сейчас и достаточно,
и не в виде денег, а в виде оружия,
т.к. оплачивать оружие которое будет через год-другой, уже не вариант...
Но пока не пройдут выборы и G20 - оружия точно не видать.
И не понятно, что будет после...
Нагадує сімейне подружжя, коли чоловік прийшов на підпитку або ще щось, дружина образилась - сексу не буде. На слідуючий день помирились, а потім знову чоловік, щось начудив і знову по колу.
Вислови зе вже нагадують анекдот.
А може ми, народ України, щось не знаємо і за нашими спинами ведеться своя гра?
В будь якому разі після Омана, Вагнергейта та "какая разница" я би вже не був здивований таким розвитком подій.
Сбивать буками сраные мопеды? Так быстро выбьется запас ПВО для серьезных целей.
Расставьте снайперов, ментов, тероборону, добровольцев в конце концов вокруг объектов сбивать прорвавшиеся дроны.
Ничего не делают. Только галочку ставят, что сегодня подбили.
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Твая сомневающаяся натура напоминает мине анекдот про "опять полная неясность..."
Они сотрудничают! Наркоман, ОП, Кабмин, мытныця, ДБР с их благодетелем - ******.
РПЦ-УПЦ до сих пор не запрещена, а не то шоб арестована. Сюр!!!
У миня недоверие к Залужному, я сомневаюсь в ньом и в Генштабе. После слива Киева, Сырскова нада было под трибунал и расстрелять. Он исчо в войсках?
Зная о беспилотниках 4 месяца назад и не подготовиться... Мало того, уже неделю активные обстрелы и стрелять одним миллионом по 50 тысячам долларов - это откровенный маразм.
Їх досвід дозволяє їм визначити речовину, яку вживає Зеленський і термін +/- 20% від дійсного.
Лише за зовнішнім виглядом!
Мовчать чомусь всі.
Лікарі-наркологи це ждуни *****, такий мій висновок. Всі.
Заради цієї цілі № 2 рашисти перевели війну у шквальний режим - кидають у бій всі їхні можливості. Тому що у них скоро закінчаться ліквідні гроші (не заблоковані) (не рублі, а американські гроші).
Україні ж ні такі переговори, ані подібні домовленості не потрібні, бо це був би тільки черговий крок до подальшого знищення.
Путінський злочинний режим - ця банда убивць - не здатний навіть запропонувати адекватні умови, а виконувати їх вони точно не будуть (як завжди). Тому 30% електростанцій - це тільки частина явища, а основа - супротивник неадекватний, тому вести з ним переговори немає смислу.
Де політичні рішення та їх втілення в інтересах народу України?
Чому досі не можуть визначитися чи є Єрмак та ОП ворожими агентами, та за чий рахунок неофіційна зарплата в конвертах $20 тис. депутатів від СН?!
Бо хто платить гроші той і замовляє музику, а музика була на тотальне ослаблення обороноздатності!