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Новини Війна
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Окупанти анонсували закриття руху Кримським мостом нібито для проведення технічних робіт

кримський,міст

Кримські окупанти заявили про закриття Керченської переправи у вівторок, 8 листопада. Причиною нібито стане "проведення технічних робіт".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал так званого "глави" Криму Сергія Аксьонова.

"8 листопада 2022 року з 04:00 до 16:00 рух автомобілів Кримським мостом буде зупинено у зв'язку з проведенням технологічних робіт", - написав кримський маріонетка.

При цьому місцевих просять "не планувати поїздки" з Криму, а вантажним автомобілям рекомендують "обирати маршрут через нові території РФ (окуповані території України. - Ред.)".

Також читайте: Вантажівка, яка вибухнула на Кримському мосту, не була в Болгарії, - уряд країни

Як повідомлялося, зранку 8 жовтня на Кримському мосту сталася сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

Автор: 

Крим (14175) міст (1234) Аксьонов Сергій (225)


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Топ коментарі
+17
Кримський міст тепер як бита машина.
Підрихтувати, підмазати, підфарбувати можна, і навіть не відрізниш від оригіналу, але ти вже знаєш, що це НЕ ТО!!!
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06.11.2022 12:54
+13
Конечно это из "теории заговоров", но вполне возможно, что недомост и так начал сыпаться, так что любимая отмазка путлера стала единственным спасением, несмотря на громкие заявления о "неприступности" этого архитектурного недоразумения (кстати, это недоразумение еще войдет в книгу рекордов Гиннеса как самое бестолковое инженерное решение).
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06.11.2022 13:15
+8
Каряченський міст - фсьо!

його головна місія зараз - це потонути від тікаючих з Криму орків та важкої техніки.
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06.11.2022 12:59
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Кримський міст тепер як бита машина.
Підрихтувати, підмазати, підфарбувати можна, і навіть не відрізниш від оригіналу, але ти вже знаєш, що це НЕ ТО!!!
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06.11.2022 12:54 Відповісти
Конечно это из "теории заговоров", но вполне возможно, что недомост и так начал сыпаться, так что любимая отмазка путлера стала единственным спасением, несмотря на громкие заявления о "неприступности" этого архитектурного недоразумения (кстати, это недоразумение еще войдет в книгу рекордов Гиннеса как самое бестолковое инженерное решение).
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06.11.2022 13:15 Відповісти
Каломойский как раз и хочет сдать Украину путлеру через своего недолугого внучка-КВНщика и его зеленутую команду. Но сидеть они будут в разных местах: бородатая бабушка в штатах, а хрипатый внучок в Лукьяновке на время следствия.
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06.11.2022 13:59 Відповісти
Теж пам'ятаю це зловісне засідання , на якому зелена монобільшість
проголосувала за розмінування !
Така домовленість була в Омані - дати Криму воду!
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06.11.2022 13:48 Відповісти
ФСБ тротил закладывает.
Шо они еще могут технично робити.
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06.11.2022 12:59 Відповісти
Каряченський міст - фсьо!

його головна місія зараз - це потонути від тікаючих з Криму орків та важкої техніки.
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06.11.2022 12:59 Відповісти
"утечка газу. ожидается хлопок" )
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06.11.2022 13:07 Відповісти
Трещит по швам.
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06.11.2022 13:35 Відповісти
Орки планують відремонтувати міст до липня 2023 року ,
тобто на Миколи , та й ніколи
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06.11.2022 13:45 Відповісти
Міст став дуже слизьким - навала галицьких бойових слимаків, котрих вирощують в секретних карпатських лабораторіях.
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06.11.2022 13:46 Відповісти
"можем павтаріть..."
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06.11.2022 13:59 Відповісти
Кацапам цього мосту вистачить надовго. Будуть пиляти бабло на ремонт, поки рашка не розвалиться. Тим більше, за результат вже ніхто не спитає, і вони це самі розуміють. Так що будуть "гулять на всє послєдніє".
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06.11.2022 15:30 Відповісти
Закривають щоб перевезти військовий вантаж скоріш за все. Дивно тільки що не вночі
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06.11.2022 15:49 Відповісти
ЗСУ теж можуть анонсувати закриття кримського мосту але для ремонтно-відновлювальних робіт.
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06.11.2022 22:21 Відповісти
Добийте його, хлопчики.
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07.11.2022 01:04 Відповісти
А как будет работать паром во время шторма?
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07.11.2022 19:58 Відповісти
 
 