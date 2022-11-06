Окупанти анонсували закриття руху Кримським мостом нібито для проведення технічних робіт
Кримські окупанти заявили про закриття Керченської переправи у вівторок, 8 листопада. Причиною нібито стане "проведення технічних робіт".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал так званого "глави" Криму Сергія Аксьонова.
"8 листопада 2022 року з 04:00 до 16:00 рух автомобілів Кримським мостом буде зупинено у зв'язку з проведенням технологічних робіт", - написав кримський маріонетка.
При цьому місцевих просять "не планувати поїздки" з Криму, а вантажним автомобілям рекомендують "обирати маршрут через нові території РФ (окуповані території України. - Ред.)".
Як повідомлялося, зранку 8 жовтня на Кримському мосту сталася сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.
За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.
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Підрихтувати, підмазати, підфарбувати можна, і навіть не відрізниш від оригіналу, але ти вже знаєш, що це НЕ ТО!!!
проголосувала за розмінування !
Така домовленість була в Омані - дати Криму воду!
Шо они еще могут технично робити.
його головна місія зараз - це потонути від тікаючих з Криму орків та важкої техніки.
тобто на Миколи , та й ніколи