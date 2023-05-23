У Бєлгородській області РФ скасували режим "контртерористичної операції"
У Бєлгородській області РФ скасували запроваджений вчора режим "контртерористичної операції".
Про це повідомив губернатора Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Ухвалено рішення про скасування правового режиму "контртерористичної операції" на території Бєлгородської області", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.
У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.
Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.
23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.
В цей же день Міноборони РФ заявило, що нібито розгромило РДК та легіон "Свобода Росії" на Бєлгородщині, вбивши при цьому понад 70 людей, однак сам РДК і легіон "Свобода Росії" заперечують цю інформацію.
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Ну, що б здавалося слова, слова, слова...
Але коли вникаєш в зміст, сказаного, слова,
Яке пов"язане із іншим словом,
То відкриваються такі дива...,
Що "тайною" були до цього.
Сьогодні телеканал "Інтер", це той що входить в групу телеканалів зеленого телемарафону, даючи інформацію про події в Бєлгородській області, вивісив статичну текстову стрічку такого змісту: "ТРИВОЖНО на Бєлгородщині. Що діється?".
Виникає питання: кому ТРИВОЖНО: телемарафону зеленої влади, телеканалу "Інтер", путіну, рашистам, Україні, українцям?
Дійсно це ТРИВОЖНО для рашистів та путіна.
Для України та українців ця новина ОБНАДІЙЛИВА!
То ж чому для телеканалу "Інтер" ця новина ТРИВОЖНА? Чи тільки лише одному з телеканалів телемарафону від цього ТРИВОЖНО? Тоді, чи дійсно телеканал "Інтер" український?
Ну що б здавалося слова та старенький дідусь Фрейд при цьому?
Ми всі сміємося з евакуації лаптів. А мені не смішно. Бо вони її зробили. А нас залишили на одинці. Ніхто з влади навіть не запропонував. Нас кинули під окупацію. Жодних зелених коридорів....
Десь по вкраїні ходять 73%, які у 2019 році проголосували за це.
В кого зараз не спитаю, ніхто не голосував. Дивно...
☠️ Мы еще не подвели итоги дня вместе с РДК, но можем сказать, что сегодня Легионеры навели шуму среди путинской орды: мы "демилитаризовали" мотострелковую роту ВС РФ, уничтожили несколько единиц их бронетехники.
Остаемся на связи!
Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на "РДК" у Telegram.
ВІВТОРОК 23 ТРАВНЯ 2023 18:33
https://youtu.be/Mv5FWnX6hLE
- Да...
- Це Білгородське ФСБ ???
- Да. А кто говорит..???
- Синок це майор Чорнобаєв із оперативного штабу. Усі зібралися...?
- Так точно обсалютно все...!!!
- Добре, нікуди не йдіть зараз прилетить пташка....
- Кто прилитит....???
- БАВОВНААААААААААААААААААА............
Легіонери почали підготовку референдуму для легітимізації держутворення.
Можливо, з цьої іскри "возгорится пламя".