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У Бєлгородській області РФ скасували режим "контртерористичної операції"

бєлгород

У Бєлгородській області РФ скасували запроваджений вчора режим "контртерористичної операції".

Про це повідомив губернатора Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у телеграмі, передає Цензор.НЕТ. 

"Ухвалено рішення про скасування правового режиму "контртерористичної операції" на території Бєлгородської області", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.

23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.

В цей же день Міноборони РФ заявило, що нібито розгромило РДК та легіон "Свобода Росії" на Бєлгородщині, вбивши при цьому понад 70 людей, однак сам РДК і легіон "Свобода Росії" заперечують цю інформацію. 

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Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+25
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23.05.2023 18:21
+23
Якось-так....
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23.05.2023 18:45
+16
Все, пабеділі! Ахахахахахаха

А тим часом Легіон жене в БНР техніку
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23.05.2023 18:20
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Та їх тут - як у собаки - бліх!
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23.05.2023 18:53 Відповісти
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23.05.2023 18:39 Відповісти
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23.05.2023 20:04 Відповісти
они сменили его на Эдельвейс
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23.05.2023 18:43 Відповісти
Якось-так....
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23.05.2023 18:45 Відповісти
Слова та дідусь Фрейд...

Ну, що б здавалося слова, слова, слова...
Але коли вникаєш в зміст, сказаного, слова,
Яке пов"язане із іншим словом,
То відкриваються такі дива...,
Що "тайною" були до цього.

Сьогодні телеканал "Інтер", це той що входить в групу телеканалів зеленого телемарафону, даючи інформацію про події в Бєлгородській області, вивісив статичну текстову стрічку такого змісту: "ТРИВОЖНО на Бєлгородщині. Що діється?".

Виникає питання: кому ТРИВОЖНО: телемарафону зеленої влади, телеканалу "Інтер", путіну, рашистам, Україні, українцям?

Дійсно це ТРИВОЖНО для рашистів та путіна.

Для України та українців ця новина ОБНАДІЙЛИВА!

То ж чому для телеканалу "Інтер" ця новина ТРИВОЖНА? Чи тільки лише одному з телеканалів телемарафону від цього ТРИВОЖНО? Тоді, чи дійсно телеканал "Інтер" український?

Ну що б здавалося слова та старенький дідусь Фрейд при цьому?
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23.05.2023 18:49 Відповісти
Воодушевленные успехами РДК население Брянской и Курской областей официально обратились к Легиону "Свобода России" с просьбой освободить их от путинских нацистов. Население этих областей просит ввести войска и создать независимые Курскую Народную Республику и Брянскую Народную Республику.
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23.05.2023 18:52 Відповісти
Буряты разинули хлебальники
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23.05.2023 19:02 Відповісти
Ну вони мусять так ********* для лохів.А що би бабки із атряда ***** сказали що навіть контр терористичну операцію за день не можуть провести))
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23.05.2023 19:01 Відповісти
только что по телеку услышал - РДК уничтожил мотострелковую роту
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23.05.2023 19:04 Відповісти
мокшане выносите с кремля ***** вперед ногами гоните это шобло ...
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23.05.2023 19:05 Відповісти
Юлія Тар

Ми всі сміємося з евакуації лаптів. А мені не смішно. Бо вони її зробили. А нас залишили на одинці. Ніхто з влади навіть не запропонував. Нас кинули під окупацію. Жодних зелених коридорів....
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23.05.2023 19:06 Відповісти
"ЗЕлені коридори - Ми зробили це разом".
Десь по вкраїні ходять 73%, які у 2019 році проголосували за це.
В кого зараз не спитаю, ніхто не голосував. Дивно...
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23.05.2023 19:18 Відповісти
стучитесь вас откопают
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23.05.2023 19:23 Відповісти
Претнзія на "астрауміє"
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23.05.2023 20:03 Відповісти
Та, мабудь, ні. Натяк на те, що порохоботів забагато...
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23.05.2023 20:50 Відповісти
Легион «Свобода России»
☠️ Мы еще не подвели итоги дня вместе с РДК, но можем сказать, что сегодня Легионеры навели шуму среди путинской орды: мы "демилитаризовали" мотострелковую роту ВС РФ, уничтожили несколько единиц их бронетехники.
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23.05.2023 19:06 Відповісти
это в Телеграме у них канал есть
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23.05.2023 19:07 Відповісти
Мы не пустословим, как кремлевские пропагандоны, приписывающие нам выдуманные потери, поэтому в ближайшее время вы увидите видео-подтверждения наших действий🫡
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23.05.2023 19:08 Відповісти
В отличие от «героической» армии, нарисованной для отчетов плешивой моли в Кремле, войска путина за эти сутки успехами не отличились. Зато проявили выдающиеся успехи в беге на длинные дистанции. Но пока они трусливо бегают по кустам, мы движемся дальше к нашей цели: к полному освобождению России.

Остаемся на связи!
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23.05.2023 19:09 Відповісти
Навіть кацапи у таке не вірять.
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23.05.2023 19:09 Відповісти
https://t.me/legionoffreedom/808 Аудио
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23.05.2023 19:12 Відповісти
Бійці "Російського добровольчого корпусу" продовжують перебувати на території Бєлгородської області на тлі оголошення там скасування режиму контртерористичної операції.
Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на "РДК" у Telegram.
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23.05.2023 19:13 Відповісти
разбили войска РФ вот и нечем проводить контртеррористическую операцию
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23.05.2023 19:16 Відповісти
"РДК" показав відео з Бєлгородської області після скасування контртерористичної операції

ВІВТОРОК 23 ТРАВНЯ 2023 18:33
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23.05.2023 19:15 Відповісти
обещают ,но еще нет
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23.05.2023 19:17 Відповісти
это старое видео ,обещают показать разгром лаптей
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23.05.2023 19:19 Відповісти
все , подписался на Русский Добровольческий Корпус в Телеграме
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23.05.2023 19:22 Відповісти
Кемська волость - це Білгородська область!
https://youtu.be/Mv5FWnX6hLE
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23.05.2023 19:18 Відповісти
Який такий Легіон "Свобода росії"?! РДК від Пономарьова і тп відхрестились повністю! РДК під Українськими прапорами там, а Легіонського - біло-синьо-білого ніде нема! На якомусь мосту повісили (непойми де) і типу ми там?!
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23.05.2023 19:21 Відповісти
Не плутайте "хароших узьких" з РДК!
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23.05.2023 19:24 Відповісти
- Алло!!!
- Да...
- Це Білгородське ФСБ ???
- Да. А кто говорит..???
- Синок це майор Чорнобаєв із оперативного штабу. Усі зібралися...?
- Так точно обсалютно все...!!!
- Добре, нікуди не йдіть зараз прилетить пташка....
- Кто прилитит....???
- БАВОВНААААААААААААААААААА............
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23.05.2023 19:26 Відповісти
Главное шоб Белгородские события не закончились пшиком как с пвк Рьоданом. два дня погудели и забыли как будто нихера и не было
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23.05.2023 19:54 Відповісти
КТО закінчена: рашисти підмилися, вдягли чістеньке, зібрали манатки та ZZдриснули.
Легіонери почали підготовку референдуму для легітимізації держутворення.
Можливо, з цьої іскри "возгорится пламя".
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23.05.2023 20:11 Відповісти
Що за "Легіонери"? РДК там а це хто?
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23.05.2023 20:52 Відповісти
интересно, что за цирк там на самом деле происходит?
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23.05.2023 23:58 Відповісти
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