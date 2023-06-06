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Підрив Каховської ГЕС: розгорнуто техногенний штаб, - Сили оборони Півдня

гес,каховська

Російська окупаційна армія, вночі 6 червня, підірвала Каховську ГЕС. На Правому березі розгорнуто відповідний техногенний штаб в ОВА.

Про це речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

У командуванні Збройних сил України зазначають, що вода може досягнути критичного рівня, за оцінками фахівців, через 5 годин.

"Якщо ваша місцевість підпадає під зону затоплення, скоріш за все, треба евакуюватись вже", - сказала Гуменюк.

Дивіться: Підрив Каховської ГЕС: У водосховищі стрімко падає рівень води, - Нікопольська РВА. ВIДЕО

Речниця додала, що внаслідок підриву Каховської ГЕС, передусім постраждає лівий берег, оскільки він географічно нижчий. Основне затоплення припаде саме туди. На правому березу розгорнуто відповідний техногенний штаб в ОВА.

Також читайте: Херсонська ОВА про підрив Каховської ГЕС: Через 5 годин вода досягне критичного рівня. Розпочалася евакуація

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

Автор: 

Гуменюк Наталія (804) Каховська ГЕС (566) Херсонська область (5747)


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Топ коментарі
+10
Провокація ***** коли ти за місяць до війни Чонгар розміновуєш
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06.06.2023 08:47
+7
Швидко кличте буданова з його "помстимося расеї швидко та жорстоко",може на цей раз замість безпілотників по Мацкве які що змогли, так це дриснути по хащах,він щось більш рішуче вигадає для помсти,може підірве собачу будку або знище біотуалет
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06.06.2023 08:43
+7
ООН обов'язково занепокоїться та стурбується. Не переживайте.
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06.06.2023 08:46
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Це екоцид, позбавлення питної води людей на Півдні Херсонщини та в Криму, можливе знищення частини населених пунктів та біосфери.
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06.06.2023 08:42 Відповісти
ООН обов'язково занепокоїться та стурбується. Не переживайте.
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06.06.2023 08:46 Відповісти
Звичайно. Сьогодні на своїй сторінці у Twitter ООН оголосида вівторок, днем російського язика. Пруфлінк: https://twitter.com/UN/status/1665932022160965632
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06.06.2023 09:01 Відповісти
Потрібно залучити гідрологів - Облводгоспи для прорахування прогнозованого затоплення території і будувати тимчасові дамби щоб захистити дороги та залізниці від затоплення.
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06.06.2023 10:39 Відповісти
На крысчан и руснявых военных там как то все равно. Но это может говорить о том, что Крым они не удержат.
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06.06.2023 08:51 Відповісти
На России уже вовсю в подрыве плотины обвиняют украинских нацистов.
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06.06.2023 08:42 Відповісти
Сама Дура. Это телефон исправил, а не я.
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06.06.2023 08:46 Відповісти
Та й помилок забагато у слові "*********".
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06.06.2023 08:46 Відповісти
Для дебилов версия пройдет - бандеровец с противотанковой гранатой подорвал Каховскую ГЭС. У них телемарофон работает уже лет десять! Зеля тут отстал и подъедает вершки на инфопомойках с плагиатом...
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06.06.2023 08:47 Відповісти
Да покуй. На расее обвиняют Україну из-за самого факта её существования.
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06.06.2023 08:48 Відповісти
Ну так, а хто ж, як не українці? Заставили росіян привезти туди 100-150 тон вибухівки, бідні росіяни плакали і кріпили туди детонатори під дулами наших автоматів, а потім Залужний особисто приставив Шойгу пістолет до скроні і наказав підривати. А як же інакше.
Я от думаю, пару днів вигадок, і виявиться, що "их там нет и никогда небыло".
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06.06.2023 09:02 Відповісти
ЗСУ, як і завжди, не побрехеньками й відосіками-гундосіками займаються, а реальними справами. Упевнений, що у них вже все прораховане і передбачена низка реальних заходів для пом'якшення наслідків диверсії.
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06.06.2023 08:42 Відповісти
Але там окупація чи я щось не знаю. Нова Каховка
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06.06.2023 08:47 Відповісти
А правого берега у Дніпра нема? Чи у Вас він досі окупований?
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06.06.2023 08:52 Відповісти
Читаю, лівий берег більш пологий......не сваріться, це просто факт,що орки затопили себе також, а ось ситуація з дамбою давно була передбачена, але зе відпочивав з турами.
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06.06.2023 08:56 Відповісти
Ото ж то й біда, що воно, доки не всралось - трусів не міняє... Щонайменше, півроку тому усе мало бути прораховане й передбачені заходи для пом'якшення наслідків.
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06.06.2023 09:00 Відповісти
Використовуйте правильну термінологію - теракт, а не диверсія.
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06.06.2023 09:03 Відповісти
Тварюки за все доведеться відповідати.
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06.06.2023 08:43 Відповісти
Швидко кличте буданова з його "помстимося расеї швидко та жорстоко",може на цей раз замість безпілотників по Мацкве які що змогли, так це дриснути по хащах,він щось більш рішуче вигадає для помсти,може підірве собачу будку або знище біотуалет
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06.06.2023 08:43 Відповісти
Припиніть провокації.
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06.06.2023 08:44 Відповісти
Провокація ***** коли ти за місяць до війни Чонгар розміновуєш
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06.06.2023 08:47 Відповісти
З'ясується, чому його розмінували. І решта.
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06.06.2023 08:49 Відповісти
не скигли, кожен твій коммент це висер про відосики і іншу херню,це всі і без тебе прекрасно розуміють,а ти кожен раз знову і знову цю херню накидуєш,таке враження що ти на зарплаті сидиш
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06.06.2023 08:56 Відповісти
А що розвідка не знала,що до цього іде? Чи в тіктокер тільки позитивне. Головний розвідник просто головне тріпло.
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06.06.2023 08:49 Відповісти
Біотуалет у них вже розірвало. З переляку...
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06.06.2023 08:44 Відповісти
Хто розмінував Чонгар?
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06.06.2023 08:44 Відповісти
То все Порошенко. Він завжди у всьому винний. А ЗЕ святий.
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06.06.2023 08:47 Відповісти
Пора вже вже українським фахівцям (у відповідь) щось зробити із Саяно - Шушенською ГЕС (наприклад))
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06.06.2023 08:44 Відповісти
Е, стоп!
А як же " мир в очах Путіна"?
А як же "досить тільки перестати стріляти"?
А як же "я вже закінчив війну у своїй голові"?
От мені цікаво: у тій голові війна відновилася чи закінчена - й квит?
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06.06.2023 08:45 Відповісти
На засіданні обговорять збиткі, цернові угоди та аміакопровід ще мир в очах путлера пошукають бо бізнес втрачає гроші Забула, ще мангал на шашлики
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06.06.2023 08:46 Відповісти
Це не цього рівня проблеми. Це - у РеНеБиО. На терміновому засіданні.
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06.06.2023 08:49 Відповісти
Перед тим, як розганяти паніку, почитайте, які на ЗАЕС реактори і чим вони відрізняються від чорнобильських.
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06.06.2023 08:50 Відповісти
А шмаркельки не витерти? А домашку з математики не зробити?
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06.06.2023 08:54 Відповісти
І що далі? Стече тобі в труси, фахівець?
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06.06.2023 08:58 Відповісти
Тема "шести Чорнобилів" не розкрита. Лише якийсь злив рівня дитячого садка.
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06.06.2023 09:04 Відповісти
Крим без води тепер, а нашим буде важче атакувати лівий берег.
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06.06.2023 08:47 Відповісти
Ця наволоч прийшли творити геноцид і етноцид . Де то ООН і навіщо воно взагалі.
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06.06.2023 08:47 Відповісти
На рахунок ООН залишилося лише єдине питання -коли цю контору розформують?
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06.06.2023 08:49 Відповісти
У них сьогодні - дєнь руССкага ізиґа.
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06.06.2023 08:50 Відповісти
Щось Безумної з Арестовичем не чути
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06.06.2023 08:51 Відповісти
Вона ще розбирається хто здав вагнерівців.
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06.06.2023 08:56 Відповісти
Краще б пішла лікуватись до Комаровського, бо він здається вже "вилікувався"
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06.06.2023 08:59 Відповісти
Комаровський її вилічить
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06.06.2023 09:00 Відповісти
деокупация своих территорий должна проходить уже давно не обращая внимания на население.
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06.06.2023 08:51 Відповісти
Точно так маасква підірвала Дніпрогес в 41 році. Вал води пішов вниз змітаючи все на своєму шляху. Нічого на змінилось на кацапстані .
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06.06.2023 08:53 Відповісти
На щастя, на Каховскій перепад води набагато менший. Отже, валу, як такого, не буде.
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06.06.2023 08:57 Відповісти
Таки да, на греблі Дніпрогесу перепад 80 метрів.
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06.06.2023 09:04 Відповісти
Как там ваша зерновая сделка? Надагаваривались с рашистами в Стамбуле?
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06.06.2023 08:55 Відповісти
А аміак коли прокачувати почнете? Після підриву ще однієї греблі? Чи коли ЗАЕС гахне!
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06.06.2023 09:21 Відповісти
Вопрос "бить или не бить по территории" рф отпал сам собой !
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06.06.2023 09:00 Відповісти
В союзничків знов істерика на кілька днів буде.
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06.06.2023 09:11 Відповісти
Візьміть в штаб М.Безумну.
"Хоть поржём"...
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06.06.2023 09:16 Відповісти
Це зроблено для того, щоб зірвати теоретично можливий контрнаступ!
Думаю, що наші зелені Стратеги такий варіант не змогли передбачити.
Контрнаступ переноситься на 2025 рік!
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06.06.2023 09:18 Відповісти
Ну ще хтось в Европі хоче зберегти пику *уйлу, чи боїться ескалації? Ще хтось бажає мирних переговорів, чи сумнівається що мордор треба знищити?!!
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06.06.2023 09:24 Відповісти
На зло мамі відріжу собі вуха. Затопили рашисти ту частину, що вони захопили. І в чому сенс? Типу так не "діставайся ти нікому"?
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06.06.2023 11:42 Відповісти
 
 