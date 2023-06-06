Підрив Каховської ГЕС: розгорнуто техногенний штаб, - Сили оборони Півдня
Російська окупаційна армія, вночі 6 червня, підірвала Каховську ГЕС. На Правому березі розгорнуто відповідний техногенний штаб в ОВА.
Про це речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
У командуванні Збройних сил України зазначають, що вода може досягнути критичного рівня, за оцінками фахівців, через 5 годин.
"Якщо ваша місцевість підпадає під зону затоплення, скоріш за все, треба евакуюватись вже", - сказала Гуменюк.
Речниця додала, що внаслідок підриву Каховської ГЕС, передусім постраждає лівий берег, оскільки він географічно нижчий. Основне затоплення припаде саме туди. На правому березу розгорнуто відповідний техногенний штаб в ОВА.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.
Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.
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Я от думаю, пару днів вигадок, і виявиться, що "их там нет и никогда небыло".
А як же " мир в очах Путіна"?
А як же "досить тільки перестати стріляти"?
А як же "я вже закінчив війну у своїй голові"?
От мені цікаво: у тій голові війна відновилася чи закінчена - й квит?
"Хоть поржём"...
Думаю, що наші зелені Стратеги такий варіант не змогли передбачити.
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