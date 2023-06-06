Підрив Каховської ГЕС: розгорнуто техногенний штаб, - Сили оборони Півдня

Російська окупаційна армія, вночі 6 червня, підірвала Каховську ГЕС. На Правому березі розгорнуто відповідний техногенний штаб в ОВА.

Про це речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

У командуванні Збройних сил України зазначають, що вода може досягнути критичного рівня, за оцінками фахівців, через 5 годин.

"Якщо ваша місцевість підпадає під зону затоплення, скоріш за все, треба евакуюватись вже", - сказала Гуменюк.

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Речниця додала, що внаслідок підриву Каховської ГЕС, передусім постраждає лівий берег, оскільки він географічно нижчий. Основне затоплення припаде саме туди. На правому березу розгорнуто відповідний техногенний штаб в ОВА.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

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