Канцлер Австрії Негаммер про події в РФ: Ядерна зброя не повинна потрапити до чужих рук

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер висловив занепокоєння щодо долі ядерної зброї в Росії у зв’язку із заколотом збройного формування "ПВК Вагнер".

Про це Негаммер заявив під час виступу на "Європейському форумі" у суботу в Геттвайгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Події в Російській Федерації завжди мають надзвичайно важливе стратегічне значення, оскільки Росія має біологічну, хімічну та ядерну зброю", - сказав канцлер.

За його словами, він перебуває в контакті з колегами з ЄС, а західні спецслужби постійно аналізують ситуацію в Росії.

"Ядерна зброя не повинна потрапити до чужих рук", - заявив Негаммер.

Водночас у своєму виступі глава австрійського уряду засудив напад Росії на Україну.

"Наддержава з ядерною зброєю розтоптала міжнародне право", - сказав він.

На форумі у Геттвейгу виступив і президент Болгарії Румен Радев, який також вказав на необхідність вжити швидкі заходи для захисту країн-членів ЄС через події в Росії.

"Якщо ситуація з безпекою в Росії продовжить погіршуватися, що станеться з тисячами ядерних боєголовок і хімічної зброї в Росії?", - заявив він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.