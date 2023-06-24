УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8278 відвідувачів онлайн
Новини Повстання Пригожина в РФ
6 026 64

Канцлер Австрії Негаммер про події в РФ: Ядерна зброя не повинна потрапити до чужих рук

карл,негаммер

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер висловив занепокоєння щодо долі ядерної зброї в Росії у зв’язку із заколотом збройного формування "ПВК Вагнер".

Про це Негаммер заявив під час виступу на "Європейському форумі" у суботу в Геттвайгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Події в Російській Федерації завжди мають надзвичайно важливе стратегічне значення, оскільки Росія має біологічну, хімічну та ядерну зброю", - сказав канцлер.

За його словами, він перебуває в контакті з колегами з ЄС, а західні спецслужби постійно аналізують ситуацію в Росії.

"Ядерна зброя не повинна потрапити до чужих рук", - заявив Негаммер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пригожин заявив, що його війська і він особисто перебувають у Московській області

Водночас у своєму виступі глава австрійського уряду засудив напад Росії на Україну.

"Наддержава з ядерною зброєю розтоптала міжнародне право", - сказав він.

На форумі у Геттвейгу виступив і президент Болгарії Румен Радев, який також вказав на необхідність вжити швидкі заходи для захисту країн-членів ЄС через події в Росії.

"Якщо ситуація з безпекою в Росії продовжить погіршуватися, що станеться з тисячами ядерних боєголовок і хімічної зброї в Росії?", - заявив він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Автор: 

ядерна зброя (1206) Негаммер Карл (53)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
Перші путинскі шістки побігли, чекаємо на Орбана
показати весь коментар
24.06.2023 18:18 Відповісти
+30
tak poedj i zabiri ee ot tuda , debil 🤬
показати весь коментар
24.06.2023 18:16 Відповісти
+23
Канцлер Австрії Негаммер іди чотко по курсу російського корабля.
показати весь коментар
24.06.2023 18:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
tak poedj i zabiri ee ot tuda , debil 🤬
показати весь коментар
24.06.2023 18:16 Відповісти
Канцлер Австрії Негаммер іди чотко по курсу російського корабля.
показати весь коментар
24.06.2023 18:22 Відповісти
Ну так . Євротолерасти рахують що зараз ядерна зброя поки що в "своїх руках?"
показати весь коментар
24.06.2023 18:25 Відповісти
Не хочу бути нудним мовознавцем, але потрібно вживати замість рахуєм слово вважаєм. Бо рахуєм в українській це один, два, три
показати весь коментар
24.06.2023 19:27 Відповісти
Дякую за уточнення. Писав під час роботи для волонтерів на фронт.
показати весь коментар
24.06.2023 19:44 Відповісти
1 у рашистської єліти гроші, діти, нерухомість па Заході.
2 хтось в ланцюгу може не нажати кнопку.
3 заіржавіло і не злетить.
4 спіздили кірасін і гайки.
5 Захід знає де знаходиться більшість пускових установок.
6 можливо є завербовані, які причетні до пуску ЯО.
7 *****, скоріш за все, засцить.

Іран і Північна Корея не будуть мати такіх умовних мінусів.
показати весь коментар
24.06.2023 19:17 Відповісти
Ядерна зброя не повинна потрапити до чужих рук Джерело:
вона вже в чужих руках.
показати весь коментар
24.06.2023 18:16 Відповісти
... причём с момента его создания в совке!
показати весь коментар
24.06.2023 19:53 Відповісти
Нехай валить на рашку,там кричить.
показати весь коментар
24.06.2023 18:17 Відповісти
вот вопрос как этому воспрепятствовать
показати весь коментар
24.06.2023 18:17 Відповісти
budut "nozhki Busha Baidena" opjatj
показати весь коментар
24.06.2023 18:19 Відповісти
Ісключітєльно в обмєн на ядєрноє оружиє.
показати весь коментар
24.06.2023 19:20 Відповісти
Перші путинскі шістки побігли, чекаємо на Орбана
показати весь коментар
24.06.2023 18:18 Відповісти
А шо зараз вона в руках безбашеного -- иого не і..е .
показати весь коментар
24.06.2023 18:19 Відповісти
началось ... расею и путена нада спасать !!!
показати весь коментар
24.06.2023 18:19 Відповісти
Вони ще кинуться рятувати Путіна... Хоча б тому що в нього ядерний кейс, замінована АЕС в Запоріжжі

.. щоб Захід і неЗахід спільно зрозуміли, що така Росія не може бути частиною світу, оскільки є загрозою для себе і всіх інших".

Умовний Захід і США живуть від виборів до виборів - реальною політикою займаються в короткий період в відносно тихий час між передвиборними турбуленціями. Потім умовний Захід боягузливий, корумпований, продажний, опортуністичний...

Вони ще кинуться рятувати Путіна... Хоча б тому що в нього ядерний кейс, замінована АЕС в Запоріжжі
показати весь коментар
24.06.2023 18:19 Відповісти
У дебіла вибили ядерну цяцьку з рук.
показати весь коментар
24.06.2023 18:22 Відповісти
Зараз ці євродовбойоби почнуть рятувати пиню під приводом ядерних ризиків, наче, зараз світ в ядерній безпеці
показати весь коментар
24.06.2023 18:19 Відповісти
Виж самi ii передали Росiи. *****.
показати весь коментар
24.06.2023 18:20 Відповісти
Сейчас ядерная кнопка в руках шизика, куда ещё хуже?😂🤣😂
показати весь коментар
24.06.2023 18:21 Відповісти
О-о! Еще один ************ заметишился за своего 1,5-го метрового друхана запереживал.
показати весь коментар
24.06.2023 18:22 Відповісти
Поц ти канцлер!А зброя у Путіна це "в своїх руках"? Покидьок!
показати весь коментар
24.06.2023 18:22 Відповісти
Яких "чужих рук"? Там всі свої))
показати весь коментар
24.06.2023 18:23 Відповісти
коли параша напала на Україну то так не переймалися,
а тут вже треба спасті х@йла
показати весь коментар
24.06.2023 18:24 Відповісти
Звісно воно з Австрії зручно спостерігати як путін бомбить Україну, можна обмежитись стурбованістю та занепокоєнням.
Але саме така "страусина" поведінка і призвела до нинішньої ситуації
показати весь коментар
24.06.2023 18:25 Відповісти
Йшов буремний червень 23 року або за 300 км до кремля...
показати весь коментар
24.06.2023 18:25 Відповісти
а ЗАЄС в х.з. чиїх руках можна
показати весь коментар
24.06.2023 18:25 Відповісти
Татишо! Не повинна? А то шо? Що зроблять канцлєри-*************? Не стацюють танґо з ******?
показати весь коментар
24.06.2023 18:26 Відповісти
Піда)ок піда)ка - підтримує здалека...
показати весь коментар
24.06.2023 18:27 Відповісти
то есть призывает оставить ее в "своих руках путина"? редкий дебил.
показати весь коментар
24.06.2023 18:27 Відповісти
А до кого звертається цей альпійський придурок ??? Ви ж самі , в тому числі особливо в Австрії, виростили і прощали все цій потворі у вигляді путіна
показати весь коментар
24.06.2023 18:27 Відповісти
Ай-ай-ай, вот до этого и сейчас ядерное оружие, наверняка, под контролем, у психически адекватного и умного человека. И с ЗАЭС все отлично.
показати весь коментар
24.06.2023 18:28 Відповісти
Это наше оружие. Все будет Украина! И именно Украина должна занять свое место вместо СССР в ООН
показати весь коментар
24.06.2023 18:30 Відповісти
Тобто руки Путіна - не чужі. Для австріяків - Путін свій? Реінкарнація Гітлера.
показати весь коментар
24.06.2023 18:31 Відповісти
Отже кацапію треба денуклеризувати! І тоді буде байдуже хто при владі
показати весь коментар
24.06.2023 18:32 Відповісти
путінська консерва вилізла. все, не буде більше зарплати від путіна, можеш не репетувати.
показати весь коментар
24.06.2023 18:33 Відповісти
Отакої, а до цього часу вона була в "своїх"? Ну і скажи після цього що воно не тупе?
показати весь коментар
24.06.2023 18:34 Відповісти
бла-бла
показати весь коментар
24.06.2023 18:35 Відповісти
Він що не знає, пригожин такий як всі, тільки з феберже у профіль .
показати весь коментар
24.06.2023 18:39 Відповісти
треба говорити з герасімовим і шойгу щодо припинення військових дій в Україні і виходу з території України (включно з Кримом і Донбасом) військ рф.не втрачайте час.
показати весь коментар
24.06.2023 18:40 Відповісти
Ви, часом, не політик з Європи? Чимось ви мені французького мікрона нагадуєте.
показати весь коментар
24.06.2023 19:14 Відповісти
Дежавю . Як після розпаду "совка". Тьфу. Черговий доказ яка тема дуже бентежить західних підарів. Тільки ЯО. Ось ***** цим і користається.
показати весь коментар
24.06.2023 18:40 Відповісти
Треба було добре подумати, перш ніж пускати ідіота танцювати на весіллі члена уряду.
показати весь коментар
24.06.2023 18:40 Відповісти
send UN peacekeepers
показати весь коментар
24.06.2023 18:40 Відповісти
А зараз вона в своїх, так?
показати весь коментар
24.06.2023 18:41 Відповісти
Там 1700 боєголовок України, треба повернути власнику
показати весь коментар
24.06.2023 18:44 Відповісти
Захід довий....бувався зі своїми занепокоєннями, тепер зеки володіють ядерною бомбою і взагалі декілька банд володіє ядерними бомбами !

показати весь коментар
24.06.2023 18:44 Відповісти
Почалося... - "спасай расєю, а то вєсь мір взарвьоцца". Ось же п*дари "нєйтральниє".
показати весь коментар
24.06.2023 18:50 Відповісти
Угу.... грулі ху.... і. Що підпишете з пригожиним Венський меморандум?
показати весь коментар
24.06.2023 18:55 Відповісти
ага
показати весь коментар
24.06.2023 18:58 Відповісти
Кому що, а курцi просо
показати весь коментар
24.06.2023 19:02 Відповісти
Той казав»я вас ***** ядеркою». А цей каже»ойц, щоб до чужих рук не потрапила зброя»)))
показати весь коментар
24.06.2023 19:03 Відповісти
дядя Женя первым не начинал
показати весь коментар
24.06.2023 19:06 Відповісти
А зараз ядерна зброя московіі у "своіх" руках?! Канцлер, ти, блть, нормальний? Ти що оце верзеш? І ЗАЕС теж зара у "своіх", виходить, руках? Ну ти і кончене!
показати весь коментар
24.06.2023 19:08 Відповісти
А ти не хочеш нам сказати, як ваша країна допомагає Україні, нє ?
показати весь коментар
24.06.2023 19:18 Відповісти
От буде прикольно, якщо НАТО і пальцем не поворухнула для порятунку України, але допомагатиме ***** рятувати ядерну валізку.
показати весь коментар
24.06.2023 19:20 Відповісти
ТІЛЬКИ В РУКИ УКРАЇНСЬКИХ ВОЇНІВ ЗСУ= СЛАВА УКРАЇНІ
показати весь коментар
24.06.2023 19:25 Відповісти
Ох і завила ця сциклива Європа, як же шкода путлера, що хтось забере у нього ядерну зброю, а те, що на ЗАЕС може трапитись, то цих зажравшихся не хвилює.
показати весь коментар
24.06.2023 19:35 Відповісти
Он не защищает свое имя КАНЦЛЕР=Ган АзУлуЭр=Кровь Младшего Древнего Мужа(пер.с ИндоПэриджанского.)Это город =Ганкэнди в Карабахе- город императора Ганэрия превратили в арабохайский степанокерт,(оттуда наших 10000 беженцев не пускают).И теперь говорит .
показати весь коментар
24.06.2023 19:56 Відповісти
Ядерна зброя повинна бути в руках, а не в лапах мавпоподібної істоти! У прегожена, зі своїми качканцями, також немає ні чого людського, свинопси!!! Бажаю щоб *****, за руку в Гаагу відвів, свою кухарку та качкіна (уткина)!
показати весь коментар
24.06.2023 20:21 Відповісти
А как бабло 20 лет брать грязьпромовское глазки потупив---за атомною бомбочку думали колбасники чесночные? Вот и пришёл моментик истинны. Домиками в Новой Зеландии хоть запаслись? То как пойдёт снег таять от урана..... голубой Дунай с берегов выйдет за час!
показати весь коментар
24.06.2023 20:29 Відповісти
Боже, какая мерзкая еуропейская с*ка. То что эти твари могут разнести ЗАЭС или использовать яо по Украине, его не колышит. Главное чтоб какому-то пригожину яо не досталось.
Так и хочется пожелать, чтобы по вам им таки долбанули. Ну а мы выразим озабоченность. У нас были хороши учителя.
показати весь коментар
25.06.2023 00:12 Відповісти
 
 