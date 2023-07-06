УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13227 відвідувачів онлайн
Новини
46 574 473

Мости через Чонгар намагались підірвати, але вони не підірвались. ВІДЕО+ФОТО

За понад рік слідство досі не допитало головного свідка подій на Чонгарі, попри те, що кримінальне провадження зареєстровано ще у квітні 2022 року. Його ім’я невідоме й широкому загалу.

Це Іван Сестриватовський - 48-річний військовий, який ніс службу на межі з Кримом. Саме він у фатальну ніч на 24 лютого мав підірвати мости, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

У розмові з УП чоловік пригадує, чи був Чонгар замінований, що відбувалось там у перші години великої війни, як він залишився сам, щоб підірвати мости, і чому цього не сталось. А також про довгий рік полону і повернення в Україну.

Також читайте: Залужний в лютому 2022-го відмовився підривати мости в Києві, назвавши це "зрадою", - ВВС

"Я служу в морській піхоті, у тому ж 137-му окремому батальйоні, куди прийшов у 2016-му році. Брав участь в АТО, ООС - мав три ротації загалом, на Донецькому напрямку. Восени 2021-го року почав нести службу на Чонгарі. Обіймав посаду головного сержанта взводу, був заступником командира взводу...Але на початку 2022-го нам давали настанови, щоб ми посилили спостереження за можливими провокаціями з їхньої сторони. Щоб і не залякувати нікого, і пильнували краще...По-особливому укріплення на Чонгарі не готували. Але там все було заміновано заздалегідь, ще з 2014 року. Усі мости - там був залізничний міст, і так само два мости з Чонгара - були заміновані", - зазначає захисник України.

Він також стверджує, що перед повномасштабною війною ці мінування перевіряли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всі мости у Києва були готові до підриву у випадку прориву армії РФ, - Резніков

"Я можу помилятись, але це було десь за тижні півтора-два. Був журнал, де щоразу, коли приїжджали з перевіркою, ставили відмітки, що добре - що не добре, що зробили, чи все гаразд. Розмінувань ніяких не було. Як саме заміновано - це знали тільки сапери, тільки ті люди, які ці мости мінували і обслуговували. Я особисто знав, де воно заміновано, пройшов інструктаж, як це все підключити. І я мав залишитися на підрив", - пригадує він.

"Ніч з 23 на 24 лютого досі стоїть у мене перед очима. 23-го вже були якісь переміщення росіян на території півострова. Всі вже чекали, були на нервах. Ніхто і не спав, хіба приліг. Підняли нас близько 3 години ночі. Всіх розставили по позиціях.

Мости через Чонгар намагались підірвати, але вони не підірвались 01
Мости через Чонгар намагались підірвати, але вони не підірвались 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мости в Херсоні не придатні для переправи військової техніки, витривалість окупаційних сил залежатиме від їхніх запасів на західному березі Дніпра, - британська розвідка

Я з командиром, старшим позиції, пішов підключати пристрої на підрив мостів. Я там і лишився, а він займався особовим складом. Усе почалось мінометним обстрілом з боку Криму. Обстрілювали наші позиції, позиції прикордонників. Це було близько 4:30 ночі. Наказ підривати мости мені мав віддати безпосередній командир позиції, а він мав отримати наказ вищого керівництва. Сапери розробили спеціальний план: були конверти, які в разі потреби відкривались, і у тих конвертах була інструкція з підключення вибухових пристроїв. Ми провели це підключення, і я залишився підривати.

Зв'язку вже не було, радіостанції не працювали. Командир займався особовим складом, бігав по позиціях, щоб розставити кожного. Уже рвались міни, було дуже гучно - не докричишся ні до кого. Тому діяв я фактично вже сам і рішення про підрив ухвалював особисто", - пояснює Сестриватовський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили практично всі великі мости на окупованій Херсонщині, - ОУВ "Каховка"

"Коли пройшло хвилин, може, 10 після початку обстрілу, я вирішив підривати мости. Я намагався здійснити підрив, але вибуху не сталось. Я мав би його побачити. Я стояв саме біля мостів, на першій лінії. Намагався перепідключити, перепровірити дроти: може, якась помилка сталася, неправильно щось підключили. Підключив заново, знову спробував. Рази три це зробив - вибуху не відбулося. Я не сапер, але тут варіанти два. Або була висаджена диверсійна група, або дроти підриву були пошкоджені мінометним обстрілом. І тоді вже діяв за наказом - треба було відходити на інші позиції. Було оговорено, якщо щось станеться, якщо я не встигну на евакуацію, то відходжу своїм авто. Так воно і відбулось, я не встиг виїхати з усіма.

Тому я з іще двома строковиками вже відходив легковим автомобілем. Коли ми відходили, почалась стрільба. Потім був постріл гранатомета перед нами, машину знесло вбік, мене поранило", - додає він.

Також читайте: ЗСУ відрізали російську армію від постачання з Криму, - глава ОВА Янушевич

"Я бачив, як перші пішли російські танки, потім ППО заходила. Мобільний зв'язок ще був, я зв'язувався з командиром роти, доповідав йому. Спочатку рахували, скільки і які машини йдуть. З мого боку – я зробив все, що було можливо. Приблизно о 4 годині вечора того ж дня нас оточили вже так, що не було куди діватись. І тоді нас взяли в полон", - розповів військовий. 

Іван Сестриватовський повернувся з ворожого полону 26 квітня.

"Офіційне слідство досі на мене не виходило. Військові керівники зі мною теж ще не спілкувались про цю історію. Може, просто бо я поки був на реабілітації, проходив лікарську комісію. Все рівно мені доведеться з ними спілкуватись. Мій безпосередній командир з Чонгару загинув. Серед інших свідків тих подій - один точно живий, матрос.

Мене не нагороджували. Та я і не вважаю, що потрібно. Нагороджувати треба тих, хто заслуговує на це. Моя задача не була виконана.

Чому мости не підірвались? Я для себе відповідь знаю. Або диверсійна група зайшла з тієї сторони, або дроти були пошкоджені мінометом. Іншої відповіді у мене немає, і я її не шукаю", - резюмує військовий.

Також читайте: "Ми не були готові підривати мости 24 лютого. Ми думали, що з того боку люди дбайливо ставитимуться до будинків та мостів" - радник глави ОП Подоляк

Зазначимо, що слідство у цій справі веде Державне бюро розслідувань разом зі Службою безпеки України. При цьому підконтрольне Офісу президента ДБР має головну роль.

Провадження зареєстроване за статтями "недбале ставлення до військової служби" та "державна зрада". Правоохоронці досліджують можливу недбалість командування "Південь". Мовляв, саме військові "належним чином не організували заходи щодо мінування споруд (мостів, дамб, тощо)".

Автор: 

вибухівка (475) міст (1240) Чонгар (21) Сестриватовський Іван (1)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+125
А вот і "стрілочник" знайшовся!
показати весь коментар
06.07.2023 11:13 Відповісти
+109
зегніди знайшли цапа-відбувайла?
А міни теж цей дядько познімав?
А гроші замість оборонки в воюючій країні в асфальт теж цей дядько вкладав?
Клоуни блд.
показати весь коментар
06.07.2023 11:14 Відповісти
+93
Ну так там система была дублирована. Может хватит народу подсовывать стрелочников? А остальные мосты до самого Днепра и мосты через Днепр - это тоже он не смог?
показати весь коментар
06.07.2023 11:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
а де сапери, які ніби-то мінували той міст? чому їх ніхто не знає, не бачить?
показати весь коментар
06.07.2023 17:47 Відповісти
Бо вони правду розкажуть, а не ці імбецильні казки для зе-стада.
показати весь коментар
06.07.2023 22:00 Відповісти
Як ці жиди зневажають український нарід !
показати весь коментар
07.07.2023 08:22 Відповісти
Давно ермак всех за колхозников держит. Ещё и не такое услышим. Подсунул какого-то баклана, который рассказал, как в детстве в войнушку в селе играл. Дать ему пи..ы, он другое начнёт молоть.
показати весь коментар
06.07.2023 17:59 Відповісти
Та да, святу Моніку лицем в ії ж лайно тикають, це ж не те саме що Зе клоун три роки поливав лайном Пороха, ето другоє.
показати весь коментар
06.07.2023 18:09 Відповісти
Розкажи ще як Зе клоун пробачення у кадирова просив і перед путіним на коліна вставав, ще розкажи про ********* ПАЛОЧКІ і ПОРНОМОДЕЛЬ яка готова приймати з любої сторони в
любій кількості, що притих ?
показати весь коментар
06.07.2023 18:11 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2023 18:12 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2023 18:14 Відповісти
Зе клоун це твій бог подоляцька курва, куди ти в кущі біжиш боєвой клавіатурний пєтушок 😁
показати весь коментар
06.07.2023 18:17 Відповісти
Розкажи як Зе клоун віддав кацапам головного свідка по збиттю Боїнга МН 17 над Донбасом Цемаха
показати весь коментар
06.07.2023 18:15 Відповісти
Як і віддав рашистам головного куратора агентурної рашистської сітки в Україні мертвечука
показати весь коментар
07.07.2023 22:30 Відповісти
Очередной спектакль квартала
показати весь коментар
06.07.2023 18:06 Відповісти
можливо , але це тактичні помилки, але стратегічно - керівник ГРУ недавно писав, що точні строки вторгнення отримав десь за 12 годин, в середині дня 23 лютого 2023 р., ось і тоді підриваються мости і готуються до оборони, а не займаються евакуацією сім"ї
показати весь коментар
06.07.2023 18:13 Відповісти
Точні строки вторгнення привіз директор ЦРУ за декілька тижнів до вторгнення в Київ Зе клоуну.
https://www.bbc.com/ukrainian/press-review-64344141 У середині січня 2022 року директор ЦРУ розповів Зеленському про плани Росії щодо вторгнення. За інформацією ЦРУ, російські військові планували завдати ударів по Києву, зробити висадку в Гостомелі, блокувати столицю і прибрати найвище керівництво країни за допомогою диверсійних груп.
показати весь коментар
06.07.2023 18:23 Відповісти
а навіщо кацапам прибирати найвище керівництво країни, якщо як ви кажете те найвище керівництво "здало" країну кацапам? У чому фішка?
показати весь коментар
12.07.2023 01:27 Відповісти
Здавала кацпська агентура типу дЄрмака, дурник Зе клоун свято вірив що про все домовився з Козаком про майбутнє України і НАТО, тому дЄрмака у перший тиждень в Київі ніхто не бачив. Прибрати у цьому випадку не обовязково ліквідовувати, їх ще треба було показати по раша ТБ і як вони підписують капітуляцію і вручають ключі від Україні Януковощу або мураєву чи медведчуку.
показати весь коментар
12.07.2023 10:29 Відповісти
"..Кто на ком стоял? "
показати весь коментар
12.07.2023 14:43 Відповісти
А самі як шурупаєте
показати весь коментар
12.07.2023 16:07 Відповісти
це казочка для дурнів
показати весь коментар
06.07.2023 18:44 Відповісти
Якесь лайно - дроти знаходились на грунті з 2014 рочку щоб їх перебило осколками мін? Сержант відповідав за підрив дуже важного объекту? Не офіцер? Точно?
показати весь коментар
06.07.2023 18:46 Відповісти
А в ВР СЛУГИ НАРОДУ ВМІСТІ з ОПЗЖ та Голосом не голосували за розмінування Кримського перешейку це Верещуксу..а верещала про це, а кацапи все переміннували так може хтось почне виявляти ворогів
показати весь коментар
06.07.2023 18:46 Відповісти
Ось, ось він!

Його і посадять!
показати весь коментар
06.07.2023 18:53 Відповісти
Міни чомусь не спрацювали, добре, хай так, але де була артилерія? Де була штурмова авіація? Врешті решт де поділися Точки-У? В узькому місці, де скупчення військ, можна було зробити такий фейервейк що вони би ще довго видихували. Ця стаття ні що інше як намагання відволікти від відповідальності вище керівництво України.
показати весь коментар
06.07.2023 19:05 Відповісти
Я йому вірю. Одна людина може багато зробити. Наприклад, тільки завдяки Штірліцу німці не змогли підірвати Краків.

РS С..ки зелені.
показати весь коментар
06.07.2023 19:25 Відповісти
Майор Віхрь, а не Штірліц. То інше кіно.
показати весь коментар
06.07.2023 21:58 Відповісти
Розмова Кальтенбруннера з Крюгером про непряму причетність штандартенфюрера...
показати весь коментар
06.07.2023 22:47 Відповісти
Ні ! Це теж саме кіно. Совкове. Про генітальних геніальних вождів та тупі "народні маси" що схавають з власних вух любу локшину...

Згадайте новорічне привітання де зеля малюків під ялинкою вчить розуму. Ось так ці понтові дурні собі народ й уявляють ...

І - відверто кажучі - чи не мают вони рацію, якщо народ влашттовує таке ?
показати весь коментар
07.07.2023 11:18 Відповісти
не можна було гранатометом якимсь, якщо знав де було заміновано
чи градом накрить той район
показати весь коментар
06.07.2023 20:26 Відповісти
Чомусь у росіян все підривається, а Україна готовилась 8 років і ні чого не підірвалося ні мости через Чонгар зразу 3 штуки ні полоса мінного загородження за вширшки 10 км при виході з Криму і у всьому винен військовослужбовиць який чесно виконував свої обовязки, та щей світить за законом Бузумної 12 років по "єліта" добре підготувалася тільки для чого?
показати весь коментар
06.07.2023 21:07 Відповісти
ага, російські танки пруть сотнями через Чонгар, а з нашого боку один сапер з двома проводами

не треба нам локшину на вуха вішати
показати весь коментар
06.07.2023 21:10 Відповісти
Цікаво...на кого ось оце ...но розраховано аж через більше року?
показати весь коментар
06.07.2023 21:10 Відповісти
Це ж треба ще й на футболці MOST написали з часом татуювання на сідницях зі схемою підключення покажуть на мудафоні і всі повірять.
показати весь коментар
06.07.2023 21:43 Відповісти
В полоні дали інструкції як рятувати Дєрьмака? Навіть дивитись це шоу не хочу. Сам, один, мав... казки собачі для лохів.
показати весь коментар
06.07.2023 21:45 Відповісти
Я не осуджую цього воїна, але НМД саме ці його слова і були умовою включення його в списки на обмін.
показати весь коментар
06.07.2023 21:59 Відповісти
"уп" - українська 3,14стьож
показати весь коментар
06.07.2023 22:46 Відповісти
Це виглядає як маячня. Але що він зараз може розповісти? Як розмінували свої ж за наказом єрмака? Так його першого ж влада замочить.
Прийде час і він розкаже хто, як і коли розмінували.
показати весь коментар
06.07.2023 22:53 Відповісти
Шонєясно? Весь південь здав сержант Іван Сестриватовський! Все, розслідування Татаровського ДБР закрито... А найвеличніший лідор з "нєагєнтом фсб" дєрьмаком, як той Рафік, каквсєгда ніфчьомнівінавати... Хто в цю офісну маячню нє вєріт, тот порохобот і агент марсіанской развєдкі...
показати весь коментар
06.07.2023 23:21 Відповісти
Десантник розклав усе по полицях‼️
https://www.youtube.com/watch?v=Qg-Ezkb-5Ao
показати весь коментар
06.07.2023 23:21 Відповісти
Т. Чорновіл більш ширше висвітлив цю тему:
https://youtu.be/gV4w_FL0Q00
показати весь коментар
07.07.2023 09:03 Відповісти


https://www.facebook.com/igor.petrovich.161?ref=embed_comment Igor Petrovich

Мне, как человеку, который в свое время закончил факультет "Мосты и тоннели" и военную кафедру при нем, читать этот бред было просто смешно. Рассчитано на идиотов. То есть, нам пытаются впарить, что подрыв стратегически важных объектов доверили заместителю командира взвода, который даже не прошел не то что специального обучения, но и инструктаж на случай не штатных ситуаций. Если объекты были действительно заминированы, для их подрыва создают несколько параллельных сетей, которые должны подстраховывать друг друга на случай выхода из строя одной из них и обеспечить выполнение задачи. И сделать это должны только специалисты-саперы. Где они были в это время? И почему упоминаются только мосты? Разве не должна быть заминирована территория перед объектами со стороны возможного наступления противника? Про понтонную переправу даже не буду комментировать этот бред. О попытках русни трижды возвести понтонную перепрау через р. Северский Донец в мае 2022 г. и чем для них это закончилось, можете почитать, если кто подзабыл. Короче, выглядит это все как неуклюжая попытка отмазать ОПУ - офис предателей Украины...
показати весь коментар
06.07.2023 23:57 Відповісти
товариш https://www.facebook.com/igor.petrovich.161?ref=embed_comment Igor Petrovich нагнітає і не в курсі...
саме фельдфебель ві всьому винний, чі кагапцька дрг, чі кацапські міномети - вибирайте на смак дорогі ви мої лохи!
показати весь коментар
07.07.2023 07:07 Відповісти
Могли і схему підриву таку зробити, що б не спрацювало. По схемі все вірно , а підриву немає. Цікаво чи збереглась інструкція з підриву
показати весь коментар
07.07.2023 06:11 Відповісти
Це брехня спочатку до кінця !
показати весь коментар
07.07.2023 07:01 Відповісти
Denys Tsaruk

@den_tsaruk

·

https://twitter.com/den_tsaruk/status/1677083940476055555 5 год

Нарешті, якийсь мужик пояснив про чонгар, тепер може він і про призначених бакановим і зє, фсбшніків розкаже. Це вже початок слідства без слідчих і судів без суддів, скоро будуть гроші без вартості і громадяни без прав.
показати весь коментар
07.07.2023 07:21 Відповісти
Диспетчер Карлос по украински.
показати весь коментар
07.07.2023 07:32 Відповісти
Найбільше мене "тішить" те, що роботу із сержантом у полоні проводило ФСБ. Уявляєте, наскільки їм важлива та резедентура, яка зібралася у нас у ОП!
показати весь коментар
07.07.2023 08:19 Відповісти
Чому мости не підірвали 23 лютого ? А могли це зробити ...
показати весь коментар
07.07.2023 08:24 Відповісти
Цю інформаційну провокацію облаштовують єрмаківські пацюки від медіа, прикриваючи меншим злочином величезний злочин. Про це дуже добре розклав по поличках Т. Чорновіл в цьому відео:
https://youtu.be/gV4w_FL0Q00
показати весь коментар
07.07.2023 08:54 Відповісти
в мене питання одне.Дя чогоцензор це друккує?для чого цензор відбілює дєрмака? Цей випадок має коментува не гранатометник а залужний з зеленським .....а коментувати не має що -бо люди і так здогадуються....і є в них одне рішення -що переможців не судять .але якщо сша з китаєм не витримає і впровадять корейський сценарій-отут і прийдеться уже розказувати гранатометникам але вже з офісу ОП.ГШ.МО.
показати весь коментар
07.07.2023 09:21 Відповісти
Вони думають що у всіх коротка пам'ять, що забули як верещук їздила привітати из розмінуванням і що говорив "найвеличніший".
показати весь коментар
07.07.2023 09:23 Відповісти
Извините конечно, но то, что рассказывает ИС - бред (а уж умысел это или незнание - я не знаю).
1) если объект минируется, то провода, инициирующие заряды ВВ, укладываются в защищенные и изолирующие тоннели и перебить их взрывом мины невозможно (а то ведь молния просто может в кабель ударить и всё: самопроизвольный подрыв).
2) и диверсанты их в короткий срок обезвредить не смогут: мало того, что такие линии дублируются, так саперы, минирующие объект особой важности, ловушки ставят (а уж чего только они придумать не могут... Тут тебе и индукционные датчики, и фотоэлементы, и датчики трения и натяжения, дополнительные источники питания, срабатывающие на разрыв цепи,...). Разминировать, конечно можно, но это многочасовая операция, проводимая специалистами высокого уровня в спокойной обстановке.
А если минировали так, что любой диверсант детонаторы повыдергивать может (или провода перерезать), то значит и не минировали вовсе - а вид делали, что минируют.
Кроме того, для подрыва важных объектов подбираются специально обученные и подготовленные люди, психически устойчивые и технически грамотные (способные устранить мелкие неполадки). И не один, а по несколько на один объект....
показати весь коментар
07.07.2023 09:34 Відповісти
дядьку за скільки тебе купили?Безграмотнісьт. командира вбили напарник зник один я втикаю а воно не втикаєтья я ще раз. дурню тебе ця зелена мразь і убере.
показати весь коментар
07.07.2023 09:35 Відповісти
у бутосова не нашлось военспеца на встречу с героем ..бутусов и у тебя гебня завелась...
показати весь коментар
07.07.2023 09:49 Відповісти
Правильно Бутусов зробив, народ повинен роздупляться такою маячнею
показати весь коментар
07.07.2023 11:44 Відповісти
прикол ...подрыв не получился ...но на позициях уже никого не было ..как это ....
показати весь коментар
07.07.2023 09:51 Відповісти
ГДЕ ....НАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ В ИНТЕРНЕТЕ ..ГДЕ ПОСТКРИПЦИОННЫЕ СПИСКИ КАК В ДРЕВНЕМ РИМЕ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕШЕНИЙ ПРИНЯТЫХ ТРИБУНАЛОМ ......БУТУСОВ ---АУ ---ПРОСНИСЬ...
показати весь коментар
07.07.2023 09:55 Відповісти
В єту отмазку поверят только 73% розумововідсталих.
показати весь коментар
07.07.2023 10:20 Відповісти
СПЕЦ ОПЕРАЦИЯ ФСБ -- ПО СПАСЕНИЮ ОМАНСКИХ ZZZeee КЛОУНОВ ..
показати весь коментар
07.07.2023 10:25 Відповісти
От прочитав і думаю чи сміятись, чи плакати. Тут навіть обговорювати немає що. Але зомбакам сподобається.
показати весь коментар
07.07.2023 10:29 Відповісти
КОГДА ПОСАДЯТ МАРЧЕНКО И КИМА ...ЗА СРЫВ ОПЕРАЦИИ КОРРИДОР ..
показати весь коментар
07.07.2023 10:30 Відповісти
КОГДА ПОСАДЯТ КРИВОНОСА ЗА СРЫВ ОПЕРАЦИИ ЖУЛЯНЫ ...
показати весь коментар
07.07.2023 10:34 Відповісти
КАК ГОВОРИЛ КЛАССИК ВИКТОР ФЭ-ДОРОВИЧ ..ЕСТЬ ЕЩЕ В СТРАНЕ ЛЮДИ КОТОРЫЕ МЕШАЮТ НАМ ЖИТЬ ..И КАК ОН БЫЛ ПРАВ ..
показати весь коментар
07.07.2023 10:37 Відповісти
А-У.......КТО ТО В КУРСЕ А СЛУЖИЛ ЛИ ТАМ ЭТО НЕЧТО ..СМАХИВАЕТ НА ЗОНОВСКОГО СИДЕЛЬЦА...
показати весь коментар
07.07.2023 10:47 Відповісти
"

В городе Бережаны Тернопольской области готовятся проводить в последний путь 25-летнего матроса, сапера 35-й бригады Виталия Скакуна. Боец в первый же день полномасштабного вторжения РФ отдал свою жизнь, чтобы помешать оккупантам - он подорвал Генический автомобильный мост, по которому должна была пройти военная техника россиян.

Парень добровольно вызвался выполнить эту задачу. Но покинуть мост до взрыва он не успел. Как рассказывают побратимы Виталия, он лишь позвонил и сообщил, что взрывает. Затем раздался взрыв."
показати весь коментар
07.07.2023 11:02 Відповісти
В 95кварталі ніколи не вміли писати сценарії.
показати весь коментар
07.07.2023 12:48 Відповісти
Починається розгон теми "Зеля ниучем не винават"
показати весь коментар
07.07.2023 16:58 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 