Унаслідок удару РФ по Львову пошкоджено буферну зону спадщини ЮНЕСКО, - Ткаченко

Сьогодні вночі Росія вдарила ракетами "Калібр" по Історичному ареалу - буферній зоні об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Львів - Ансамбль історичного центру".

Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Комплекс із 17-ти житлових будинків розташований по вул. Стрийській, на розі з вул. Академіка Сахарова під №№50-76 в - має статус пам’ятки архітектури місцевого значення.

Будинки житлового комплексу для викладачів Львівської політехніки 1930 років на вул. Стрийській, 50-76 в занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.



Терміново офіційно повідомляємо ЮНЕСКО про це і як завжди чекаємо дій більших, ніж просто глибоке занепокоєння", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 6 липня, близько 2:30, у Львові пролунав вибух. Російська ракета влучила у будинок. Згодом президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому зафіксовано жахливі наслідки ракетного удару по Львову.

За даними ДСНС, станом на 8 ранку 6 липня проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи в 1, 3 та 4 під’їздах зруйнованого будинку у Львові. Станом на 8:20: унаслідок вибухів 4 людини загинули та 32 - отримали поранення, з них одна дитина. Рятувальна операція триває. За даними ОВА, кількість постраждалих внаслідок обстрілу Львова зросла до 34.

У Повітряних силах заявили, що знищено 7 із 10 крилатих ракет "Калібр".