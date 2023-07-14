Воллес про "недостатню вдячність" України: Інформацію спотворили, я продовжуватиму підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прокоментував свої слова про "недостатню вдячність" України за допомогу.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Мої коментарі про те, як найкраще підтримати Україну, викликали великий інтерес, а також деякі спотворення інформації. Як людина, яка була в авангарді активізації підтримки України, я обговорював проблеми, які можуть виникнути, коли ми працюємо над досягненням спільної мети - допомогти Україні здобути те, що їй потрібно, щоб здобути перемогу над цим незаконним вторгненням", - наголосив він.

За словами Воллеса, він говорив про необхідність для України іноді визнавати, що у багатьох країнах та деяких парламентах немає такої сильної підтримки, як у Великій Британії.

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"Це був коментар не про уряди, а більше про громадян і депутатів міжнародної спільноти. Нам пощастило, що населення Великобританії та всі партії в нашому парламенті підтримують наші зусилля з озброєння України. Наші рейтинги підтримки України одні з найвищих у Європі - понад 70%. Мої коментарі намагалися відобразити те, що важливо пам'ятати не про те, щоб розмовляти із самим собою, а про те, щоб докласти зусиль, щоб достукатися до інших громадян, яких все ще потрібно переконати", - пояснив очільник Міноборони.

Воллес також назвав відносини Британії та України "партнерськими".

"Я особисто продовжуватиму підтримувати Україну доти, поки це буде потрібно, але національні парламенти часто мають конкуруючі потреби, і Україна та Британія повинні продовжувати заохочувати цю сильну підтримку, використовуючи факти та дружбу", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Британії Воллес висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією. Президент України Володимир Зеленський відповів так: "Можемо зранку просинатися і дякувати міністру особисто". Пізніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко додав, що не варто показувати Росії, що між Україною та партнерами можуть бути якісь непорозуміння.

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