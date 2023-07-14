Воллес про "недостатню вдячність" України: Інформацію спотворили, я продовжуватиму підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прокоментував свої слова про "недостатню вдячність" України за допомогу.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Мої коментарі про те, як найкраще підтримати Україну, викликали великий інтерес, а також деякі спотворення інформації. Як людина, яка була в авангарді активізації підтримки України, я обговорював проблеми, які можуть виникнути, коли ми працюємо над досягненням спільної мети - допомогти Україні здобути те, що їй потрібно, щоб здобути перемогу над цим незаконним вторгненням", - наголосив він.
За словами Воллеса, він говорив про необхідність для України іноді визнавати, що у багатьох країнах та деяких парламентах немає такої сильної підтримки, як у Великій Британії.
"Це був коментар не про уряди, а більше про громадян і депутатів міжнародної спільноти. Нам пощастило, що населення Великобританії та всі партії в нашому парламенті підтримують наші зусилля з озброєння України. Наші рейтинги підтримки України одні з найвищих у Європі - понад 70%. Мої коментарі намагалися відобразити те, що важливо пам'ятати не про те, щоб розмовляти із самим собою, а про те, щоб докласти зусиль, щоб достукатися до інших громадян, яких все ще потрібно переконати", - пояснив очільник Міноборони.
Воллес також назвав відносини Британії та України "партнерськими".
"Я особисто продовжуватиму підтримувати Україну доти, поки це буде потрібно, але національні парламенти часто мають конкуруючі потреби, і Україна та Британія повинні продовжувати заохочувати цю сильну підтримку, використовуючи факти та дружбу", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Британії Воллес висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією. Президент України Володимир Зеленський відповів так: "Можемо зранку просинатися і дякувати міністру особисто". Пізніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко додав, що не варто показувати Росії, що між Україною та партнерами можуть бути якісь непорозуміння.
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На фоні цього розбіжності із Воллесом тих ще складних часів із допомогою, міністра ще уряду Б. Джонсона (оцінює не ах, срам Нато), стали скандалом...
Британії треба думати про свою політику...дуже хочеться взнати, що вдули у вуха Байдену - Бернс та Салліван, чи в курсі Блінкен? Тонкість моменту - на який клан в "московських болотах" поклали око?
Срам Нато у Вільнюсі повертає до відставки уряду Лізи Трасс...в неї ж була інша позиція, ніж тепер у Британії. Воллос виправдовується...ці "історичні гарантії безпеки" не могли зявитися без усунення уряду Лізи Трасс?
Це ж все почне випливати...