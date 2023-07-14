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Воллес про "недостатню вдячність" України: Інформацію спотворили, я продовжуватиму підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно

бен,уоллес,воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прокоментував свої слова про "недостатню вдячність" України за допомогу.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Мої коментарі про те, як найкраще підтримати Україну, викликали великий інтерес, а також деякі спотворення інформації. Як людина, яка була в авангарді активізації підтримки України, я обговорював проблеми, які можуть виникнути, коли ми працюємо над досягненням спільної мети - допомогти Україні здобути те, що їй потрібно, щоб здобути перемогу над цим незаконним вторгненням", - наголосив він.

За словами Воллеса, він говорив про необхідність для України іноді визнавати, що у багатьох країнах та деяких парламентах немає такої сильної підтримки, як у Великій Британії.

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"Це був коментар не про уряди, а більше про громадян і депутатів міжнародної спільноти. Нам пощастило, що населення Великобританії та всі партії в нашому парламенті підтримують наші зусилля з озброєння України. Наші рейтинги підтримки України одні з найвищих у Європі - понад 70%. Мої коментарі намагалися відобразити те, що важливо пам'ятати не про те, щоб розмовляти із самим собою, а про те, щоб докласти зусиль, щоб достукатися до інших громадян, яких все ще потрібно переконати", - пояснив очільник Міноборони.

Воллес також назвав відносини Британії та України "партнерськими".

"Я особисто продовжуватиму підтримувати Україну доти, поки це буде потрібно, але національні парламенти часто мають конкуруючі потреби, і Україна та Британія повинні продовжувати заохочувати цю сильну підтримку, використовуючи факти та дружбу", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Британії Воллес висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією. Президент України Володимир Зеленський відповів так: "Можемо зранку просинатися і дякувати міністру особисто". Пізніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко додав, що не варто показувати Росії, що між Україною та партнерами можуть бути якісь непорозуміння.

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Автор: 

Велика Британія (5687) Воллес Бен (218)


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Топ коментарі
+65
Це слова ЧОЛОВіКА з великої літери!
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14.07.2023 15:39 Відповісти
+57
Не звертай уваги, друже Воллес, на тих дибілів, яких батьки не змогли нормально виховати. Нам самим за них дуже соромно
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14.07.2023 15:41 Відповісти
+56
Воллес дебілам ще має пояснювати - хто йшов в авангарді військової допомоги Україні.
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14.07.2023 15:39 Відповісти
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Слухай сюди, якщо тобі подобається дякувати за те, що тебе кинули, но не зовсім - це твоя особиста справа, терпіли.
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14.07.2023 22:11 Відповісти
Скористалися власною порадою - Гугл допоміг збагнути?
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14.07.2023 22:16 Відповісти
Слухай знову сюди - коли немає що прийнятного сказати - просто йдуть собі лісом, а не сруть що попало.
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14.07.2023 22:21 Відповісти
Воллес розуміє, що має справу з Кварталом-95.
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14.07.2023 21:30 Відповісти
Перекладаю Воллеса з дипломатичної мови на всім зрозумілу - Мені пох на хамство клованів, я підтримую народ України.
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15.07.2023 00:33 Відповісти
Дякуємо!
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14.07.2023 22:06 Відповісти
Щось Воллес завиляв хвостом, типу - мне не так пойняли. Може пора у відставку подати, та порозмислити над своїми реченнями? Британія є одним з підписантів Будапештського Меморандуму, де гарантувалося, що на Україну ніхто не нападе, а тепер воно вимагає, щоби їм ноги цілували за мізерну допомогу, коли насправді англійськи військові повинні були разом з українськими захищати незалежність України.
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14.07.2023 22:07 Відповісти
Читайте млять этот Меморандум! Читайте, а не повторяйте херь. Британия , как и США, гарантировала что сама не нападет, а не то, что сраися не будет нападать.
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15.07.2023 00:17 Відповісти
Но... що саме цікаве - крайніми в цій розборці між офіційними особами... поважними та високопставленими вирішувати долі людей, отказались прості люди. Вони щось не вирішили, а люди їм не додякували за це. ))))
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15.07.2023 00:02 Відповісти
Еханые дэбилы у власти, что эта тупая 3.14зда из коррупции, что этот гравец на пианино, когда до них, узколобых, дойдет, что они - государственные люди, а не блогеры?! Что существует протокол, которого придерживаются цивилизованные страны, что для тех, кто не готов следовать протоколу, двери в мир цивилизации не открываются? Есть же дипломатическая академия в Киеве, ну почему нельзя каждого высшего чиновника хотя бы на двухнедельные курсы туда отправлять перед назначением?!
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15.07.2023 00:15 Відповісти
Ще один "ефект метелика" після сраму Нато у Вільнюсі - орієнтування Британії на політику Байдена, призвело Британію в слабку позицію. Британія була фронтменом військової допомоги всього Заходу. На саміті ними стали Франція-Макрон та Туреччина-Ердоган...ті, які мали завжди особливу політичну позицію в Європі. Просто шиза.

На фоні цього розбіжності із Воллесом тих ще складних часів із допомогою, міністра ще уряду Б. Джонсона (оцінює не ах, срам Нато), стали скандалом...

Британії треба думати про свою політику...дуже хочеться взнати, що вдули у вуха Байдену - Бернс та Салліван, чи в курсі Блінкен? Тонкість моменту - на який клан в "московських болотах" поклали око?
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15.07.2023 00:53 Відповісти
"Красота" картини, що в США багато ще не в курсі, що відбулося у Вільнюсі і обговорюють скандал із "анонімних джерел"...США через твіт Зеленського ледь не скасували запрошення України до НАТО, - WP Джерело:
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15.07.2023 00:57 Відповісти
інакше цього "шедевру" WP не було.
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15.07.2023 00:58 Відповісти
Саме смачне, питання до Бернса, дир. ЦРУ - чому Путін робить заяву, про загрозу України в Нато для россії, після сраму Нато у Вільнюсі? Тільки тоді коли виник скандал. Путін знав, до саміту, що запрошення не буде?
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15.07.2023 01:16 Відповісти
Суть ситуації в тому, що в "московських болотах" війна кланів за престол...поки немає переможця війна затягується...інакше розвал росії.
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15.07.2023 01:20 Відповісти
прігожин, суровікін тощо це вассали...буль ласка із оф. Вашингтона - "карти на стіл"
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15.07.2023 01:22 Відповісти
Ще більший бруд ситуації та ганьба, що в США (цікаво, хто так завзято...) ставлять не демократичні процеси в Росії, а на неофеодальні клани...для України це знову загроза війни, тому і в Нато ні, зате "бабло можна накосити".
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15.07.2023 01:29 Відповісти
познер і ярмольник із ким зустрічалися зимою в США? Це ж були посли із "московського болота"...не від Путіна. Ага...
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15.07.2023 01:33 Відповісти
Це не просто так тут, де Британія. Сунаку дали оголосити "історичні гарантії безпеки", щоб проковтнули замість реального запрошення в Нато після війни...

Срам Нато у Вільнюсі повертає до відставки уряду Лізи Трасс...в неї ж була інша позиція, ніж тепер у Британії. Воллос виправдовується...ці "історичні гарантії безпеки" не могли зявитися без усунення уряду Лізи Трасс?

Це ж все почне випливати...
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15.07.2023 02:14 Відповісти
Дякувати треба за найменшу допомогу. Але зелене мурло не знає, що таке подяка - батьки не тому навчали. І узбагойтєсь усі, хто бачить зраду - а як ви хотіли, коли у владі повно "кротів", а нас запросять? Щоб завтра документи НАТО були у #уйла? Розплющіть очі
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15.07.2023 09:27 Відповісти
СЛОВА ИМЕЮТ СМЫСЛ!
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15.07.2023 10:17 Відповісти
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