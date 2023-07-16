Експрезиденту "Мотор січі" Богуслаєву продовжили арешт

Шевченківський районний суд Києва до 9-го вересня продовжив тримання під вартою без права внесення застави підозрюваному у державній зраді експрезиденту компанії "Мотор Січ" Вячеславу Богуслаєву.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на слова адвоката Богуслаєва Руслана Волинця, передає Цензор.НЕТ.

За словами адвоката, засідання у справі Богуслаєва відбулося 12 липня. Обвинувачення просило продовжити арешт, обґрунтовуючи тим, що Богуслаєв може переховуватися чи втекти за кордон, має паспорт громадянина Росії, може здійснювати вплив на свідків та низку підприємств, зокрема з пов’язаних із виробництвом гелікоптерів, а також знищити чи спотворити певні речові докази.

Сторона захисту відкидає всі звинувачення на адресу Богуслаєва.

Також читайте: Експрезиденту "Мотор Січі" Богуслаєву повідомлено про нову підозру: Блокував поставку бойового гелікоптера для ГУР МО у квітні 2022, - СБУ (оновлено)

Нагадаємо, 22 жовтня 2022 року голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" з РФ.

За даними головного редактор Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.

Читайте також: "Мотор Січ" роками продавала авіадвигуни підсанкційним іранським компаніям, - "Схеми"

Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.