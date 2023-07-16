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Новини
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Експрезиденту "Мотор січі" Богуслаєву продовжили арешт

богуслаєв

Шевченківський районний суд Києва до 9-го вересня продовжив тримання під вартою без права внесення застави підозрюваному у державній зраді експрезиденту компанії "Мотор Січ" Вячеславу Богуслаєву.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на слова адвоката Богуслаєва Руслана Волинця, передає Цензор.НЕТ.

За словами адвоката, засідання у справі Богуслаєва відбулося 12 липня. Обвинувачення просило продовжити арешт, обґрунтовуючи тим, що Богуслаєв може переховуватися чи втекти за кордон, має паспорт громадянина Росії, може здійснювати вплив на свідків та низку підприємств, зокрема з пов’язаних із виробництвом гелікоптерів, а також знищити чи спотворити певні речові докази.

Сторона захисту відкидає всі звинувачення на адресу Богуслаєва.

Також читайте: Експрезиденту "Мотор Січі" Богуслаєву повідомлено про нову підозру: Блокував поставку бойового гелікоптера для ГУР МО у квітні 2022, - СБУ (оновлено)

Нагадаємо, 22 жовтня 2022 року голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" з РФ.

За даними головного редактор Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.

Читайте також: "Мотор Січ" роками продавала авіадвигуни підсанкційним іранським компаніям, - "Схеми"

Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.

арешт (2540) Богуслаєв В’ячеслав (143) Мотор Січ (330) державна зрада (1729)


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Топ коментарі
+7
Сподіваюся, ця наволоч здохне за ґратами.
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16.07.2023 22:59 Відповісти
+5
Це дуже цінний кадр для викриття агентури в Україні
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16.07.2023 23:40 Відповісти
+4
а агентуру мацкви на чолі з дєрьмаком під арешт ніззя?
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16.07.2023 23:18 Відповісти
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Сподіваюся, ця наволоч здохне за ґратами.
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16.07.2023 22:59 Відповісти
Це дуже цінний кадр для викриття агентури в Україні
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16.07.2023 23:40 Відповісти
Не хочуть цього діда зразу на палку насадити? За парєбрікам так *******, можна спростити їм справу
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16.07.2023 23:18 Відповісти
а агентуру мацкви на чолі з дєрьмаком під арешт ніззя?
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16.07.2023 23:18 Відповісти
нерівноцінний обмін - це неправильно.

правильно міняти вояка на вояка. шпигуна на шпигуна. бо инакше просто одна сторона витятує своїх покидьків обдурюючи другу.
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16.07.2023 23:25 Відповісти
Як, ця курва ще не повісилася🤔🧐😁 Це явно якесь недопрацювання, хоча, як казав тов.Дзержинський, - у кожного недопрацювання є ім'я тапрізвище
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17.07.2023 00:04 Відповісти
до пашки-мерса в камеру його... будуть в картішки різаться на щиглі... ще й пашка гріхи може відпустити... так, як він вміє... не соромлячись.
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17.07.2023 00:09 Відповісти
Звідкіля беруться москалі?

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17.07.2023 02:15 Відповісти
Ткаченко у відставку ‼️‼️
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17.07.2023 02:16 Відповісти
этот человек сделал ровное нихуя для создания собственного вертолета. а когда его создали он напомил крокодила скрещенного с коровой и потом немножко мухи. лопасти начали делать только в 2018. 30 лет не могли. посмотрите на мото плуг от мотор-сич. там куски брони наваренны от на колеса. а бензос в мотоплуге насос **** от запорожца который в 1945 ******** у немцев у Фердинанта Порше. и это на секунду передовое производство на которые кацапы сктати молятся и мечтают его заполучить. это на сколько тупым надо быть что бы продав двигатель не отцепить от него шилдик. отцепили бы шильдих ходил бы на свободе.
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17.07.2023 02:33 Відповісти
Після царського життя, тепер цьому покидьку гарантована тюремна баланда та параша в куточку до самого здиху. Або обмін на сотню наших людей.
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17.07.2023 07:21 Відповісти
 
 