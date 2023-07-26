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Новини Війна
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Опозиція Німеччини закликала дати Україні більше зброї, а не критикувати контрнаступ

війна,зсу,контрнаступ

Західні партнери, зокрема Німеччина, мали б надати Україні всю необхідну зброю, а не критикувати дії українських військових.

Про це в коментарі Укрінформу заявив депутат Бундестагу, в минулому генерал Бундесверу Родеріх Кізеветтер, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, він прокоментував "таємний звіт" військового відомства ФРН, який нібито містить критику на адресу українського війська. 

Політик зауважив, що в "документі", якого він ніколи не бачив, нібито критикуються українські методи ведення наступу, які не відповідають правилам, прописаним у підручниках, а тому не є функціональними.

"Я принципово відкидаю таку критику, адже ми, німці, Бундесвер не перебуваємо в окопах і тому не повинні критикувати, сидячи в теплих кріслах і не маючи даних про ситуацію на місці. Україна має покладатися на свій досвід і, зрештою, обходитися тією вкрай малою кількістю матеріалу, який вона отримує на підтримку", - заявив Кізеветтер.

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За його словами, Україні доводиться в міру можливостей шукати будь-які слабкі місця в російській обороні та перекривати шляхи постачання військ РФ. Справжній загальновійськовий бій за цих обставин неможливий, оскільки Україні бракує бойової авіації, засобів антидронної та протиповітряної оборони, далекобійного озброєння і насамперед достатньої кількості боєприпасів.

Ексгенерал німецької армії, зауважив, що Бундесвер не рушив би у бій без належної протиповітряної оборони та безпосередньої підтримки з повітря.

Також  депутат Бундестагу зазначив, що саме коливання держав-партнерів, особливо Німеччини, призвели до того, що Україна втратила майже рік, а Росія за цей час змогла значно розширити свої лінії оборони та глибоко окопатися. Отже, Україні зараз набагато важче просуватися у процесі визволення своїх територій.

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"Наше зволікання з постачанням танків, винищувачів, ударних гелікоптерів, безпілотників і боєприпасів великої дальності, таких як ATACMS і крилаті ракети Taurus, а також недостатнє виробництво артилерійських боєприпасів означають, що Україна просувається повільно і має більші втрати. Тому що фактор часу є вирішальним", - зазначив політик.

Він переконаний, що партнери передали Україні замало озброєнь і надто пізно. І це шкодить українським воїнам, яким зараз доводиться долати потужні рубежі оборони. Можливо, українська армія діє не за підручниками Бундесверу, але воює за власним досвідом і розумінням, відповідно до реальних умов на фронті протяжністю понад 1500 км, зауважив колишній військовий.

"Дуже зухвало критикувати, коли Німеччина винна в повільному прогресі: найбільша проблема України в тому, що вона втратила рік через затримку поставок зброї", - наголосив представник ХДС, найбільшої опозиційної партії в парламенті ФРН.

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Він нагадав, що терор проти мирних українців не припиняється, щодоби тривають ракетні обстріли та атаки безпілотників, і протиповітряна оборона не в змозі захистити в першу чергу цивільне населення. Та попри все мужнім українським воїнам вдалося за п’ять тижнів визволити стільки території, скільки Росія окупувала за шість місяців.

"Від держав, які підтримують Україну, залежить, наскільки успішним і швидким буде її визвольний наступ. Ми можемо негайно відправити ATACMS, F16, Taurus, а також інші основні бойові танки. Це розумніше, ніж сидіти в кріслі й коментувати просування фронту, якого ми в Німеччині взагалі не можемо зрозуміти. Тим більше, що ми б не відправляли свої війська в такі важкі ситуації. Прикро", - резюмував німецький законодавець.

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Нагадаємо, днями в популярному німецькому таблоїді Bild вийшла стаття в якій зазначається, що у Бундесвері критично оцінили використання ЗСУ опанованих на Заході методів ведення війни під час контрнаступу.

Автор: 

Німеччина (7349) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+16
По фактах розклав. А то зрадофіли вже заметушились вчора
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26.07.2023 07:44
+6
немає питань !!! нехай мобілізують спочатку 95-анал, усіх родичів (детей, онуків, зятів) депутатів ВР, мініністрів КМ, ж-ОПу прі3.14здента, суддів, прокурорів, мусорів, олігапхів і тд.тп. !!! тоді і як інвалід 2 групи запишуся добровольцем !!! а то воює колгоспник трокторист Іван, слюсар жеку Михайло, будівельник Петро !!! а усе так звана "еліта нації" сидить на дивані, пʼю пиво, на диібльні 95-анальні серіальчики чекає !!!
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26.07.2023 08:19
+5
Їм не подобається, що все так затягнулося. Їм неважливо, скільки буде втрат і хто переможе, лишень би скоріше повернутися до торгівлі з рашкою.
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26.07.2023 07:58
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По фактах розклав. А то зрадофіли вже заметушились вчора
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26.07.2023 07:44 Відповісти
...та Головного Військового Керівника Зеленського.
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26.07.2023 07:59 Відповісти
Зеленський, слава Богу, не розповідає військовим, як їм треба воювати і об'їзджати мінні поля. Його завдання - домовлятися про постачання необхідної зброї від партнерів.
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26.07.2023 08:12 Відповісти
...для чого й існує Ставка Верховного Головнокомандувача...?
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26.07.2023 08:22 Відповісти
Вона існує для того, щоб зелені підери (п'ята колона) впливали, після харківського контрнаступу на військові операції ЗСУ.
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26.07.2023 09:06 Відповісти
немає питань !!! нехай мобілізують спочатку 95-анал, усіх родичів (детей, онуків, зятів) депутатів ВР, мініністрів КМ, ж-ОПу прі3.14здента, суддів, прокурорів, мусорів, олігапхів і тд.тп. !!! тоді і як інвалід 2 групи запишуся добровольцем !!! а то воює колгоспник трокторист Іван, слюсар жеку Михайло, будівельник Петро !!! а усе так звана "еліта нації" сидить на дивані, пʼю пиво, на диібльні 95-анальні серіальчики чекає !!!
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26.07.2023 08:19 Відповісти
А ти задоволений результатами виборів 2019 - так, чи ні.
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26.07.2023 08:46 Відповісти
про "результати" виборів 2019 вже пізно говорити....

саме ГОЛОВНЕ: щоб такі "пріколи" більше НІКОЛИ в Україні НЕ повторилися....
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26.07.2023 09:45 Відповісти
Багато заможніх бізнесменів, банкир, режисери й іньші взяли до рук зброю й Захищають не депутатів та "мажорів" а свою землю й майбутнє!
Якщо всі підуть у окопи то війну програють. Дістали вже з своїм "хай депутати..... тоді я". Є депутати котрі воюють й не один.
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26.07.2023 08:25 Відповісти
чому програють ??? якм ящо в окопи піде зе-бидло на кшталт люсі арахамії, аристовича то Україна тільки виграє - є шанс що земля від цього прокацапського лайна !!!
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26.07.2023 08:32 Відповісти
Як би то не було але не німецьким розумникам патякати про контрнаступ України у своїх "таємних звітах". Нехай підітруться тим звітом.
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26.07.2023 07:52 Відповісти
Генерал же сказав, що його ніхто не бачив, той звіт. То це схоже свистьож фсбешників
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26.07.2023 08:46 Відповісти
вся Німеччина пропитана руZZкою агентурою.... або як мінімум "путінферштеєрами"....
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26.07.2023 09:48 Відповісти
Про контрнаступ критикують,бо захотілось міра та ґаза дешевого((
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26.07.2023 07:53 Відповісти
Їм не подобається, що все так затягнулося. Їм неважливо, скільки буде втрат і хто переможе, лишень би скоріше повернутися до торгівлі з рашкою.
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26.07.2023 07:58 Відповісти
Ну ,а я про що?(((
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26.07.2023 08:03 Відповісти
ХДС - це опозиція? А, ну так, воно звісно.
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26.07.2023 08:03 Відповісти
Статья в Billd российское ИПСО!!!
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26.07.2023 08:11 Відповісти
Це не російське ІПСО. Це захід виправдоаується перед своїм суспільством, з того, що не дали достатньо зброї, перекладають провину на ЗСУ.
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26.07.2023 08:43 Відповісти
Україну використовують у своїх меркантильних цілях політикани і пройдисвіти.
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26.07.2023 08:13 Відповісти
Опозицію послухають ?
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26.07.2023 08:20 Відповісти
"Україна втратила майже рік"
Он не знает про 300 Архитекторов в Буче,озеленение,стадионы и дороги.
Втратыл только Запад,причём сотни. миллиардов,а Зе-лидер шо втратыв?
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26.07.2023 08:23 Відповісти
ну хоч хто має здорову думку !
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26.07.2023 08:25 Відповісти
рашистське фсб вже пише для "зе лідора" відповідь фріцам ,на кшталт тої,котрою він відповів міністру оборони Англії Волесу,і котра теж була мабуть написана в канторі куйла,після якої допомога від Англії зупинилася.
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26.07.2023 09:48 Відповісти
німці почали виправлятися
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26.07.2023 10:07 Відповісти
Ну вчера пошел пик волны, когда буквально все наши СМИ процитировали немецкое издание Bild, которое утверждает о том, что в ее руки попал секретный доклад Бундесвера, в котором написано, что ВСУ допустили ряд ошибок, при подготовке наступления и что есть большие сомнения в том, что им вообще удастся перейти к его основной фазе. Причем, это процитировали как откровенные, про-московские информационные помойки, так и то, что в общем должно быть более или менее нормальным, например - канал «Прямий».

Тут мы сразу хотим внести ясность, по поводу градации крупных информационных ресурсов, которые выступают в категории СМИ или работают в режиме профессиональной журналистики, а не любительского блогерства. На наш взгляд, шкала оценки всех этих СМИ сдвинута сильно влево и потому, можно говорить о том, что это «левые СМИ» не в политическом плане, а в плане «левый пассажир» или нечто никчемное, что дают «в нагрузку». То есть, если бы нам пришлось выставлять оценки нашей прессе, то они бы не поднялись бы выше оценки «плохо» и ни одно из СМИ не заслуживает отметки «посредственно». Тот же «Прямий» или 5-й, с очень большой натяжкой могли бы получить отметку «плохо». Остальные разделили бы оценки от «очень плохо» и ниже «отвратительно», «мерзко», «сплошное Г» и в конце - «Г+Г». Поэтому, «секретный отчет Bild все эти информационные ресурсы, отработали в режиме «полезный идиот» или вентилятор для редкого Г. Понятно, что они все это преподали, мол - так пишут в Германии, а мы просто доводим до вашего сведения. Только вот фокус в том, что журналистика требует объективной подачи материала и хотя бы минимального изучения источников информации, которая потом ретранслируется через собственный ресурс.

Даже когда идут отсылки на вражескую или упоротую прессу, надо понимать, что, зачем и с какой целью ты цитируешь и главное - какие последствия этого цитирования будут в нашем информационном пространстве. Плюс к тому, если именно профессиональное СМИ, забитое под верх журналистами, выдает какой-то материал, который однозначно будет иметь резонанс, а его информационная подоплека не вполне прозрачна, то ради сохранения объективности, а значит - своего лица и профессионализма, обязательно приводится альтернативная точка зрения кого-то или собственный, компенсирующий комментарий, который позволит читателю самому найти либо приемлемую, для него вариацию подачи события или же найти точку компромисса, между этими двумя линиями. Но вчера мы увидели, что никто из крупных СМИ себя этим не утверждает априори и потому, именно в наш сегмент информационного пространства, ворвался поток откровенного и чистого Г, с чем можно поздравить весь журналистский цех и тот самый «Прямий» с тем, что все они предсказуемо «обо**ались», впрочем, как они это делают всегда.
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26.07.2023 16:23 Відповісти
Следует отметить, что Bild - это вонючий таблоид, который встречается чаще всего в замасленных руках местных (мюнхен) работяг и регулярно радует своих читателей голыми сиськами всяческих знаменитостей на главной странице.
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26.07.2023 17:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ukhtAwlVx1Y&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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26.07.2023 23:34 Відповісти
какой умный немец! дай ему Бог здоровья.
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27.07.2023 00:43 Відповісти
 
 