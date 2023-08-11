У Лаврі забарикадувалися сторонні особи, - директор заповідника Остапенко

Щонайменше у трьох приміщеннях Лаври забарикадувалися особи, які не є ченцями та членами релігійної громади.

Про це розповів виконувач обов'язків гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Мова про те, що в приміщеннях, які не використовуються для релігійних потреб, (готелі, об'єкти харчування, торговельні точки, виробничі об'єкти) продовжують знаходитися невідомі особи - не ченці монастиря, які не є членами релігійної громади монастиря. Щонайменше у трьох об'єктах вони забарикадувалися. Ми сподіваємося, що з часом поліція повністю відновить користування цими об'єктами", - сказав він.

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Остапенко додав, що доступ до Нижньої лаври для відвідувачів відновлять тоді, коли об'єкти повністю повернуть у користування заповідника.

"На сьогоднішній день ми вже повернули повністю і прийняли в користування 10 об'єктів заповідника. Але для того, щоб продовжити цю роботу, ми вимушені були закрити доступ до Нижньої лаври, через те, що там перебуває велика кількість невідомих осіб, які не представляються, не мають жодних правових підстав, для того, щоб там знаходитися, але заважають роботі заповідника", - наголосив він.

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Як повідомлялося, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" оголосив про розірвання договору про оренду з Українською православною церквою московського патріархату з 29 березня 2023 року. Тривалий час невідомі особи зачиняли приміщення Лаври зсередини та перешкоджали початку діяльності комісії з інвентаризації майна. Однак комісія МКІП все-таки розпочала роботу.

29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди, а в самій УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду.

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Кабінет Міністрів України 30 березня також визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про передання в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ (МП) будівель і споруд. У відповідь в УПЦ (МП) заявили, що монастир подасть позови до суду і звернеться до Генеральної прокуратури, міжнародних організацій, ООН.

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6 червня комісія Мінкультури з приймання-передачі держмайна лаври завершила роботу і підписала з Національним заповідником акт приймання-передачі. У липні Національний заповідник почав опечатувати корпуси Києво-Печерської лаври, в УПЦ (МП) вважають такі дії незаконними.

10 серпня Господарський суд Києва зобов’язав УПЦ МП повернути Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" майно - 79 об’єктів Нижньої Лаври. В УПЦ МП обіцяють оскаржити це рішення.