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У Лаврі забарикадувалися сторонні особи, - директор заповідника Остапенко

лавра

Щонайменше у трьох приміщеннях Лаври забарикадувалися особи, які не є ченцями та членами релігійної громади.

Про це розповів виконувач обов'язків гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Мова про те, що в приміщеннях, які не використовуються для релігійних потреб, (готелі, об'єкти харчування, торговельні точки, виробничі об'єкти) продовжують знаходитися невідомі особи - не ченці монастиря, які не є членами релігійної громади монастиря. Щонайменше у трьох об'єктах вони забарикадувалися. Ми сподіваємося, що з часом поліція повністю відновить користування цими об'єктами", - сказав він.

Читайте: Суд зобов’язав УПЦ МП повернути майно Нижньої Лаври. Церква готує апеляцію

Остапенко додав, що доступ до Нижньої лаври для відвідувачів відновлять тоді, коли об'єкти повністю повернуть у користування заповідника.

"На сьогоднішній день ми вже повернули повністю і прийняли в користування 10 об'єктів заповідника. Але для того, щоб продовжити цю роботу, ми вимушені були закрити доступ до Нижньої лаври, через те, що там перебуває велика кількість невідомих осіб, які не представляються, не мають жодних правових підстав, для того, щоб там знаходитися, але заважають роботі заповідника", - наголосив він.

Також читайте: Територію Нижньої лаври тимчасово закрили для відвідувачів

Як повідомлялося, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" оголосив про розірвання договору про оренду з Українською православною церквою московського патріархату з 29 березня 2023 року. Тривалий час невідомі особи зачиняли приміщення Лаври зсередини та перешкоджали початку діяльності комісії з інвентаризації майна. Однак комісія МКІП все-таки розпочала роботу.

29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди, а в самій УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду.

Читайте: До кінця року весь комплекс Києво-Печерської лаври мають передати державі, - директор заповідника Остапенко

Кабінет Міністрів України 30 березня також визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про передання в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ (МП) будівель і споруд. У відповідь в УПЦ (МП) заявили, що монастир подасть позови до суду і звернеться до Генеральної прокуратури, міжнародних організацій, ООН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд визнав законним розірвання договору між монастирем УПЦ (МП) та заповідником "Києво-Печерська лавра"

6 червня комісія Мінкультури з приймання-передачі держмайна лаври завершила роботу і підписала з Національним заповідником акт приймання-передачі. У липні Національний заповідник почав опечатувати корпуси Києво-Печерської лаври, в УПЦ (МП) вважають такі дії незаконними.

10 серпня Господарський суд Києва зобов’язав УПЦ МП повернути Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" майно - 79 об’єктів Нижньої Лаври. В УПЦ МП обіцяють оскаржити це рішення.

Автор: 

Київ (19445) Лавра (294) УПЦ МП (1208)


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Топ коментарі
+55
Врешті решт в нас є спецзагони поліції? Доки це буде продовжуватися?
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11.08.2023 15:55
+48
Скільки ще буде тривати цей цирк з бородатою, ворожою агентурою?
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11.08.2023 15:55
+36
Поліція є в цій країні? Чи поліція тільки проти студентів на майдані і щоб бабло за непристебнутий пасок безпеки здирати?
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11.08.2023 15:56
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дустом їх, дустом ...
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11.08.2023 15:53 Відповісти
только без рук ! 😂

1. забити двері-вікна

2. перекрити водогін

3. вимкнути каналізацію 😂
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11.08.2023 16:02 Відповісти
кацапи засруть всі схили
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11.08.2023 16:09 Відповісти
Уже засрали. В Свято-Покровський Голосіївський монастир УПЦ, все вокруг монастыря засрано, одна сплошная мусорка и вонь вокруг + куча строительного мусора
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11.08.2023 16:37 Відповісти
только без рук ! 😂 --палками їх,сук, палками!!
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11.08.2023 16:10 Відповісти
І напустити газу, бажано з гнилої картоплі.
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11.08.2023 16:11 Відповісти
а відмивати хто буде?

Їм повинен сподобатися варіант "нордост"
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11.08.2023 16:18 Відповісти
А ще можна потребувати сили спецоперацій в умовах наближених до бойових по зачистці будівель від ворожих елементів. Полонених можна не брати.
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11.08.2023 17:07 Відповісти
Потренувати
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11.08.2023 17:08 Відповісти
....а хіба чорти не бояться ладану? ладану їм туди з додаванням дусту, он вище чоловік швидко зорієнтувався
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11.08.2023 18:34 Відповісти
Святой водой!
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11.08.2023 17:56 Відповісти
ухилянти?
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11.08.2023 15:54 Відповісти
"Это не наши"
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11.08.2023 15:57 Відповісти
це майбутні складальники європалєт.
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11.08.2023 16:01 Відповісти
тітухи
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11.08.2023 16:06 Відповісти
Атака хомячків.
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11.08.2023 15:55 Відповісти
Врешті решт в нас є спецзагони поліції? Доки це буде продовжуватися?
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11.08.2023 15:55 Відповісти
..представимо собі, група невідома зайняла столову у офісі президента...проблему вирішили би за три хвилини..
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11.08.2023 23:48 Відповісти
Скільки ще буде тривати цей цирк з бородатою, ворожою агентурою?
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11.08.2023 15:55 Відповісти
Так зробіть ім постриг і наверніть в лоно Украінськоі церкви
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11.08.2023 15:56 Відповісти
Ви мали на увазі "расстриг"?
Під колоніальну "сємушку"? 😂
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11.08.2023 16:04 Відповісти
Києво-Печерська Лавро і досі окупована феесбешними гнидами. Арештувати і під слідство!
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11.08.2023 15:56 Відповісти
Це кацапські щурі яки потрібно негайно повикидати з Української Святині......
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11.08.2023 15:56 Відповісти
Поліція є в цій країні? Чи поліція тільки проти студентів на майдані і щоб бабло за непристебнутий пасок безпеки здирати?
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11.08.2023 15:56 Відповісти
Поліція є, але їй ніколи займатися такими дрібницями.
"Полицейский открыл шесть борделей в Одессе, его задержали. В салонах работало более 20 девушек, которые обслуживали преимущественно иностранцев. За ночь брали от 500 долларов. В месяц такой бизнес приносил полицейскому и его шестерым сообщникам 30 тысяч долларов."
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11.08.2023 16:08 Відповісти
візьміть їх в облогу і моріть голодом
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11.08.2023 15:56 Відповісти
там "святі" мощі якогось кацапа лежать. Можна суп зварити
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11.08.2023 17:42 Відповісти
Пустити в ці приміщення сльозогіний газ і усі бистренько вилізуть на світ Божий. Досить з ними панькатись.
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11.08.2023 15:57 Відповісти
Паша-Мерседес нагнув Шашликовича?
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11.08.2023 15:57 Відповісти
Москальські віруни…. ладаном потрібно викурювать….
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11.08.2023 15:58 Відповісти
а лягаві зарплату за що отримують?
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11.08.2023 15:59 Відповісти
поліція, ауууу, спить вона чи що?
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11.08.2023 16:00 Відповісти
У поліції свій "бізнес", не відволікайте їх
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11.08.2023 16:11 Відповісти
дежавью

Неизвестные забаррикадировались в парламенте Крыма

27 февраля 2014 в Країні зараз воеєний стан и ні? чи як для кого?
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11.08.2023 16:02 Відповісти
До того в Криму у 90-ті була спроба військового заколоту місцевим командуючим
Путчистів просто ізолювали і вимкнули каналізацію.
За тиждень самі вийшли 😂
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11.08.2023 16:07 Відповісти
Просто на секунду уявіть, що, ну не знаю, ви з друзями напились пива і па-пріколу вирішили б захопити будівлю у Києві і там забарикадувались. Через скільки хвилин би приїхав батальйон озброєних до зубів поліцаїв і НГУ на страх, щоб вас звідти викурити)

А тут якась дивовижна поблажливість і нерішучість
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11.08.2023 16:08 Відповісти
Значить знають хто то там сидить. І чого сидить. На яких правових підставах.
Або інакше влада в змові з терористами.
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11.08.2023 16:12 Відповісти
Замуровать дємонов!!!
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11.08.2023 16:08 Відповісти
Posle mozno budet ih mumiji pokazivat za dengi: "mumiji djavolopoklonikov УПЦ (МП) "
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11.08.2023 16:18 Відповісти
ну і ще довго держава буде гратися з тими послідовниками гундяєва-онуфрія? викурити а потім всіх заколотників до відповідальності. чи можливо знову кохановська повернулася?
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11.08.2023 16:10 Відповісти
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11.08.2023 16:13 Відповісти
Є рішення суду. Виконайте !!!! Як передбачено Законом.
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11.08.2023 16:13 Відповісти
захват здания - так это получается террористы. Можно стрелять на поражение
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11.08.2023 16:14 Відповісти
Ви що з суспільства знущаєтесь?В столиці якесь лайно сидіть і ви росказуєте про це так спокійно ?Викидайте звідти цю погань !
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11.08.2023 16:15 Відповісти
Йде десятий рік війни з московитами,а вони досі сидять посеред Києва! Їх вже треба повиносить вперед ногами з нашої святині!
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11.08.2023 16:19 Відповісти
У Лаврі забарикадувалися сторонні особи
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11.08.2023 16:19 Відповісти
Взять эти помещения штурмом и вместе с батюшками отправить всех под конвоем на передовую рыть окопы, а потом на разминирование полей..
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11.08.2023 16:32 Відповісти
СПЕЦ ЗВ'ЯЗОК З "БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЬОЙ" ЩЕ ПОТРІБЕН ЄРМАКАМ, ШУФРІЧАМ, ТАТАРОВИМ...
ТОМУ ПІОНІСТКИ КЕТ ЗАБАРИКАДУВАЛИСЯ І ХОДЯТЬ СРАТИ НА ВІДРО.
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11.08.2023 16:33 Відповісти
А почему нельзя " всем лежать, работает ОМОН!"? Ну и берцами отбуцать?
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11.08.2023 16:41 Відповісти
подайте на них в суд и введите санкции
🤣🤣🤣🤣
в этой стране есть украинская власть или куда?
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11.08.2023 16:42 Відповісти
От де поле для роботи ТЦК!
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11.08.2023 16:48 Відповісти
выкурить этих тварей и вышвырнуть в рашку!
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11.08.2023 16:57 Відповісти
..а скажите мусорам дермака-татарова, что то в Лавре забарикадировались "порохоботы з шоколадками" - решат "проблему" за полчаса, и стрелять будут на поражение, возможно даже из пушек или обцепят "поясами шахида" и всех подорвут, как недавно в пещерном суде - "неудобного" патриота Украины
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11.08.2023 17:06 Відповісти
Ось до чого доводе ВДАВАНО--показове сюсюкання нашої ЗЕ-зради із ліліПУТІНСЬКО--гундяївським охвістям !!! Маємо " троянського коня " у самому серці України ! Та іще й НЕ відомо : наша поліція їх толерантно умовляє. чи ревно оберігає від всих нас ??? ( Я стільки вже писав: іще. до відвертої війни-промосковсько--гебешні святоші денно і ношно перли із матушки--рассеи у Лавру битком набиті чували ( зверху присипаих хрестиками) НЕ виключено. що зброю. яку складували під св мощами ??? Це ж очевидно -гряде .підступний вибух із середини! Лише сліпці і повні глупці НЕ бажають бачити. як відверто--знахабніла
.сьогодні/ повсюди в Україні / ота мерзенна 5( п*ята ) колона кремля... ЯК зухвало--цинічно -- знущаються над нами. оті чинуші--п*ятиколонники. щоб підірвати політичну ситуацію на місцях...А ЗЕ-влада-- сприяє цьому... І лише хлопчик .наш воїн--захисник під Бахмутом .- іще співає:--- Мамо! А я стою !!! Мамо...а Я стою!?
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11.08.2023 17:32 Відповісти
Треба піднімати авіацію.
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11.08.2023 17:36 Відповісти
Уважение к Украине, как к государству, теряется именно после таких заявлений.
Полиция чего ждет, спрашивается? Она есть вообще?
Зачем нам такая инфантильная полиция?
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11.08.2023 17:59 Відповісти
ВАГНЕРівці у Лаврі?
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11.08.2023 18:06 Відповісти
поліціянти звільнені від мобілізації!
а пдорів кацапських вигнати не може

а все тому, що їх захищає найкращий адвокат і прихожанин моск. порхату - ваня баканов
а він - найкращий друг найвеличнішого лідора
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11.08.2023 18:15 Відповісти
як вигнати кацапів з України, якщо бородатих їбанатів з Лаври не можемо?
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11.08.2023 18:35 Відповісти
Похоже кто то из мусоров в Киеве зря получает зарплату
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11.08.2023 21:07 Відповісти
 
 