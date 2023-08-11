В Лавре забаррикадировались посторонние лица, - директор заповедника Остапенко
По меньшей мере, в трех помещениях Лавры забаррикадировались лица, не являющиеся монахами и членами религиозной общины.
Об этом рассказал исполняющий обязанности гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Речь о том, что в помещениях, не используемых для религиозных нужд, (гостиницы, объекты питания, торговые точки, производственные объекты) продолжают находиться неизвестные лица - не монахи монастыря, не являющиеся членами религиозной общины монастыря. По меньшей мере. в трех объектах они забаррикадировались. Мы надеемся, что со временем полиция полностью восстановит использование этих объектов", - сказал он.
Остапенко добавил, что доступ к Нижней Лавре для посетителей возобновят тогда, когда объекты полностью вернут в использование заповедника.
"На сегодняшний день мы уже вернули полностью и приняли в пользование 10 объектов заповедника. Но для того, чтобы продолжить эту работу, мы вынуждены были закрыть доступ в Нижнюю лавру, потому что там находится большое количество неизвестных лиц, которые не представляются , не имеют никаких правовых оснований для того, чтобы там находиться, но мешают работе заповедника", - подчеркнул он.
Как сообщалось, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" объявил о расторжении договора аренды с Украинской православной церковью московского патриархата с 29 марта 2023 года. Долгое время неизвестные закрывали помещение Лавры изнутри и препятствовали началу деятельности комиссии по инвентаризации имущества. Однако комиссия МКИП все-таки приступила к работе.
29 марта Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" относительно незаконного расторжения договора аренды, а в самой УПЦ (МП) заявили, что не намерены выселяться до завершения судебного разбирательства.
Кабинет Министров Украины 30 марта также признал утратившим силу распоряжение правительства о передаче в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавре УПЦ (МП) зданий и сооружений. В ответ в УПЦ (МП) заявили, что монастырь подаст иски в суд и обратится в Генеральную прокуратуру, международные организации, ООН.
6 июня комиссия Минкультуры по приемке-передаче госимущества лавры завершила работу и подписала с Национальным заповедником акт приемки-передачи. В июле Национальный заповедник начал опечатывать корпуса Киево-Печерской лавры, в УПЦ считают такие действия незаконными.
10 августа Хозяйственный суд Киева обязал УПЦ МП вернуть Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" имущество – 79 объектов Нижней Лавры. В УПЦ МП обещают оспорить это решение.
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1. забити двері-вікна
2. перекрити водогін
3. вимкнути каналізацію 😂
Їм повинен сподобатися варіант "нордост"
Під колоніальну "сємушку"? 😂
"Полицейский открыл шесть борделей в Одессе, его задержали. В салонах работало более 20 девушек, которые обслуживали преимущественно иностранцев. За ночь брали от 500 долларов. В месяц такой бизнес приносил полицейскому и его шестерым сообщникам 30 тысяч долларов."
Неизвестные забаррикадировались в парламенте Крыма
27 февраля 2014 в Країні зараз воеєний стан и ні? чи як для кого?
Путчистів просто ізолювали і вимкнули каналізацію.
За тиждень самі вийшли 😂
А тут якась дивовижна поблажливість і нерішучість
Або інакше влада в змові з терористами.
ТОМУ ПІОНІСТКИ КЕТ ЗАБАРИКАДУВАЛИСЯ І ХОДЯТЬ СРАТИ НА ВІДРО.
🤣🤣🤣🤣
в этой стране есть украинская власть или куда?
.сьогодні/ повсюди в Україні / ота мерзенна 5( п*ята ) колона кремля... ЯК зухвало--цинічно -- знущаються над нами. оті чинуші--п*ятиколонники. щоб підірвати політичну ситуацію на місцях...А ЗЕ-влада-- сприяє цьому... І лише хлопчик .наш воїн--захисник під Бахмутом .- іще співає:--- Мамо! А я стою !!! Мамо...а Я стою!?
Полиция чего ждет, спрашивается? Она есть вообще?
Зачем нам такая инфантильная полиция?
а пдорів кацапських вигнати не може
а все тому, що їх захищає найкращий адвокат і прихожанин моск. порхату - ваня баканов
а він - найкращий друг найвеличнішого лідора