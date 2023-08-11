В Лавре забаррикадировались посторонние лица, - директор заповедника Остапенко

По меньшей мере, в трех помещениях Лавры забаррикадировались лица, не являющиеся монахами и членами религиозной общины.

Об этом рассказал исполняющий обязанности гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Речь о том, что в помещениях, не используемых для религиозных нужд, (гостиницы, объекты питания, торговые точки, производственные объекты) продолжают находиться неизвестные лица - не монахи монастыря, не являющиеся членами религиозной общины монастыря. По меньшей мере. в трех объектах они забаррикадировались. Мы надеемся, что со временем полиция полностью восстановит использование этих объектов", - сказал он.

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Остапенко добавил, что доступ к Нижней Лавре для посетителей возобновят тогда, когда объекты полностью вернут в использование заповедника.

"На сегодняшний день мы уже вернули полностью и приняли в пользование 10 объектов заповедника. Но для того, чтобы продолжить эту работу, мы вынуждены были закрыть доступ в Нижнюю лавру, потому что там находится большое количество неизвестных лиц, которые не представляются , не имеют никаких правовых оснований для того, чтобы там находиться, но мешают работе заповедника", - подчеркнул он.

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Как сообщалось, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" объявил о расторжении договора аренды с Украинской православной церковью московского патриархата с 29 марта 2023 года. Долгое время неизвестные закрывали помещение Лавры изнутри и препятствовали началу деятельности комиссии по инвентаризации имущества. Однако комиссия МКИП все-таки приступила к работе.

29 марта Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" относительно незаконного расторжения договора аренды, а в самой УПЦ (МП) заявили, что не намерены выселяться до завершения судебного разбирательства.

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Кабинет Министров Украины 30 марта также признал утратившим силу распоряжение правительства о передаче в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавре УПЦ (МП) зданий и сооружений. В ответ в УПЦ (МП) заявили, что монастырь подаст иски в суд и обратится в Генеральную прокуратуру, международные организации, ООН.

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6 июня комиссия Минкультуры по приемке-передаче госимущества лавры завершила работу и подписала с Национальным заповедником акт приемки-передачи. В июле Национальный заповедник начал опечатывать корпуса Киево-Печерской лавры, в УПЦ считают такие действия незаконными.

10 августа Хозяйственный суд Киева обязал УПЦ МП вернуть Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" имущество – 79 объектов Нижней Лавры. В УПЦ МП обещают оспорить это решение.