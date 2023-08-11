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В Лавре забаррикадировались посторонние лица, - директор заповедника Остапенко

лавра

По меньшей мере, в трех помещениях Лавры забаррикадировались лица, не являющиеся монахами и членами религиозной общины.

Об этом рассказал исполняющий обязанности гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Речь о том, что в помещениях, не используемых для религиозных нужд, (гостиницы, объекты питания, торговые точки, производственные объекты) продолжают находиться неизвестные лица - не монахи монастыря, не являющиеся членами религиозной общины монастыря. По меньшей мере. в трех объектах они забаррикадировались. Мы надеемся, что со временем полиция полностью восстановит использование этих объектов", - сказал он.

Читайте: Суд признал законным расторжение договора между монастырем УПЦ (МП) и заповедником "Киево-Печерская лавра"

Остапенко добавил, что доступ к Нижней Лавре для посетителей возобновят тогда, когда объекты полностью вернут в использование заповедника.

"На сегодняшний день мы уже вернули полностью и приняли в пользование 10 объектов заповедника. Но для того, чтобы продолжить эту работу, мы вынуждены были закрыть доступ в Нижнюю лавру, потому что там находится большое количество неизвестных лиц, которые не представляются , не имеют никаких правовых оснований для того, чтобы там находиться, но мешают работе заповедника", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митрополит одной из Винницких епархий УПЦ МП, оправдывавший полномасштабное вторжение РФ, приговорен к 5 годам тюрьмы, - СБУ. ФОТО

Как сообщалось, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" объявил о расторжении договора аренды с Украинской православной церковью московского патриархата с 29 марта 2023 года. Долгое время неизвестные закрывали помещение Лавры изнутри и препятствовали началу деятельности комиссии по инвентаризации имущества. Однако комиссия МКИП все-таки приступила к работе.

29 марта Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" относительно незаконного расторжения договора аренды, а в самой УПЦ (МП) заявили, что не намерены выселяться до завершения судебного разбирательства.

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Кабинет Министров Украины 30 марта также признал утратившим силу распоряжение правительства о передаче в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавре УПЦ (МП) зданий и сооружений. В ответ в УПЦ (МП) заявили, что монастырь подаст иски в суд и обратится в Генеральную прокуратуру, международные организации, ООН.

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6 июня комиссия Минкультуры по приемке-передаче госимущества лавры завершила работу и подписала с Национальным заповедником акт приемки-передачи. В июле Национальный заповедник начал опечатывать корпуса Киево-Печерской лавры, в УПЦ считают такие действия незаконными.

10 августа Хозяйственный суд Киева обязал УПЦ МП вернуть Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" имущество – 79 объектов Нижней Лавры. В УПЦ МП обещают оспорить это решение.

Киев (25502) Лавра (421) УПЦ МП (1561)


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Топ комментарии
+55
Врешті решт в нас є спецзагони поліції? Доки це буде продовжуватися?
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11.08.2023 15:55
+48
Скільки ще буде тривати цей цирк з бородатою, ворожою агентурою?
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11.08.2023 15:55
+36
Поліція є в цій країні? Чи поліція тільки проти студентів на майдані і щоб бабло за непристебнутий пасок безпеки здирати?
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11.08.2023 15:56
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дустом їх, дустом ...
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11.08.2023 15:53 Ответить
только без рук ! 😂

1. забити двері-вікна

2. перекрити водогін

3. вимкнути каналізацію 😂
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11.08.2023 16:02 Ответить
кацапи засруть всі схили
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11.08.2023 16:09 Ответить
Уже засрали. В Свято-Покровський Голосіївський монастир УПЦ, все вокруг монастыря засрано, одна сплошная мусорка и вонь вокруг + куча строительного мусора
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11.08.2023 16:37 Ответить
только без рук ! 😂 --палками їх,сук, палками!!
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11.08.2023 16:10 Ответить
І напустити газу, бажано з гнилої картоплі.
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11.08.2023 16:11 Ответить
а відмивати хто буде?

Їм повинен сподобатися варіант "нордост"
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11.08.2023 16:18 Ответить
А ще можна потребувати сили спецоперацій в умовах наближених до бойових по зачистці будівель від ворожих елементів. Полонених можна не брати.
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11.08.2023 17:07 Ответить
Потренувати
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11.08.2023 17:08 Ответить
....а хіба чорти не бояться ладану? ладану їм туди з додаванням дусту, он вище чоловік швидко зорієнтувався
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11.08.2023 18:34 Ответить
Святой водой!
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11.08.2023 17:56 Ответить
ухилянти?
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11.08.2023 15:54 Ответить
"Это не наши"
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11.08.2023 15:57 Ответить
це майбутні складальники європалєт.
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11.08.2023 16:01 Ответить
тітухи
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11.08.2023 16:06 Ответить
Атака хомячків.
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11.08.2023 15:55 Ответить
Врешті решт в нас є спецзагони поліції? Доки це буде продовжуватися?
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11.08.2023 15:55 Ответить
..представимо собі, група невідома зайняла столову у офісі президента...проблему вирішили би за три хвилини..
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11.08.2023 23:48 Ответить
Скільки ще буде тривати цей цирк з бородатою, ворожою агентурою?
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11.08.2023 15:55 Ответить
Так зробіть ім постриг і наверніть в лоно Украінськоі церкви
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11.08.2023 15:56 Ответить
Ви мали на увазі "расстриг"?
Під колоніальну "сємушку"? 😂
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11.08.2023 16:04 Ответить
Києво-Печерська Лавро і досі окупована феесбешними гнидами. Арештувати і під слідство!
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11.08.2023 15:56 Ответить
Це кацапські щурі яки потрібно негайно повикидати з Української Святині......
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11.08.2023 15:56 Ответить
Поліція є в цій країні? Чи поліція тільки проти студентів на майдані і щоб бабло за непристебнутий пасок безпеки здирати?
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11.08.2023 15:56 Ответить
Поліція є, але їй ніколи займатися такими дрібницями.
"Полицейский открыл шесть борделей в Одессе, его задержали. В салонах работало более 20 девушек, которые обслуживали преимущественно иностранцев. За ночь брали от 500 долларов. В месяц такой бизнес приносил полицейскому и его шестерым сообщникам 30 тысяч долларов."
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11.08.2023 16:08 Ответить
візьміть їх в облогу і моріть голодом
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11.08.2023 15:56 Ответить
там "святі" мощі якогось кацапа лежать. Можна суп зварити
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11.08.2023 17:42 Ответить
Пустити в ці приміщення сльозогіний газ і усі бистренько вилізуть на світ Божий. Досить з ними панькатись.
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11.08.2023 15:57 Ответить
Паша-Мерседес нагнув Шашликовича?
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11.08.2023 15:57 Ответить
Москальські віруни…. ладаном потрібно викурювать….
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11.08.2023 15:58 Ответить
а лягаві зарплату за що отримують?
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11.08.2023 15:59 Ответить
поліція, ауууу, спить вона чи що?
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11.08.2023 16:00 Ответить
У поліції свій "бізнес", не відволікайте їх
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11.08.2023 16:11 Ответить
дежавью

Неизвестные забаррикадировались в парламенте Крыма

27 февраля 2014 в Країні зараз воеєний стан и ні? чи як для кого?
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11.08.2023 16:02 Ответить
До того в Криму у 90-ті була спроба військового заколоту місцевим командуючим
Путчистів просто ізолювали і вимкнули каналізацію.
За тиждень самі вийшли 😂
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11.08.2023 16:07 Ответить
Просто на секунду уявіть, що, ну не знаю, ви з друзями напились пива і па-пріколу вирішили б захопити будівлю у Києві і там забарикадувались. Через скільки хвилин би приїхав батальйон озброєних до зубів поліцаїв і НГУ на страх, щоб вас звідти викурити)

А тут якась дивовижна поблажливість і нерішучість
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11.08.2023 16:08 Ответить
Значить знають хто то там сидить. І чого сидить. На яких правових підставах.
Або інакше влада в змові з терористами.
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11.08.2023 16:12 Ответить
Замуровать дємонов!!!
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11.08.2023 16:08 Ответить
Posle mozno budet ih mumiji pokazivat za dengi: "mumiji djavolopoklonikov УПЦ (МП) "
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11.08.2023 16:18 Ответить
ну і ще довго держава буде гратися з тими послідовниками гундяєва-онуфрія? викурити а потім всіх заколотників до відповідальності. чи можливо знову кохановська повернулася?
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11.08.2023 16:10 Ответить
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11.08.2023 16:13 Ответить
Є рішення суду. Виконайте !!!! Як передбачено Законом.
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11.08.2023 16:13 Ответить
захват здания - так это получается террористы. Можно стрелять на поражение
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11.08.2023 16:14 Ответить
Ви що з суспільства знущаєтесь?В столиці якесь лайно сидіть і ви росказуєте про це так спокійно ?Викидайте звідти цю погань !
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11.08.2023 16:15 Ответить
Йде десятий рік війни з московитами,а вони досі сидять посеред Києва! Їх вже треба повиносить вперед ногами з нашої святині!
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11.08.2023 16:19 Ответить
У Лаврі забарикадувалися сторонні особи
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11.08.2023 16:19 Ответить
Взять эти помещения штурмом и вместе с батюшками отправить всех под конвоем на передовую рыть окопы, а потом на разминирование полей..
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11.08.2023 16:32 Ответить
СПЕЦ ЗВ'ЯЗОК З "БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЬОЙ" ЩЕ ПОТРІБЕН ЄРМАКАМ, ШУФРІЧАМ, ТАТАРОВИМ...
ТОМУ ПІОНІСТКИ КЕТ ЗАБАРИКАДУВАЛИСЯ І ХОДЯТЬ СРАТИ НА ВІДРО.
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11.08.2023 16:33 Ответить
А почему нельзя " всем лежать, работает ОМОН!"? Ну и берцами отбуцать?
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11.08.2023 16:41 Ответить
подайте на них в суд и введите санкции
🤣🤣🤣🤣
в этой стране есть украинская власть или куда?
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11.08.2023 16:42 Ответить
От де поле для роботи ТЦК!
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11.08.2023 16:48 Ответить
выкурить этих тварей и вышвырнуть в рашку!
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11.08.2023 16:57 Ответить
..а скажите мусорам дермака-татарова, что то в Лавре забарикадировались "порохоботы з шоколадками" - решат "проблему" за полчаса, и стрелять будут на поражение, возможно даже из пушек или обцепят "поясами шахида" и всех подорвут, как недавно в пещерном суде - "неудобного" патриота Украины
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11.08.2023 17:06 Ответить
Ось до чого доводе ВДАВАНО--показове сюсюкання нашої ЗЕ-зради із ліліПУТІНСЬКО--гундяївським охвістям !!! Маємо " троянського коня " у самому серці України ! Та іще й НЕ відомо : наша поліція їх толерантно умовляє. чи ревно оберігає від всих нас ??? ( Я стільки вже писав: іще. до відвертої війни-промосковсько--гебешні святоші денно і ношно перли із матушки--рассеи у Лавру битком набиті чували ( зверху присипаих хрестиками) НЕ виключено. що зброю. яку складували під св мощами ??? Це ж очевидно -гряде .підступний вибух із середини! Лише сліпці і повні глупці НЕ бажають бачити. як відверто--знахабніла
.сьогодні/ повсюди в Україні / ота мерзенна 5( п*ята ) колона кремля... ЯК зухвало--цинічно -- знущаються над нами. оті чинуші--п*ятиколонники. щоб підірвати політичну ситуацію на місцях...А ЗЕ-влада-- сприяє цьому... І лише хлопчик .наш воїн--захисник під Бахмутом .- іще співає:--- Мамо! А я стою !!! Мамо...а Я стою!?
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11.08.2023 17:32 Ответить
Треба піднімати авіацію.
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11.08.2023 17:36 Ответить
Уважение к Украине, как к государству, теряется именно после таких заявлений.
Полиция чего ждет, спрашивается? Она есть вообще?
Зачем нам такая инфантильная полиция?
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11.08.2023 17:59 Ответить
ВАГНЕРівці у Лаврі?
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11.08.2023 18:06 Ответить
поліціянти звільнені від мобілізації!
а пдорів кацапських вигнати не може

а все тому, що їх захищає найкращий адвокат і прихожанин моск. порхату - ваня баканов
а він - найкращий друг найвеличнішого лідора
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11.08.2023 18:15 Ответить
як вигнати кацапів з України, якщо бородатих їбанатів з Лаври не можемо?
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11.08.2023 18:35 Ответить
Похоже кто то из мусоров в Киеве зря получает зарплату
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11.08.2023 21:07 Ответить
 
 