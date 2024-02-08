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Стеження за Bihus.Info: Голова СБУ Малюк може виступити у Раді наприкінці лютого, - Юрчишин

малюк

Парламент направив голові СБУ Василю Малюку запрошення на доповідь щодо тиску на працівників Bihus.Info.

Про це заявив голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що запрошення Василю Малюку направлене", - розповів парламентар.

Юрчишин наголосив, що тепер Погоджувальна рада депутатських фракцій має визначитися з датою виступу голови СБУ в парламенті.

"Скоріше за все, звіт відбудеться в 20-х числах лютого", - додав він.

Читайте: Малюк про стеження за Bihus.Info: Дії співробітників ДЗНД є "неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень"

Стеження за журналістами Bihus.info

16 січня в мережі з'явилося відео, на якому співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео - частина команди, а саме оператори. Журналісти, за його словами, наркотики не вживали.

"Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео - а саме вживанню заборонених речовин кількома нашими колегами", - зазначили в команді.

Згодом Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року. А новорічний корпоратив став частиною операції силовиків.

СБУ розпочала провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки. А також вилучила диски із записами камер.

Нещодавно журналісти Bihus.Info звернулися із проханням допомогти ідентифікувати осіб, які, ймовірно, причетні до стеження за командою розслідувачів. Також повідомлялося, що Bihus.Info ідентифікували офіцерів СБУ, які незаконно стежили за журналістами: вони з Департаменту захисту національної державності.

Згодом Рада викликала голову СБУ Малюка для доповіді. 

Стало відомо, що досудове розслідування у справі про стеження за Bihus.infо здійснюватиме ДБР. Після цього ще одну справу про стеження за співробітниками Bihus.Info передали до ДБР.

Читайте також: Ще одну справу про стеження за співробітниками Bihus.Info передали до ДБР

Автор: 

ВР (14972) СБУ (12812) Юрчишин Ярослав (153) Бігус Денис (196) Малюк Василь (99)


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Топ коментарі
+10
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08.02.2024 11:51
+6
Цей Малюк повинен подати заяву про відставку, а не хизуватися своїм великим фейсом перед послами "сімки" та красуватися перед депутатами Верховної Ради! У іншому випадку - Україні абсолютно нічого не "світить" у самому найближчому майбутньому!
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08.02.2024 12:01
+6
Малюка призначили Єрмак з Тататаровим. Вони ж замовили слідкування за журналістами. Побачимо черговий імітаційний фарс.
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08.02.2024 12:03
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Ну да, ну да. Це коли вже повністю зачистять хвости і приберуть докази?
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08.02.2024 11:50 Відповісти
це тема НАВІТЬ для імпічменту вовіка , а не те щоб лизуну його сраки ...
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08.02.2024 13:58 Відповісти
....новина трошки обрізана, повна має виглядати так: "Голова СБУ Малюк з концертом може виступити у Раді наприкінці лютого"
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08.02.2024 11:51 Відповісти
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08.02.2024 11:51 Відповісти
зверни увагу він нічого не пише про бумеранг який прилетів Бігусу
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08.02.2024 13:35 Відповісти
Він коментував не Бігуса, а схему, яка може працювати проти будь-якого умовного Бігуса, який викриває владні злочини...
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08.02.2024 13:39 Відповісти
так! І отримується, на відміну від багатьох коментаторів, від написання *****
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08.02.2024 13:42 Відповісти
Хер - Термінатор нагадав про себе...
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08.02.2024 16:10 Відповісти
стежили за Бігусом
а гроші списували
ніби стежили за самим фуйлом
А чому аж на кінці лютого??
татарову ніколи писати промову?
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08.02.2024 11:52 Відповісти
З такими темпами бігуса і в президенти витягнуть..
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08.02.2024 11:52 Відповісти
Скк, нема в країні проблем крім проблем Бігуса....
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08.02.2024 11:53 Відповісти
Це не проблеми Бігуса! Коли прийдуть за тобою і ти будеш волати - інші скажуть - навіщо нам його проблеми!
Суспільство опускають в часи овоча, патрітів по тюрьмах, тисячи здорових бугаїв замість фронту займаються політичним сиском і тільки величні, потужні гундосики разгуносяться на стікаючою кров'ю Україною!!!
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08.02.2024 12:31 Відповісти
Ці проблеми притягнув сам Бігус власноруч, і собі і країні, - коли розчищав дорогу квартальному шапіто.
І нєх ***** волати - бачили очі що купували...
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08.02.2024 12:44 Відповісти
Він щось сбрехав? Чи агітував за когось ?
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08.02.2024 12:56 Відповісти
всі хто стверджує що корупція була і до 2019 року або зелені блазні або кацапи. А всі хто бачить в намаганнях викрити факти корупції, що була до 2019, прояв чесного ставлення до реалії- зелені довбні
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08.02.2024 13:39 Відповісти
Та ні до 2019 року не було ніякої корупції, ніякого сексу, усі були незаймані і рівнялися на світоча правди - депутата БПП Лещенка !
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08.02.2024 13:49 Відповісти
ти шо, ти шо! Таку крамолу писати! Це ж сьогодні зелене лайно, а при Петрі віне був святою людиною!)))
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08.02.2024 13:54 Відповісти
Цирк на верёвочке..Малюк типа не отдавал приказ слаженности работы разных департаментов СБУ или вообще не контролирует ситуацию в СБУ???
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08.02.2024 11:54 Відповісти
Наказував там андрюха.
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08.02.2024 12:04 Відповісти
якщо Зєля через голову залужного накази Сирському віддає, то чому через голову Малюка те лайно не могли мутити?
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08.02.2024 13:40 Відповісти
Буде втирати, що це була боротьба із нарко синдикатом.
Коли вже доберуться до постачальників в ОПу?
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08.02.2024 12:00 Відповісти
Цей Малюк повинен подати заяву про відставку, а не хизуватися своїм великим фейсом перед послами "сімки" та красуватися перед депутатами Верховної Ради! У іншому випадку - Україні абсолютно нічого не "світить" у самому найближчому майбутньому!
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08.02.2024 12:01 Відповісти
Бігуса давно вже треба було заарештувати, він весь час муть мутить, кротяра фсбшна
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08.02.2024 12:03 Відповісти
Падаляка - разлогінься !
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08.02.2024 12:33 Відповісти
Малюка призначили Єрмак з Тататаровим. Вони ж замовили слідкування за журналістами. Побачимо черговий імітаційний фарс.
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08.02.2024 12:03 Відповісти
А на ''зелених корпоративах'' на курортах нічого не '' вживали''?
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08.02.2024 12:08 Відповісти
То можливо, за краще для СБУ і малюка, уже дочекатися… сьогодні 08.‎02.‎2024 715 доба війни

54 доби до закінчення конституційного терміну президента Зеленського!
За цей час, усі причетні, а це більше 40осіб службовців СБУ, без ЧЛЄНІВ з ОПУ, відбудуть на фронт, десь там вони, поошиваються без діла у підрозділах, що задіяні на бойових!
Їм потім у сіді, зарахують це, як привід для скасування строку за відповідними статтями ККУ… Вони ж, за >30 діб отримають, у різний спосіб, як і прокурорські та суддівські, посвідчення УБД…
Ну, як за звичаєм…
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08.02.2024 12:11 Відповісти
Чого до цього Бігуса стільки уваги?
Постійне переслідування Порошенко та депутатів від його партії а також тупо напад тітушні на Чорновола, чогось сприймалося як норма... А тут на тобі, прокинулися раптом...
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08.02.2024 12:11 Відповісти
З чогось треба починати.
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08.02.2024 12:38 Відповісти
А навіщо так довго готуватись? Дають час щось вигадати аби виглядало правдоподібніше при цьому сховавши кінці у води аби заявити "я ні до чого" це все "вони самі"???!!! Гидко, гидко від усвідомлення того що за лайно керує країною та які мерзенні накази віддає своїм підлеглим!!!
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08.02.2024 12:21 Відповісти
Вони думають,що до кінця місяця суспільство забуде,що кокаїновий наполеончик встановив в країні автократію і галопом скаче до диктатури,мавпуючи кремлівський режим.
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08.02.2024 12:45 Відповісти
Та нехай не поспішає - усім і так усе зрозуміло
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08.02.2024 12:45 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__%5B0%5D=AZVppozXpQVAyQ2CF2EGyhycPulQmellwFsJQ5a-***********************************************-GlJmDqb_Qc_tYAYWRiyt3yt1Ojtq60Zf4IQ6VRCRdSbWNJf7ev28zmzNCmxwAPbXpt97HF7h3MrGpTdIOH2c5L_5pvTtTmhPaoI13Iw-WlQ&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/pfbid031A9NwNPZoLAuc6X7jzHPuG561snBmD1cFGtaoL43T7M5k1HEx9CyT6QGwFGsPL6ql?__cft__%5B0%5D=AZVppozXpQVAyQ2CF2EGyhycPulQmellwFsJQ5a-***********************************************-GlJmDqb_Qc_tYAYWRiyt3yt1Ojtq60Zf4IQ6VRCRdSbWNJf7ev28zmzNCmxwAPbXpt97HF7h3MrGpTdIOH2c5L_5pvTtTmhPaoI13Iw-WlQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 д. ·Розумієте, панство, в чім штука. Коли воююча країна довідується про позицію Головкома від CNN, а Президента від Rai1, це означає тільки одне: ця країна ПОЗБАВЛЕНА ВЛАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОЛЯ.

Quod erat demonstrandum.

Про те, як вона його втрачала й переходила під інформконтроль Москви, я 14 років тому написала грубезний роман. Коли цей його меседж спробували заглушити (а пробували хіба ж так!), я стала говорити це прямим текстом, вперше - в грудні 2012 р. на засіданні "Групи 1-го грудня" (поспостерігайте, разом із камерою, за виразом облич присутніх, поки я говорю!).

Я зробила все, що може зробити одна людина, щоб вдарити на сполох серед ночі. І часом питаю себе, чи варт було марнувати на те час і здоров'я, коли воно все одно "нічого не помогло"?

І одну відповідь все-таки маю: варт було - "для слави козацької": коли вам наступного разу почнуть втюхувати, ніби українці самівинуваті в тому, що їх, як казав класик, "в огні окрадених збудили" (що в час війни опинилися без власних ЗМІ), - бо дурні, бо лохи, бо не за тих голосували* і т.д. - ви завжди зможете вказати на це відео 2012 р. - і захистити власну гідність.

------------------

*Прим.: це не означає, ніби чинну владу не треба бити по лапах, коли ті лізуть кавеенити на рештках інформполя, але винуватити їх у його втраті - це за кущем не бачити лісу
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08.02.2024 13:08 Відповісти
ГОЛОВНИЙ МЕСЕДЖ ЗАБУЖКО

‼️‼️‼️Коли воююча країна довідується про позицію Головкома від CNN, а Президента від Rai1, це означає тільки одне: ця країна ПОЗБАВЛЕНА ВЛАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОЛЯ.
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08.02.2024 13:12 Відповісти
Малюк може виступити у Раді наприкінці лютого - до цього часу призначать цапів відбивайл.
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08.02.2024 13:09 Відповісти
я про стеження за кобітами Бігуса, за наркоту, що нібито у них побачили. За звичай пишуть, був виявлений порошок, схожий на наркотичну речовину. А тут що, з камер спостереження відразу виявили, що то була наркота??
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08.02.2024 13:20 Відповісти
Малюк пиши заяву, ти не проф непригодний !!! Всі твої перемоги ця бидлота з ДЗНД накрила гівном в три шари !
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08.02.2024 13:44 Відповісти
Якщо ти дійсно офіцер !!!
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08.02.2024 13:45 Відповісти
Ну таке...
Може виступити, а може і не виступити...
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08.02.2024 14:13 Відповісти
https://www.facebook.com/sevgil.musaieva?__cft__[0]=AZVRJLW_0IEHngakdv9b5OnDxPJSsXvy1TTfGwMFP9sRQi432Ho9nOudzPr3ltRjZjumlb2fWAYZOhSWcVXjeZ-Nf-DVvMqVD6BacOmV8Z6aotyYBaKfWupBE6BpOHnBgYUlSBIsINe-u14vDHvxyQnkg79qxc_mZuQGxuTfW5mIlqdKnKf40h4_e9UG7T1ckh4-9HI0Bg9kZZMIJh6t-VKx&__tn__=-UC%2CP-y-R Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva
https://www.facebook.com/sevgil.musaieva/posts/pfbid0kpJ3Kp2oCT9P3BRLZEPQ5LVB9azsEs38DQdCpYuRUjAw9JKJ4jrwf4kL7fuAgNFVl?__cft__[0]=AZVRJLW_0IEHngakdv9b5OnDxPJSsXvy1TTfGwMFP9sRQi432Ho9nOudzPr3ltRjZjumlb2fWAYZOhSWcVXjeZ-Nf-DVvMqVD6BacOmV8Z6aotyYBaKfWupBE6BpOHnBgYUlSBIsINe-u14vDHvxyQnkg79qxc_mZuQGxuTfW5mIlqdKnKf40h4_e9UG7T1ckh4-9HI0Bg9kZZMIJh6t-VKx&__tn__=%2CO%2CP-y-R 36 мин. ·

Стеження за редакцією https://www.facebook.com/bihus.info?__cft__[0]=AZVRJLW_0IEHngakdv9b5OnDxPJSsXvy1TTfGwMFP9sRQi432Ho9nOudzPr3ltRjZjumlb2fWAYZOhSWcVXjeZ-Nf-DVvMqVD6BacOmV8Z6aotyYBaKfWupBE6BpOHnBgYUlSBIsINe-u14vDHvxyQnkg79qxc_mZuQGxuTfW5mIlqdKnKf40h4_e9UG7T1ckh4-9HI0Bg9kZZMIJh6t-VKx&__tn__=-]K-y-R BIHUS.Info

Чому ця історія набато ганебніше, ніж здається навіть на перший погляд?

Чому вона свідчить про повну деградацію та непрофесіоналізм усієї української правоохоронної системи.

Або скоріше вседозволеність та безкарність її кураторів.

І чому кадрові рішення мають бути ухвалені не тільки по відношенню до Романа Семенченка, але і щодо прокурорів, а також кураторів цієї самої правоохоронної системи.

Бо увесь силовий блок дискредитовано і в очах суспільства, і в очах міжнародних партнерів.

Далі буде розлогий юридичний аналіз, для якого я спілкувалася з професіоналами (а не деградантами, як любить казати https://www.facebook.com/yuurii.nikolov?__cft__[0]=AZVRJLW_0IEHngakdv9b5OnDxPJSsXvy1TTfGwMFP9sRQi432Ho9nOudzPr3ltRjZjumlb2fWAYZOhSWcVXjeZ-Nf-DVvMqVD6BacOmV8Z6aotyYBaKfWupBE6BpOHnBgYUlSBIsINe-u14vDHvxyQnkg79qxc_mZuQGxuTfW5mIlqdKnKf40h4_e9UG7T1ckh4-9HI0Bg9kZZMIJh6t-VKx&__tn__=-]K-y-R Юрій Ніколов )

Головна проблема в тому, що у фокусі уваги зараз тільки працівники Служби безпеки України.

Лише одиниці задалися питанням ролі Нацполіції в цій історії. І ніхто не говорить про те, що оперативні працівники СБУ фактично виконували лише механічну роль.

Щоб це зрозуміти в цій історії треба повернутися до головного, про що, здається, забули куратори правоохоронної системи, а саме українського законодавства, де прописано дослівно наступне:

ОПЕРАТИВНІ ПРАЦІВНИКИ НЕ МАЮТЬ ПРАВА ЗДІЙСНЮВАТИ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ, А ПРОВОДИТИ НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ РОЗШУКОВІ ДІЇ (ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ) МОЖУТЬ ЛИШЕ У ТЯЖКИХ АБО ОСОБЛИВО ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНАХ.

А тепер докладніше про це і де і як наломали дрів правоохоронці

1. Найважливіше. Керуюча та координуюча роль у кримінальних провадженнях належить прокурору: без його участі не погоджуються спостереження за людьми, в тому числі за журналістами.

2. Здійснення оперативно-розшукової діяльності відбувається лише за ухвалою слідчого судді за клопотанням керівника оперативного підрозділу або його заступника;

3. Залучення працівників центрального апарату СБУ ( а в операціі брали участь саме вони) свідчить про те, що провадження, яке розслідується, має або надважливе значення, або особливу складність;

4. Злиття» в мережу відео вживань наркотиків командою Бігуса свідчить про те, що провадження по торгівцях наркотиків, або а) було реалізовано, або б)працівники СБУ вчинили кримінальний злочин із розголошення державної таємниці;

5. Також абсолютно очевидним є те, що прокуратура або ДБР одразу після заяв команди Бігуса мали зареєструвати кримінальне провадження відносно працівників правоохоронних органів: або за незаконне стеження, або за розголошення державної таємниці. Але цього не було зроблено ані 16 січня, ані 31 січня після звільнення керівника відповідного департаменту СБУ. Яке, до речі, не було прокомуніковане належним чином;

6. Така бездіяльність може свідчити про те, що прокуратура могла була залучена у процес незаконного стеження за журналістами. І тому питання про можливу кримінальну відповідальність має лунати і стосовно прокурорів;

7. Завданнями Служби безпеки України, якщо хто забув, і це також прописано у законодавстві є контррозвідувальна діяльність, а аж ніяк не пошук злочинів, повʼязаних з торгівлею наркотиками !!!!

8. Департамент захисту національної державності СБУ відповідно до свого положення про роботу (якщо не полінитися його прочитати) не має завдань щодо супроводження справ, які пов'язані з пошуком і виявленням злочинів у сфері наркоторгівлі.

9. І найголовніше - нагляд за додержанням законів під час проведення контррозвідувальної діяльності має нести Генеральний прокурор або його уповноважені заступники

І це лише верхівка айсбергу порушень з боку правоохоронних органів в цій справі. Те, що лежить на поверхні. Впевнена, що масштаби катастрофи значно більше, ніж навіть описані мною, бо я, на жаль, не маю повної картинки.

Тому звітувати перед парламентом мають також генеральний прокурор, керівник ДБР, керівник Національної поліції, а також людина, яка призвела правоохоронну систему до такого колапсу - заступник голову офісу президента Олег Татаров. https://www.facebook.com/yaroslav.yurchyshyn?__cft__[0]=AZVRJLW_0IEHngakdv9b5OnDxPJSsXvy1TTfGwMFP9sRQi432Ho9nOudzPr3ltRjZjumlb2fWAYZOhSWcVXjeZ-Nf-DVvMqVD6BacOmV8Z6aotyYBaKfWupBE6BpOHnBgYUlSBIsINe-u14vDHvxyQnkg79qxc_mZuQGxuTfW5mIlqdKnKf40h4_e9UG7T1ckh4-9HI0Bg9kZZMIJh6t-VKx&__tn__=-]K-y-R Yaroslav Yurchyshyn , прийміть це до уваги.

А ми як суспільство маємо зробити все можливе, щоб цю показову справу не зам'яли та не поховали.

Тиснути, нагадувати, вимагати рішень. У тому числі кадрових.

Це тест для нас на повагу до українського законодавства та держави.

Ми не маємо права його провалити.
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08.02.2024 17:55 Відповісти
Ще б на після війни відклали звіт підзеленського керівника служби привладної охорони.
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08.02.2024 20:36 Відповісти
А може і не виступити...
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08.02.2024 20:44 Відповісти
 
 