Стеження за Bihus.Info: Голова СБУ Малюк може виступити у Раді наприкінці лютого, - Юрчишин

Парламент направив голові СБУ Василю Малюку запрошення на доповідь щодо тиску на працівників Bihus.Info.

Про це заявив голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що запрошення Василю Малюку направлене", - розповів парламентар.

Юрчишин наголосив, що тепер Погоджувальна рада депутатських фракцій має визначитися з датою виступу голови СБУ в парламенті.

"Скоріше за все, звіт відбудеться в 20-х числах лютого", - додав він.

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Стеження за журналістами Bihus.info

16 січня в мережі з'явилося відео, на якому співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео - частина команди, а саме оператори. Журналісти, за його словами, наркотики не вживали.

"Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео - а саме вживанню заборонених речовин кількома нашими колегами", - зазначили в команді.

Згодом Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року. А новорічний корпоратив став частиною операції силовиків.

СБУ розпочала провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки. А також вилучила диски із записами камер.

Нещодавно журналісти Bihus.Info звернулися із проханням допомогти ідентифікувати осіб, які, ймовірно, причетні до стеження за командою розслідувачів. Також повідомлялося, що Bihus.Info ідентифікували офіцерів СБУ, які незаконно стежили за журналістами: вони з Департаменту захисту національної державності.

Згодом Рада викликала голову СБУ Малюка для доповіді.

Стало відомо, що досудове розслідування у справі про стеження за Bihus.infо здійснюватиме ДБР. Після цього ще одну справу про стеження за співробітниками Bihus.Info передали до ДБР.

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