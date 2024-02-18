Авдіївка не є великою втратою для України, - адмірал Бауер
Голова військового комітету НАТО, лейтенант-адмірал королівського флоту Нідерландів Роб Бауер вважає, з військового погляду Авдіївка – невелика втрата, оскільки ворог зруйнував усю інфраструктуру міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, у коментарі виданню Foreign Policy адмірал Бауер вважає, що з воєнного погляду Авдіївка не є великою втратою для України.
"У воєнному плані це невелика втрата. Вони зруйнували всю інфраструктуру. Тому немає міста. Є ще пара сотень метрів", - зазначив військовий.
Як пише видання, ворог захопив Авдіївку ціною величезних втрат та боєзапасів. Втім, країна-терорист далека від перемоги у війні. За оцінками "понад десяти європейських військових чиновників та експертів" ситуація на полі бою є серйозною, але Україні не загрожує крах чи великі невдачі на фронті.
"Песимісти програють війни. Україні важко? Так. Якби ви запитали у 1942 році в Європі: "Як іде війна?", не думаю, що знайшлося б багато оптимістів. Ми все одно перемогли", – додав Бауер.
Зокрема, думку Бауера поділяє колишній аналітик в Атлантичній раді Крістофер Скалуба.
"Я не думаю, що це кінець світу. Не схоже, що росіяни зупиняться, але й українці також", – сказав він.
Вихід Сил оборони з Авдіївки
16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони на Таврійському напрямку вирішили відійти з позиції "Зеніт" в Авдіївці на південно-східній околиці міста.
Уночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.
Згодом стало відомо, що на завершальному етапі операції, під тиском сил противника, що переважали, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу з Авдіївки.
Будь ласка, зачекайте...
Важливість наявності серед 8 мільярдів - якоїсь кількості українців - першочергова задача української влади! А як показує практика - українській владі - насрати на українців!
Треба берегти людей - українців
за підсумками війни Фінляндія лише втратила.
"Мазути сухопутні" знають за Донецьк краще мореманів.
Україні важко? Так. Якби ви запитали у 1942 році в Європі: "Як іде війна?", не думаю, що знайшлося б багато оптимістів. Ми все одно перемогли", - додав Бауер.
https://libraria.ua/collections/24/ Пропагандистська преса окупованих українських територій 1941-44
все залежить від твоїх розумових здібностей
ти задав питання "Якби ви запитали у 1942 році в Європі: Як іде війна?"
на сторінках цієї преси - відповідь
Для Нідерландів - гуйня, не сумніваємось і не ображаємось.
Такая жізнь... (с)
Країна має розвинуту мережу залізничних та автомобільних доріг (будь-яку бригаду протягом доби можна перекинути з-під Вінниці чи Тернополя на Куп'янськ чи Роботине)..
Країна має "під рушницею" 700 тис. - 1 млн. бійців.
Угрупування ворога на цьому ж ТБД - 400-450 тис.
При цьому наші генерали постійно розповідають, що на усіх напрямках ворог має перевагу у "живій силі".
Проблема в тому, що пани генерали не можуть забезбечити стратегічну мобільність застосування збройних сил.
Тому і пояснюють свою нездібність управляти армією "багатократною перевагою ворога".
У перші тижні, місяці великої війни це ще можна було пояснити, але через 2 роки...
також я не розумію, чому не розставити по території рівновіддалені групи війсковослужбовців з ПЗРК для боротьби з шахєдами і крилатими ракетами? вже багато підтверджень збиття таких обʼєктів навіть зі стрілецької зброї! вже підраховував, що така система "ППО" залучить всього лише кілька тисяч військовослужбовців!
Сирський наступним здасть Куп"янськ...
Котел в Авдіївці спеціально створений був щоб знищити 3 штурмову бригаду та інших під шумок!
защитникам Авдеевки !! ''
Згадалось:
Песиміст каже:
- Гірше вже не може бути...
Оптиміст радісно:
- Може! Може!
)))
Тут головне не Авдіївка, а плани Зе влади.
А може справа в тому, що Бутусов казав? Що не було дронів, що не підготували оборонні лінії, тощо.
Який взагалі план у влади, окрім нахапати ще сто мільйонів чоловіків і покришити їх в черговій "авдіївці/бахмуті"? У вас вже країна напівпуста, а друга половина невдовзі виїде - і хто вам, "депутатам ", корито наповнювати буде?