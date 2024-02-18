Авдеевка не является большой потерей для Украины, - адмирал Бауэр
Глава военного комитета НАТО, лейтенант-адмирал королевского флота Нидерландов Роб Бауэр считает, что с военной точки зрения Авдеевка – небольшая потеря, поскольку враг разрушил всю инфраструктуру города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментарии изданию Foreign Policy адмирал Бауэр считает, что с военной точки зрения Авдеевка не является большой потерей для Украины.
"В военном плане это небольшая потеря. Они разрушили всю инфраструктуру. Поэтому нет города. Есть еще пара сотен метров", – отметил военный.
Как пишет издание, враг захватил Авдеевку ценой огромных потерь и боезапасов. Впрочем, страна-террорист далека от победы в войне. По оценкам "более десяти европейских военных чиновников и экспертов" ситуация на поле боя серьезная, но Украине не грозит крах или большие неудачи на фронте.
"Пессимисты проигрывают войны. Украине тяжело? Да. Если бы вы спросили в 1942 году в Европе: "Как идет война?", не думаю, что нашлось бы много оптимистов. Мы все равно победили", - добавил Бауэр.
В частности, мнение Бауэра разделяет бывший аналитик в Атлантическом совете Кристофер Скалуб.
"Я не думаю, что это конец света. Не похоже, что россияне остановятся, но и украинцы тоже", – сказал он.
Выход Сил обороны из Авдеевки
16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны Таврического направления решили отойти с позиции "Зенит" в Авдеевке на юго-восточной окраине города.
В ночь 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки является профессиональным и справедливым.
Позже стало известно, что на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен при выходе из Авдеевки.
Пожалуйста, подождите...
Важливість наявності серед 8 мільярдів - якоїсь кількості українців - першочергова задача української влади! А як показує практика - українській владі - насрати на українців!
Треба берегти людей - українців
за підсумками війни Фінляндія лише втратила.
"Мазути сухопутні" знають за Донецьк краще мореманів.
Україні важко? Так. Якби ви запитали у 1942 році в Європі: "Як іде війна?", не думаю, що знайшлося б багато оптимістів. Ми все одно перемогли", - додав Бауер.
https://libraria.ua/collections/24/ Пропагандистська преса окупованих українських територій 1941-44
все залежить від твоїх розумових здібностей
ти задав питання "Якби ви запитали у 1942 році в Європі: Як іде війна?"
на сторінках цієї преси - відповідь
Для Нідерландів - гуйня, не сумніваємось і не ображаємось.
Такая жізнь... (с)
Країна має розвинуту мережу залізничних та автомобільних доріг (будь-яку бригаду протягом доби можна перекинути з-під Вінниці чи Тернополя на Куп'янськ чи Роботине)..
Країна має "під рушницею" 700 тис. - 1 млн. бійців.
Угрупування ворога на цьому ж ТБД - 400-450 тис.
При цьому наші генерали постійно розповідають, що на усіх напрямках ворог має перевагу у "живій силі".
Проблема в тому, що пани генерали не можуть забезбечити стратегічну мобільність застосування збройних сил.
Тому і пояснюють свою нездібність управляти армією "багатократною перевагою ворога".
У перші тижні, місяці великої війни це ще можна було пояснити, але через 2 роки...
також я не розумію, чому не розставити по території рівновіддалені групи війсковослужбовців з ПЗРК для боротьби з шахєдами і крилатими ракетами? вже багато підтверджень збиття таких обʼєктів навіть зі стрілецької зброї! вже підраховував, що така система "ППО" залучить всього лише кілька тисяч військовослужбовців!
Сирський наступним здасть Куп"янськ...
Котел в Авдіївці спеціально створений був щоб знищити 3 штурмову бригаду та інших під шумок!
защитникам Авдеевки !! ''
Згадалось:
Песиміст каже:
- Гірше вже не може бути...
Оптиміст радісно:
- Може! Може!
)))
Тут головне не Авдіївка, а плани Зе влади.
А може справа в тому, що Бутусов казав? Що не було дронів, що не підготували оборонні лінії, тощо.
Який взагалі план у влади, окрім нахапати ще сто мільйонів чоловіків і покришити їх в черговій "авдіївці/бахмуті"? У вас вже країна напівпуста, а друга половина невдовзі виїде - і хто вам, "депутатам ", корито наповнювати буде?