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Авдеевка (2441) Роб Бауэр (40)

Авдеевка не является большой потерей для Украины, - адмирал Бауэр

роб,бауер

Глава военного комитета НАТО, лейтенант-адмирал королевского флота Нидерландов Роб Бауэр считает, что с военной точки зрения Авдеевка – небольшая потеря, поскольку враг разрушил всю инфраструктуру города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментарии изданию Foreign Policy адмирал Бауэр считает, что с военной точки зрения Авдеевка не является большой потерей для Украины.

"В военном плане это небольшая потеря. Они разрушили всю инфраструктуру. Поэтому нет города. Есть еще пара сотен метров", – отметил военный.

Как пишет издание, враг захватил Авдеевку ценой огромных потерь и боезапасов. Впрочем, страна-террорист далека от победы в войне. По оценкам "более десяти европейских военных чиновников и экспертов" ситуация на поле боя серьезная, но Украине не грозит крах или большие неудачи на фронте.

Читайте также: За 4 месяца враг потерял на Авдеевском направлении более 47 тысяч военных, - Тарнавский

"Пессимисты проигрывают войны. Украине тяжело? Да. Если бы вы спросили в 1942 году в Европе: "Как идет война?", не думаю, что нашлось бы много оптимистов. Мы все равно победили", - добавил Бауэр.

В частности, мнение Бауэра разделяет бывший аналитик в Атлантическом совете Кристофер Скалуб.

"Я не думаю, что это конец света. Не похоже, что россияне остановятся, но и украинцы тоже", – сказал он.

Выход Сил обороны из Авдеевки

16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны Таврического направления решили отойти с позиции "Зенит" в Авдеевке на юго-восточной окраине города.

В ночь 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки является профессиональным и справедливым.

Позже стало известно, что на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен при выходе из Авдеевки.
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Топ комментарии
+23
,,Авдєєвка уже дома, ми наканєц, дома. Благадарім руське воєнам за ета,,. Вже з"явилися відео з промовами авдіївских ждунів, для підтримки та евакуаціїї яких були витрачені великі матеріальні та людські ресурси. Якщо подібне буде ще десь, то я б хотів щоб ніяких постачань харчів та умовлянь виїхати. Не хочеш- залишайся сам на сам. А то спочатку український хліб їмо, а потім ,, спасіба рускім асвабадітєлям,, Гидота.
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18.02.2024 13:29
+18
Окрема Авдіївка - ні. І Маріуполь окремий теж ні. І Бердянськ за великим рахунком сам по собі не велика втрата. А все разом? А за кожним містом люди. За кожною обороною - втрати. За про*обом командирів - невиправдані трагедії. З цим як бути? То Авдіївка - втрата, чи ні?
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18.02.2024 13:31
+11
Блін, ці дебіли навіть не розуміють, як цинічно виглядають їхні заяви. Подумаєш, пішака втратили, гросмейстери довбані
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18.02.2024 13:22
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Правила форума Совет форумчан
А для нас не є великою втратою для Голандії Ротердам і Гаага....
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18.02.2024 13:19 Ответить
При чому тут втрата Роттердама? Що ти несеш взагалі? Війна йде в Україні,а не в Нідерландах
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18.02.2024 13:41 Ответить
На планеті вже більше 8 мільярдів людей! майже 8 мільярдів 100 мільйонів! За цей рік народиться близько 17 мільйонів людей. На планеті величезна кількість людей. На фоні 8 мільярдів - 25+ мільйонів українців - це ніщо!

Важливість наявності серед 8 мільярдів - якоїсь кількості українців - першочергова задача української влади! А як показує практика - українській владі - насрати на українців!
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18.02.2024 13:57 Ответить
Фріки вояки,гейєвропи...Цілий адмірал,за якого я перший раз чую,робить таке умозаключеніє....Ще один,з потужними заявами....А ми кровою заливаємо,Авдіївку теж було не важливо?А про 42 рік війну...його порівняння взагалі топ!Це потомок тих,хто гітлеру підошви лизали....Вояки дюраві.Шоб не Америка та СССР де б вони були?
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18.02.2024 13:59 Ответить
Точно лизали? Україна тоді теж була окупована. Українці теж лизали? 🤡🤡🤡🤡
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18.02.2024 14:13 Ответить
Мільйони в червоній армії,сотні тисяч в УПА,під сотню тисяч партизанські загони.Це Україна в 2 світовій війні.Так,при окупації звісно.Зрозуміло?А смайлик той ви собі адресуйте,якщо ви ставите такі питання,то ви мінімум....
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18.02.2024 14:37 Ответить
Щоб вже у вас поскоріше такі ,,невеликі" втрати почались!
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18.02.2024 13:20 Ответить
За втрачене кожне село і містечко болить, але Фінляндія втратила 20% найкращої території (кацапи, здається їм щось компенсували за Полярним колом). Але вони тотально евакуювали всіх цивільних з Карелії. І де зараз Фінляндія, і де рашка-засрашка?
Треба берегти людей - українців
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18.02.2024 13:41 Ответить
вони до війни пропонували обмін.
за підсумками війни Фінляндія лише втратила.
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18.02.2024 14:44 Ответить
"мишкин" мене дратує, але тут я з ним погоджуюсь, він робить наголос на людях, а не на територіях. На досягненнях вільної країни з плином часу. А якщо зважати що Суомі зберегли державність на відміну від країн Балтії в ті часи, то "лише втратили" то не досить правильне твердження...
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18.02.2024 17:05 Ответить
Вони і про Запоріжжя таке нести будуть..
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18.02.2024 13:20 Ответить
Блін, ці дебіли навіть не розуміють, як цинічно виглядають їхні заяви. Подумаєш, пішака втратили, гросмейстери довбані
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18.02.2024 13:22 Ответить
З української Авдіївки було ближче до українського окупованого Донецьку, пане військовий "стратег" і адмірал Бауер.
"Мазути сухопутні" знають за Донецьк краще мореманів.
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18.02.2024 13:40 Ответить
Із новими американськими плануючими ракетами- бомбами нам стало ще ближче до Донецька
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18.02.2024 13:44 Ответить
Якби ж вони на Авдіівці спинилися -- лізуть далі - адмірал -- нема в нас достатньо зброі
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18.02.2024 13:23 Ответить
"Песимісти програють війни.
Україні важко? Так. Якби ви запитали у 1942 році в Європі: "Як іде війна?", не думаю, що знайшлося б багато оптимістів. Ми все одно перемогли", - додав Бауер.
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18.02.2024 13:23 Ответить
навіщо гадати - є документи - просто почитай
https://libraria.ua/collections/24/ Пропагандистська преса окупованих українських територій 1941-44
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18.02.2024 13:39 Ответить
Що мені додасть крім витраченого часу вивчення цієї преси?
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18.02.2024 13:54 Ответить
я звідки знаю що тобі дасть?
все залежить від твоїх розумових здібностей
ти задав питання "Якби ви запитали у 1942 році в Європі: Як іде війна?"
на сторінках цієї преси - відповідь
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18.02.2024 13:57 Ответить
Москалі знайшли інструмент прогризання української оборони:гризуть кабами в одному місці(Допоки швидко не знайдеться проти якесь рішення,доти будуть втрачатися люди та міста і села(
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18.02.2024 13:23 Ответить
Рішення просте. Поки вони гризуть купою людей та зброї одне місце, заходимо в тил по російській території. Не потрібно соромитись. Як показувала практика подібних акцій в маленьких масштабах вони всі швидко тікають і кидають все підряд. Там і військ їхніх практично немає. Вони дуже обізнані, що Захід забороняє нам воєнні дії на території кацапщини. Нам треба плювати на ці домовленності, які зв"язали нам руки й ноги.
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18.02.2024 13:35 Ответить
Для таких операцій небхідно мати парасольку від ТЯЗ ворога. І сталеві яйця.
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18.02.2024 13:42 Ответить
Нас ще тільки ядерними ударами не лякали. Якщо тебе вбивають, то чи є різниця сокирою чи ножем? Ми маємо використовувати абсолютно різноманітні шанси, навіть якщо хтось буде казати що так ,,неінтелігентно,,. Наше завдання вижити і зберегти Україну, а не ходити в ,,бєлом пальто,,
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18.02.2024 14:02 Ответить
ми три місяці посиділи без американської допомоги і втратили Авдієвку, якщо ми лишимось на пів року без будь якої допомоги, то фронт буде у Львівській обл!!! А саме так і буде, якщо зробити так я ви пишите. Офіс простих рішень, ***--.
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18.02.2024 13:43 Ответить
Ми втратимо Львів у любому випадку, якщо допомога від колективного Заходу буде в межах цих двох попередніх років, тобто, піпєточна.
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18.02.2024 13:58 Ответить
Поляки блокують кордон, потирають руки
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18.02.2024 14:48 Ответить
Ви б ще запитали того сміливого пана, чи він сам піде в рейд по Московії чи когось пошле)
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18.02.2024 14:16 Ответить
Піду. Але тебе попереду себе пожену.
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18.02.2024 14:50 Ответить
Я Вам хочу зауважити, що ваша шизофренія прогресує
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18.02.2024 15:23 Ответить
це куди заходити в тил по російській території? в Ростов?
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18.02.2024 17:04 Ответить
Що там наступне не буде "великою втратою", будь ласка.
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18.02.2024 13:28 Ответить
Бачите зебіли-малороси, що ви накоїли у 2019му
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18.02.2024 13:29 Ответить
Поперечник отримав країну з розваленою армією, анексований Кримом і частиною Донбасу. При попереднику було звільнено частину окупованого Донбасу і кордони були відкриті і країна рухалась у ЄС і НАТО і армія розбудовувалась
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18.02.2024 13:41 Ответить
,,Авдєєвка уже дома, ми наканєц, дома. Благадарім руське воєнам за ета,,. Вже з"явилися відео з промовами авдіївских ждунів, для підтримки та евакуаціїї яких були витрачені великі матеріальні та людські ресурси. Якщо подібне буде ще десь, то я б хотів щоб ніяких постачань харчів та умовлянь виїхати. Не хочеш- залишайся сам на сам. А то спочатку український хліб їмо, а потім ,, спасіба рускім асвабадітєлям,, Гидота.
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18.02.2024 13:29 Ответить
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18.02.2024 14:26 Ответить
Мене теж дивує чому сюсюкаються з цим гівном, не хочуть їхати, ну й хрін з ними, хай сидять чекають і ніяких їм гуманітарок хай їм їхні брати бандеролі шлють.
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18.02.2024 16:02 Ответить
Авдіївка не є великою втратою для України, - адмірал Бауер

Для Нідерландів - гуйня, не сумніваємось і не ображаємось.
Такая жізнь... (с)
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18.02.2024 13:30 Ответить
Проблема власне не у втраті Авдоса. Проблема в іншому.
Країна має розвинуту мережу залізничних та автомобільних доріг (будь-яку бригаду протягом доби можна перекинути з-під Вінниці чи Тернополя на Куп'янськ чи Роботине)..
Країна має "під рушницею" 700 тис. - 1 млн. бійців.
Угрупування ворога на цьому ж ТБД - 400-450 тис.
При цьому наші генерали постійно розповідають, що на усіх напрямках ворог має перевагу у "живій силі".
Проблема в тому, що пани генерали не можуть забезбечити стратегічну мобільність застосування збройних сил.
Тому і пояснюють свою нездібність управляти армією "багатократною перевагою ворога".
У перші тижні, місяці великої війни це ще можна було пояснити, але через 2 роки...
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18.02.2024 13:30 Ответить
я теж не розумію де мільйонна армія?
також я не розумію, чому не розставити по території рівновіддалені групи війсковослужбовців з ПЗРК для боротьби з шахєдами і крилатими ракетами? вже багато підтверджень збиття таких обʼєктів навіть зі стрілецької зброї! вже підраховував, що така система "ППО" залучить всього лише кілька тисяч військовослужбовців!
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18.02.2024 14:34 Ответить
Смысл их туда перекидывать, нет снарядов. Знакомый пишет по 1-5 снарядов в день. Пехотой сидеть по 100 человек в окопе? Тянут время пока бургеры и эвропка раздупляются
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19.02.2024 08:25 Ответить
Окрема Авдіївка - ні. І Маріуполь окремий теж ні. І Бердянськ за великим рахунком сам по собі не велика втрата. А все разом? А за кожним містом люди. За кожною обороною - втрати. За про*обом командирів - невиправдані трагедії. З цим як бути? То Авдіївка - втрата, чи ні?
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18.02.2024 13:31 Ответить
На Западе большинство статей адекватные и понимают что произошло. А эти "генералы" несуществующих армий говорят это из лучших побуждений.
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18.02.2024 13:35 Ответить
Адмиралы прошу прощения.
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18.02.2024 13:36 Ответить
Blytь ***** *****
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18.02.2024 13:37 Ответить
для Нідерландів ,Авдіївка звичайно не є втратою
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18.02.2024 13:38 Ответить
Та і вся Україна також для них невелика втрата
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18.02.2024 20:48 Ответить
Та для цих заморських адміралів вся Україна неважлива!
Сирський наступним здасть Куп"янськ...
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18.02.2024 13:39 Ответить
Можливо ця проросійська мавпа це і зробить.
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18.02.2024 15:17 Ответить
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18.02.2024 13:40 Ответить
Там не було жодного діючого адмірала...
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18.02.2024 13:44 Ответить
Сирський спец по котлам!
Котел в Авдіївці спеціально створений був щоб знищити 3 штурмову бригаду та інших під шумок!
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18.02.2024 13:44 Ответить
Прочитайте на топ-темах форумчан " Слава героическим
защитникам Авдеевки !! ''
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18.02.2024 14:00 Ответить
Ну да. Если не считать что рашисты захватили не только Авдеевку а и территорию в 10-20км и теперь на ето расстояние будет пододвинута рашистская артиллерия и авиация
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18.02.2024 13:44 Ответить
Смерть кацапії! Путлер капут!
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18.02.2024 13:44 Ответить
якщо не було=б таких втрат військовослужбовців і за яких ніхто не понесе ніякої відповідальності
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18.02.2024 13:52 Ответить
Для зепідрів і втрата всієї України не є великою втратою, квитки на" дерижабль рятування" вже викуплені
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18.02.2024 13:57 Ответить
Авдіївка не є великою втратою для України, але за таку невелику втрату для України "зе"лідар із Сирським "заплатили" великою втратою захисників України і війскової допомоги Заходу...Хоч іх попереджали і західні війскові і натівські,що не розуміють цінність Авдіївки за виключенням втрати особового складу ЗСУі війскової західної допомоги...
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18.02.2024 14:10 Ответить
Втрата натой балтійських країн чи Польщі не є великою втратою
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18.02.2024 14:17 Ответить
Завжди повторюють - це не велика втрата.Тепер вже Авдіївка,а слідуючий що Куп'янськ???
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18.02.2024 14:19 Ответить
Песимісти програють війни

Згадалось:
Песиміст каже:
- Гірше вже не може бути...
Оптиміст радісно:
- Може! Може!
)))
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18.02.2024 14:42 Ответить
Авдіївка не є великою втратою для України, - адмірал Бауер Джерело:
Тут головне не Авдіївка, а плани Зе влади.
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18.02.2024 15:16 Ответить
Так фортеця ж..
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18.02.2024 15:57 Ответить
Навіщо тоді стільки людей поклали?
А може справа в тому, що Бутусов казав? Що не було дронів, що не підготували оборонні лінії, тощо.
Який взагалі план у влади, окрім нахапати ще сто мільйонів чоловіків і покришити їх в черговій "авдіївці/бахмуті"? У вас вже країна напівпуста, а друга половина невдовзі виїде - і хто вам, "депутатам ", корито наповнювати буде?
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18.02.2024 16:22 Ответить
Якби гинули їхні солдати і цивільні розмовляв би по іншому.Самі і кажуть що втрата через брак снарядів і озброєння.Так дайте зброю і не робіть заяв.
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18.02.2024 16:52 Ответить
ох, вже ж ці кабінетні адмірали з їх тупими твердженнями...
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18.02.2024 17:07 Ответить
Вийшли з Авдіївки. З якими втратами вийшли? Скільки поранених і вбитих було при виході? Скільки залишилось майна і техніки в Авдіївці? Що заважало Сирському підготуватись до виходу раніше і зробити все планово, без втрат? Як це зробила Рашка в Херсоні? Якщо Рашка застосовує КАБи з тоною вибухівки, то де мережа бункерів по периметру фронта? Цемента нема? Чи бажання? І що стоїть за засекречуванням наших втрат? Бажання уникнути відповідальності? Кладовища засіяні могилами!!!
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18.02.2024 17:40 Ответить
ПОРА ПО МОСКВЕ ****** !!!
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19.02.2024 05:19 Ответить
Год назад Авдеевка ключевой звено, теперь уже невелика потеря))
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19.02.2024 08:21 Ответить
 
 