Авдеевка не является большой потерей для Украины, - адмирал Бауэр

Глава военного комитета НАТО, лейтенант-адмирал королевского флота Нидерландов Роб Бауэр считает, что с военной точки зрения Авдеевка – небольшая потеря, поскольку враг разрушил всю инфраструктуру города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментарии изданию Foreign Policy адмирал Бауэр считает, что с военной точки зрения Авдеевка не является большой потерей для Украины.

"В военном плане это небольшая потеря. Они разрушили всю инфраструктуру. Поэтому нет города. Есть еще пара сотен метров", – отметил военный.

Как пишет издание, враг захватил Авдеевку ценой огромных потерь и боезапасов. Впрочем, страна-террорист далека от победы в войне. По оценкам "более десяти европейских военных чиновников и экспертов" ситуация на поле боя серьезная, но Украине не грозит крах или большие неудачи на фронте.

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"Пессимисты проигрывают войны. Украине тяжело? Да. Если бы вы спросили в 1942 году в Европе: "Как идет война?", не думаю, что нашлось бы много оптимистов. Мы все равно победили", - добавил Бауэр.

В частности, мнение Бауэра разделяет бывший аналитик в Атлантическом совете Кристофер Скалуб.

"Я не думаю, что это конец света. Не похоже, что россияне остановятся, но и украинцы тоже", – сказал он.

Выход Сил обороны из Авдеевки

16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны Таврического направления решили отойти с позиции "Зенит" в Авдеевке на юго-восточной окраине города.

В ночь 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки является профессиональным и справедливым.

Позже стало известно, что на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен при выходе из Авдеевки.