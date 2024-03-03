Під завалами будинку в Одесі можуть перебувати ще 4 людини, - ДСНС

Троє людей, які були в переліку осіб, що ймовірно перебували під завалами будинку в Одесі, вийшли на зв’язок з рятувальниками. Ці люди живі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Сьогодні до ДСНС звернулись 3 людини, які були в переліках ймовірних осіб, які можуть перебувати під завалами. Невеличка така гарна для нас новина, ці люди живі. За інформацією, під завалами можуть бути ще 4 людини", - йдеться у повідомленні.

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Нічна атака "Шахедами" на Одесу 2 березня

Раніше повідомлялося, що з-під завалів дев’ятиповерхівки в Одесі, у яку влучив російський безпілотник, дістали тіло Анни Гайдаржі та її 4-місячного сина Тимофія.

Також Цензор.НЕТ інформував, що внаслідок влучання ворожого дрона у багатоповерхівку Одеси загинула 3-річна дитина.

Внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку 2 березня в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.

Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.

За даними ДСНС, станом на ранок 3 березня кількість загиблих в Одесі зросла до 9. Згодом стало відомо про загибель немовляти.