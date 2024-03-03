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Новини
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Під завалами будинку в Одесі можуть перебувати ще 4 людини, - ДСНС

одеса

Троє людей, які були в переліку осіб, що ймовірно перебували під завалами будинку в Одесі, вийшли на зв’язок з рятувальниками. Ці люди живі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Сьогодні до ДСНС звернулись 3 людини, які були в переліках ймовірних осіб, які можуть перебувати під завалами. Невеличка така гарна для нас новина, ці люди живі. За інформацією, під завалами можуть бути ще 4 людини", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Рятувальники виявили ще одне загибле немовля під завалами в Одесі, мама намагалася закрити 8-місячну дитину собою. ФОТО

Нічна атака "Шахедами" на Одесу 2 березня

Раніше повідомлялося, що з-під завалів дев’ятиповерхівки в Одесі, у яку влучив російський безпілотник, дістали тіло Анни Гайдаржі та її 4-місячного сина Тимофія.

Також Цензор.НЕТ інформував, що внаслідок влучання ворожого дрона у багатоповерхівку Одеси загинула 3-річна дитина.

Внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку 2 березня в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.

Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.

За даними ДСНС, станом на ранок 3 березня кількість загиблих в Одесі зросла до 9. Згодом стало відомо про загибель немовляти.

Автор: 

Одеса (5473) жертви (1801) ДСНС (5122)


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Откуда в человеке столько слез?
Я их за всю жизнь столько не выплакала
Как за эти два года...
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03.03.2024 11:49 Відповісти
Ми з вами плачемо. Я була здивована, коли чоловік плакав два роки тому над загиблими. А потім син, над чоловіком.

Коли чоловіки вже плачуть, то вже повний ппц..
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03.03.2024 12:14 Відповісти
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03.03.2024 11:51 Відповісти
уже 2 - 2х женщин достали живыми...
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03.03.2024 13:25 Відповісти
Дякую за такую новость....
Сердце разрывается ....
Сколько страданий
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03.03.2024 13:27 Відповісти
Господи допоможи рятувальникам і підтримай заблокованих.
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03.03.2024 14:05 Відповісти
Богдан Буткевич

Давайте спробуємо осмислити чергову трагедію в Одесі з точки зору правильної реакції. Окрім суто військової, звичайно.
Зараз всі наші посольства мають влаштовувати термінові прес-конференції та акції з світлинами загиблих мам з дітьми з Одеси.
Стенди з цими фото мають стояти на центральних площах.
Всі органи, які мають стосунок до медіа, мають тупо закупити рекламу у всіх соцмережах з фото дітей. Як це робили палестинці з Газою. Так, ось так примітивно - але дієво. Гроші на це точно можна знайти.
Щоб всі, хто просто гортає стрічки в пошуках розваги в соцмережах, не пройшли повз це.
Світ має бачити наші смерті. Бачити з відповідною емоцією.
Самими по собі ми вже не цікаві, на жаль. Тому так - сильні емоції, які викликають такі кошмарні світлини.
Варто не втрачати час на чергові відосики від влади і пафосні, хай і тисячу разів правильні слова.
Слова вже не працюють.
Бити по емоціях - як роблять наші вороги.
Час дуже дорогий в таких випадках.
Але боюся, "геніальні комунікаційники" з ОП знову будуть здатні тільки на пук-срєньк в своїх анонімних телеграмах. Які західна аудиторія чи люди з Близького Сходу чи Кореї не читають... (с) Богдан Буткевич
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03.03.2024 14:54 Відповісти
 
 