Под завалами дома в Одессе могут находиться еще 4 человека, - ГСЧС

Три человека, которые были в списке лиц, вероятно находившихся под завалами дома в Одессе, вышли на связь со спасателями. Эти люди живы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Сегодня в ГСЧС обратились 3 человека, которые были в перечне вероятных лиц, которые могут находиться под завалами. Небольшая такая хорошая для нас новость, эти люди живы. По информации, под завалами могут быть еще 4 человека", - говорится в сообщении.

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Ночная атака "Шахедами" на Одессу 2 марта

Ранее сообщалось, что из-под завалов девятиэтажки в Одессе, в которую попал российский беспилотник, достали тело Анны Гайдаржи и ее 4-месячного сына Тимофея.

Также Цензор.НЕТ информировал, что в результате попадания вражеского дрона в многоэтажку Одессы погиб 3-летний ребенок.

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.

По состоянию на 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.

Позже стало известно, что из-под завалов в Одессе извлекли тело ребенка. Сначала поступала информация, что мальчику 3 месяца, однако, по данным Офиса генпрокурора и ГСЧС, - погибшему ребенку 3 года.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро 3 марта количество погибших в Одессе выросло до 9. Впоследствии стало известно о гибели младенца.