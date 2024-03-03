Под завалами дома в Одессе могут находиться еще 4 человека, - ГСЧС
Три человека, которые были в списке лиц, вероятно находившихся под завалами дома в Одессе, вышли на связь со спасателями. Эти люди живы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"Сегодня в ГСЧС обратились 3 человека, которые были в перечне вероятных лиц, которые могут находиться под завалами. Небольшая такая хорошая для нас новость, эти люди живы. По информации, под завалами могут быть еще 4 человека", - говорится в сообщении.
Ночная атака "Шахедами" на Одессу 2 марта
Ранее сообщалось, что из-под завалов девятиэтажки в Одессе, в которую попал российский беспилотник, достали тело Анны Гайдаржи и ее 4-месячного сына Тимофея.
Также Цензор.НЕТ информировал, что в результате попадания вражеского дрона в многоэтажку Одессы погиб 3-летний ребенок.
Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.
По состоянию на 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.
Позже стало известно, что из-под завалов в Одессе извлекли тело ребенка. Сначала поступала информация, что мальчику 3 месяца, однако, по данным Офиса генпрокурора и ГСЧС, - погибшему ребенку 3 года.
По данным ГСЧС, по состоянию на утро 3 марта количество погибших в Одессе выросло до 9. Впоследствии стало известно о гибели младенца.
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Я их за всю жизнь столько не выплакала
Как за эти два года...
Коли чоловіки вже плачуть, то вже повний ппц..
Сердце разрывается ....
Сколько страданий
Давайте спробуємо осмислити чергову трагедію в Одесі з точки зору правильної реакції. Окрім суто військової, звичайно.
Зараз всі наші посольства мають влаштовувати термінові прес-конференції та акції з світлинами загиблих мам з дітьми з Одеси.
Стенди з цими фото мають стояти на центральних площах.
Всі органи, які мають стосунок до медіа, мають тупо закупити рекламу у всіх соцмережах з фото дітей. Як це робили палестинці з Газою. Так, ось так примітивно - але дієво. Гроші на це точно можна знайти.
Щоб всі, хто просто гортає стрічки в пошуках розваги в соцмережах, не пройшли повз це.
Світ має бачити наші смерті. Бачити з відповідною емоцією.
Самими по собі ми вже не цікаві, на жаль. Тому так - сильні емоції, які викликають такі кошмарні світлини.
Варто не втрачати час на чергові відосики від влади і пафосні, хай і тисячу разів правильні слова.
Слова вже не працюють.
Бити по емоціях - як роблять наші вороги.
Час дуже дорогий в таких випадках.
Але боюся, "геніальні комунікаційники" з ОП знову будуть здатні тільки на пук-срєньк в своїх анонімних телеграмах. Які західна аудиторія чи люди з Близького Сходу чи Кореї не читають... (с) Богдан Буткевич