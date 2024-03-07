Найбільша група Європарламенту ухвалила резолюцію щодо Плану ЄС для перемоги України
Найбільша політична група Європейського парламенту, Європейська народна партія (ЄНП) ухвалила спеціальну резолюцію щодо Плану ЄС для перемоги України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
Запропонований План ЄС для перемоги України спрямований на усунення недоліків шляхом запровадження конкретних заходів з реформування всієї системи військової допомоги та переходу від індивідуальних до колективних дій і розподілу ресурсів.
З цією метою ЄНП наполягає на тому, щоб Єврокомісія та НАТО підготували, ухвалили та впровадили в найближчому майбутньому чіткий колективний План перемоги України з політичною, економічною та військовою підтримкою України.
Згідно з резолюцією, План має забезпечити, щоб західна військова підтримка щорічно перевищувала 0,25% західного ВВП, що забезпечить втричі більшу військову підтримку Україні, ніж Україна отримала у 2023 році.
Це дозволило б Україні почати накопичувати необхідні резерви для перемоги над російськими військами у 2025-2026 роках, йдеться в документі.
Європейська народна партія буде надавати повну підтримку Україні у впровадженні необхідних реформ за умови забезпечення українською владою поваги до ефективних демократичних механізмів та інститутів, включаючи багатопартійну парламентську систему, верховенства права, свободи медіа, прав опозиції та дотримання прав людини, включаючи права меншин.
Резолюція зазначає, що План ЄС має передбачати постійні консультації та координацію з ключовими політичними гравцями в Україні по всьому політичному спектру з метою інклюзивності та зміцнення внутрішньої єдності.
Для того щоб досягти такого критично важливого рівня допомоги, кожна країна-член ЄС повинна збільшити свою індивідуальну підтримку України, йдеться в документі.
У резолюції вказують, що План ЄС для перемоги України повинен містити розрахунки "плану Б" на випадок, якщо Конгрес США не зможе домовитися про підтримку України. В такому випадку ЄС має бути готовим втрутитися і покрити ті суми, які Вашингтон потенційно може не виділити.
Крім того, для зменшення залежності від зовнішньої допомоги та забезпечення довгострокової стійкості України План має надати пріоритет зусиллям, спрямованим на підтримку її оборонно-промислового комплексу.
