УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4642 відвідувача онлайн
Новини
3 642 22

Найбільша група Європарламенту ухвалила резолюцію щодо Плану ЄС для перемоги України

європарламент

Найбільша політична група Європейського парламенту, Європейська народна партія (ЄНП) ухвалила спеціальну резолюцію щодо Плану ЄС для перемоги України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Запропонований План ЄС для перемоги України спрямований на усунення недоліків шляхом запровадження конкретних заходів з реформування всієї системи військової допомоги та переходу від індивідуальних до колективних дій і розподілу ресурсів.

Читайте: В Європарламенті підтримали продовження лібералізації торгівлі для України

З цією метою ЄНП наполягає на тому, щоб Єврокомісія та НАТО підготували, ухвалили та впровадили в найближчому майбутньому чіткий колективний План перемоги України з політичною, економічною та військовою підтримкою України.

Згідно з резолюцією, План має забезпечити, щоб західна військова підтримка щорічно перевищувала 0,25% західного ВВП, що забезпечить втричі більшу військову підтримку Україні, ніж Україна отримала у 2023 році.

Також читайте: ЄС повинен постійно підтримувати Україну і робити більше для її оборони, - фон дер Ляєн

Це дозволило б Україні почати накопичувати необхідні резерви для перемоги над російськими військами у 2025-2026 роках, йдеться в документі.

Європейська народна партія буде надавати повну підтримку Україні у впровадженні необхідних реформ за умови забезпечення українською владою поваги до ефективних демократичних механізмів та інститутів, включаючи багатопартійну парламентську систему, верховенства права, свободи медіа, прав опозиції та дотримання прав людини, включаючи права меншин.

Резолюція зазначає, що План ЄС має передбачати постійні консультації та координацію з ключовими політичними гравцями в Україні по всьому політичному спектру з метою інклюзивності та зміцнення внутрішньої єдності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європарламент ухвалив резолюцію із закликом підтримувати Україну зброєю до перемоги

Для того щоб досягти такого критично важливого рівня допомоги, кожна країна-член ЄС повинна збільшити свою індивідуальну підтримку України, йдеться в документі.

У резолюції вказують, що План ЄС для перемоги України повинен містити розрахунки "плану Б" на випадок, якщо Конгрес США не зможе домовитися про підтримку України. В такому випадку ЄС має бути готовим втрутитися і покрити ті суми, які Вашингтон потенційно може не виділити.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна за власними контрактами придбала у країн ЄС 350 тис. снарядів

Крім того, для зменшення залежності від зовнішньої допомоги та забезпечення довгострокової стійкості України План має надати пріоритет зусиллям, спрямованим на підтримку її оборонно-промислового комплексу.

Автор: 

Європарламент (1064) Євросоюз (14005)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Потужно воююють....папірцями
показати весь коментар
07.03.2024 15:17 Відповісти
+6
А чого ви хотіли? Може щоб вони воювали за нас, а наші "служки" - всі на курортах на пляжах "окопи рили"? Вони й так роблять більше ніж отой моносброд у Верховній Раді. Так що питання має бути не про них, а до тих. І взагалі, питання повинно бути до всіх отих 73% привівших цього ублюдка і його шоблу до влади, яка і привела до такої кривавої бійні і такої ситуації в країні.
А Заходу ми можемо тільки подякувати та спробувати хоч трохи порозумнішати та виправити самотужки хоть щось в нашому суспільному житті.
показати весь коментар
07.03.2024 15:49 Відповісти
+4
На третьому році війни.
Плани і засідання.
Так і ходіть! (с)
Ставимося з розумінням! (с)
показати весь коментар
07.03.2024 15:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потужно воююють....папірцями
показати весь коментар
07.03.2024 15:17 Відповісти
А чого ви хотіли? Може щоб вони воювали за нас, а наші "служки" - всі на курортах на пляжах "окопи рили"? Вони й так роблять більше ніж отой моносброд у Верховній Раді. Так що питання має бути не про них, а до тих. І взагалі, питання повинно бути до всіх отих 73% привівших цього ублюдка і його шоблу до влади, яка і привела до такої кривавої бійні і такої ситуації в країні.
А Заходу ми можемо тільки подякувати та спробувати хоч трохи порозумнішати та виправити самотужки хоть щось в нашому суспільному житті.
показати весь коментар
07.03.2024 15:49 Відповісти
Сєрґєй ! А яким чином,це стосується вас?
ВАС ******** ? Ви чуєте повітряні тривоги ? Ви спускаєтесь у бомбосховище ? Ваша родина у небезпеці ?
показати весь коментар
07.03.2024 15:59 Відповісти
Хоча це й не твого ума діло, але я відповім на твої питання.
А ти думаєш чого ми з під Київа опинилися закордоном в березні 22-го? Нас не тільки бомбили, але тоді ще ні повітряних тривог не було, ні бомбосховищ, бо хрипатий поц з ЗЕшоблою так "гарно" підготувався до війни.
І так - моя родина(частина) ще й досі в небезпеці, під обстрілами в Одесі, а племіник з 3-ма пораненнями і 2-ма контузіями ще й досі ходить по ВЛК. Він воював в 15-16-му, а з лютого 22-го знову був в 28-й. Ще питання будуть?
До речі, я ж прекрасно розумію, що й ти не з передка клацаєш по клаві. То й до тебе можуть бути такі ж питання.
показати весь коментар
07.03.2024 16:09 Відповісти
Хотіби б щоб хоча б своїми резолюціями не давали лохам марних сподівань.
А якщо вже щось таке приймали - то вже щоб воно з ділом не розходилось.
Це сильно багато мабуть?
показати весь коментар
07.03.2024 16:09 Відповісти
Під "лохами" ви маєте на увазі тих, хто вибрав ЗЕшоблу чи саму оту ЗЕшоблу?
показати весь коментар
07.03.2024 16:11 Відповісти
Під лохами я маю наувазі всіх, хто читаючи ці заяви, на щось сподівається.
показати весь коментар
07.03.2024 16:13 Відповісти
Значить, все ж таки оті 73%
показати весь коментар
07.03.2024 16:20 Відповісти
У кого що болить.
показати весь коментар
07.03.2024 16:27 Відповісти
ця резолюція вказує-"Україну в найближчі роки , ані в ЄС ,ані В НАТО НЕ ВІЗЬМУТЬ "
показати весь коментар
07.03.2024 15:20 Відповісти
зі зе н*ркоманами, запроданцями, колоборантами, корукціонерами точно не візьмуть !!!

Зачмиритель московита: Найдорожча у світі російська інформаційно психологічна спец операція ( ІПСО ) - це квартал 95 і вибори 2019 року Вона коштувала сотні тисяч життів українців!
Донецкий бандеровец: Якщо мене колись спитають, який я знаю найнахабніший успішний обман - я розповім, як один чоловік оримав владу на гаслах "я знаю, як припинити війну" та "якщо не припиню, то - піду", замість цього отримав війну в 100 разів гіршу, нікуди не пішов і став в телемарафеті "національним героєм"
Denys Tsaruk: Ляльководи жаби, можуть роздати по 20$ кожній медіа повії, щоб вона розповідала про лєгітімного 2.0, але на міжнародному рівні це не спрацює, узурпація влади дорого обійдеться рядовому українцю. Hawthorn Healing: До моменту коли в ООН чи будь де іще, почне просуватись тємка що рашка це хоч і специфічна, але стабільна демократія яка вчасно проводить вибори, а в Україні автократичний режим, лишилось пару місяців.



показати весь коментар
07.03.2024 15:24 Відповісти
Одна поправка, Захід чудово знає ціну "виборам" у вже сформованих автократіях. Так що теза "рашка це хоч і специфічна, але стабільна демократія" не спрацює.
КНДР називається демократичною республікою. Когось це вводить в оману?
показати весь коментар
07.03.2024 15:28 Відповісти
коли дивишся на угорсько- словацькі і польські дії , а в НАТО на дії Туреччини, то могли б і взяти Україну ,а вже потім розібратися(з рахунками і нерухомістью і квартальних і "папірєдніків і "любі мої".та всіх решту грабіжників українського народу "
показати весь коментар
07.03.2024 15:32 Відповісти
Пусть давят на страны, которые в Будапеште в 1994г, гарантировали нам безопасность.
Считаю, что именно эти страны ответственны за всё сейчас происходящее и обязаны нам помогать вплоть до победы.
показати весь коментар
07.03.2024 15:23 Відповісти
так вони і допомагають....ранком встали ...попили кави...надрукували папірець...підписались...і розішлись по домівках.
показати весь коментар
07.03.2024 15:39 Відповісти
а може за одне місце, що нижче спини, треба взяти вофку зе і усю його "95-анальну" зе банду ???
Путч. Русский - нах*й: ▪️"І ще раз повторю: країну в 2019 році хакнули. Президент отримав в свої руки необмежену владу. Скрізь. Там, де не змогли зразу, дістали потім. Це я про те, що витворяють зелені з місцевим самоврядуванням, прибираючи неслухняних мерів. Як приклад. ▪️Тоді, в 2019 році, всі ті, кого я безмежно поважаю, хто має високий соціальний капітал, інтелектуали в переважаючій більшості НЕ голосували за Зеленського. З різних причин. Але всі розуміли одне - країну віддають тим, хто її угробить. Власне, так і вийшло. Так і виходить. Пам'ятаєте, як зразу після інавгурації повернулась вся шваль типу портнова? І потім, як почалась війна, вся та шваль з купою валіз з грішми спокійно покинула країну? Коли я писала, що ми косплеїмо рашу, мені сміялись в коментарях: та ладно, у нас інші традиції, у нас ніхто не дозволить президенту стати диктатором. ▪️Президент, якого більшість обирала, щоб поржать, підм'яв під себе всі гілки влади, є підозра, що його офіс злив складні контрозвідувальні операції, він сам шукав мир в очах путіна, зустрічався в Омані з патрушевим, роздав посади відвертим ворогам країни, закрив незручні телеканали і він би і далі чудив, але тут почалась війна."



показати весь коментар
07.03.2024 15:41 Відповісти
На третьому році війни.
Плани і засідання.
Так і ходіть! (с)
Ставимося з розумінням! (с)
показати весь коментар
07.03.2024 15:24 Відповісти
У цей важкий для України час .... стоїмо поруч .... сильно стурбовані ..... глибоко занепокоєні .... наша непохитна рішучість ...... дуже безвідповідально ..... рішуче засуджуємо .... стільки, скільки потрібно ..... нас надихає ваша боротьба ..... постійні консультації..... критично необхідно.....
показати весь коментар
07.03.2024 15:32 Відповісти
цей перелік ,можна продовжити і вже в томи паперу, підшити.
показати весь коментар
07.03.2024 15:37 Відповісти
...а десь там у кутку, на Банковій заплакав, зіщулившися, нікому не потрібне, ніяке, але мстиве, найвеличнівшиве з залишків "слуг народу"..
показати весь коментар
07.03.2024 15:48 Відповісти
"Это позволило бы Украине начать накапливать необходимые резервы для победы над российскими войсками в 2025-2026 годах, говорится в документе" ну, просто немє слів... як їм втовкмачити, що ми не можемо бескінечно воювати, що ця війна навіть страшніша за другу світову за інтенсивністю бойових зіткнень, злочинів, що нас просто не стане через два-три роки, не має часу накопичувати, вже треба, ще на вчора
показати весь коментар
07.03.2024 15:50 Відповісти
а недоліків у нас всього два...
1 мало зброї
2 уїбанська влада.
от якщо прибрати ці недоліки, все буде заібісь
показати весь коментар
07.03.2024 16:13 Відповісти
 
 