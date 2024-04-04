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Новини
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Завдавати ударів по російських НПЗ допомагали росіяни, - ГУР МО

нпз

Число потенційних кандидатів для диверсій на території РФ було настільки великим, що розвідувальне відомство могло обирати виконавців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The Guardian розповів представник ГУР МО Вадим Скібіцький.

"Деякі були росіянами українського походження, інші були неідеологічними росіянами, завербованими в обмін на плату", - повідомив представник відомства

Представник ГУР також заявив, що число потенційних кандидатів для диверсій на території РФ було настільки великим, що відомство могло обирати виконавців.

При цьому Скібіцький зазначив, що зараз Україна не може здобути перемогу на полі бою через низку факторів, включно з браком боєприпасів. Через це, вважає він, у Києва "немає іншого вибору", окрім як завдавати ударів по цілях на території РФ, у тому числі по військовій інфраструктурі, центрах управління, а також підприємствах, які виробляють зброю.

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Удари по об'єктах РФ

Україна впродовж останніх місяців активізувала атаки безпілотників по території РФ, унаслідок чого з ладу виведена значна частина нафтопереробної галузі Росії, що вже позначилося на цінах на бензин та інші види пального. Також обʼєктами нападів були підприємства оборонно-промислового комплексу. У першому кварталі  2024 року безпілотники атакували 13 нафтопереробних заводів РФ.

Російські нафтопереробні потужності, які були зупинені в першому кварталі через атаки українських безпілотників щонайменше на семи НПЗ, становлять близько 4,6 млн тонн (370 500 барелів на добу), або близько 7% від загального обсягу, як показують розрахунки Reuters. Побоюючись дефіциту палива на внутрішньому ринку, Росія з 1 березня 2024 року відновила заборону на експорт бензину.

Вранці 2 квітня безпілотник атакував нафтопереробний комплекс у Нижньокамську у Татарстані.

У ніч на 23 березня російські телеграм-канали повідомили про вибухи та пожежу на черговому російському НПЗ - Куйбишевському НПЗ у Самарській області РФ. На підприємстві зупинили CDU-5, одну з двох установок первинної переробки. Тоді завод втратив половину своїх потужностей.

22 березня газета Financial Times, із посиланням на три анонімні джерела, написала, що Сполучені Штати попросили Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, бо це, мовляв, може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати "помсту" з боку Росії.

Як повідомлялося, у ніч на 15 березня безпілотники атакували російський НПЗ "Первый завод" у Калузькій області. Обладнання заводу зазнало пошкоджень, зайнялася пожежа.

13 березня Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії призупиняв роботу після атаки дронів. Це найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії та єдиний НПЗ у Ростовській області. Його повна потужність – 5,6 млн тонн.

Того ж дня безпілотники атакували рязанський НПЗ "Роснєфті", внаслідок чого пошкоджень зазнали дві установки первинної переробки нафти. На них припадає 70% потужності заводу, проте ступінь пошкоджень власник заводу приховує.

У ніч на 12 березня, безпілотники атакували нафтопереробний завод компанії "ЛукОйл" у Нижньогородській області, він також призупинив роботу. Внаслідок удару виведено з ладу найбільшу установку з переробки нафти, яка забезпечували 53% переробки на НПЗ.

У січні на цьому ж НПЗ на сталася аварія. Тоді завод зупинив одну з двох установок каталітичного крекінгу через вихід з ладу компресорного обладнання, яке неможливо замінити найближчим часом через санкції. Через аварію виробництво бензину АІ-95 на підприємстві знизилося приблизно на 200 тисяч тонн на місяць.

Також раніше зафіксовано атаки безпілотників на інші російські нафтопереробні об'єкти.

Автор: 

НПЗ (587) розвідка (3854) Скібіцький (293) Удари по РФ (262)


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Топ коментарі
+11
Поменше б цей ГУР язиком молов. ****, якісь Штірліци у нас ********, рот не закриваєтся.
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04.04.2024 09:37
+5
расчет что устроят охоту на ведьм?)
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04.04.2024 09:34
+3
Провильно ГУР робить, треба сіяти сумніви серед орків, хай озираються.
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04.04.2024 09:39
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расчет что устроят охоту на ведьм?)
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04.04.2024 09:34 Відповісти
Нехай оркі починають з новопризначеної "расіянки" павалій, вона, як і лорак дуже допомагає Україні в тилу ворога, а ще є така валька матвієнко, от вона точно наш агент....
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04.04.2024 09:41 Відповісти
Вона не "Матвієнко" Вона - "Тютіна" "Матвієнко" - прізвище її чоловіка Але стосунок до України вона має Вона з кацапів-"панаєхов" Виросла в Шепетівці Вчилася (здається) у Черкаському медучилищі
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04.04.2024 09:50 Відповісти
В нас повно ось таких "корєнних укрАинцев", які на питання де поховані їхні предки відповідають щось типу "в дєрєвнє под Саратовом".
В основному подібні й наголосували нам кловуна та овоча.
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04.04.2024 10:02 Відповісти
Поменше б цей ГУР язиком молов. ****, якісь Штірліци у нас ********, рот не закриваєтся.
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04.04.2024 09:37 Відповісти
Провильно ГУР робить, треба сіяти сумніви серед орків, хай озираються.
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04.04.2024 09:39 Відповісти
Все правильно вони роблять Кацапам страшно не подобається каша, яка заварюється за їх власними рецептами... НКВСівці діяли саме так - вони вбивали німецьких солдат і підкидали тіла під селами Німці брали заложників з села і страчували НКВСівці таким чином підбурювали селян проти німців А зараз ФСБ займеться "полюванням на відьом" і протиставить місцевих "хахлов" проти самої себе
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04.04.2024 09:56 Відповісти
Ну москаль за пару рублів і маму рідну продасть!
+ серед наших біженців повно нашої агентури!
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04.04.2024 09:38 Відповісти
Скібіцький заявив, що ми "завдаємо ударів по цілях на території РФ через неможливість здобути перемогу на полі бою та брак ***********".
А якби були **********, то такі удари б не наносилися?
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04.04.2024 09:39 Відповісти
А про це нехай думають ті, кому від цього може бути погано.
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04.04.2024 09:43 Відповісти
От на скільки треба бути недолугим аби відкрито сповіщати те що й так усім зрозуміло, бо жодна диверсійна операція в глибокому тилу у ворога не можлива без допомоги з боку місцевих мешканців?! Але РОЗУМНІ про це мовчать, аби не дражнити супротивника, а ТАКІ заяви роблять московських нацистів і їх прихильників ще агресивнішими, спонукають до масових репресій від котрих насамперед страждають опозиційно налаштовані особи які можуть допомогти саме перемозі над рашизмом як зараз, так і у майбутньому. Тому я вважаю подібні заяви від представників ГУР МО не просто помилковими, а ЗЛОЧИННИМИ, що дуже схожі на відверте бажання похизуватись та є ознакою відсутності розуму!!!
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04.04.2024 09:41 Відповісти
Якщо ви колись читали "Кіберіаду" Лема, то може згадаєте про "блакитні гвинтики".
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04.04.2024 09:46 Відповісти
Читай вище! Я там розтлумачив
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04.04.2024 09:58 Відповісти
Для чого це розголошувати, щоб ФСБ землю носом рила?🤔
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04.04.2024 09:44 Відповісти
Хай краще "риє носом" по Росії - ніж "кошмарить наші окуповані території!
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04.04.2024 09:59 Відповісти
Блін! Спалив агентуру. От хто тепер знову поведеться на таке. Тріпло! Язика треба відрізати!
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04.04.2024 09:45 Відповісти
ІДІОТ НА ІДІОТІ, Тільки за ці відомості,даний представник повинен бути негайно звільнений і заарештований Такого бардака в сиових відомствах не знає світ--базіки,провокатори, зрадники і просто барани.
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04.04.2024 10:12 Відповісти
Буданов, ґдє фаміліі, адрєса, явкі, паролі?..
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04.04.2024 10:57 Відповісти
Паспортні дані киньте
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04.04.2024 13:21 Відповісти
Повалій, Лорак, Монтян та багато інших, а паспортні дані ФСБ і так знайде.
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04.04.2024 14:00 Відповісти
 
 