Завдавати ударів по російських НПЗ допомагали росіяни, - ГУР МО

Число потенційних кандидатів для диверсій на території РФ було настільки великим, що розвідувальне відомство могло обирати виконавців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The Guardian розповів представник ГУР МО Вадим Скібіцький.

"Деякі були росіянами українського походження, інші були неідеологічними росіянами, завербованими в обмін на плату", - повідомив представник відомства

Представник ГУР також заявив, що число потенційних кандидатів для диверсій на території РФ було настільки великим, що відомство могло обирати виконавців.

При цьому Скібіцький зазначив, що зараз Україна не може здобути перемогу на полі бою через низку факторів, включно з браком боєприпасів. Через це, вважає він, у Києва "немає іншого вибору", окрім як завдавати ударів по цілях на території РФ, у тому числі по військовій інфраструктурі, центрах управління, а також підприємствах, які виробляють зброю.

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Удари по об'єктах РФ

Україна впродовж останніх місяців активізувала атаки безпілотників по території РФ, унаслідок чого з ладу виведена значна частина нафтопереробної галузі Росії, що вже позначилося на цінах на бензин та інші види пального. Також обʼєктами нападів були підприємства оборонно-промислового комплексу. У першому кварталі 2024 року безпілотники атакували 13 нафтопереробних заводів РФ.

Російські нафтопереробні потужності, які були зупинені в першому кварталі через атаки українських безпілотників щонайменше на семи НПЗ, становлять близько 4,6 млн тонн (370 500 барелів на добу), або близько 7% від загального обсягу, як показують розрахунки Reuters. Побоюючись дефіциту палива на внутрішньому ринку, Росія з 1 березня 2024 року відновила заборону на експорт бензину.

Вранці 2 квітня безпілотник атакував нафтопереробний комплекс у Нижньокамську у Татарстані.

У ніч на 23 березня російські телеграм-канали повідомили про вибухи та пожежу на черговому російському НПЗ - Куйбишевському НПЗ у Самарській області РФ. На підприємстві зупинили CDU-5, одну з двох установок первинної переробки. Тоді завод втратив половину своїх потужностей.

22 березня газета Financial Times, із посиланням на три анонімні джерела, написала, що Сполучені Штати попросили Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, бо це, мовляв, може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати "помсту" з боку Росії.

Як повідомлялося, у ніч на 15 березня безпілотники атакували російський НПЗ "Первый завод" у Калузькій області. Обладнання заводу зазнало пошкоджень, зайнялася пожежа.

13 березня Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії призупиняв роботу після атаки дронів. Це найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії та єдиний НПЗ у Ростовській області. Його повна потужність – 5,6 млн тонн.

Того ж дня безпілотники атакували рязанський НПЗ "Роснєфті", внаслідок чого пошкоджень зазнали дві установки первинної переробки нафти. На них припадає 70% потужності заводу, проте ступінь пошкоджень власник заводу приховує.

У ніч на 12 березня, безпілотники атакували нафтопереробний завод компанії "ЛукОйл" у Нижньогородській області, він також призупинив роботу. Внаслідок удару виведено з ладу найбільшу установку з переробки нафти, яка забезпечували 53% переробки на НПЗ.

У січні на цьому ж НПЗ на сталася аварія. Тоді завод зупинив одну з двох установок каталітичного крекінгу через вихід з ладу компресорного обладнання, яке неможливо замінити найближчим часом через санкції. Через аварію виробництво бензину АІ-95 на підприємстві знизилося приблизно на 200 тисяч тонн на місяць.

Також раніше зафіксовано атаки безпілотників на інші російські нафтопереробні об'єкти.