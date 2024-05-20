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Нападник на Фіцо, можливо, мав спільників, - міністр внутрішніх справ Словаччини Ешток

У Словаччині не виключають що нападник на Фіцо мав спільників,фіцо

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що нападник на прем’єр-міністра Роберта Фіцо міг мати спільників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Міністр Ешток зазначив, що в створеній в уряді спеціальній слідчій групі щодо обставин замаху на Фіцо не відкидають версію, що "нападник діяв не зовсім сам".

На таке припущення вказує, зокрема, видалення його облікового запису у Facebook та листувань месенджері за дві години після замаху, хоча нападника затримали одразу ж, зазначив словацький міністр.

"Його (обліковий запис - Ред.) видалив не він і, схоже, не його дружина", - пояснив Шутай Ешток.

Попри це він відкинув чутки, що спільниками нападника могли бути чоловік і жінка, які стояли біля бар’єра, звідки той стріляв.

Читайте: Одужання Фіцо займе щонайменше кілька тижнів, - міністр оборони Словаччини Каліняк

Замах на Фіцо

15 травня 2024 року у Словаччині було скоєно замах на прем'єра Роберта Фіцо. Стрільця одразу ж затримали.

Згодом стало відомо, що затриманим є місцевий письменник Юрай Цинтула.

Станом на ранок 16 травня ЗМІ інформували, що Фіцо прооперували і його життю більше нічого не загрожує.

Згодом нападнику висунули звинувачення, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Автор: 

замах (546) Словаччина (1097) Фіцо Роберт (200)


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Топ коментарі
+8
Навіть відомо, де ці спільники перебувають - москва, кремль
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20.05.2024 01:59
+6
Це можуть бути рашисти, бо Фіцо погано відпрацьовував гроші від *****. Не зміг ембарго на зброю ввести, не зміг збір коштів на ЗСУ від словаків припинити - ось рашисти кілера й організували.
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20.05.2024 02:28
+4
Товаришу Матуш!! Цих, як ви кажете, "спільників" краще не шукати. Для Вас краще.
Зрозуміло?
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20.05.2024 03:21
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Навіть відомо, де ці спільники перебувають - москва, кремль
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20.05.2024 01:59 Відповісти
Це можуть бути рашисти, бо Фіцо погано відпрацьовував гроші від *****. Не зміг ембарго на зброю ввести, не зміг збір коштів на ЗСУ від словаків припинити - ось рашисти кілера й організували.
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20.05.2024 02:28 Відповісти
Це щось тіпа "рязанского
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20.05.2024 03:57 Відповісти
О. Ще живий.
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20.05.2024 02:59 Відповісти
Нападник.
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20.05.2024 03:00 Відповісти
Товаришу Матуш!! Цих, як ви кажете, "спільників" краще не шукати. Для Вас краще.
Зрозуміло?
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20.05.2024 03:21 Відповісти
Та ладно - і так добре.
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20.05.2024 03:25 Відповісти
- Спiльники е?
- Нi.
- А есле знайду?!!!!!
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20.05.2024 05:07 Відповісти
Орбану приготуватись.Кацапські прихвосні не справились з блокадою України,кацапи їх ліквідують.
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20.05.2024 05:29 Відповісти
Раїсі згорів нах.., всі присутні подохли
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20.05.2024 06:33 Відповісти
Лукашенку тапки теж на горизонті
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20.05.2024 08:46 Відповісти
https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/05/20/23049877.shtml
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20.05.2024 06:35 Відповісти
Рука кремля? Адже дивно Фіцо швидше справний московський холуй. Чи він погано відпрацьовував криваві кремлівські срібняки для Юд? І це дуже не сподобалося терористу )(уйлу, який і вирішив прибрати свою маріонетку.
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20.05.2024 05:59 Відповісти
Завтра найдут визитку яроша))
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20.05.2024 06:32 Відповісти
нападник впав у сторону україньского кордону?
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20.05.2024 06:57 Відповісти
Я теж здивований що не знайшли український слід
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20.05.2024 10:23 Відповісти
100% москалі. Хотіли з Фіцо зробити мученика
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20.05.2024 07:37 Відповісти
Нападник на Фіцо, можливо, мав спільників

Передбачливо!
Бо може, як і путіних, тих Фіцов могла бути ціла купа!
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20.05.2024 10:03 Відповісти
Він мав спільників і соратників на Мадярщині. Хто на черзі, Орбан, чи Сіярто?
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20.05.2024 10:10 Відповісти
 
 