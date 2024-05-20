Нападник на Фіцо, можливо, мав спільників, - міністр внутрішніх справ Словаччини Ешток

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що нападник на прем’єр-міністра Роберта Фіцо міг мати спільників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Міністр Ешток зазначив, що в створеній в уряді спеціальній слідчій групі щодо обставин замаху на Фіцо не відкидають версію, що "нападник діяв не зовсім сам".

На таке припущення вказує, зокрема, видалення його облікового запису у Facebook та листувань месенджері за дві години після замаху, хоча нападника затримали одразу ж, зазначив словацький міністр.

"Його (обліковий запис - Ред.) видалив не він і, схоже, не його дружина", - пояснив Шутай Ешток.

Попри це він відкинув чутки, що спільниками нападника могли бути чоловік і жінка, які стояли біля бар’єра, звідки той стріляв.

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Замах на Фіцо

15 травня 2024 року у Словаччині було скоєно замах на прем'єра Роберта Фіцо. Стрільця одразу ж затримали.

Згодом стало відомо, що затриманим є місцевий письменник Юрай Цинтула.

Станом на ранок 16 травня ЗМІ інформували, що Фіцо прооперували і його життю більше нічого не загрожує.

Згодом нападнику висунули звинувачення, йому загрожує довічне позбавлення волі.