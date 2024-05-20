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Напавший на Фицо, возможно, имел сообщников, - министр внутренних дел Словакии Эшток

У Словаччині не виключають що нападник на Фіцо мав спільників,фіцо

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток заявил, что напавший на премьер-министра Роберта Фицо мог иметь сообщников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Министр Эшток отметил, что в созданной в правительстве специальной следственной группе по обстоятельствам покушения на Фицо не исключают версию, что "напавший действовал не совсем сам".

На такое предположение указывает, в частности, удаление его учетной записи в Facebook и переписки в мессенджере через два часа после покушения, хотя напавшего задержали сразу же, отметил словацкий министр.

"Его (учетную запись, - Ред.) удалил не он и, похоже, не его жена", - пояснил Шутай Эшток.

Несмотря на это он отверг слухи, что сообщниками нападавшего могли быть мужчина и женщина, которые стояли у барьера, откуда тот стрелял.

Читайте: Выздоровление Фицо займет минимум несколько недель, - министр обороны Словакии Калиняк

Покушение на Фицо

15 мая 2024 года стало известно, что в Словакии было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Стрелка удалось сразу же задержать.

Впоследствии стало известно, что задержанным является местный писатель Юрай Цинтула.

По состоянию на утро 16 мая СМИ информировали, что Фицо прооперировали и его жизни больше ничего не угрожает.

Впоследствии напавшему предъявили обвинение, ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Автор: 

покушение (1033) Словакия (976) Фицо Роберт (179)


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Топ комментарии
+8
Навіть відомо, де ці спільники перебувають - москва, кремль
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20.05.2024 01:59
+6
Це можуть бути рашисти, бо Фіцо погано відпрацьовував гроші від *****. Не зміг ембарго на зброю ввести, не зміг збір коштів на ЗСУ від словаків припинити - ось рашисти кілера й організували.
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20.05.2024 02:28
+4
Товаришу Матуш!! Цих, як ви кажете, "спільників" краще не шукати. Для Вас краще.
Зрозуміло?
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20.05.2024 03:21
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Навіть відомо, де ці спільники перебувають - москва, кремль
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20.05.2024 01:59 Ответить
Це можуть бути рашисти, бо Фіцо погано відпрацьовував гроші від *****. Не зміг ембарго на зброю ввести, не зміг збір коштів на ЗСУ від словаків припинити - ось рашисти кілера й організували.
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20.05.2024 02:28 Ответить
Це щось тіпа "рязанского
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20.05.2024 03:57 Ответить
О. Ще живий.
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20.05.2024 02:59 Ответить
Нападник.
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20.05.2024 03:00 Ответить
Товаришу Матуш!! Цих, як ви кажете, "спільників" краще не шукати. Для Вас краще.
Зрозуміло?
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20.05.2024 03:21 Ответить
Та ладно - і так добре.
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20.05.2024 03:25 Ответить
- Спiльники е?
- Нi.
- А есле знайду?!!!!!
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20.05.2024 05:07 Ответить
Орбану приготуватись.Кацапські прихвосні не справились з блокадою України,кацапи їх ліквідують.
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20.05.2024 05:29 Ответить
Раїсі згорів нах.., всі присутні подохли
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20.05.2024 06:33 Ответить
Лукашенку тапки теж на горизонті
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20.05.2024 08:46 Ответить
https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/05/20/23049877.shtml
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20.05.2024 06:35 Ответить
Рука кремля? Адже дивно Фіцо швидше справний московський холуй. Чи він погано відпрацьовував криваві кремлівські срібняки для Юд? І це дуже не сподобалося терористу )(уйлу, який і вирішив прибрати свою маріонетку.
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20.05.2024 05:59 Ответить
Завтра найдут визитку яроша))
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20.05.2024 06:32 Ответить
нападник впав у сторону україньского кордону?
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20.05.2024 06:57 Ответить
Я теж здивований що не знайшли український слід
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20.05.2024 10:23 Ответить
100% москалі. Хотіли з Фіцо зробити мученика
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20.05.2024 07:37 Ответить
Нападник на Фіцо, можливо, мав спільників

Передбачливо!
Бо може, як і путіних, тих Фіцов могла бути ціла купа!
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20.05.2024 10:03 Ответить
Він мав спільників і соратників на Мадярщині. Хто на черзі, Орбан, чи Сіярто?
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20.05.2024 10:10 Ответить
 
 