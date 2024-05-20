Напавший на Фицо, возможно, имел сообщников, - министр внутренних дел Словакии Эшток
Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток заявил, что напавший на премьер-министра Роберта Фицо мог иметь сообщников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Министр Эшток отметил, что в созданной в правительстве специальной следственной группе по обстоятельствам покушения на Фицо не исключают версию, что "напавший действовал не совсем сам".
На такое предположение указывает, в частности, удаление его учетной записи в Facebook и переписки в мессенджере через два часа после покушения, хотя напавшего задержали сразу же, отметил словацкий министр.
"Его (учетную запись, - Ред.) удалил не он и, похоже, не его жена", - пояснил Шутай Эшток.
Несмотря на это он отверг слухи, что сообщниками нападавшего могли быть мужчина и женщина, которые стояли у барьера, откуда тот стрелял.
Покушение на Фицо
15 мая 2024 года стало известно, что в Словакии было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Стрелка удалось сразу же задержать.
Впоследствии стало известно, что задержанным является местный писатель Юрай Цинтула.
По состоянию на утро 16 мая СМИ информировали, что Фицо прооперировали и его жизни больше ничего не угрожает.
Впоследствии напавшему предъявили обвинение, ему грозит пожизненное лишение свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зрозуміло?
- Нi.
- А есле знайду?!!!!!
Передбачливо!
Бо може, як і путіних, тих Фіцов могла бути ціла купа!