Напавший на Фицо, возможно, имел сообщников, - министр внутренних дел Словакии Эшток

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток заявил, что напавший на премьер-министра Роберта Фицо мог иметь сообщников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Министр Эшток отметил, что в созданной в правительстве специальной следственной группе по обстоятельствам покушения на Фицо не исключают версию, что "напавший действовал не совсем сам".

На такое предположение указывает, в частности, удаление его учетной записи в Facebook и переписки в мессенджере через два часа после покушения, хотя напавшего задержали сразу же, отметил словацкий министр.

"Его (учетную запись, - Ред.) удалил не он и, похоже, не его жена", - пояснил Шутай Эшток.

Несмотря на это он отверг слухи, что сообщниками нападавшего могли быть мужчина и женщина, которые стояли у барьера, откуда тот стрелял.

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Покушение на Фицо

15 мая 2024 года стало известно, что в Словакии было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Стрелка удалось сразу же задержать.

Впоследствии стало известно, что задержанным является местный писатель Юрай Цинтула.

По состоянию на утро 16 мая СМИ информировали, что Фицо прооперировали и его жизни больше ничего не угрожает.

Впоследствии напавшему предъявили обвинение, ему грозит пожизненное лишение свободы.

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