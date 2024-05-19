Выздоровление Фицо займет не менее нескольких недель, - министр обороны Словакии Калиняк

19 мая министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что выздоровление премьер-министра страны Роберта Фицо после покушения на него 15 мая продлится минимум несколько недель.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Калиняк подтвердил, что в ближайшее время транспортировка премьера в Братиславу не планируется, и тот остается под наблюдением врачей больницы в Банской Быстрице.

"По нашему мнению, премьер-министр физически достаточно силен, чтобы верить в его скорейшее выздоровление, хотя мы можем рассчитывать на это минимум через несколько недель", - сказал Калиняк.

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Министр также сообщил, что с понедельника он больше не будет информировать общественность о состоянии здоровья Фицо, но регулярные заявления будет публиковать больница в Банской Быстрице.

Ожидается, что врачи будут давать новую информацию ежедневно около полудня по местному времени.

По словам заместителя директора больницы Милана Урбани, на основе сегодняшней утренней консультации врачи могут констатировать, что жизнь премьера пока вне угрозы.

"Однако его состояние все еще очень тяжелое, и ему нужно длительное время и покой для выздоровления. Мы верим, что все пойдет в хорошем направлении", - отметил он.

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Покушение на Фицо

15 мая 2024 года стало известно, что в Словакии было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Стрелка удалось сразу же задержать.

Впоследствии стало известно, что задержанным является местный писатель Юрай Цинтула.

По состоянию на утро 16 мая СМИ информировали, что Фицо прооперировали и его жизни больше ничего не угрожает.

Впоследствии нападавшему предъявили обвинение, ему грозит пожизненное лишение свободы.

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