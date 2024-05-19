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Новости
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Выздоровление Фицо займет не менее нескольких недель, - министр обороны Словакии Калиняк

прем’єр Словаччини Роберт Фіцо

19 мая министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что выздоровление премьер-министра страны Роберта Фицо после покушения на него 15 мая продлится минимум несколько недель.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Калиняк подтвердил, что в ближайшее время транспортировка премьера в Братиславу не планируется, и тот остается под наблюдением врачей больницы в Банской Быстрице.

"По нашему мнению, премьер-министр физически достаточно силен, чтобы верить в его скорейшее выздоровление, хотя мы можем рассчитывать на это минимум через несколько недель", - сказал Калиняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состояние премьера Словакии Фицо после покушения стабилизировалось, но остается тяжелым

Министр также сообщил, что с понедельника он больше не будет информировать общественность о состоянии здоровья Фицо, но регулярные заявления будет публиковать больница в Банской Быстрице.

Ожидается, что врачи будут давать новую информацию ежедневно около полудня по местному времени.

По словам заместителя директора больницы Милана Урбани, на основе сегодняшней утренней консультации врачи могут констатировать, что жизнь премьера пока вне угрозы.

"Однако его состояние все еще очень тяжелое, и ему нужно длительное время и покой для выздоровления. Мы верим, что все пойдет в хорошем направлении", - отметил он.

Читайте также: Полиция Словакии выдвинула обвинения нападавшему на Фицо: ему грозит пожизненное заключение

Покушение на Фицо

15 мая 2024 года стало известно, что в Словакии было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Стрелка удалось сразу же задержать.

Впоследствии стало известно, что задержанным является местный писатель Юрай Цинтула.

По состоянию на утро 16 мая СМИ информировали, что Фицо прооперировали и его жизни больше ничего не угрожает.

Впоследствии нападавшему предъявили обвинение, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Читайте также: Состояние Фицо до сих пор "очень серьезное", - представитель больницы

Автор: 

покушение (1033) Словакия (976) Фицо Роберт (179)


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Топ комментарии
+12
нехай не поспішає... хоча на концерт до кобздона нехай ускориться
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19.05.2024 14:28
+5
Живучий хряк.
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19.05.2024 14:32
+5
Вижив таки?,ех,а була надія на краще).
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19.05.2024 14:42
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нехай не поспішає... хоча на концерт до кобздона нехай ускориться
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19.05.2024 14:28 Ответить
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19.05.2024 16:24 Ответить
От падло!!!
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19.05.2024 14:30 Ответить
Живучий хряк.
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19.05.2024 14:32 Ответить
у словаків, теж марафон?
купа постірів в "живот", має перспективу на виживання?
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19.05.2024 14:34 Ответить
В живот попал всего один. Это написано в новости о стрельбе в него.
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19.05.2024 17:17 Ответить
Вижив таки?,ех,а була надія на краще).
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19.05.2024 14:42 Ответить
та чи варте воно того
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19.05.2024 14:43 Ответить
хммм... такі страшні поранення - дуже складний чи важкий стан, черевна порожнина, штучна кома, дві (чи скільки там) операцій... і-і-і-і.... бах... і одужання кілька (тобто 3-5) тижнів...

Я після рваної рани руки, контузії і травми ноги лікувався більше 2 міс. і 6 міс. реабілітація...контузія до цих пір дає взнаки, але це просто до слова...

Народ, а чи не був це спланований цирк?
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19.05.2024 14:51 Ответить
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19.05.2024 14:56 Ответить
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19.05.2024 15:49 Ответить
В переводе:
"одужання буде тривати до повної відмови від 'русского мира'"
Заразная все-таки эта болезнь...
Орбану тоже рекомендуется пройти профилактический курс лечения, пока он из терапевтического не стал огнестрельным. Ведь профилактика - залог здоровья, не так ли, Виктор?
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19.05.2024 15:05 Ответить
Тільки клізьма - мєтла організьма!
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19.05.2024 15:35 Ответить
Хай одужує, йому ще тюрьма сідєть...
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19.05.2024 15:14 Ответить
А що таке, фіцо? Ти хіба не поважаєш законні интереси того, хто стріляв? Давай, спростовуй свої заяви, десь посередині й домовитесь!
орбану та сіятру теж непагано б поважати інтереси та цілі майбутніх стрільців, вам з ними ще співіснувати...
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19.05.2024 15:33 Ответить
Царствіє чекає, небесне. Най поспішає вже.
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19.05.2024 15:50 Ответить
Хто чекає-нікролог ?
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19.05.2024 16:02 Ответить
...тарапіцца нє нада... (с)
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19.05.2024 16:07 Ответить
Краще б одну добу на поховання ...
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19.05.2024 16:07 Ответить
Провокация ФСБ росии
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19.05.2024 16:17 Ответить
может ещё один герой Словакии найдётся который добьёт таки эту прорашистскую мразь?!
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19.05.2024 16:24 Ответить
Говорили, що вже здохло.
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19.05.2024 17:04 Ответить
Готують двійника, щоб вибори не проводити.
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19.05.2024 17:26 Ответить
Сподіваюся, тепер він порозумнішає...
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19.05.2024 18:32 Ответить
 
 