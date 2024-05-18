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Состояние премьера Словакии Фицо после покушения стабилизировалось, но остается тяжелым

Поранено Фіцо

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения на него 15 мая является стабильным, но тяжелым, транспортировать его пока невозможно.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ

Вице-премьер и министр обороны страны Роберт Калиняк, выступая в субботу на брифинге перед больницей, где находится Фицо, заявил, что перевод премьер-министра в больницу в Братиславе невозможен в ближайшие дни.

Калиняк отметил, что в настоящее время нет необходимости передавать выполнение полномочий Фицо, поскольку коммуникация с ним продолжается, несмотря на его госпитализацию.

Читайте также: Фицо прооперировали во второй раз, его состояние остается очень тяжелым, - заместитель

По информации издания Aktuality, операция, прошедшая в пятницу и длившаяся два часа, способствовала положительному прогнозу развития здоровья премьер-министра, сказала министр здравоохранения Зузана Долинкова в полдень в субботу. По ее словам, сегодня утром консилиум врачей оценил состояние здоровья премьера как стабильное, но все еще тяжелое.

Покушение на Фицо

15 мая 2024 года стало известно, что в Словакии было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Стрелка удалось сразу же задержать.

Впоследствии стало известно, что задержанным является местный писатель Юрай Цинтула.

По состоянию на утро 16 мая СМИ информировали, что Фицо прооперировали и его жизни больше ничего не угрожает.

Впоследствии нападавшему предъявили обвинение, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Читайте также: Состояние Фицо до сих пор "очень серьезное", - представитель больницы

Автор: 

покушение (1033) Словакия (976) Фицо Роберт (179)


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Топ комментарии
+17
та виживе. Такі гниди - завжди живучі.

ще з більшою завзятістю цілуватиме в жопу рускіх братушек
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18.05.2024 16:05
+6
Як було пох, так і залишиться. Лайно хоч при житті, хоч при смерті - лайно
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18.05.2024 16:14
+3
Свободу Юрайю Центую!
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18.05.2024 16:02
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Свободу Юрайю Центую!
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18.05.2024 16:02 Ответить
Це все РФ. Вона хоче показати Европі що будь-якого навіть премєрів можна дістати. Це тільки її методи
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18.05.2024 16:03 Ответить
Чесно? *****!
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18.05.2024 18:04 Ответить
та виживе. Такі гниди - завжди живучі.

ще з більшою завзятістю цілуватиме в жопу рускіх братушек
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18.05.2024 16:05 Ответить
Як було пох, так і залишиться. Лайно хоч при житті, хоч при смерті - лайно
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18.05.2024 16:14 Ответить
Може ця подія фіці мізки вправить .
Як у тому голлівудському фільмі - був відмороженим бандитом , ледве не вбили , впав у кому , вийшов з неї зовсім іншою людиною ,, втратив пам'ять , почав бандитів вбивати й сам .
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18.05.2024 16:15 Ответить
Це главиобику послание.
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18.05.2024 16:44 Ответить
А якщо сдохне, хто з українців заплаче, а хто поплескає в долоні?! Кого буде більше?
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18.05.2024 16:21 Ответить
Більшості українців буде "какаяразніца", тобто "*****".
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18.05.2024 16:30 Ответить
А на кого треба було "ставку робить"? На Росію?
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18.05.2024 16:44 Ответить
если и выживет фица- то не надолго
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18.05.2024 16:31 Ответить
Пусть даже не надеется... А ваапше-та , все держать пальцы скрещенными, https://youtu.be/MtvuYAvRqUI чтобы Юрая выпустили.
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18.05.2024 16:41 Ответить
Ось-же зараза... А я вже за шнапсом зiбрався.
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18.05.2024 16:38 Ответить
Фашизд! То вони шнапс пьють))
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18.05.2024 16:42 Ответить
Не спугните... потерпите.
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18.05.2024 16:43 Ответить
Та в рот йому рваний сибірський валянок,фріцо-3,14дорас
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18.05.2024 16:44 Ответить
Час надіслати йому українським дроном записку «Одужуй».
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18.05.2024 16:44 Ответить
Нам бы у себя разобраться, прежде чем наружу нос совать.
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18.05.2024 16:47 Ответить
Що тримає?
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18.05.2024 17:19 Ответить
Це до вас запитання, вiд вас же - така гучна iнiцiатива...
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18.05.2024 19:37 Ответить
Хтось щось робить, хтось показує пальцем.
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18.05.2024 20:42 Ответить
А може "новачком"" реанімувати"? Жаль фіцика.Таке"розкішне"та "дємократічноє падла" було..."Дуже шкода".
😂Він так нам"допомогав"...
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18.05.2024 17:25 Ответить
Ну что за врачи пошли, клятву Гиппократа забыли! Нужно его было усыпить в гуманных целях, чтобы не мучился! Впрочем, ещё не поздно ...
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18.05.2024 17:29 Ответить
Чому стрільцю прогнозують довічне , адже він нікого не вбив і
ніхто не помер ,
тому це не вважається вбивством , а замах 🙁
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18.05.2024 17:38 Ответить
Ну что за врачи пошли, клятву Гиппократа забыли! Нужно его было усыпить в гуманных целях, чтобы не мучился! Впрочем, ещё не поздно ...
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18.05.2024 17:38 Ответить
Московиты из кожи лезут,чтобы обвинить Украину в покушении.
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18.05.2024 18:10 Ответить
Сподіваюся,Віті Орбану теж не довго залишилося гарцювати...
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18.05.2024 18:19 Ответить
Готовий і диявола попросити,аби цей диявол здох)
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18.05.2024 18:48 Ответить
шоб он сдох этот чертов фица, его на том свете черти будут с орбаном и путлером в одном котле жарить. Спасибо чуваку который в него пальнул.
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18.05.2024 23:26 Ответить
 
 