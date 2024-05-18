Состояние премьера Словакии Фицо после покушения стабилизировалось, но остается тяжелым

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения на него 15 мая является стабильным, но тяжелым, транспортировать его пока невозможно.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ

Вице-премьер и министр обороны страны Роберт Калиняк, выступая в субботу на брифинге перед больницей, где находится Фицо, заявил, что перевод премьер-министра в больницу в Братиславе невозможен в ближайшие дни.

Калиняк отметил, что в настоящее время нет необходимости передавать выполнение полномочий Фицо, поскольку коммуникация с ним продолжается, несмотря на его госпитализацию.

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По информации издания Aktuality, операция, прошедшая в пятницу и длившаяся два часа, способствовала положительному прогнозу развития здоровья премьер-министра, сказала министр здравоохранения Зузана Долинкова в полдень в субботу. По ее словам, сегодня утром консилиум врачей оценил состояние здоровья премьера как стабильное, но все еще тяжелое.

Покушение на Фицо

15 мая 2024 года стало известно, что в Словакии было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Стрелка удалось сразу же задержать.

Впоследствии стало известно, что задержанным является местный писатель Юрай Цинтула.

По состоянию на утро 16 мая СМИ информировали, что Фицо прооперировали и его жизни больше ничего не угрожает.

Впоследствии нападавшему предъявили обвинение, ему грозит пожизненное лишение свободы.

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