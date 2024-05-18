Стан прем’єра Словаччини Фіцо після замаху стабілізувався, але залишається важким
Стан прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після замаху на нього 15 травня є стабільним, але важким, транспортувати його наразі неможливе.
Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ
Віцепрем’єр і міністр оборони країни Роберт Калиняк, виступаючи в суботу на брифінгу перед лікарнею, де перебуває Фіцо, заявив, що переведення прем’єр-міністра до лікарні у Братиславі неможливе найближчими днями.
Калиняк зазначив, що на цей час нема потреби передавати виконання повноважень Фіцо, оскільки комунікація з ним продовжується, попри його госпіталізацію.
За інформацією видання Aktuality, операція, що пройшла у п’ятницю та тривала дві години, сприяла позитивному прогнозу розвитку здоров'я прем'єр-міністра, сказала міністерка охорони здоров'я Зузана Долінкова опівдні в суботу. За її словами, сьогодні вранці консиліум лікарів оцінив стан здоров'я прем'єра як стабільний, але все ще важкий.
Замах на Фіцо
15 травня 2024 року у Словаччині було скоєно замах на прем'єра Роберта Фіцо. Стрільця одразу ж затримали.
Згодом стало відомо, що затриманим є місцевий письменник Юрай Цинтула.
Станом на ранок 16 травня ЗМІ інформували, що Фіцо прооперували і його життю більше нічого не загрожує.
Згодом нападнику висунули звинувачення, йому загрожує довічне позбавлення волі.
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ще з більшою завзятістю цілуватиме в жопу рускіх братушек
Як у тому голлівудському фільмі - був відмороженим бандитом , ледве не вбили , впав у кому , вийшов з неї зовсім іншою людиною ,, втратив пам'ять , почав бандитів вбивати й сам .
😂Він так нам"допомогав"...
ніхто не помер ,
тому це не вважається вбивством , а замах 🙁