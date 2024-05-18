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Стан прем’єра Словаччини Фіцо після замаху стабілізувався, але залишається важким

Поранено Фіцо

Стан прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після замаху на нього 15 травня є стабільним, але важким, транспортувати його наразі неможливе.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ

Віцепрем’єр і міністр оборони країни Роберт Калиняк, виступаючи в суботу на брифінгу перед лікарнею, де перебуває Фіцо, заявив, що переведення прем’єр-міністра до лікарні у Братиславі неможливе найближчими днями.

Калиняк зазначив, що на цей час нема потреби передавати виконання повноважень Фіцо, оскільки комунікація з ним продовжується, попри його госпіталізацію.

Читайте також: Фіцо прооперували вдруге, його стан залишається дуже тяжким, - заступник

За інформацією видання Aktuality, операція, що пройшла у п’ятницю та тривала дві години, сприяла позитивному прогнозу розвитку здоров'я прем'єр-міністра, сказала міністерка охорони здоров'я Зузана Долінкова опівдні в суботу. За її словами, сьогодні вранці консиліум лікарів оцінив стан здоров'я прем'єра як стабільний, але все ще важкий.

Замах на Фіцо

15 травня 2024 року у Словаччині було скоєно замах на прем'єра Роберта Фіцо. Стрільця одразу ж затримали.

Згодом стало відомо, що затриманим є місцевий письменник Юрай Цинтула.

Станом на ранок 16 травня ЗМІ інформували, що Фіцо прооперували і його життю більше нічого не загрожує.

Згодом нападнику висунули звинувачення, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стан Фіцо досі "дуже серйозний", -

Автор: 

замах (546) Словаччина (1097) Фіцо Роберт (200)


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Топ коментарі
+17
та виживе. Такі гниди - завжди живучі.

ще з більшою завзятістю цілуватиме в жопу рускіх братушек
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18.05.2024 16:05
+6
Як було пох, так і залишиться. Лайно хоч при житті, хоч при смерті - лайно
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18.05.2024 16:14
+3
Свободу Юрайю Центую!
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18.05.2024 16:02
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Свободу Юрайю Центую!
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18.05.2024 16:02 Відповісти
Це все РФ. Вона хоче показати Европі що будь-якого навіть премєрів можна дістати. Це тільки її методи
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18.05.2024 16:03 Відповісти
Чесно? *****!
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18.05.2024 18:04 Відповісти
та виживе. Такі гниди - завжди живучі.

ще з більшою завзятістю цілуватиме в жопу рускіх братушек
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18.05.2024 16:05 Відповісти
Як було пох, так і залишиться. Лайно хоч при житті, хоч при смерті - лайно
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18.05.2024 16:14 Відповісти
Може ця подія фіці мізки вправить .
Як у тому голлівудському фільмі - був відмороженим бандитом , ледве не вбили , впав у кому , вийшов з неї зовсім іншою людиною ,, втратив пам'ять , почав бандитів вбивати й сам .
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18.05.2024 16:15 Відповісти
Це главиобику послание.
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18.05.2024 16:44 Відповісти
А якщо сдохне, хто з українців заплаче, а хто поплескає в долоні?! Кого буде більше?
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18.05.2024 16:21 Відповісти
Більшості українців буде "какаяразніца", тобто "*****".
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18.05.2024 16:30 Відповісти
А на кого треба було "ставку робить"? На Росію?
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18.05.2024 16:44 Відповісти
если и выживет фица- то не надолго
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18.05.2024 16:31 Відповісти
Пусть даже не надеется... А ваапше-та , все держать пальцы скрещенными, https://youtu.be/MtvuYAvRqUI чтобы Юрая выпустили.
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18.05.2024 16:41 Відповісти
Ось-же зараза... А я вже за шнапсом зiбрався.
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18.05.2024 16:38 Відповісти
Фашизд! То вони шнапс пьють))
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18.05.2024 16:42 Відповісти
Не спугните... потерпите.
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18.05.2024 16:43 Відповісти
Та в рот йому рваний сибірський валянок,фріцо-3,14дорас
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18.05.2024 16:44 Відповісти
Час надіслати йому українським дроном записку «Одужуй».
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18.05.2024 16:44 Відповісти
Нам бы у себя разобраться, прежде чем наружу нос совать.
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18.05.2024 16:47 Відповісти
Що тримає?
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18.05.2024 17:19 Відповісти
Це до вас запитання, вiд вас же - така гучна iнiцiатива...
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18.05.2024 19:37 Відповісти
Хтось щось робить, хтось показує пальцем.
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18.05.2024 20:42 Відповісти
А може "новачком"" реанімувати"? Жаль фіцика.Таке"розкішне"та "дємократічноє падла" було..."Дуже шкода".
😂Він так нам"допомогав"...
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18.05.2024 17:25 Відповісти
Ну что за врачи пошли, клятву Гиппократа забыли! Нужно его было усыпить в гуманных целях, чтобы не мучился! Впрочем, ещё не поздно ...
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18.05.2024 17:29 Відповісти
Чому стрільцю прогнозують довічне , адже він нікого не вбив і
ніхто не помер ,
тому це не вважається вбивством , а замах 🙁
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18.05.2024 17:38 Відповісти
Ну что за врачи пошли, клятву Гиппократа забыли! Нужно его было усыпить в гуманных целях, чтобы не мучился! Впрочем, ещё не поздно ...
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18.05.2024 17:38 Відповісти
Московиты из кожи лезут,чтобы обвинить Украину в покушении.
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18.05.2024 18:10 Відповісти
Сподіваюся,Віті Орбану теж не довго залишилося гарцювати...
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18.05.2024 18:19 Відповісти
Готовий і диявола попросити,аби цей диявол здох)
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18.05.2024 18:48 Відповісти
шоб он сдох этот чертов фица, его на том свете черти будут с орбаном и путлером в одном котле жарить. Спасибо чуваку который в него пальнул.
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18.05.2024 23:26 Відповісти
 
 