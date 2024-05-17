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Новини
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Фіцо прооперували вдруге, його стан залишається дуже тяжким, - заступник

роберт,фіцо

Прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, на якого було скоєно замах, прооперували вдруге.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив його заступник і близький соратник Роберт Калінак.

За його словами, лікарі вдруге прооперували Фіцо.

"Його стан усе ще дуже тяжкий. Я думаю, що знадобиться кілька днів, щоб побачити розвиток його стану", - сказав Калінак.

Директор лікарні в місті Банська-Бистриця заявив, що Фіцо при тямі, але його стан залишається тяжким.

Читайте: Замах на Фіцо: нападник пояснив, що він не згоден з політикою уряду

Замах на Фіцо

15 травня 2024 року у Словаччині було скоєно замах на прем'єра Роберта Фіцо. Стрільця одразу ж затримали.

Згодом стало відомо, що затриманим є місцевий письменник Юрай Цинтула.

Станом на ранок 16 травня ЗМІ інформували, що Фіцо прооперували і його життю більше нічого не загрожує.

Згодом нападнику висунули звинувачення, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стан Фіцо досі "дуже серйозний", - представниця лікарні

Автор: 

замах (545) Словаччина (1096) Фіцо Роберт (200)


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Топ коментарі
+19
Та не мучайте "людину" - приспіть, хай відпочине спочине з миром.
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17.05.2024 15:45
+17
з хйлом поведеся горя набереся
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17.05.2024 15:44
+16
Тепер я розумію, що означає слово "кабиздох"
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17.05.2024 15:45
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Хоче кинути коні - а мав же ж вичапатись
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17.05.2024 15:42 Відповісти
Нехай подумає як це з кацапами дружбу водити.Дуже шкідлива звичка,саддам і тому подібні дружбанчики переконались на власному гіркому досвіді.Орбан теж нехай подумає....
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17.05.2024 15:46 Відповісти
наверное капец фице
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17.05.2024 16:14 Відповісти
Виходять,як Кернеса в Ізраїлі ! Той ще довго ГРАБУВАВ , правда на візочку … , і після смерті
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17.05.2024 19:04 Відповісти
чекаємо коли будуть різати втретє та в останнє, а поки
"Свободу Юраю Дєдочкіну! "

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17.05.2024 15:56 Відповісти
Жаль, что по Библии Юрайя сначала был положительным героем, потом его обозвала Библия отрицательным, бо тоже замочил (козла)... СВОБОДУ ДЕДОЧКИНУ !!! Фигня, власть скоро поменяется - выпустят.
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17.05.2024 16:34 Відповісти

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17.05.2024 18:40 Відповісти
з хйлом поведеся горя набереся
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17.05.2024 15:44 Відповісти
серп і молот - смерть і голод!
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17.05.2024 16:09 Відповісти
Тепер я розумію, що означає слово "кабиздох"
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17.05.2024 15:45 Відповісти
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17.05.2024 15:45 Відповісти
Та не мучайте "людину" - приспіть, хай відпочине спочине з миром.
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17.05.2024 15:45 Відповісти
Фiцо:

- Захарченко, Моторола, Гiвi?
- Нi, не чув
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17.05.2024 15:46 Відповісти
Я за те, щоб вижив. Але прем'єром країни працювати не міг. От стосовно Орбана у мене сентиментів менше, а сподівань на карму більше.
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17.05.2024 15:46 Відповісти
Вийшов орбан на крильцо, смотрит орбан - где фицо
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17.05.2024 16:15 Відповісти
Війна навчила мене відноситись до страждань ворога з посмішкою. А Фіцо зовсім нам не друг. Тож заграємо щось веселеньке.
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17.05.2024 15:48 Відповісти
... Ой мамо люблю Фіця, Фіць на фалосі вертиться, Фіцю фалос до лиця, люблю Фіця молодця !!!
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17.05.2024 16:00 Відповісти
Нічого поганого йому не бажаю.
Хорошого теж.
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17.05.2024 15:50 Відповісти
Теж саме. Помре, то і нехай. Не помре - теж нічого не зміниться. Партія його лайно, знайдуть такого ж.
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17.05.2024 16:51 Відповісти
Не помер, а здох.
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17.05.2024 18:00 Відповісти
стрілець мав контакти з проросійськими силами, ночними вовками, проходив терор.курси в рф...

і що цікаво, в день атентату, фіцо підписав постанову про будівництво атомної станції...

але без московії-рф!!!
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17.05.2024 15:50 Відповісти
Жалко поэта. Поэт я так понял был антикоммунист. А охрана фицо вообще оболтусы. Телохранители никакие.
Да уж.. 75% что фицо помрёт. Обычно вторая операция и долгое тежелое состояние признак негативный.
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17.05.2024 15:54 Відповісти
У даному випадку ознака позитивна! Тьфу-тьфу, щоб не наврочить!
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17.05.2024 15:57 Відповісти
Штопанный - перештопанный!
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17.05.2024 16:02 Відповісти
десь місяць перед стріляниною, фіцо заявив, що не буде здивований, якщо на якогось політика буле вчинено замах..
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17.05.2024 16:13 Відповісти
Коли черга Орбана ?
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17.05.2024 16:20 Відповісти
Третя операція...і до Кобздона
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17.05.2024 16:26 Відповісти
Яка сумна новина
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17.05.2024 16:33 Відповісти
відпускаємо, хай йде нах.у.й, це розходнік у *****,,, головне щоб ми утілізували швидко
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17.05.2024 16:35 Відповісти
Поет словацький - більше ніж поет..
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17.05.2024 16:39 Відповісти
Герой Словаччини. Пройде час - його оцінять. Людині культури відважитись на такий вчинок це ЩОСЬ.!!!!
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17.05.2024 20:58 Відповісти
Ну, шо сказать... Скрестите пальцы и https://youtu.be/SN9GzBrceZE послушайте "Червону руту" , таку ще не чули.
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17.05.2024 16:40 Відповісти
Если чьо буду читать , досклав для вавы, мол ,
дурне поiхало в турне, та й повернулося сумне,
Бо всi пiд час того турне, дiзнались, що воно дурне...
Вiд тего вуя ся верне, бо як чкурне куди дурне...
наш бiдоносець, ай не-не, Вiд него ж Фьодоричем тхне...
Вже люди мрiють про одне, коли дурне те хтось турне,
Коли воно кудись чкурне i вже назад не поверне...
Ай-не-не, ка-ка-не, ай-не-не.
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17.05.2024 16:55 Відповісти
ну очень тяжелый ,какать не может
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17.05.2024 16:59 Відповісти
Земля бетоном
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17.05.2024 16:59 Відповісти
Хай до його приведуть цього прокацапського Юрая! Для чого проливати кров і саджати Юрая в тюрму? Фіці всерівно каюк,хай домовляються щоб був мир і ніяких судів! Нащо подальші жертви?
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17.05.2024 17:10 Відповісти
Так до обіду ж писали шо всьо окей? Ну, якщо під загрозою то тоді все йде в правильному руслі...
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17.05.2024 17:11 Відповісти
Добейте урода и Орбана туда же. Неужели у нас не найдётся "Крысомора"?
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17.05.2024 17:13 Відповісти
ніт, тіко доктор Кеворкян врятує ситуацію
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17.05.2024 17:17 Відповісти
Фицо, перестань воевать, смирись, и иди на голос Кобзона.
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17.05.2024 17:20 Відповісти
Серед лікарів є симпатики поета.
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17.05.2024 17:41 Відповісти
Вот ,к чему приводит большая любовь к банде- байкеров "ночных волков " . А Золдостанов есть -руководитель етих путинских байкеров. .
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17.05.2024 19:25 Відповісти
То я не зрозумів, фіцу прооперували ще раз, усьо чотко, і воно далі перебуває у дуже важкому стані?
А це як це?

...Схоже, лихі парфуми не втрачають надії.
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17.05.2024 20:48 Відповісти
у Словачині знайшлася Людина.
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17.05.2024 21:27 Відповісти
Иди знай конечно, но возможно здесь крепко лопухнулись из КГБ. Что то луснуло в момент истинны. Когда уже процесс пошел к финалу. Не переиграть уже было. И дело не писателе, что поэтом оказался по части ,,гаврилиады,,.
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17.05.2024 23:30 Відповісти
якщо і виживе, то більше працювати не зможе. Це добре.
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18.05.2024 09:31 Відповісти
 
 