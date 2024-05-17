Фіцо прооперували вдруге, його стан залишається дуже тяжким, - заступник

Прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, на якого було скоєно замах, прооперували вдруге.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив його заступник і близький соратник Роберт Калінак.

За його словами, лікарі вдруге прооперували Фіцо.

"Його стан усе ще дуже тяжкий. Я думаю, що знадобиться кілька днів, щоб побачити розвиток його стану", - сказав Калінак.

Директор лікарні в місті Банська-Бистриця заявив, що Фіцо при тямі, але його стан залишається тяжким.

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Замах на Фіцо

15 травня 2024 року у Словаччині було скоєно замах на прем'єра Роберта Фіцо. Стрільця одразу ж затримали.

Згодом стало відомо, що затриманим є місцевий письменник Юрай Цинтула.

Станом на ранок 16 травня ЗМІ інформували, що Фіцо прооперували і його життю більше нічого не загрожує.

Згодом нападнику висунули звинувачення, йому загрожує довічне позбавлення волі.

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