Фіцо прооперували вдруге, його стан залишається дуже тяжким, - заступник
Прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, на якого було скоєно замах, прооперували вдруге.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив його заступник і близький соратник Роберт Калінак.
За його словами, лікарі вдруге прооперували Фіцо.
"Його стан усе ще дуже тяжкий. Я думаю, що знадобиться кілька днів, щоб побачити розвиток його стану", - сказав Калінак.
Директор лікарні в місті Банська-Бистриця заявив, що Фіцо при тямі, але його стан залишається тяжким.
Замах на Фіцо
15 травня 2024 року у Словаччині було скоєно замах на прем'єра Роберта Фіцо. Стрільця одразу ж затримали.
Згодом стало відомо, що затриманим є місцевий письменник Юрай Цинтула.
Станом на ранок 16 травня ЗМІ інформували, що Фіцо прооперували і його життю більше нічого не загрожує.
Згодом нападнику висунули звинувачення, йому загрожує довічне позбавлення волі.
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"Свободу Юраю Дєдочкіну! "
відпочинеспочине з миром.
- Захарченко, Моторола, Гiвi?
- Нi, не чув
Хорошого теж.
і що цікаво, в день атентату, фіцо підписав постанову про будівництво атомної станції...
але без московії-рф!!!
Да уж.. 75% что фицо помрёт. Обычно вторая операция и долгое тежелое состояние признак негативный.
дурне поiхало в турне, та й повернулося сумне,
Бо всi пiд час того турне, дiзнались, що воно дурне...
Вiд тего вуя ся верне, бо як чкурне куди дурне...
наш бiдоносець, ай не-не, Вiд него ж Фьодоричем тхне...
Вже люди мрiють про одне, коли дурне те хтось турне,
Коли воно кудись чкурне i вже назад не поверне...
Ай-не-не, ка-ка-не, ай-не-не.
А це як це?
...Схоже, лихі парфуми не втрачають надії.